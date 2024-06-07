1 чел.
По популярности
Мини-группа
1.5 часа
Популярное предложение
Привет, Йошкар-Ола: история, архитектура и культура
Познакомьтесь с Йошкар-Олой: городом уникальных памятников и богатой истории в уютной атмосфере нашей экскурсии
Начало: В районе Царевококшайского кремля
Расписание: ежедневно в 08:45, 11:45, 14:45 и 17:45
Сегодня в 17:45
Завтра в 08:45
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Салам, Йошкар-Ола: путешествие по марийской столице
Приглашаем на увлекательное путешествие по Йошкар-Оле, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории
10 июня в 09:30
13 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Красивая и вкусная Йошкар-Ола: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы: набережная Брюгге, купеческие дома, Архангельская слобода и марийская кухня ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: На Патриаршей площади
Расписание: ежедневно в 11:45 и 14:45
Завтра в 11:45
10 июня в 11:45
25002 250₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Секреты вечерней Йошкар-Олы
Прогуляться по самым таинственным местам города и услышать его легенды
Начало: У Вознесенского моста
Расписание: ежедневно в 18:30
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
1 200₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Йошкар-Ола: путешествие по архитектурным шедеврам Европы
Погрузитесь в уникальный мир архитектуры Йошкар-Олы, где история и современность переплетаются в едином пространстве
Начало: В районе Царевококшайского кремля
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:15
4 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
По бульварам столицы, или Цветущая Йошкар-Ола
Знакомство с Йошкар-Олой: зеленые бульвары, исторические памятники и уютные парки ждут вас на нашей экскурсии
Начало: Недалеко от Спасской башни
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
3 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Йошкар-Ола: микс старины, современности и эпоса
Прогулка по Йошкар-Оле: история, этнические традиции и уникальные памятники. Узнайте, как город сочетает в себе Европу, Москву и Петербург
Начало: Царьградский пр-т 35
Сегодня в 16:30
Завтра в 07:00
5 300₽ за всё до 40 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Йошкар-Ола: панорамный обзор и архитектурные шедевры
Погрузитесь в мир архитектурных чудес Йошкар-Олы и насладитесь эксклюзивным видом с смотровой площадки
Начало: На Патриаршей площади
Расписание: ежедневно в 16:30
11 июня в 16:30
13 июня в 16:30
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Йошкар-Ола: первое свидание с историей и культурой
Познакомьтесь с душой Марий Эл в увлекательной прогулке по Йошкар-Оле с персональным гидом
Начало: У Царевококшайского кремля
14 июня в 12:30
19 июня в 10:15
3 700₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по Йошкар-Оле: от кремля до марийских традиций
Познакомьтесь с уникальным сочетанием культур в сердце Марий Эл во время увлекательной прогулки
17 июня в 09:00
20 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Невероятная Йошкар-Ола: путешествие по главным достопримечательностям
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Йошкар-Оле, где каждый уголок наполнен историей и красотой
Начало: Царьградский пр-т, 35
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
от 5 300₽ за всё до 40 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Дух Царевококшайска: уникальное путешествие по историческому Йошкар-Оле
Исследуйте историческое богатство Йошкар-Олы, пройдитесь по следам купцов и советской эпохи
Начало: У Вознесенского моста
Расписание: ежедневно в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
История христианизации и храмы столицы Марий Эл
Начало: У Вознесенского моста
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:15
4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Прогулка «По тропам марийских сказок» в Йошкар-Оле
Встреча с Йошкиным котом, знакомство с марийскими легендами и увлекательные музеи ждут вас и вашу семью
Начало: На площади Оболенского-Ноготкова
14 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 5 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по Йошкар-Оле: от Пушкина к Пушкину
Вас ждет познавательная прогулка по Йошкар-Оле, где каждый уголок расскажет о связи города с Пушкиным
Начало: На набережной Кокшаги
10 июня в 09:30
13 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем - уют и тепло истории
Погрузитесь в зимнюю сказку Йошкар-Олы, где каждый уголок скрывает частицу истории и уют Иван-чая
Начало: У Благовещенской башни
10 июня в 10:30
13 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Прогулка по историческому центру Йошкар-Олы: от Кремля до Итальянского парка
Приглашаем на увлекательную прогулку по Йошкар-Оле, где история и современность переплетаются в едином танце
Начало: Царьградский проспект, 37 к2, киоск
Расписание: Ежедневно в 8:50, 11:50, 14:50,
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
3 000₽ за всё до 9 чел.
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле: культура, история и гастрономия
Присоединяйтесь к нам в увлекательном путешествии по Йошкар-Оле, где история и современность сочетаются с вкусом национальной кухни
Начало: Царьградский проспект, 37 к2, киоск
Расписание: Ежедневно в 11:50, 14:50
Завтра в 11:45
10 июня в 11:45
23002 070₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Волшебная и удивительная Йошкар-Ола: экскурсия по достопримечательностям
Приглашаем в путешествие по Йошкар-Оле, где вас ждут уникальные архитектурные шедевры и живописные уголки
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
Расписание: По договоренности
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле
Пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле позволит вам увидеть ключевые достопримечательности города, узнать его историю и насладиться уникальной архитектурой
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Историческое путешествие: Йошкар-Ола и Царевококшайск
Загляните в прошлое Йошкар-Олы и узнайте, как Царев град на Кокшаге стал современным городом
Начало: Царьградский проспект, 37, Йошкар-Ола
Расписание: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
2 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Прогулка по мостам Йошкар-Олы: вечерняя атмосфера и истории
Погрузитесь в атмосферу вечерней Йошкар-Олы, прогуливаясь по набережным Малой Кокшаги и узнавая тайны семи мостов
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
2 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «Йошкар-Ола, что в имени твоём?» - путешествие по истории
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы: от красоты набережных до тайн самого молодого кремля России
Начало: Площадь им. Ленина
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 17:00
11 июня в 08:00
3 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Уникальный мастер-класс по изготовлению и дегустации сыров в Йошкар-Оле
Программа для гурманов: дегустация местных сыров, мастер-класс по сервировке сырной тарелки. Узнайте, с чем вкуснее есть марийские сыры
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
Расписание: По договоренности
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Салам, Йошкар-Ола: индивидуальная экскурсия по городу
Узнайте, каким был Йошкар-Ола до обретения нового облика. Прогуляйтесь по набережным, посетите Царевококшайский кремль и найдите любопытные фигурки
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Знакомство с Йошкар-Олой: обзорная экскурсия и музей Евсеева
Откройте сердце Йошкар-Олы в компании опытного гида и узнайте уникальные истории, скрытые за каменными фасадами
Начало: на Патриаршей площади
1 300₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Кулинарный мастер-класс в Йошкар-Оле: от традиций к обеду
Исследуйте культурное наследие Йошкар-Олы и научитесь готовить традиционные блюда на нашем мастер-классе
Начало: На площади Оболенского-Ноготкова
14 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 10 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Йошкар-Ола: погружение в мир уличного искусства и граффити
Познакомьтесь с уникальным стрит-артом Йошкар-Олы, открыв мир граффити и сграффито в индивидуальной прогулке
10 июня в 09:00
13 июня в 15:00
3 500₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Игровая экскурсия в Йошкар-Оле: отгадайте загадки истории города
Захватывающее приключение ждёт вас в Йошкар-Оле! Откройте город с новой стороны, играя и учась
Начало: у памятника Пушкину и Онегину
1 000₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Уникальная прогулка по Йошкар-Олинскому Арбату - бульвару С.Г. Чавайна
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы, пройдя по бульвару С.Г. Чавайна, где каждый шаг рассказывает историю
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1 800₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина7 июня 2024Спасибо за экскурсию! Наш экскурсовод Евгений очень понравился нашей группе, молодой и красивый, приятно слушать и смотреть на таких молодых
- ИИрина6 июня 2024Прекрасная экскурсия! Благодарим!
- ННадежда5 июня 2024Спасибо за знакомство с городом! Очень познавательно, много интересных фактов, деталей. Буду рекомендовать:)
- ИИрина5 июня 2024Спасибо Ивану за интересный рассказ о городе, истории республики, о современной жизни Йошкар-Олы. Плавная неспешная экскурсия по красивым местам. Грамотная речь, помощь в фотосъёмке, а под конец обед в ресторане марийской кухни. Браво! Рекомендую всем.
- ЕЕкатерина5 июня 2024Спасибо за позновательную экскурсию!
- ССветлана4 июня 2024Хотим выразить благодарность экскурсоводу Ивану за великолепный и познавательный рассказ. Получили массу впечатлений и узнали много интересного о городе Йошкар-Ола.
- ТТашпулатова4 июня 2024Экскурсия нам понравилась! Мы с подругой влюбились в этот город. Много интересного и познавательного узнали. Особенно побывав на высоте 22 этажа, мы столько эмоций получили!!! Словами не передать. Рекомендуем!
- ТТашпулатова4 июня 2024Экскурсия прошла на высоте! Мы с подругой приехали из Азнакаево. Гид Евгений нам очень понятно, доступно объяснял, хоть молодой, очень разносторонний и общительный. Рассказывал историю создания Йошкар-Олы. Мы в восторге! Столько ярких впечатлений и эмоций. Рекомендуем!
- ННаталья4 июня 2024Были в Йошкар Оле группой с детьми. Евгений отличный рассказчик. Не скучал никто.
- ООксана3 июня 2024Ивану спасибо за интересную экскурсию. Мы впервые были в Йошкар-Оле. Экскурсия нам очень понравилась. Иван отвечал на все наши вопросы. Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Пешеходные»
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