Всё о Ямало-Ненецком автономном округе

Полезная информация о Ямало-Ненецком автономном округе

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Местное время в Ямало-Ненецком автономном округе
15:5125
9 июля 2022
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаЯмало-Ненецкий автономный округ
По-английскиYamalo-Nenetskiy Avtonomnyy Okrug
Население города522 904 чел.
Часовой поясAsia/Yekaterinburg

Где находится Ямало-Ненецкий автономный округ на карте

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