Выбирайте и другие экскурсии в Ялуторовске

  1. Россия
  2. Экскурсии

Сибирская Ялта: острог и декабристы в Ялуторовске

Открыть большую историю маленького города

Татьяна
Задать вопрос
Татьяна – ваш гид
Ялтой у нас в Тюмени называют Ялуторовск.

Город 🏙️ недооценен путешественниками, но исторический потенциал здесь немалый.

На прогулке 👣 вы узнаете о сосланных в Ялуторовск декабристах, о меценате Савве Мамонтове и о древнейшей Ингальской долине, памятнике археологии.

Прикоснетесь к традициям русской культуры в остроге на реке Тобол и полюбуетесь главным собором.

От 2900 за экскурсию

Сибирская Ялта: острог и декабристы в Ялуторовске
Сибирская Ялта: острог и декабристы в Ялуторовске

Что вас ожидает

Уездный город Ялта
В первую очередь я расскажу, почему ученые называют эту часть Тюменской области, Ингальскую долину, колыбелью цивилизации. И как здесь появился Ялуторовск, один из самых интересных малых городов Сибири. Наш маршрут проложен по его центру: вы исследуете воссозданный деревянный острог, который стоит на месте подлинного, увидите памятники и Сретенский собор на одноименной площади. По желанию посетите музей декабристов. Параллельно поговорим о судьбе Ялуторовска — от татаро-монгольского городища Явлу-Тур до современной жизни.

Имена Ялуторовска
Вы неторопливо увидите город, словно застывший во времени. Взглянете на Сибирь глазами дворян, которые в 1812 году вышли на Сенатскую площадь Петербурга, поставив благо народа выше своего эго. Кого из декабристов сослали в Ялуторовск, чем они жили и как повлияли на город? Вы услышите об этом на прогулке, а еще — о знаменитом уроженце Ялты, меценате Савве Мамонтове, и даже о масонах. После нашей встречи вы будете находить мамонтовские символы в городах по всей стране.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билеты в острог и музеи (от 200 руб./взрослый, от 100 руб./детский) и обед (около 150 руб.; например, можно заглянуть в пельменную в советском стиле)
  • Экскурсия подойдет взрослым и детям от 13 лет. Можно отправиться на экскурсию и с детьми младше — тогда мы немного изменим маршрут.
  • По желанию экскурсию можно начать в Тюмени. В этом случае мы можем добраться до Ялуторовска на вашем автомобиле, на электричке или автобусе (стоимость от 450 до 850 рублей с человека туда/обратно).
  • Бонус: я подготовлю для вас обзор интересных событий и вкусных мест Тюмени с учетом дат вашего приезда и пожеланий.
Сибирская Ялта: острог и декабристы в Ялуторовске
Сибирская Ялта: острог и декабристы в Ялуторовске
Сибирская Ялта: острог и декабристы в Ялуторовске
Сибирская Ялта: острог и декабристы в Ялуторовске
Сибирская Ялта: острог и декабристы в Ялуторовске
Сибирская Ялта: острог и декабристы в Ялуторовске
Сибирская Ялта: острог и декабристы в Ялуторовске
Сибирская Ялта: острог и декабристы в Ялуторовске
Сибирская Ялта: острог и декабристы в Ялуторовске
Сибирская Ялта: острог и декабристы в Ялуторовске
Сибирская Ялта: острог и декабристы в Ялуторовске
Сибирская Ялта: острог и декабристы в Ялуторовске
Сибирская Ялта: острог и декабристы в Ялуторовске

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Ялуторовске или Тюмени.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Я родилась в СССР и жила в Тюмени. Однажды отправилась посмотреть мир, а когда решила вернуться, увидев все континенты, включая Антарктиду, то обнаружила, что прошло 30 лет. Занимаюсь тем, что люблю. Показываю вам и даже немножко создаю историю Тюмени. Так, после открытия тюменской аллеи кошек я разместила статью в Интернете (а затем она была напечатана в газетах и опубликована городском сайте) о тюменском Сквере кошек. Эта статья стала началом легенды о том, что композиция из кошек в сквере посвящена не просто кошкам. А сибирским кошкам, которые спасли Эрмитаж в 1945 от нашествия крыс. Мою статью подхватили другие СМИ и Аллею кошек переименовали в Сквер сибирских кошек. Так возникла новая легенда. Автор которой я, ваш гид.
Напишите мне

Выбирайте и другие экскурсии в Ялуторовске

ОбзорныеИндивидуальныеВсеПешком