В поисках утраченного: историческая Йошкар-Ола

Посещение Воскресенского храма и Храма Святой Троицы на экскурсии по Йошкар-Оле

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Обожаете легенды и зачитываетесь историческими романами? Храмы, древние улочки, купеческие дома — спешите записаться!
В поисках утраченного: историческая Йошкар-Ола
В поисках утраченного: историческая Йошкар-Ола
В поисках утраченного: историческая Йошкар-Ола
В поисках утраченного: историческая Йошкар-Ола
В поисках утраченного: историческая Йошкар-Ола
В поисках утраченного: историческая Йошкар-Ола
Ближайшие даты:
14
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Обзорный маршрут по центральной исторической части города и прогулки по старинным улочкам;
  • посещение Воскресенского храма и Храма Святой Троицы;
  • прогулка около старых купеческих домов (Наумова и Булыгина);
  • обзор Царевококшайского кремля;
  • посещение Музея-сказки под открытым небом.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Сопровождение группы
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ленинский пр. , 24А, Йошкар-Ола
Завершение: Патриаршая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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