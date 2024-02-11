Давайте отправимся в захватывающее путешествие по истории романтичной Ялты! Прогуливаясь по старым улицам, мы узнаем о «тайном гнездышке» Александра II и почему Ялта не обзавелась готическим храмом. Приглашаю вас окунуться в богатую историю этого чарующего города!
Ближайшие даты:
20
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даты
Что вас ожидает:
- Старинные особняки
- Католический Костел
- Православный храм
- Набережная
Описание
Романтика Ялты и Тайны прошлого
Неспешно прогуливаясь по старым улица Ялты, полюбуемся таврическим романтизмом, который многие годы привлекает приезжую публику. Узнаем о «тайном гнездышке» российского императора Александра II, и почему в Ялте не появился готический храм. Я расскажу Вам истории известных купеческих и дворянских родов, связанных с Ялтой. Наше путешествие начнется на Пушкинском Бульваре, где мы разу погрузимся в водоворот событий, происходивших в Ялте на протяжении последних столетий. Я расскажу Вам истории из жизни ярких личностей, побывавших в Ялте. Мы пройдем по узким улочкам города, куда не забредают туристы. Выйдя на набережную, Вы узнаете, где были самые модные и фешенебельные заведения Дореволюционной Ялты. А в завершении нашего маршрута, зайдём в гости к купцу Стахееву,(миллионер, проигравший за ночь а казино 15 млн рублей), где Вы сможете насладиться фантастическим десертом с чашечкой ароматного кофе. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
Маршрут можно изменить по Вашим пожеланиям.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное сопровождение по маршруту
- Что не входит
- Личные траты (сувениры, еда)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ялта, ул. Пушкинская 1Завершение: Ялта, Набережная
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Маршрут можно изменить по Вашим пожеланиям
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Денис
11 фев 2024
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