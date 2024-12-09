Царевококшайский Кремль – экскурсии в Йошкар-Оле

Найдено 3 экскурсии в категории «Царевококшайский Кремль» в Йошкар-Оле, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Путешествие из Йошкар-Олы в Царевококшайск
Пешая
14 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Историческое путешествие: Йошкар-Ола и Царевококшайск
Загляните в прошлое Йошкар-Олы и узнайте, как Царев град на Кокшаге стал современным городом
Начало: Царьградский проспект, 35 Йошкар-Ола
Расписание: По договоренности
Сегодня в 08:00
22 фев в 08:00
2500 за всё до 10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле
Пешая
12 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по Йошкар-Оле: яркие достопримечательности
Пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле позволит вам увидеть ключевые достопримечательности города, узнать его историю и насладиться уникальной архитектурой
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4500 за всё до 5 чел.
Салам, Йошкар-Ола
Пешая
56 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Салам, Йошкар-Ола: индивидуальная экскурсия по городу
Узнайте, каким был Йошкар-Ола до обретения нового облика. Прогуляйтесь по набережным, посетите Царевококшайский кремль и найдите любопытные фигурки
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    9 декабря 2024
    Путешествие из Йошкар-Олы в Царевококшайск
    Добрый день. Были на экскурсии 4 декабря. Гид Наталья очень вежливая, доброжелательная, все понятно, доступно рассказала об истории города Йошкар-Олы, экскурсия прошла на одном дыхании, независимо от зимней погоды. Спасибо большое. Мы остались довольны.
  • Н
    Нина
    24 ноября 2024
    Салам, Йошкар-Ола
    Очень увлекательно, замечательный экскурсовод.
  • Н
    Наталья
    8 ноября 2024
    Путешествие из Йошкар-Олы в Царевококшайск
    Были на экскурсии с семьей, всего пятеро. К сожалению, экскурсовода было не очень хорошо слышно, полностью слышал сказанное только кто-то близко идущий один. Сама экскурсия достаточно интересная, ёмкая, но осталось ощущение что чего-то не хватило…
  • Н
    Наталья
    5 ноября 2024
    Салам, Йошкар-Ола
    Екатерина - прекрасный экскурсовод, знает историю города, отвечает на любые вопросы. Очень грамотная и приятная девушка. Получили огромное удовольствие от экскурсии.
  • Т
    Трофимова
    24 июля 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле
    Спасибо экскурсоводу Татьяне за замечательный рассказ о достопримечательностях г. Йошкар -Ола. Очень интересно было и послушать и посмотреть! Всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Царевококшайский Кремль»

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  1. Самое главное
  2. Набережная Брюгге
  3. Набережная
  4. Патриаршая площадь
  5. Скульптура «Йошкин кот»
  6. Комплекс «Царевококшайский Кремль»
  7. Воскресенская набережная
  8. Благовещенский собор
  9. Часы «12 апостолов»
  10. Республиканский театр кукол
Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в феврале 2025
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Царевококшайский Кремль" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 4500. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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