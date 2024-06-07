Обзорные и познавательные экскурсии Йошкар-Олы

Найдено 15 экскурсий в категории «Обзорные» в Йошкар-Оле, цены от 1 200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Привет, Йошкар-Ола
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
331 отзыв
Популярное предложение
Привет, Йошкар-Ола: история, архитектура и культура
Познакомьтесь с Йошкар-Олой: городом уникальных памятников и богатой истории в уютной атмосфере нашей экскурсии
Начало: В районе Царевококшайского кремля
«За короткое время вы познакомитесь с основными современными символами, прославившими Йошкар-Олу»
Расписание: ежедневно в 08:45, 11:45, 14:45 и 17:45
Сегодня в 17:45
Завтра в 08:45
1 200 за человека
Салам, Йошкар-Ола
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
173 отзыва
Салам, Йошкар-Ола: путешествие по марийской столице
Приглашаем на увлекательное путешествие по Йошкар-Оле, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории
«А также познакомитесь с самым молодым кремлем России — Царевовокшайским»
10 июня в 09:30
13 июня в 09:00
3 900 за всё до 5 чел.
Красивая и вкусная Йошкар-Ола
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
27 отзывов
Красивая и вкусная Йошкар-Ола: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы: набережная Брюгге, купеческие дома, Архангельская слобода и марийская кухня ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: На Патриаршей площади
Расписание: ежедневно в 11:45 и 14:45
Завтра в 11:45
10 июня в 11:45
25002 250 за человека
Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
370 отзывов
Йошкар-Ола: путешествие по архитектурным шедеврам Европы
Погрузитесь в уникальный мир архитектуры Йошкар-Олы, где история и современность переплетаются в едином пространстве
Начало: В районе Царевококшайского кремля
«познакомитесь с местной религией марийского народа, которая позволяет называть наш народ последними язычниками Европы»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:15
4 500 за всё до 6 чел.
Йошкар-Ола: первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
20 отзывов
Йошкар-Ола: первое свидание с историей и культурой
Познакомьтесь с душой Марий Эл в увлекательной прогулке по Йошкар-Оле с персональным гидом
Начало: У Царевококшайского кремля
«Мы прогуляемся по центральным улочкам столицы Марий Эл и отыщем все главные достопримечательности»
14 июня в 12:30
19 июня в 10:15
3 700 за всё до 8 чел.
Многоликая Йошкар-Ола
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
80 отзывов
Экскурсия по Йошкар-Оле: от кремля до марийских традиций
Познакомьтесь с уникальным сочетанием культур в сердце Марий Эл во время увлекательной прогулки
«А также познакомитесь с марийскими традициями, культурой и менталитетом»
17 июня в 09:00
20 июня в 09:00
3 000 за всё до 6 чел.
Невероятная Йошкар-Ола
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
38 отзывов
Невероятная Йошкар-Ола: путешествие по главным достопримечательностям
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Йошкар-Оле, где каждый уголок наполнен историей и красотой
Начало: Царьградский пр-т, 35
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
от 5 300 за всё до 40 чел.
Семейный маршрут «По тропе марийских сказок»
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Прогулка «По тропам марийских сказок» в Йошкар-Оле
Встреча с Йошкиным котом, знакомство с марийскими легендами и увлекательные музеи ждут вас и вашу семью
Начало: На площади Оболенского-Ноготкова
«Рассмотрите главные достопримечательности Йошкар-Олы и встретитесь с Йошкиным котом — местным талисманом»
14 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 5 600 за всё до 10 чел.
Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем - уют и тепло истории
Погрузитесь в зимнюю сказку Йошкар-Олы, где каждый уголок скрывает частицу истории и уют Иван-чая
Начало: У Благовещенской башни
«В путешествии вы поближе познакомитесь со столицей Марий Эл»
10 июня в 10:30
13 июня в 10:00
4 000 за всё до 8 чел.
Прогулка по Йошкар-Оле
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Популярное предложение
Прогулка по историческому центру Йошкар-Олы: от Кремля до Итальянского парка
Приглашаем на увлекательную прогулку по Йошкар-Оле, где история и современность переплетаются в едином танце
Начало: Царьградский проспект, 37 к2, киоск
«Меня зовут Иван, и я предлагаю вам познакомиться со столицей Республики Мaрий Эл на моей обзорной пешехoдной экcкурсии»
Расписание: Ежедневно в 8:50, 11:50, 14:50,
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
3 000 за всё до 9 чел.
Красивая и вкусная Йошкар-Ола
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
41 отзыв
Пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле: культура, история и гастрономия
Присоединяйтесь к нам в увлекательном путешествии по Йошкар-Оле, где история и современность сочетаются с вкусом национальной кухни
Начало: Царьградский проспект, 37 к2, киоск
«Для знакомства с городом это — самый популярный и чacто выбирaeмый мapшpут»
Расписание: Ежедневно в 11:50, 14:50
Завтра в 11:45
10 июня в 11:45
23002 070 за человека
Обзорная пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле
Пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле позволит вам увидеть ключевые достопримечательности города, узнать его историю и насладиться уникальной архитектурой
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Салам, Йошкар-Ола
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
49 отзывов
Салам, Йошкар-Ола: индивидуальная экскурсия по городу
Узнайте, каким был Йошкар-Ола до обретения нового облика. Прогуляйтесь по набережным, посетите Царевококшайский кремль и найдите любопытные фигурки
Начало: По договоренности
«А также познакомитесь с самым молодым кремлём России — Царевококшайским»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 900 за всё до 5 чел.
Знакомьтесь, Йошкар-Ола! Обзорная групповая экскурсия + Национальный музей
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
9 отзывов
Знакомство с Йошкар-Олой: обзорная экскурсия и музей Евсеева
Откройте сердце Йошкар-Олы в компании опытного гида и узнайте уникальные истории, скрытые за каменными фасадами
Начало: на Патриаршей площади
«Закончим экскурсию по городу у музея, где вас ждёт знакомство с народом мари, природой и культурой Республики Марий Эл»
1 300 за человека
Вкусная Йошкар-Ола: обзорная прогулка + кулинарный мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Кулинарный мастер-класс в Йошкар-Оле: от традиций к обеду
Исследуйте культурное наследие Йошкар-Олы и научитесь готовить традиционные блюда на нашем мастер-классе
Начало: На площади Оболенского-Ноготкова
«Обзорная экскурсия по Йошкар-Оле»
14 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 10 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    7 июня 2024
    Привет, Йошкар-Ола
    Спасибо за экскурсию! Наш экскурсовод Евгений очень понравился нашей группе, молодой и красивый, приятно слушать и смотреть на таких молодых
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    людей. Евгений порекомендовал где купить сувениры, напитки и куда сходить на обед. С обедом договорился, забронировал нам столик, посоветовал что заказать из национальной кухни.

