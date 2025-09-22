Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Ялта — это не только праздный отдых на набережной и модные бутики. Это целый мир, в котором прошлое встречается с настоящим. Мир, затерянный меж узких старых улочек и двориков, который пленит с первого шага.



Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-5 человек Как проходит Пешком 5450 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Приглашаем вас погрузиться в атмосферу старой Ялты — города с уникальным характером и богатой историей. Наша прогулка начнется с легендарной нулевой точки, откуда когда-то начинался город, и проведет вас через лабиринт времени, где каждый переулок хранит свои тайны. Вы откроете для себя Ялту контрастов — от величественных заброшенных особняков до уютных ремесленных слобод, сохранивших дух прошлых столетий. Маршрут проведет вас через самые значимые места: вы увидите загадочный дом с медузами Горгонами, десятилетиями хранящий свои секреты; террасу Чехова, где великий писатель находил вдохновение; дачу последних представителей династии Романовых и здание, овеянное легендой о проклятии Распутина. Вас ждет восхождение на обзорную площадку с панорамным видом на море, горы и город, прогулка по тенистой Кипарисовой аллее и завершение экскурсии в «винном» месте Есенина. Это путешествие позволит вам почувствовать подлинный характер Ялты, скрытый за фасадом популярных курортных маршрутов. Важная информация: Пожалуйста, одевайтесь по погоде, обращайте внимание на обувь и необходимость зонтика.

Ответы на вопросы Что включено Услуги экскурсовода Что не входит в цену Личные траты туристов Где начинаем и завершаем? Начало: Ул. Свердлова, 34 к. 1 Завершение: Ул. Свердлова, 8 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.

Одевайтесь по погоде

Обращайте внимание на обувь и необходимость зонтика Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.