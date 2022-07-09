Полезная информация о Ямало-Ненецком автономном округе
Что нужно знать о Ямало-Ненецком автономном округе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Ямало-Ненецком автономном округе
15:5125
9 июля 2022
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|По-английски
|Yamalo-Nenetskiy Avtonomnyy Okrug
|Население города
|522 904 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Yekaterinburg