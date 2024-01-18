Подарите себе и детям настоящую сказку в резиденции Снегурочки и окунитесь в историю Костромы и Ярославля.
В рамках тура вы посетите интерактивную экскурсию, где сырный сомелье проведет гостей по залам старинного особняка, непрестанно рассказывая о самых загадочных, удивительных и неожиданных сырных историях, а так же отправитесь вединственное в России место, где в естественных природных условия содержатся лоси.
янв
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Приезд. Кострома, Терем Снегурочки, музей льна и бересты
10:30-11:15 Встреча с гидом на вокзале г. Ярославль (у памятника С. Мамонтову).
Переезд в г. Кострому (~70 км).
Начало экскурсионной программы.
Путевая экскурсия — невероятные тайны и истории хранит в себе русская провинция: мы вспомним первую женщину-космонавта; одного из выдающихся математиков ХХ века; архитектора-самоучку, творения которого и сегодня являются украшением наших городов; и узнаем, почему соль была на вес золота.
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по г. Костроме.
Кострома —жемчужина Золотого кольца России.
Вы увидите центральную площадь города, которую ласково называют «сковородкой», ансамбль торговых рядов, присутственные места, пожарную каланчу, гауптвахту, памятник «патриоту земли русской» — Ивану Сусанину, беседку А. Н. Островского и многое другое.
Посетите Богоявленско-Анастасиин кафедральный собор (действующий женскиймонастырь), где хранится ценнейшая Чудотворная икона Федоровской Божьей матери.
Мы приготовили для вас чудо сказочное — встречу с ледяной красавицей Снегурочкой!
Интерактивная экскурсия в Терем Снегурочки (посещение ледяной комнаты за доп. плату).
Посещение Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря —главной святыни Костромской земли, великолепного творения русских зодчих и иконописцев 17 века, колыбели царской династии Романовых.
Вас ждёт экскурсия по территории монастыря и Троицкому собору.
Посещение Музея льна и бересты —вашему вниманию будут представлены особенности ткацкого ремесла прошлых веков, изделия из бересты старых и современных мастеров.
18:30 Трансфер в гостиницу.
Сумароковская лосеферма, «Сырные истории»
Завтрак в гостинице.
9:30 Встреча в холле гостиницы, выезд на экскурсию.
Переезд на Сумароковскую лосеферму (~ 40 мин.).
Экскурсия на Сумароковскую лосиную ферму — единственное в России место, где в естественных природных условия содержатся лоси.
Вы узнаете об особенностях этих удивительных животных, чем они питаются, как человек смог их одомашнить, и, конечно же, погладить лосиков и покормить их морковкой, а также сделать яркие фотографии.
Переезд в г. Кострома (~ 40 мин).
Посещение Музея ювелирного искусства — вы узнаете историю зарождения ювелирного промысла, а также, почему именно Кострому считают «ювелирной столицей России».
Обед в кафе города.
Интерактивная экскурсия «Сырные истории».
Сырный сомелье, известный в узких кругах специалист по сыру, проведет гостей по залам старинного особняка, непрестанно рассказывая о самых загадочных, удивительных и неожиданных сырных историях.
Вы узнаете, как и где появился первый сыр, увидите и даже сможете потрогать старинные и современные приспособления для сыроделия, посмеётесь на сырных забавах, откроете для себя целый мир под названием «Сыр».
Вас ожидают странные артефакты и хитрые сюрпризы, технические гаджеты и абсолютно непроверенные факты.
В маленьких уютных торговых лавках нужно прикупить кусочек сыра от местных сыроделов (дегустация сыра за доп. плату).
Окончание экскурсионной программы, трансфер в гостиницу.
Ярославль, музейный комплекс «Музыка и время», театрализованная интерактивная экскурсия
09:00 Завтрак в гостинице.
09:30-10:00Встреча с гидом в холле (с вещами).
Выезд в г. Ярославль (~1,5 часа).
Обзорная экскурсия по г. Ярославль.
Ярославль — столица Золотого кольца России.
Вас ждет прогулка по самым красивым местам исторической части города.
Вы увидите: Храм, который изображен на купюре достоинством в 1000 рублей, первый русский театр, Спасо-Преображенский монастырь — главную достопримечательность Ярославля, храм Ильи Пророка, и конечно прогуляетесь по Волжской набережной и увидите Парк Стрелка — самое излюбленное место для прогулок
Посещение музейного комплекса «Музыка и время» — этот музей является самым первым частным музеем в России.
Здесь представлена уникальная коллекция часов, колокольчиков и редких музыкальных инструментов.
Обед в кафе города.
Театрализованная интерактивная экскурсия «В гостях у губернатора»(Ярославский художественный музей).
Вас встретит обитательница дома — дочь ярославского губернатора, расскажет о традициях усадьбы, ее обитателях и этикете салона, а также покажет вам экспозицию «Русское искусство XVIII— начала XX вв.».
18:00Окончание экскурсионной программы, трансфер на ж/д вокзал г. Ярославль.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в при 2-х местном размещении, руб:
|Гостиница
|взрослый
|Детский (до 14 лет)
|Доплата за одноместное размещение
|Московская застава 3* (мансарда)
|18 500
|17 500
|5 000
|Московская застава 3* (стандарт)
|19 500
|18 500
|5 000
|Снегурочка 3* (стандарт)
|19 500
|18 500
|5 000
|Волга 3* (стандарт улучшенный)
|22 000
|21 000
|5 000
|Олд Стрит 4* (стандарт)
|23 500
|22 500
|8 000
|Олд Стрит 4* (бизнес-стандарт)
|24 500
|23 500
|8 000
|Островский 4* (стандарт)
|29 500
|28 500
|8 000
Скидка на доп. место — 1 000 рублей.
Варианты проживания
Отель Островский 4
Отель «Островский» с рестораном, баром и бесплатной частной парковкой расположен в городе Кострома, в 1,1 км от Богоявленского монастыря. В 4-звездочном отеле предоставляются услуги консьержа. В распоряжении гостей туристическое бюро и круглосуточная стойка регистрации. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. На всей территории можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
Все номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником и чайником. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном. Также в номерах установлен рабочий стол и шкаф для одежды.
По утрам для гостей отеля «Островский» сервируют завтрак «шведский стол».
В распоряжении гостей сауна.
В отеле «Островский» работает бизнес-центр, где гости могут почитать газеты и воспользоваться факсом и копировальными услугами.
Гостиница «Волга» 3
К услугам гостей отеля «Волга», расположенного в центре Костромы, 2 ресторана и просторная терраса с панорамным видом на город и Волгу. Ипатьевский монастырь находится в 15 минутах езды от отеля.
В отеле «Волга» предоставляются номера для некурящих с ванной, телефоном и спутниковым телевидением. В некоторых номерах установлен ЖК-телевизор, тогда как из других открывается вид на Волгу.
В отеле «Волга» работает круглосуточный бар. В модном ресторане отеля можно заказать блюда русской, японской и средиземноморской кухонь. В ресторане также ежедневно сервируют завтрак «шведский стол». Блюда могут быть поданы на широкой террасе с видом на город.
Гостиница «Московская Застава» 3
Отель «Московская застава» находится на берегу реки Волга в Костроме. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Во всех номерах установлен кондиционер и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен. В люксах в распоряжении гостей электрический чайник, гостиная с диваном, биде, тапочки и халаты.
Гости могут поесть в лобби-баре или воспользоваться доставкой еды и напитков в номер.
Сусанинская площадь находится всего в 500 метрах.
Отель «Олд Стрит» 4
Бутик-отель Old Street расположен в центре Костромы, в 5 минутах ходьбы от берега Волги. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Обустроена бесплатная парковка. Расстояние до Сусанинской площади составляет 500 метров, до Богоявленско-Анастасииного монастыря — 1,5 км.
Номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. В числе удобств сейф и мини-бар. В ванной комнате предоставляются халаты и фен.
При отеле работает бар и ресторан. Гости также могут посетить близлежащие кафе и рестораны. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. Также можно заказать завтрак в номер и упакованные ланчи.
Гостиница «Снегурочка» 3
Отель «Снегурочка» расположен в 2 км от центра города Кострома, в 350 метрах от Волги. К услугам гостей фитнес-центр, сауна, ресторан, бесплатная парковка и номера с бесплатным Wi-Fi.
Номера отеля «Снегурочка» оснащены кондиционером. Интерьер номеров оформлен в фольклорном стиле и посвящен Снегурочке. В числе удобств телевизор, мини-бар и собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Тапочки и халаты предлагаются за дополнительную плату.
Ресторан «Метелица» специализируется на блюдах как классической, так и современной русской кухни. Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол». В тереме Снегурочки, расположенном рядом с отелем, гостей ждет живое развлекательное представление и угощение напитками, кроме того, гости могут посетить ледяные палаты, температура в которых составляет -14ºC круглый год.
В 10 км от отеля находится Богоявленский монастырь.
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Ответы на вопросы
Что входит
- Размещение в выбранной гостинице
- Питание: 2 завтрака + 3 обеда
- Транспортное обслуживание по программе (при группе менее 20 человек предоставляется микроавтобус)
- Входные билеты в музеи
- Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до Ярославля и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Посещение Ледяной комнаты
- Дегустация костромских сыров
Место начала и завершения?
Как организована встреча?
В день начала тура туристы встречаются с гидом у входа на ж/д вокзале г. Ярославль (у памятника С. Мамонтову) в 10:30-11:15.
Если туристы приезжают раньше – ожидание.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.