Посещение Воскресенского храма и Храма Святой Троицы на экскурсии по Йошкар-Оле
Обожаете легенды и зачитываетесь историческими романами? Храмы, древние улочки, купеческие дома — спешите записаться!
Ближайшие даты:
14
апр
апр
15
апр
апр
17
апр
апр
19
апр
апр
20
апр
апр
21
апр
апр
22
апр
апр
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Обзорный маршрут по центральной исторической части города и прогулки по старинным улочкам;
- посещение Воскресенского храма и Храма Святой Троицы;
- прогулка около старых купеческих домов (Наумова и Булыгина);
- обзор Царевококшайского кремля;
- посещение Музея-сказки под открытым небом.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Сопровождение группы
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ленинский пр. , 24А, Йошкар-ОлаЗавершение: Патриаршая площадь
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Йошкар-Олы
Индивидуальные
Пешеходные
Обзорные
Похожие туры из Йошкар-Олы
Мини-группа
1.5 часа
Привет, Йошкар-Ола
Получить объемное представление о главных достопримечательностях города на пешеходной экскурсии
в районе Царевококшайского кремля
Завтра
15 апр
16 апр
21 апр
1 020₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
По бульварам столицы, или Цветущая Йошкар-Ола
Познакомиться с эко-средой города, проследить его путь и полюбоваться центром
недалеко от Спасской башни
Сегодня
Завтра
15 апр
16 апр
2 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Невероятная Йошкар-Ола
Исследовать знаковые современные места марийской столицы и услышать о них интересные факты
Царьградский пр-т, 35
Сегодня
15 апр
16 апр
17 апр
от 52004 680₽ за всё до 2 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии