Экскурсия по Йошкар-Оле предлагает уникальную возможность увидеть главные достопримечательности города. Посетите Кремль, который был основан в 1584 году, и купеческие дома 19 века.
Прогуляйтесь по набережной Брюгге, выполненной в европейском стиле,
Прогуляйтесь по набережной Брюгге, выполненной в европейском стиле,
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Ближайшие даты:
Время начала: 11:30
Что можно увидеть
Описание экскурсии
- Кремль — копия первоначального города-крепости, который появился здесь в 1584 году
- Купеческие дома — единственные сохранившееся исторические здания в городе, построенные в 19 веке
- Набережная Брюгге — изюминка Йошкар-Олы, комплекс в европейском стиле, объединивший множество достопримечательностей: национальную гимназию искусств, Дворец бракосочетания, башню Дружбы народов и копии мировых памятников архитектуры
- Патриаршая площадь, где находятся движущаяся скульптура «Вход Господен в Иерусалим», копия замка Шереметева (жемчужина нашей республики!) и замка Нойшванштайн, а также памятники православным святым
- Площадь Республики и Пресвятой Девы Марии, где мы рассмотрим Благовещенский кафедральный собор, построенный на деньги прихожан, памятник-фонтан Архангелу Гавриилу и Благовещенскую башню, на которой каждый час бьют куранты
Также пройдём по Театральному мосту и Воскресенской набережной с единственным в мире памятником царю Фёдору Иоанновичу, увидим Музей сказки под открытым небом, Итальянский парк, Архангельскую слободу со скульптурой «Йошкина кошка», улицу Советскую и многое другое!
Организационные детали
Отдельно по желанию оплачиваются чай и кофе во время экскурсии.
ежедневно в 11:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Патриаршая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Йошкар-Оле
Провёл экскурсии для 491 туриста
Я всю жизнь живу в Йошкар-Оле. Увидел всю Россию и хочу поделиться её частью с вами! Обожаю историю и природу. Буду удивлять вас нашей культурой и своими знаниями!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алина
1 ноя 2024
Если приехали в этот славный город, обязательно берите экскурсию. За два часа гид смог рассказать и показать много чего интересного👍
А
Анна
23 окт 2024
Добрый день! Огромная благодарность Ивану за очень интересную экскурсию пешком по Йошкар-Оле! Настолько всё прошло интересно и познавательно, что 2часа пролетело незаметно!!!
Экскурсия прошла прекрасно!!! Спасибо за тёплый и радушный приём.
Экскурсия прошла прекрасно!!! Спасибо за тёплый и радушный приём.
Alina
22 окт 2024
В Йошкар-Оле были впервые и нисколько не пожалели!!! В первую очередь от небольшого города не ожидали такой красоты! Прогулка по городу не была бы такой интересной и увлекательной без нашего экскурсовода Ивана!!!! Интересный экскурсовод, интересные истории и факты о городе и республике, с хорошим чувством юмора!!! Спасибо Ивану за увлекательное знакомство с городом!!! Восторг!
А
Анна
10 окт 2024
Экскурсия была прекрасная! Понравилось, что было достаточно много остановок для фото, для меня это важно. Также экскурсовод Евгений рассказал об истории города и о особенностях текущего времени. Все было ненавязчиво. Кроме того, мы максимально обходили другие туристические группы, что не вызывало толпы. Считаю, что за обозначенное время, мы смогли увидеть и узнать максимум. Спасибо!
Галина
8 окт 2024
Великолепная экскурсия, гид Светлана провела экскурсию отлично, грамотно и профессионально. Рекомендую к посещению! Время пролетело незаметно, на одном дыхании!
Е
Елена
6 окт 2024
2 октября была на экскурсии "По Йошкар-Оле - без спешки", экскурсовод Тамара. Экскурсия прошла очень интересно и увлекательно, Тамара ответила на все наши вопросы и дала рекомендации что еще посетить
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