Сказочное путешествие в города мастеров
Вы посетите город-музей под открытым небом, погрузитесь в мир деревянных игрушек, встретитесь с самым настоящим Морозом-мастером, поучаствуете в мастер-классе по росписи елочного украшения и отправитесь в единственное в России место, где в естественных природных условия содержатся лоси.
янв
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия по г. Нерехта, мастер-класс
10:30-11:15 Встреча с гидом на вокзале г. Ярославль.
Выезд в г. Нерехту (1,5 часа).
Начало экскурсионной программы.
Путевая экскурсия — невероятные тайны и истории хранит в себе русская провинция: мы вспомним первую женщину-космонавта; одного из выдающихся математиков ХХ века; одно из великих произведений А. С. Пушкина; и узнаем, почему соль была на вес золота.
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по городу Нерехте.
Нерехта —это один из самых уникальных и самобытных уголков Костромской земли, великолепный пример настоящей русской провинции.
Отправляемся в гости к Морозу-мастеру на Лавровскую фабрику деревянных игрушек.
Программа"В гости к Морозу-Мастеру".
Вас ждет погружение в мир деревянных игрушек и встреча с самым настоящим Морозом-мастером.
Во время экскурсии вы узнаете об особенностях и производстве деревянных игрушек, когда появились и какими были игрушки на Руси, и конечно какая игрушка самая популярная.
На мастер-классе вместе с художниками-дизайнерами фабрики вы распишите ёлочные украшение, которое отправится с вами домой и станет достойным украшением вашей ёлки.
Прекрасным дополнением станет игровая программа «Затеи и забавы Мороза-Мастера»вместе запускаем юлы, осваиваем закидушечку и укрощаем малечину-калечину, и загадываем новогоднее желание.
И, конечно, Вас ждут замечательные новогодние сюрпризы и подарки.
Трансфер в Кострому (1 час).
Заселение в гостиницу.
Свободное время.
Экскурсия по г. Кострома, встреча со Снегурочкой, музей сыра
Завтрак в гостинице.
9:30 Встреча в холле гостиницы.
Выезд на экскурсию.
Обзорная экскурсия по г. Кострома.
Вы увидите центральную площадь города, которую ласково называют «сковородкой», ансамбль торговых рядов, присутственные места, пожарную каланчу, гауптвахту, памятник патриоту земли русской — Ивану Сусанину, беседку А. Н. Островского и многое другое.
Посетите действующий Богоявленско-Анастасиин кафедральный собор (действующий женский монастырь), где хранится ценнейшая Чудотворная икона Федоровской Божьей матери.
Интерактивная экскурсия в Терем Снегурочки (посещение ледяной комнаты за доп. плату).
Интерактивный музей «Моды Снегурочки»
Во время экскурсионного шествия по нарядным залам Модного Дома вы услышите исторически-подлинные факты из творчества драматурга А. Н. Островского и самые невероятные легенды о рождении Волшебницы.
А на модное дефиле у вас будет прекрасная возможность перевоплотиться и выйти на сказочный подиум.
С вашим участием состоится экстравагантное шоу-дефиле под вспышки фотообьектива!
Обед в кафе города.
Интерактивная экскурсия «Сырные истории» — Сырный сомелье, известный в узких кругах специалист по сыру, проведет гостей по залам старинного особняка, непрестанно рассказывая о самых загадочных, удивительных и неожиданных сырных историях.
Вы узнаете, как и где появился первый сыр, увидите и даже сможете потрогать старинные и современные приспособления для сыроделия, посмеётесь на сырных забавах, откроете для себя целый мир под названием «Сыр».
В маленьких уютных торговых лавках нужно прикупить кусочек сыра от местных сыроделов (дегустация сыра за доп. плату).
17:30 Окончание экскурсионной программы, трансфер в гостиницу.
Экскурсия по г. Ярославль, музей «Музыка и время», Сумароковская лосиная ферма
09:00 Завтрак в гостинице.
09:30-10:00 Встреча с гидом в холле (с вещами).
Переезд на Сумароковскую лосеферму (40 мин.).
Экскурсия на Сумароковскую лосиную ферму — единственное в России место, где в естественных природных условия содержатся лоси.
Вы узнаете об особенностях этих удивительных животных, чем они питаются, как человек смог их одомашнить, и, конечно же, погладить лосиков и покормить их морковкой, а также сделать яркие фотографии.
Переезд в г. Кострома (40 мин).
Выезд в г. Ярославль.
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по г. Ярославль.
Ярославль — столица золотого кольца России. Вас ждет прогулка по самым красивым местам исторической части города.
Вы увидите: Храм, который изображен на купюре достоинством в 1000 рублей, первый русский театр, Спасо-Преображенский монастырь — главную достопримечательность Ярославля, храм Ильи Пророка, и конечно прогуляетесь по Волжской набережной и увидите Парк Стрелка — самое излюбленное место для прогулок.
