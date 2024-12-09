1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческое путешествие: Йошкар-Ола и Царевококшайск
Загляните в прошлое Йошкар-Олы и узнайте, как Царев град на Кокшаге стал современным городом
Начало: Царьградский проспект, 35 Йошкар-Ола
Расписание: По договоренности
Сегодня в 08:00
22 фев в 08:00
2500₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Йошкар-Оле: яркие достопримечательности
Пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле позволит вам увидеть ключевые достопримечательности города, узнать его историю и насладиться уникальной архитектурой
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4500₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Салам, Йошкар-Ола: индивидуальная экскурсия по городу
Узнайте, каким был Йошкар-Ола до обретения нового облика. Прогуляйтесь по набережным, посетите Царевококшайский кремль и найдите любопытные фигурки
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна9 декабря 2024Добрый день. Были на экскурсии 4 декабря. Гид Наталья очень вежливая, доброжелательная, все понятно, доступно рассказала об истории города Йошкар-Олы, экскурсия прошла на одном дыхании, независимо от зимней погоды. Спасибо большое. Мы остались довольны.
- ННина24 ноября 2024Очень увлекательно, замечательный экскурсовод.
- ННаталья8 ноября 2024Были на экскурсии с семьей, всего пятеро. К сожалению, экскурсовода было не очень хорошо слышно, полностью слышал сказанное только кто-то близко идущий один. Сама экскурсия достаточно интересная, ёмкая, но осталось ощущение что чего-то не хватило…
- ННаталья5 ноября 2024Екатерина - прекрасный экскурсовод, знает историю города, отвечает на любые вопросы. Очень грамотная и приятная девушка. Получили огромное удовольствие от экскурсии.
- ТТрофимова24 июля 2024Спасибо экскурсоводу Татьяне за замечательный рассказ о достопримечательностях г. Йошкар -Ола. Очень интересно было и послушать и посмотреть! Всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Царевококшайский Кремль»
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