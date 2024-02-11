Пешком по Ялте

Индивидуальная экскурсия в Ялте
5
1 оценка
Давайте отправимся в захватывающее путешествие по истории романтичной Ялты! Прогуливаясь по старым улицам, мы узнаем о «тайном гнездышке» Александра II и почему Ялта не обзавелась готическим храмом. Приглашаю вас окунуться в богатую историю этого чарующего города!
Пешком по Ялте
Пешком по Ялте
Пешком по Ялте
Ближайшие даты:
20
фев
21
фев
22
фев
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даты

Что вас ожидает:

  • Старинные особняки
  • Католический Костел
  • Православный храм
  • Набережная

Описание

Романтика Ялты и Тайны прошлого

Неспешно прогуливаясь по старым улица Ялты, полюбуемся таврическим романтизмом, который многие годы привлекает приезжую публику. Узнаем о «тайном гнездышке» российского императора Александра II, и почему в Ялте не появился готический храм. Я расскажу Вам истории известных купеческих и дворянских родов, связанных с Ялтой. Наше путешествие начнется на Пушкинском Бульваре, где мы разу погрузимся в водоворот событий, происходивших в Ялте на протяжении последних столетий. Я расскажу Вам истории из жизни ярких личностей, побывавших в Ялте. Мы пройдем по узким улочкам города, куда не забредают туристы. Выйдя на набережную, Вы узнаете, где были самые модные и фешенебельные заведения Дореволюционной Ялты. А в завершении нашего маршрута, зайдём в гости к купцу Стахееву,(миллионер, проигравший за ночь а казино 15 млн рублей), где Вы сможете насладиться фантастическим десертом с чашечкой ароматного кофе. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
Маршрут можно изменить по Вашим пожеланиям.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение по маршруту
Что не входит
  • Личные траты (сувениры, еда)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ялта, ул. Пушкинская 1
Завершение: Ялта, Набережная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Маршрут можно изменить по Вашим пожеланиям
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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11 фев 2024

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