Т Татьяна Путешествие из Йошкар-Олы в Царевококшайск Добрый день. Были на экскурсии 4 декабря. Гид Наталья очень вежливая, доброжелательная, все понятно, доступно рассказала об истории города Йошкар-Олы, экскурсия прошла на одном дыхании, независимо от зимней погоды. Спасибо большое. Мы остались довольны.

Н Нина Салам, Йошкар-Ола Очень увлекательно, замечательный экскурсовод.

Н Наталья Путешествие из Йошкар-Олы в Царевококшайск Были на экскурсии с семьей, всего пятеро. К сожалению, экскурсовода было не очень хорошо слышно, полностью слышал сказанное только кто-то близко идущий один. Сама экскурсия достаточно интересная, ёмкая, но осталось ощущение что чего-то не хватило…

Н Наталья Салам, Йошкар-Ола Екатерина - прекрасный экскурсовод, знает историю города, отвечает на любые вопросы. Очень грамотная и приятная девушка. Получили огромное удовольствие от экскурсии.