Ялта — один из самых романтичных городов Крыма.
Здесь гуляла чеховская дама с собачкой, Остап Бендер и Киса Воробьянинов искали один из двенадцати стульев с бриллиантами, а сама Ялта нежно хранит
Здесь гуляла чеховская дама с собачкой, Остап Бендер и Киса Воробьянинов искали один из двенадцати стульев с бриллиантами, а сама Ялта нежно хранит
Описание экскурсииС чего начиналась Ялта Знакомство с городом мы начнем с «нулевой мили», места, где зародилась Ялта — Поликуровского холма. Пройдем по маршруту Николая I, побываем у часовни Николая Мирликийского и Собора Александра Невского. Узнаем, как торговали в Рыбном переулке и в каком архитектурном стиле должны были построить Ялту, а также погуляем по самым красивым и престижным улицам города. Литературные берега Мы увидим лучшие отели Ялты, которые соперничали с европейскими отелями, а также познакомимся с шедеврами лучших архитекторов юга. Откроем некоторые тайны и малоизвестные факты биографии известных людей, чьи судьбы были связаны с Ялтой: С. Я. Маршака, Ф. И. Шаляпина, М. А. Булгакова, В. Набокова, Эмира Бухарского, барона Жомини и многих других. Вы узнаете, чем вдохновлялись великие люди, и какой бывает Ялта не на страницах книг, а в реальной жизни. Важная информация:
- Экскурсию можно заказать из разных городов Южного побережья (Алушты, Ялты и окрестностей). Стоимость трансфера уточняйте дополнительно у гида.
- Удобный пешеходный маршрут, но комфортная обувь - залог настроения.
Любой свободный день
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Поликуровский холм
- Воронцовская дорога
- Часовня Николая Мерликийского
- Улица Рузвельта
- Ялтинская городская дума
- Полицейский мост
- Набережная
- Театр имени А.П. Чехова
- Собор Святого Александра Невского
- Новый город
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ялта, ул. Свердлова, д. 13/2
Завершение: Ялта, Набережная им. Ленина, д. 33 А
Когда и сколько длится?
Когда: Любой свободный день
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Экскурсию можно заказать из разных городов Южного побережья (Алушты, Ялты и окрестностей). Стоимость трансфера уточняйте дополнительно у гида
- Удобный пешеходный маршрут, но комфортная обувь - залог настроения
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Экскурсию по Ялте с Юлией рекомендую. Информативно, эмоционально, профессионально, не напрягло 3 часа гулять по достопримечательностям Ялты с коренной крымчанкой. Погрузились в атмосферу 19- начала 20 века, прочувствовали не только факты, но и дух той эпохи.
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О
Очарование Русской Ривьеры экскурсия живая, небанальная. В чём-то даже неожиданная. Не перегруженная лишними деталями, но наполненная интересными фактами. Юлия - талантливый экскурсовод. Но ещё и очень отвественный человек. Во время экскурсии лил проливной дождь, но она состоялась, была полной и запоминающейся. Прошлись по центру Ялты и увидели его другими глазами. Спасибо, Юлия!
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Е
Потрясающая экскурсия!! Мы в первый раз в Ялте. Прониклись красотой, историей этого города, узнали много интересного и неизвестного ранее. Это все благодаря Юлие- тонкий, эмоциональный, глубоко знающий и любящий город человек. Благодаря ей захотелось вернуться и побродить по прекрасному и светлому городу. Спасибо!!
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О
Рекомендую. Все отлично, профессионально, с душой!
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А
Побывали на экскурсии по историческим местам Ялты с Юлией 11 августа, Юлия- прекрасный рассказчик, грамотный и увлеченный своим делом человек. Узнали много нового о истории Ялты, писателях, музыкантах и композиторах, проживающих в Ялте в разное время… открыли для себя много нового и просто хорошо провели время. Спасибо за интересную экскурсию! Обязательно обратимся снова при посещении Ялты!
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М
Благодарим Юлию за прекрасную экскурсию по Ялте. Очень знающая, обаятельная, пунктуальная, внимательная. Экскурсия пролетела, как одно мгновение, узнали много новых фактов о городе, в котором уже были не в первый раз. Обязательно будем рекомендовать для посещения именно этой экскурсии именного данного экскурсовода. Июнь 2021 Марина и Евгения
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