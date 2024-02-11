Романтика Ялты и Тайны прошлого

Неспешно прогуливаясь по старым улица Ялты, полюбуемся таврическим романтизмом, который многие годы привлекает приезжую публику. Узнаем о «тайном гнездышке» российского императора Александра II, и почему в Ялте не появился готический храм. Я расскажу Вам истории известных купеческих и дворянских родов, связанных с Ялтой. Наше путешествие начнется на Пушкинском Бульваре, где мы разу погрузимся в водоворот событий, происходивших в Ялте на протяжении последних столетий. Я расскажу Вам истории из жизни ярких личностей, побывавших в Ялте. Мы пройдем по узким улочкам города, куда не забредают туристы. Выйдя на набережную, Вы узнаете, где были самые модные и фешенебельные заведения Дореволюционной Ялты. А в завершении нашего маршрута, зайдём в гости к купцу Стахееву,(миллионер, проигравший за ночь а казино 15 млн рублей), где Вы сможете насладиться фантастическим десертом с чашечкой ароматного кофе. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.

Маршрут можно изменить по Вашим пожеланиям.