Выбирайте и другие экскурсии в Ялуторовске

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Уездный город Ялта

В первую очередь я расскажу, почему ученые называют эту часть Тюменской области, Ингальскую долину, колыбелью цивилизации. И как здесь появился Ялуторовск, один из самых интересных малых городов Сибири. Наш маршрут проложен по его центру: вы исследуете воссозданный деревянный острог, который стоит на месте подлинного, увидите памятники и Сретенский собор на одноименной площади. По желанию посетите музей декабристов. Параллельно поговорим о судьбе Ялуторовска — от татаро-монгольского городища Явлу-Тур до современной жизни.

Имена Ялуторовска

Вы неторопливо увидите город, словно застывший во времени. Взглянете на Сибирь глазами дворян, которые в 1812 году вышли на Сенатскую площадь Петербурга, поставив благо народа выше своего эго. Кого из декабристов сослали в Ялуторовск, чем они жили и как повлияли на город? Вы услышите об этом на прогулке, а еще — о знаменитом уроженце Ялты, меценате Савве Мамонтове, и даже о масонах. После нашей встречи вы будете находить мамонтовские символы в городах по всей стране.