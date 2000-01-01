Что увидим и где побываем: знакомство с городом начнется с «нулевой мили», места, где город 🏙️ зарождался- Поликуровского холма, пройдем по маршруту Николая I, бываем у часовни Николая Мерликийского и Собора Александра Невского, узнаем как торговали в Рыбном переулке и в каком архитектурном стиле должны были построить Ялту, пройдем по самым красивым и престижным улицам города, увидим лучшие отели Ялты, которые соперничали с Европейскими и познакомимся с архитектурными шедеврами лучших архитекторов юга. Откроем некоторые тайны и малоизвестные факты биографии известных людей, чьи судьбы были связаны с Ялтой: С. Я. Маршака, Ф. И. Шаляпина, М. А. Булгакова, В. Набокова, эмира Бухарского и барона Жомини и многих других.

Внимание! Экскурсию ⛳ можно заказать из разных городов Южного побережья (Алушты, Ялты и окрестностей). О стоимости трасфера уточняйте дополнительно у гида.