    Спасибо за экскурсию! Наш экскурсовод Евгений очень понравился нашей группе, молодой и красивый, приятно слушать иСпасибо за экскурсию! Наш экскурсовод Евгений очень понравился нашей группе, молодой и красивый, приятно слушать и
  • И
    Ирина
    6 июня 2024
    Привет, Йошкар-Ола
    Прекрасная экскурсия! Благодарим!
  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Красивая и вкусная Йошкар-Ола
    Спасибо Ивану за интересный рассказ о городе, истории республики, о современной жизни Йошкар-Олы. Плавная неспешная экскурсия по красивым местам. Грамотная речь, помощь в фотосъёмке, а под конец обед в ресторане марийской кухни. Браво! Рекомендую всем.
  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Красивая и вкусная Йошкар-Ола
    Хотим выразить благодарность экскурсоводу Ивану за великолепный и познавательный рассказ. Получили массу впечатлений и узнали много интересного о городе Йошкар-Ола.
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    Впечатлило то, что дома созданы в самых разнообразных стилях. Очень радует, что такие молодые, знающие, внимательные и замечательные люди работают экскурсоводами.

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Привет, Йошкар-Ола
    Были в Йошкар Оле группой с детьми. Евгений отличный рассказчик. Не скучал никто.
  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    Красивая и вкусная Йошкар-Ола
    Ивану спасибо за интересную экскурсию. Мы впервые были в Йошкар-Оле. