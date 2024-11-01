По Йошкар-Оле - без спешки

Прогулка по Йошкар-Оле откроет вам тайны города: от Кремля до набережной Брюгге. Погрузитесь в атмосферу 19 века и узнайте о местных традициях и легендах
Экскурсия по Йошкар-Оле предлагает уникальную возможность увидеть главные достопримечательности города. Посетите Кремль, который был основан в 1584 году, и купеческие дома 19 века.

Прогуляйтесь по набережной Брюгге, выполненной в европейском стиле,
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и насладитесь видами Патриаршей площади с её движущимися скульптурами и копиями замков. Не пропустите площадь Республики и Пресвятой Девы Марии с её величественными соборами и памятниками. Также вас ждут Театральный мост, Воскресенская набережная и множество других интересных мест

5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Кремль и купеческие дома 19 века
  • 🏰 Набережная Брюгге в европейском стиле
  • ⛪ Патриаршая площадь с движущимися скульптурами
  • 🌉 Театральный мост и Воскресенская набережная
  • 🎨 Музей сказки под открытым небом
    • По Йошкар-Оле - без спешки
    По Йошкар-Оле - без спешки
    По Йошкар-Оле - без спешки
    Ближайшие даты:
    Время начала: 11:30

    Что можно увидеть

  • Кремль
  • Купеческие дома
  • Набережная Брюгге
  • Патриаршая площадь
  • Площадь Республики
  • Пресвятой Девы Марии
  • Театральный мост
  • Воскресенская набережная
  • Музей сказки под открытым небом
  • Итальянский парк
  • Архангельская слобода
  • Улица Советская

    • Описание экскурсии

    • Кремль — копия первоначального города-крепости, который появился здесь в 1584 году
    • Купеческие дома — единственные сохранившееся исторические здания в городе, построенные в 19 веке
    • Набережная Брюгге — изюминка Йошкар-Олы, комплекс в европейском стиле, объединивший множество достопримечательностей: национальную гимназию искусств, Дворец бракосочетания, башню Дружбы народов и копии мировых памятников архитектуры
    • Патриаршая площадь, где находятся движущаяся скульптура «Вход Господен в Иерусалим», копия замка Шереметева (жемчужина нашей республики!) и замка Нойшванштайн, а также памятники православным святым
    • Площадь Республики и Пресвятой Девы Марии, где мы рассмотрим Благовещенский кафедральный собор, построенный на деньги прихожан, памятник-фонтан Архангелу Гавриилу и Благовещенскую башню, на которой каждый час бьют куранты

    Также пройдём по Театральному мосту и Воскресенской набережной с единственным в мире памятником царю Фёдору Иоанновичу, увидим Музей сказки под открытым небом, Итальянский парк, Архангельскую слободу со скульптурой «Йошкина кошка», улицу Советскую и многое другое!

    Организационные детали

    Отдельно по желанию оплачиваются чай и кофе во время экскурсии.

    ежедневно в 11:30

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    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет990 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    Патриаршая площадь
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 11:30
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 6 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    6
    4
    3
    2
    1
    А
    1 ноя 2024
    Если приехали в этот славный город, обязательно берите экскурсию. За два часа гид смог рассказать и показать много чего интересного👍
    Если приехали в этот славный город, обязательно берите экскурсию. За два часа гид смог рассказать и показать много чего интересного👍Если приехали в этот славный город, обязательно берите экскурсию. За два часа гид смог рассказать и показать много чего интересного👍Если приехали в этот славный город, обязательно берите экскурсию. За два часа гид смог рассказать и показать много чего интересного👍
    А
    23 окт 2024
    Добрый день! Огромная благодарность Ивану за очень интересную экскурсию пешком по Йошкар-Оле! Настолько всё прошло интересно и познавательно, что 2часа пролетело незаметно!!!
    Экскурсия прошла прекрасно!!! Спасибо за тёплый и радушный приём.
    Alina
    22 окт 2024
    В Йошкар-Оле были впервые и нисколько не пожалели!!! В первую очередь от небольшого города не ожидали такой красоты! Прогулка по городу не была бы такой интересной и увлекательной без нашего экскурсовода Ивана!!!! Интересный экскурсовод, интересные истории и факты о городе и республике, с хорошим чувством юмора!!! Спасибо Ивану за увлекательное знакомство с городом!!! Восторг!
    В Йошкар-Оле были впервые и нисколько не пожалели!!! В первую очередь от небольшого города не ожидалиВ Йошкар-Оле были впервые и нисколько не пожалели!!! В первую очередь от небольшого города не ожидалиВ Йошкар-Оле были впервые и нисколько не пожалели!!! В первую очередь от небольшого города не ожидалиВ Йошкар-Оле были впервые и нисколько не пожалели!!! В первую очередь от небольшого города не ожидалиВ Йошкар-Оле были впервые и нисколько не пожалели!!! В первую очередь от небольшого города не ожидалиВ Йошкар-Оле были впервые и нисколько не пожалели!!! В первую очередь от небольшого города не ожидали
    А
    10 окт 2024
    Экскурсия была прекрасная! Понравилось, что было достаточно много остановок для фото, для меня это важно. Также экскурсовод Евгений рассказал об истории города и о особенностях текущего времени. Все было ненавязчиво. Кроме того, мы максимально обходили другие туристические группы, что не вызывало толпы. Считаю, что за обозначенное время, мы смогли увидеть и узнать максимум. Спасибо!
    Галина
    8 окт 2024
    Великолепная экскурсия, гид Светлана провела экскурсию отлично, грамотно и профессионально. Рекомендую к посещению! Время пролетело незаметно, на одном дыхании!
    Е
    6 окт 2024
    2 октября была на экскурсии "По Йошкар-Оле - без спешки", экскурсовод Тамара. Экскурсия прошла очень интересно и увлекательно, Тамара ответила на все наши вопросы и дала рекомендации что еще посетить
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    самостоятельно. Во время экскурсии смогли понаблюдать удивительные инсталляции - выход Иисуса Христа с апостолами и выносом иконы на ослике - потрясающе!
    А еще хочу отметить быстрый ответ организаторов экскурсии (бронирование экскурсии делала на Казанском вокзале перед отходом поезда на Йошкар-Олу) и четкое предоставление информации.
    Спасибо за прекрасное впечатление о городе и его жителях.
    Елена

    Входит в следующие категории Йошкар-Олы

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