Описание Фото Ответы на вопросы На экскурсии по Йошкар-Оле вы узнаете об истории города с момента его основания и увидите, как изменялся его облик.



Мы посетим Царевококшайский кремль, исторический центр с купеческими домами, Патриаршую площадь с уникальными памятниками, а также Набережную Брюгге и Набережную Амстердам. Вы также познакомитесь с выдающимися земляками и интересными фактами о городе.

Виталий Ваш гид в Йошкар-Оле Индивидуальная экскурсия 6500 ₽ за экскурсию Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 3 часа 1-15 человек Пешком

Описание экскурсии Выдающиеся земляки и памятники Йошкар-Олы Мы начнём с посещения Царевококшайского кремля, самого молодого кремля России, который стал символом города и его исторической значимости. Затем мы прогуляемся по историческому центру Йошкар-Олы, где сохранились старинные дома купцов, и узнаем их увлекательные истории, которые отражают жизнь города в разные эпохи. Далее направимся на Патриаршую площадь, где находятся уникальные памятники, включая скульптурно-динамическую композицию «Вход Господень в Иерусалим», которая впечатляет своим художественным замыслом. После этого нас ждёт Набережная Брюгге — архитектурная изюминка города, которая привлекает своим очарованием и живописными видами. Не забудем также посетить Площадь Республики Пресвятой Девы Марии, удивительное место с необычным названием, где можно насладиться атмосферой города. Затем мы направимся на Набережную Амстердам, самое творческое место в Йошкар-Оле, где искусство и культура переплетаются в каждом уголке. Продолжим нашу экскурсию на Площадь Ленина, где вы сможете оценить эстетическое удовольствие от советской архитектуры и её исторического значения. А в завершение нашего путешествия мы посетим Площадь Оболенского-Ноготкова, где узнаем об истории основания города и увидим скульптурно-динамическую композицию «Явление иконы Божией Матери “Троеручица”». Также я поделюсь с вами множеством интересных фактов о городе и его жителях, которые помогут лучше понять его культуру и наследие.

