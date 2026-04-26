На экскурсии по Йошкар-Оле вы узнаете об истории города с момента его основания и увидите, как изменялся его облик.
Мы посетим Царевококшайский кремль, исторический центр с купеческими домами, Патриаршую площадь с уникальными памятниками, а также Набережную Брюгге и Набережную Амстердам. Вы также познакомитесь с выдающимися земляками и интересными фактами о городе.
Мы посетим Царевококшайский кремль, исторический центр с купеческими домами, Патриаршую площадь с уникальными памятниками, а также Набережную Брюгге и Набережную Амстердам. Вы также познакомитесь с выдающимися земляками и интересными фактами о городе.
Описание экскурсииВыдающиеся земляки и памятники Йошкар-Олы Мы начнём с посещения Царевококшайского кремля, самого молодого кремля России, который стал символом города и его исторической значимости. Затем мы прогуляемся по историческому центру Йошкар-Олы, где сохранились старинные дома купцов, и узнаем их увлекательные истории, которые отражают жизнь города в разные эпохи. Далее направимся на Патриаршую площадь, где находятся уникальные памятники, включая скульптурно-динамическую композицию «Вход Господень в Иерусалим», которая впечатляет своим художественным замыслом. После этого нас ждёт Набережная Брюгге — архитектурная изюминка города, которая привлекает своим очарованием и живописными видами. Не забудем также посетить Площадь Республики Пресвятой Девы Марии, удивительное место с необычным названием, где можно насладиться атмосферой города. Затем мы направимся на Набережную Амстердам, самое творческое место в Йошкар-Оле, где искусство и культура переплетаются в каждом уголке. Продолжим нашу экскурсию на Площадь Ленина, где вы сможете оценить эстетическое удовольствие от советской архитектуры и её исторического значения. А в завершение нашего путешествия мы посетим Площадь Оболенского-Ноготкова, где узнаем об истории основания города и увидим скульптурно-динамическую композицию «Явление иконы Божией Матери “Троеручица”». Также я поделюсь с вами множеством интересных фактов о городе и его жителях, которые помогут лучше понять его культуру и наследие.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Царевококшайский кремль
- Исторический центр города
- Скульптурно-динамической композицией «Вход Господень в Иерусалим»
- Набережная Брюгге
- Площадь Республики Пресвятой Девы Марии
- Набережная Амстердам
- Площадь Ленина
- Площадь Оболенского-Ноготкова
- Скульптурно-динамическая композиция "Явление иконы Божией Матери"Троеручица ""
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, Вознесенская улица, 58
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
6500 ₽ за экскурсию
Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.