🌟 Кремль и купеческие дома 19 века 🏰 Набережная Брюгге в европейском стиле ⛪ Патриаршая площадь с движущимися скульптурами 🌉 Театральный мост и Воскресенская набережная 🎨 Музей сказки под открытым небом

Экскурсия по Йошкар-Оле предлагает уникальную возможность увидеть главные достопримечательности города. Посетите Кремль, который был основан в 1584 году, и купеческие дома 19 века.Прогуляйтесь по набережной Брюгге, выполненной в европейском стиле,

и насладитесь видами Патриаршей площади с её движущимися скульптурами и копиями замков. Не пропустите площадь Республики и Пресвятой Девы Марии с её величественными соборами и памятниками. Также вас ждут Театральный мост, Воскресенская набережная и множество других интересных мест

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Ваш гид в Йошкар-Оле

Иван Ваш гид в Йошкар-Оле

Время начала: 11:30

Описание экскурсии

Кремль — копия первоначального города-крепости, который появился здесь в 1584 году

— копия первоначального города-крепости, который появился здесь в 1584 году Купеческие дома — единственные сохранившееся исторические здания в городе, построенные в 19 веке

— единственные сохранившееся исторические здания в городе, построенные в 19 веке Набережная Брюгге — изюминка Йошкар-Олы, комплекс в европейском стиле, объединивший множество достопримечательностей: национальную гимназию искусств, Дворец бракосочетания, башню Дружбы народов и копии мировых памятников архитектуры

— изюминка Йошкар-Олы, комплекс в европейском стиле, объединивший множество достопримечательностей: национальную гимназию искусств, Дворец бракосочетания, башню Дружбы народов и копии мировых памятников архитектуры Патриаршая площадь, где находятся движущаяся скульптура «Вход Господен в Иерусалим», копия замка Шереметева (жемчужина нашей республики!) и замка Нойшванштайн, а также памятники православным святым

где находятся движущаяся скульптура «Вход Господен в Иерусалим», копия замка Шереметева (жемчужина нашей республики!) и замка Нойшванштайн, а также памятники православным святым Площадь Республики и Пресвятой Девы Марии, где мы рассмотрим Благовещенский кафедральный собор, построенный на деньги прихожан, памятник-фонтан Архангелу Гавриилу и Благовещенскую башню, на которой каждый час бьют куранты

Также пройдём по Театральному мосту и Воскресенской набережной с единственным в мире памятником царю Фёдору Иоанновичу, увидим Музей сказки под открытым небом, Итальянский парк, Архангельскую слободу со скульптурой «Йошкина кошка», улицу Советскую и многое другое!

Организационные детали

Отдельно по желанию оплачиваются чай и кофе во время экскурсии.