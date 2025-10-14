Дворянский Новый год в Ярославле
Начало: Москва
31 дек в 10:00
от 56 890 ₽ за человека
Новогодние забавы в Ярославле
Начало: Москва
31 дек в 10:00
46 690 ₽ за человека
Нерехта, Кострома, Ярославль: погружение в историю и традиции для всей семьи
Расписать деревянную игрушку, познакомиться с созданием разных сортов сыра и этикетом 19 века
Начало: Ярославль, вокзал Ярославль-Главный, встреча с 10:...
17 окт в 10:30
2 ноя в 10:30
25 000 ₽ за человека
