Семейные развлекательные туры Ярославля

Найдено 4 тура в категории «Можно с детьми» в Ярославле, цены от 12 790 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Гастрономический тур в Ярославскую губернию
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Гастрономический тур в Ярославскую губернию
Начало: Москва
3 ноя в 10:00
от 12 790 за человека
Вкусная Масленица в Ярославле
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Вкусная Масленица в Ярославле
Начало: Москва
16 мар в 10:00
от 13 090 за человека
Новогодние каникулы в Костроме
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Новогодние каникулы в Костроме
Начало: г. Ярославль
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 18 500 за человека
Сказочное путешествие в города мастеров: Кострома, Нерехта, Ярославль
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Сказочное путешествие в города мастеров: Кострома, Нерехта, Ярославль
Начало: г. Ярославль
29 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 20 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    8 апреля 2024
    Вкусная Масленица в Ярославле
    Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.
    Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек
  • А
    Альфия
    2 апреля 2024
    Вкусная Масленица в Ярославле
    Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.
    Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку
  • А
    Андрей
    28 марта 2024
    Вкусная Масленица в Ярославле
    Все очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.
  • А
    Анна
    26 марта 2024
    Гастрономический тур в Ярославскую губернию
    Оставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. Всё было на высшем уровне, спасибо большое. Процветания Вашей компании.
    Оставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. ВсёОставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. ВсёОставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. ВсёОставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. ВсёОставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. ВсёОставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. ВсёОставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. ВсёОставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. ВсёОставили заявку, тут же перезвонили, всё объяснили, прислали договор с описанием всех услуг, мы оплатили. Всё
  • Г
    Галина
    15 марта 2024
    Гастрономический тур в Ярославскую губернию
    Всё отлично организовано! Поездка прошла без накладок, оставив массу впечатлений. Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    18 января 2024
    Новогодние каникулы в Костроме
    Интересная программа, красивые города, улочки. Жалко, было очень морозно и не удалось провести на улице больше времени и полюбоваться красотами.
    Интересная программа, красивые города, улочки. Жалко, было очень морозно и не удалось провести на улице больше времени и полюбоваться красотамиИнтересная программа, красивые города, улочки. Жалко, было очень морозно и не удалось провести на улице больше времени и полюбоваться красотамиИнтересная программа, красивые города, улочки. Жалко, было очень морозно и не удалось провести на улице больше времени и полюбоваться красотамиИнтересная программа, красивые города, улочки. Жалко, было очень морозно и не удалось провести на улице больше времени и полюбоваться красотамиИнтересная программа, красивые города, улочки. Жалко, было очень морозно и не удалось провести на улице больше времени и полюбоваться красотамиИнтересная программа, красивые города, улочки. Жалко, было очень морозно и не удалось провести на улице больше времени и полюбоваться красотамиИнтересная программа, красивые города, улочки. Жалко, было очень морозно и не удалось провести на улице больше времени и полюбоваться красотами
  • Т
    Татьяна
    17 января 2024
    Новогодние каникулы в Костроме
    Спасибо за прекрасный отдых! Все было отлично организовано (встреча, размещение в отелях, обеды, экскурсии). Отдельная благодарность гидам-сопровождающим Анастасии и Борису!
  • Е
    Елена
    16 января 2024
    Новогодние каникулы в Костроме
    Программа интересная, ни много, ни мало, интересно и взрослым и детям. Музеи достойные. Даже мороз за 30 не помешал побывать
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    на лосиной ферме. Гостиница Волга - уютно и тепло, ресторан кормил очень вкусно, и на оплаченных завтраках - шведский стол, и на ужине (в стоимость не входили).

  • М
    Мешкова
    16 января 2024
    Сказочное путешествие в города мастеров: Кострома, Нерехта, Ярославль
    Тур состоялся с 31.12.2023 по 02.01.2024. Путешествие действительно было сказочным. Эту атмосферу нам создал волшебник-гид Борис Александрович. Спасибо ему большое.
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    Очень много путешествуем по России. Среди всех гидов, которые нам помогают в наших странствиях Борис Александрович - суперзвезда!!! Очень хотелось бы встретится с ним в новом путешествии. Компании, которая организовала нашу экскурсию во главе с таким Капитаном также большая благодарность!

    Тур состоялся с 31.12.2023 по 02.01.2024. Путешествие действительно было сказочным. Эту атмосферу нам создал волшебник-гид БорисТур состоялся с 31.12.2023 по 02.01.2024. Путешествие действительно было сказочным. Эту атмосферу нам создал волшебник-гид БорисТур состоялся с 31.12.2023 по 02.01.2024. Путешествие действительно было сказочным. Эту атмосферу нам создал волшебник-гид БорисТур состоялся с 31.12.2023 по 02.01.2024. Путешествие действительно было сказочным. Эту атмосферу нам создал волшебник-гид БорисТур состоялся с 31.12.2023 по 02.01.2024. Путешествие действительно было сказочным. Эту атмосферу нам создал волшебник-гид БорисТур состоялся с 31.12.2023 по 02.01.2024. Путешествие действительно было сказочным. Эту атмосферу нам создал волшебник-гид БорисТур состоялся с 31.12.2023 по 02.01.2024. Путешествие действительно было сказочным. Эту атмосферу нам создал волшебник-гид БорисТур состоялся с 31.12.2023 по 02.01.2024. Путешествие действительно было сказочным. Эту атмосферу нам создал волшебник-гид БорисТур состоялся с 31.12.2023 по 02.01.2024. Путешествие действительно было сказочным. Эту атмосферу нам создал волшебник-гид БорисТур состоялся с 31.12.2023 по 02.01.2024. Путешествие действительно было сказочным. Эту атмосферу нам создал волшебник-гид Борис
  • С
    Сергей
    9 января 2024
    Сказочное путешествие в города мастеров: Кострома, Нерехта, Ярославль
    Начну с покупки тура. Отлично организованно! Максимум информации и удобное общение в мессенджере. Практически на любой вопрос обстоятельный ответ. Очень
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    понравилось что группа была небольшая. На экскурсиях хорошо было слышно экскурсовода и никакой толкотни. Отдельно хочется отметить экскурсовода Бориса. Не просто отличный рассказчик, а человек влюблённый и хорошо знающий своё дело. Огромная благодарность ему. Отдельно хочется отметить водителя автобуса Виталия. Профессионал с большой буквы. Ювелирно возил нас по узким улочкам Костромы. Отлично было организовано питание. Самые лучшие впечатления от Новогоднего тура. Нет смысла описывать где мы были. Тут главное как было всё организованно! Теперь пожелания: расписывать места в автобусе. Кто первый купил тур, тот и выбрал себе место в автобусе. И ещё экскурсию в музей моды Снегурочки я бы поменял на поход в Ипатьевский монастырь.

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Можно с детьми»

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Сколько стоит тур в Ярославле в июне 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Можно с детьми" можно забронировать 4 тура от 12 790 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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