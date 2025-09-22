Ялта — это не только праздный отдых на набережной и модные бутики. Это целый мир, в котором прошлое встречается с настоящим. Мир, затерянный меж узких старых улочек и двориков, который пленит с первого шага.
Вы увидите скрытую от туристов Ялту — от нулевой точки отсчета города до заброшенных особняков и ремесленных слободок.
Описание экскурсииПриглашаем вас погрузиться в атмосферу старой Ялты — города с уникальным характером и богатой историей. Наша прогулка начнется с легендарной нулевой точки, откуда когда-то начинался город, и проведет вас через лабиринт времени, где каждый переулок хранит свои тайны. Вы откроете для себя Ялту контрастов — от величественных заброшенных особняков до уютных ремесленных слобод, сохранивших дух прошлых столетий. Маршрут проведет вас через самые значимые места: вы увидите загадочный дом с медузами Горгонами, десятилетиями хранящий свои секреты; террасу Чехова, где великий писатель находил вдохновение; дачу последних представителей династии Романовых и здание, овеянное легендой о проклятии Распутина. Вас ждет восхождение на обзорную площадку с панорамным видом на море, горы и город, прогулка по тенистой Кипарисовой аллее и завершение экскурсии в «винном» месте Есенина. Это путешествие позволит вам почувствовать подлинный характер Ялты, скрытый за фасадом популярных курортных маршрутов. Важная информация: Пожалуйста, одевайтесь по погоде, обращайте внимание на обувь и необходимость зонтика.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Личные траты туристов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Свердлова, 34 к. 1
Завершение: Ул. Свердлова, 8
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Одевайтесь по погоде
- Обращайте внимание на обувь и необходимость зонтика
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
22 сен 2025
Спасибо Илоне за тёплую и содержательную экскурсию. Особенно запомнились её советы по оздоровлению воздухом — такие вещи не найдёшь в интернете. Мы гуляли по тихим улочкам и любовались тем, как местные заботятся о красоте своего города. Было по-настоящему душевно.
А
Анна
18 авг 2025
Большое спасибо Илоне за замечательный маршрут — всё было очень продумано. Прогулка оказалась комфортной даже с детьми, так как мы шли сверху вниз, постепенно спускаясь в центр. Посетили смотровую, старинное кладбище, шли по уютным дорожкам среди природы. Многие места сами бы не нашли — это был отличный опыт!
Р
Ростислав
8 июл 2025
Экскурсия получилась почти как путешествие во времени. Сначала — дворцы с налётом заброшенности, потом — старые дома, которые до сих пор живые и заселённые. Контрасты просто поразили! Илона провела нас сквозь эпохи и помогла взглянуть на Ялту новыми глазами. Это был необычный и очень запоминающийся день.
В
Владислав
10 мая 2025
Хотим поблагодарить Илону за такую интересную прогулку — открыли много нового об этой части Крыма. Виды были прекрасные, а истории — живые и захватывающие. Даже старшему поколению было легко и комфортно, а дети слушали с интересом. Успехов и процветания!
Л
Лидия
14 апр 2025
Весной Крым особенно хорош — миндаль в цвету, море сияет, и хочется просто идти и смотреть по сторонам. Илона провела нас по старинным улочкам, где буквально ощущаешь дыхание истории. Район, как музей под открытым небом, при этом в окружении весенней природы. Отдельное удовольствие — её рассказы о местной флоре, очень познавательно.
Похожие экскурсии из Ялты
Индивидуальная
до 6 чел.
Пешком по Ялте
Начало: Ялта, ул. Пушкинская 34
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
5600 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 19 чел.
Из Ялты до Фороса и Симеиза
Начало: Ялта, остановка Улица Садовая, около д. 12
Расписание: Ежедневно в 14:30
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1600 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Ялта - город счастья: обзорная прогулка по городу
Начало: Ялта, ул. Рузвельта, д. 1, мостик на набережную
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 10:00 (или под заказ)
Завтра в 10:00
22 ноя в 10:00
750 ₽ за человека