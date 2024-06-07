Пешие экскурсии-прогулки в Йошкар-Оле с экскурсоводом

Найдено 30 экскурсий в категории «Пешеходные» в Йошкар-Оле, цены от 1 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Привет, Йошкар-Ола
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
331 отзыв
Популярное предложение
Привет, Йошкар-Ола: история, архитектура и культура
Познакомьтесь с Йошкар-Олой: городом уникальных памятников и богатой истории в уютной атмосфере нашей экскурсии
Начало: В районе Царевококшайского кремля
Расписание: ежедневно в 08:45, 11:45, 14:45 и 17:45
Сегодня в 17:45
Завтра в 08:45
1 200 за человека
Салам, Йошкар-Ола
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
173 отзыва
Салам, Йошкар-Ола: путешествие по марийской столице
Приглашаем на увлекательное путешествие по Йошкар-Оле, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории
10 июня в 09:30
13 июня в 09:00
3 900 за всё до 5 чел.
Красивая и вкусная Йошкар-Ола
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
27 отзывов
Красивая и вкусная Йошкар-Ола: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы: набережная Брюгге, купеческие дома, Архангельская слобода и марийская кухня ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: На Патриаршей площади
Расписание: ежедневно в 11:45 и 14:45
Завтра в 11:45
10 июня в 11:45
25002 250 за человека
Секреты вечерней Йошкар-Олы
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
105 отзывов
Секреты вечерней Йошкар-Олы
Прогуляться по самым таинственным местам города и услышать его легенды
Начало: У Вознесенского моста
Расписание: ежедневно в 18:30
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
1 200 за человека
Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
370 отзывов
Йошкар-Ола: путешествие по архитектурным шедеврам Европы
Погрузитесь в уникальный мир архитектуры Йошкар-Олы, где история и современность переплетаются в едином пространстве
Начало: В районе Царевококшайского кремля
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:15
4 500 за всё до 6 чел.
По бульварам столицы, или Цветущая Йошкар-Ола
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
45 отзывов
По бульварам столицы, или Цветущая Йошкар-Ола
Знакомство с Йошкар-Олой: зеленые бульвары, исторические памятники и уютные парки ждут вас на нашей экскурсии
Начало: Недалеко от Спасской башни
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
3 500 за всё до 8 чел.
Йошкар-Ола: микс старины, современности и эпоса
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
42 отзыва
Йошкар-Ола: микс старины, современности и эпоса
Прогулка по Йошкар-Оле: история, этнические традиции и уникальные памятники. Узнайте, как город сочетает в себе Европу, Москву и Петербург
Начало: Царьградский пр-т 35
Сегодня в 16:30
Завтра в 07:00
5 300 за всё до 40 чел.
Йошкар-Ола как на ладони
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
26 отзывов
Йошкар-Ола: панорамный обзор и архитектурные шедевры
Погрузитесь в мир архитектурных чудес Йошкар-Олы и насладитесь эксклюзивным видом с смотровой площадки
Начало: На Патриаршей площади
Расписание: ежедневно в 16:30
11 июня в 16:30
13 июня в 16:30
1 500 за человека
Йошкар-Ола: первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
20 отзывов
Йошкар-Ола: первое свидание с историей и культурой
Познакомьтесь с душой Марий Эл в увлекательной прогулке по Йошкар-Оле с персональным гидом
Начало: У Царевококшайского кремля
14 июня в 12:30
19 июня в 10:15
3 700 за всё до 8 чел.
Многоликая Йошкар-Ола
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
80 отзывов
Экскурсия по Йошкар-Оле: от кремля до марийских традиций
Познакомьтесь с уникальным сочетанием культур в сердце Марий Эл во время увлекательной прогулки
17 июня в 09:00
20 июня в 09:00
3 000 за всё до 6 чел.
Невероятная Йошкар-Ола
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
38 отзывов
Невероятная Йошкар-Ола: путешествие по главным достопримечательностям
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Йошкар-Оле, где каждый уголок наполнен историей и красотой
Начало: Царьградский пр-т, 35
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
от 5 300 за всё до 40 чел.
Дух Царёвококшайска: открыть город по-настоящему
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
34 отзыва
Дух Царевококшайска: уникальное путешествие по историческому Йошкар-Оле
Исследуйте историческое богатство Йошкар-Олы, пройдитесь по следам купцов и советской эпохи
Начало: У Вознесенского моста
Расписание: ежедневно в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
1 200 за человека
Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
14 отзывов
Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
История христианизации и храмы столицы Марий Эл
Начало: У Вознесенского моста
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:15
4 000 за всё до 8 чел.
Семейный маршрут «По тропе марийских сказок»
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Прогулка «По тропам марийских сказок» в Йошкар-Оле
Встреча с Йошкиным котом, знакомство с марийскими легендами и увлекательные музеи ждут вас и вашу семью
Начало: На площади Оболенского-Ноготкова
14 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 5 600 за всё до 10 чел.
Прогулка по Йошкар-Оле: от Пушкина к Пушкину
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Прогулка по Йошкар-Оле: от Пушкина к Пушкину
Вас ждет познавательная прогулка по Йошкар-Оле, где каждый уголок расскажет о связи города с Пушкиным
Начало: На набережной Кокшаги
10 июня в 09:30
13 июня в 09:00
3 000 за всё до 8 чел.
Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем - уют и тепло истории
Погрузитесь в зимнюю сказку Йошкар-Олы, где каждый уголок скрывает частицу истории и уют Иван-чая
Начало: У Благовещенской башни
10 июня в 10:30
13 июня в 10:00
4 000 за всё до 8 чел.
Прогулка по Йошкар-Оле
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Популярное предложение
Прогулка по историческому центру Йошкар-Олы: от Кремля до Итальянского парка
Приглашаем на увлекательную прогулку по Йошкар-Оле, где история и современность переплетаются в едином танце
Начало: Царьградский проспект, 37 к2, киоск
Расписание: Ежедневно в 8:50, 11:50, 14:50,
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
3 000 за всё до 9 чел.
Красивая и вкусная Йошкар-Ола
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
41 отзыв
Пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле: культура, история и гастрономия
Присоединяйтесь к нам в увлекательном путешествии по Йошкар-Оле, где история и современность сочетаются с вкусом национальной кухни
Начало: Царьградский проспект, 37 к2, киоск
Расписание: Ежедневно в 11:50, 14:50
Завтра в 11:45
10 июня в 11:45
23002 070 за человека
Волшебная и удивительная Йошкар-Ола
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
31 отзыв
Популярное предложение
Волшебная и удивительная Йошкар-Ола: экскурсия по достопримечательностям
Приглашаем в путешествие по Йошкар-Оле, где вас ждут уникальные архитектурные шедевры и живописные уголки
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
Расписание: По договоренности
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
3 500 за всё до 7 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле
Пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле позволит вам увидеть ключевые достопримечательности города, узнать его историю и насладиться уникальной архитектурой
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Путешествие из Йошкар-Олы в Царевококшайск
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
7 отзывов
Историческое путешествие: Йошкар-Ола и Царевококшайск
Загляните в прошлое Йошкар-Олы и узнайте, как Царев град на Кокшаге стал современным городом
Начало: Царьградский проспект, 37, Йошкар-Ола
Расписание: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
2 000 за всё до 10 чел.
Над вечерней Кокшагой мосты…
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
22 отзыва
Прогулка по мостам Йошкар-Олы: вечерняя атмосфера и истории
Погрузитесь в атмосферу вечерней Йошкар-Олы, прогуливаясь по набережным Малой Кокшаги и узнавая тайны семи мостов
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
2 000 за всё до 8 чел.
Йошкар-Ола, что в имени твоём?
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Экскурсия «Йошкар-Ола, что в имени твоём?» - путешествие по истории
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы: от красоты набережных до тайн самого молодого кремля России
Начало: Площадь им. Ленина
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 17:00
11 июня в 08:00
3 500 за всё до 8 чел.
Мастер-класс и дегустация сыров от марийских производителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Уникальный мастер-класс по изготовлению и дегустации сыров в Йошкар-Оле
Программа для гурманов: дегустация местных сыров, мастер-класс по сервировке сырной тарелки. Узнайте, с чем вкуснее есть марийские сыры
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
Расписание: По договоренности
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
2 500 за человека
Салам, Йошкар-Ола
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
49 отзывов
Салам, Йошкар-Ола: индивидуальная экскурсия по городу
Узнайте, каким был Йошкар-Ола до обретения нового облика. Прогуляйтесь по набережным, посетите Царевококшайский кремль и найдите любопытные фигурки
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 900 за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Йошкар-Ола! Обзорная групповая экскурсия + Национальный музей
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
9 отзывов
Знакомство с Йошкар-Олой: обзорная экскурсия и музей Евсеева
Откройте сердце Йошкар-Олы в компании опытного гида и узнайте уникальные истории, скрытые за каменными фасадами
Начало: на Патриаршей площади
1 300 за человека
Вкусная Йошкар-Ола: обзорная прогулка + кулинарный мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Кулинарный мастер-класс в Йошкар-Оле: от традиций к обеду
Исследуйте культурное наследие Йошкар-Олы и научитесь готовить традиционные блюда на нашем мастер-классе
Начало: На площади Оболенского-Ноготкова
14 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 10 500 за всё до 10 чел.
Йошкар-Ола и уличное искусство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Йошкар-Ола: погружение в мир уличного искусства и граффити
Познакомьтесь с уникальным стрит-артом Йошкар-Олы, открыв мир граффити и сграффито в индивидуальной прогулке
10 июня в 09:00
13 июня в 15:00
3 500 за всё до 7 чел.
Игровая экскурсия по Йошкар-Оле «Верю - не верю»
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
Игровая экскурсия в Йошкар-Оле: отгадайте загадки истории города
Захватывающее приключение ждёт вас в Йошкар-Оле! Откройте город с новой стороны, играя и учась
Начало: у памятника Пушкину и Онегину
1 000 за человека
Йошкар-Олинский Арбат - бульвар С.Г. Чавайна
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Уникальная прогулка по Йошкар-Олинскому Арбату - бульвару С.Г. Чавайна
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы, пройдя по бульвару С.Г. Чавайна, где каждый шаг рассказывает историю
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1 800 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    7 июня 2024
    Привет, Йошкар-Ола
    Спасибо за экскурсию! Наш экскурсовод Евгений очень понравился нашей группе, молодой и красивый, приятно слушать и смотреть на таких молодых
    читать дальше

    людей. Евгений порекомендовал где купить сувениры, напитки и куда сходить на обед. С обедом договорился, забронировал нам столик, посоветовал что заказать из национальной кухни.

    Спасибо за экскурсию! Наш экскурсовод Евгений очень понравился нашей группе, молодой и красивый, приятно слушать иСпасибо за экскурсию! Наш экскурсовод Евгений очень понравился нашей группе, молодой и красивый, приятно слушать и
  • И
    Ирина
    6 июня 2024
    Привет, Йошкар-Ола
    Прекрасная экскурсия! Благодарим!
  • Н
    Надежда
    5 июня 2024
    Секреты вечерней Йошкар-Олы
    Спасибо за знакомство с городом! Очень познавательно, много интересных фактов, деталей. Буду рекомендовать:)
  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Красивая и вкусная Йошкар-Ола
    Спасибо Ивану за интересный рассказ о городе, истории республики, о современной жизни Йошкар-Олы. Плавная неспешная экскурсия по красивым местам. Грамотная речь, помощь в фотосъёмке, а под конец обед в ресторане марийской кухни. Браво! Рекомендую всем.
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Йошкар-Ола как на ладони
    Спасибо за позновательную экскурсию!
  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Красивая и вкусная Йошкар-Ола
    Хотим выразить благодарность экскурсоводу Ивану за великолепный и познавательный рассказ. Получили массу впечатлений и узнали много интересного о городе Йошкар-Ола.
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    Впечатлило то, что дома созданы в самых разнообразных стилях. Очень радует, что такие молодые, знающие, внимательные и замечательные люди работают экскурсоводами.

  • Т
    Ташпулатова
    4 июня 2024
    Йошкар-Ола как на ладони
    Экскурсия нам понравилась! Мы с подругой влюбились в этот город. Много интересного и познавательного узнали. Особенно побывав на высоте 22 этажа, мы столько эмоций получили!!! Словами не передать. Рекомендуем!
    Экскурсия нам понравилась! Мы с подругой влюбились в этот город. Много интересного и познавательного узнали. ОсобенноЭкскурсия нам понравилась! Мы с подругой влюбились в этот город. Много интересного и познавательного узнали. ОсобенноЭкскурсия нам понравилась! Мы с подругой влюбились в этот город. Много интересного и познавательного узнали. ОсобенноЭкскурсия нам понравилась! Мы с подругой влюбились в этот город. Много интересного и познавательного узнали. ОсобенноЭкскурсия нам понравилась! Мы с подругой влюбились в этот город. Много интересного и познавательного узнали. ОсобенноЭкскурсия нам понравилась! Мы с подругой влюбились в этот город. Много интересного и познавательного узнали. Особенно
  • Т
    Ташпулатова
    4 июня 2024
    Секреты вечерней Йошкар-Олы
    Экскурсия прошла на высоте! Мы с подругой приехали из Азнакаево. Гид Евгений нам очень понятно, доступно объяснял, хоть молодой, очень разносторонний и общительный. Рассказывал историю создания Йошкар-Олы. Мы в восторге! Столько ярких впечатлений и эмоций. Рекомендуем!
    Экскурсия прошла на высоте! Мы с подругой приехали из Азнакаево. Гид Евгений нам очень понятно, доступноЭкскурсия прошла на высоте! Мы с подругой приехали из Азнакаево. Гид Евгений нам очень понятно, доступноЭкскурсия прошла на высоте! Мы с подругой приехали из Азнакаево. Гид Евгений нам очень понятно, доступноЭкскурсия прошла на высоте! Мы с подругой приехали из Азнакаево. Гид Евгений нам очень понятно, доступноЭкскурсия прошла на высоте! Мы с подругой приехали из Азнакаево. Гид Евгений нам очень понятно, доступноЭкскурсия прошла на высоте! Мы с подругой приехали из Азнакаево. Гид Евгений нам очень понятно, доступно
  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Привет, Йошкар-Ола
    Были в Йошкар Оле группой с детьми. Евгений отличный рассказчик. Не скучал никто.
  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    Красивая и вкусная Йошкар-Ола
    Ивану спасибо за интересную экскурсию. Мы впервые были в Йошкар-Оле. Экскурсия нам очень понравилась. Иван отвечал на все наши вопросы. Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Йошкар-Оле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30
  1. Привет, Йошкар-Ола
  2. Салам, Йошкар-Ола
  3. Красивая и вкусная Йошкар-Ола
  4. Секреты вечерней Йошкар-Олы
  5. Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы
Какие места ещё посмотреть в Йошкар-Оле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Набережная Брюгге
  4. Скульптура «Йошкин кот»
  5. Часы «12 апостолов»
  6. Патриаршая площадь
  7. Воскресенская набережная
  8. Комплекс «Царевококшайский Кремль»
  9. Республиканский театр кукол
  10. Благовещенский собор
Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в июне 2024
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