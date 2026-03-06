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П Присяжнюк Экскурсию по Ялте с Юлией рекомендую. Информативно, эмоционально, профессионально, не напрягло 3 часа гулять по достопримечательностям Ялты с коренной крымчанкой. Погрузились в атмосферу 19- начала 20 века, прочувствовали не только факты, но и дух той эпохи. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Ольга Очарование Русской Ривьеры экскурсия живая, небанальная. В чём-то даже неожиданная. Не перегруженная лишними деталями, но наполненная интересными фактами. Юлия - талантливый экскурсовод. Но ещё и очень отвественный человек. Во время экскурсии лил проливной дождь, но она состоялась, была полной и запоминающейся. Прошлись по центру Ялты и увидели его другими глазами. Спасибо, Юлия! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Потрясающая экскурсия!! Мы в первый раз в Ялте. Прониклись красотой, историей этого города, узнали много интересного и неизвестного ранее. Это все благодаря Юлие- тонкий, эмоциональный, глубоко знающий и любящий город человек. Благодаря ей захотелось вернуться и побродить по прекрасному и светлому городу. Спасибо!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Ольга Рекомендую. Все отлично, профессионально, с душой! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анна Побывали на экскурсии по историческим местам Ялты с Юлией 11 августа, Юлия- прекрасный рассказчик, грамотный и увлеченный своим делом человек. Узнали много нового о истории Ялты, писателях, музыкантах и композиторах, проживающих в Ялте в разное время… открыли для себя много нового и просто хорошо провели время. Спасибо за интересную экскурсию! Обязательно обратимся снова при посещении Ялты! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет