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Ялта: очарование Русской Ривьеры

5
1 отзыв
Юлия Д.
Юлия Д. – Гид из Ялты
Ялта — один из самых романтичных городов Южного побережья Крыма.

Здесь гуляла чеховская дама с собачкой, тут Остап Бендер и Киса Воробьянинов искали один из двенадцати стульев с бриллиантами, а сама Ялта нежно хранит все литературные сюжеты и воспоминания тысячи туристов и гостей, которые приезжают сюда летом.

Я предлагаю вам прогуляться 👣 по романтическим местам города 19-ого века, которые подарят совершенно новые впечатления от «столицы» Южного берега Крыма и позволят окунуться в неповторимую атмосферу «чеховской» Ялты.

История 📖, судьбы людей, впечатления – все переплетется на нашей экскурсии!
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Ялта: очарование Русской Ривьеры
Ялта: очарование Русской Ривьеры

Что вы увидите

  • Поликуровский холм
  • Воронцовскую дорогу
  • часовню Николая Мерликийского
  • ул. Рузвельта
  • Ялтинскую городскую думу
  • Полицейский мостик
  • набережную
  • театр им. А. П. Чехова
  • собор Св. Александра Невского
  • Новый город.
Что увидим и где побываем: знакомство с городом начнется с «нулевой мили», места, где город 🏙️ зарождался- Поликуровского холма, пройдем по маршруту Николая I, бываем у часовни Николая Мерликийского и Собора Александра Невского, узнаем как торговали в Рыбном переулке и в каком архитектурном стиле должны были построить Ялту, пройдем по самым красивым и престижным улицам города, увидим лучшие отели Ялты, которые соперничали с Европейскими и познакомимся с архитектурными шедеврами лучших архитекторов юга. Откроем некоторые тайны и малоизвестные факты биографии известных людей, чьи судьбы были связаны с Ялтой: С. Я. Маршака, Ф. И. Шаляпина, М. А. Булгакова, В. Набокова, эмира Бухарского и барона Жомини и многих других.
Внимание! Экскурсию ⛳ можно заказать из разных городов Южного побережья (Алушты, Ялты и окрестностей). О стоимости трасфера уточняйте дополнительно у гида.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Если экскурсия не из Ялты — необходим транспорт: он может быть Ваш
  • а может быть предоставлен гидом ( оплачивается дополнительно) — 5000 руб.
Начало
🚩 По договоренности
Место завершения
🏁 по договоренности
Ялта: очарование Русской Ривьеры
Ялта: очарование Русской Ривьеры
Ялта: очарование Русской Ривьеры
Ялта: очарование Русской Ривьеры

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юлия Д.
Юлия Д.
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1 отзыв оставили туристы

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