Посещение музейного комплекса «Музыка и время» — этот музей является самым первым частным музеем в России.
Здесь представлена уникальная коллекция часов, колокольчиков и редких музыкальных инструментов.
18:00 Окончание экскурсионной программы, трансфер на ж/д вокзал г. Ярославль.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице (2-3-хместное размещение).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Взрослый
Детский
(до 14 лет)
|Доплата за одноместное размещение
|Московская застава 3* (мансарда)
|20 000
|19 000
|5 000
|Московская застава 3* (стандарт)
|21 000
|20 000
|5 000
|Снегурочка 3* (стандарт)
|21 000
|20 000
|5 000
|Волга 3* (стандарт улучшенный)
|23 000
|22 000
|5 000
|Олд Стрит 4* (стандарт)
|24 500
|23 500
|8 000
|Олд Стрит 4* (бизнес-стандарт)
|25 500
|24 500
|8 000
|Островский 4* (стандарт) (*кроме 31.12-02.01)
|31 500
|30 500
|8 000
Скидка на доп. месте 1 000 рублей.
Варианты проживания
Отель «Московская застава»
Отель находится на берегу реки Волга в Костроме. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Во всех номерах установлен кондиционер и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности и фен.
Гости могут поесть в лобби-баре или воспользоваться доставкой еды и напитков в номер.
Отель «Волга»
К услугам гостей отеля «Волга», расположенного в центре Костромы, 2 ресторана и просторная терраса с панорамным видом на город и Волгу. В отеле «Волга» работает круглосуточный бар. В модном ресторане отеля можно заказать блюда русской, японской и средиземноморской кухонь. В ресторане также ежедневно сервируют завтрак «шведский стол». Блюда могут быть поданы на широкой террасе с видом на город.
Отель «Островский»
Отель с рестораном, баром и бесплатной частной парковкой расположен в городе Кострома, в 1,1 км от Богоявленского монастыря. В 4-звездочном отеле предоставляются услуги консьержа. В распоряжении гостей туристическое бюро и круглосуточная стойка регистрации. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гостям предлагается трансфер от/до аэропорта. На всей территории можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.
Все номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником и чайником. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном. Также в номерах установлен рабочий стол и шкаф для одежды.
По утрам для гостей отеля «Островский» сервируют завтрак «шведский стол».
В распоряжении гостей сауна.
В отеле «Островский» работает бизнес-центр, где гости могут почитать газеты и воспользоваться факсом и копировальными услугами.
Рядом с отелем «Островский» можно посетить такие популярные достопримечательности, как Костромской государственный драматический театр имени А. Н. Островского, Романовский музей и Центральный рынок.
Отель «Олд Стрит»
Бутик-отель Old Street расположен в центре Костромы, в 5 минутах ходьбы от берега Волги. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Обустроена бесплатная парковка. Расстояние до Сусанинской площади составляет 500 метров, до Богоявленско-Анастасииного монастыря — 1,5 км.
Номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном. В числе удобств сейф и мини-бар. В ванной комнате предоставляются халаты и фен.
При отеле работает бар и ресторан. Гости также могут посетить близлежащие кафе и рестораны. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. Также можно заказать завтрак в номер и упакованные ланчи.
Расстояние от бутик-отеля Old Street до железнодорожного вокзала Костромы составляет 2,9 км, а до аэропорта Сокеркино — 11 км.
Отель «Снегурочка»
Отель «Снегурочка» расположен в 2 км от центра города Кострома, в 350 метрах от Волги. К услугам гостей фитнес-центр, сауна, ресторан, бесплатная парковка и номера с бесплатным Wi-Fi.
Номера отеля «Снегурочка» оснащены кондиционером. Интерьер номеров оформлен в фольклорном стиле и посвящен Снегурочке. В числе удобств телевизор, мини-бар и собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Тапочки и халаты предлагаются за дополнительную плату.
Ресторан «Метелица» специализируется на блюдах как классической, так и современной русской кухни. Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол». В тереме Снегурочки, расположенном рядом с отелем, гостей ждет живое развлекательное представление и угощение напитками, кроме того, гости могут посетить ледяные палаты, температура в которых составляет -14ºC круглый год.
В 10 км от отеля находится Богоявленский монастырь.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в выбранной гостинице
- Трансфер от/на ж/д вокзал
- Транспортное обслуживание по программе (при группе менее 20 человек предоставляется микроавтобус)
- Питание: 2 завтрака + 3 обеда
- Входные билеты в музеи и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Ярославль и обратно
- Трансфер из/в аэропорт
- Питание, не указанное в программе тура
- Посещение ледяной комнаты в Тереме Снегурочки
- Дегустация сыра в музее сыра
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.