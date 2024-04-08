Авторский тур
2 дня
Гастрономический тур в Ярославскую губернию
Начало: Москва
3 ноя в 10:00
от 12 790₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Вкусная Масленица в Ярославле
Начало: Москва
16 мар в 10:00
от 13 090₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Новогодние каникулы в Костроме
Начало: г. Ярославль
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 18 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сказочное путешествие в города мастеров: Кострома, Нерехта, Ярославль
Начало: г. Ярославль
29 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 20 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга8 апреля 2024Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.
- ААльфия2 апреля 2024Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.
- ААндрей28 марта 2024Все очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.
- ААнна26 марта 2024Оставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. Всё было на высшем уровне, спасибо большое. Процветания Вашей компании.
- ГГалина15 марта 2024Всё отлично организовано! Поездка прошла без накладок, оставив массу впечатлений. Спасибо!
- ТТатьяна18 января 2024Интересная программа, красивые города, улочки. Жалко, было очень морозно и не удалось провести на улице больше времени и полюбоваться красотами.
- ТТатьяна17 января 2024Спасибо за прекрасный отдых! Все было отлично организовано (встреча, размещение в отелях, обеды, экскурсии). Отдельная благодарность гидам-сопровождающим Анастасии и Борису!
- ЕЕлена16 января 2024Программа интересная, ни много, ни мало, интересно и взрослым и детям. Музеи достойные. Даже мороз за 30 не помешал побывать
- ММешкова16 января 2024Тур состоялся с 31.12.2023 по 02.01.2024. Путешествие действительно было сказочным. Эту атмосферу нам создал волшебник-гид Борис Александрович. Спасибо ему большое.
- ССергей9 января 2024Начну с покупки тура. Отлично организованно! Максимум информации и удобное общение в мессенджере. Практически на любой вопрос обстоятельный ответ. Очень
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «На автобусе»
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Сколько стоит тур в Ярославле в июне 2024
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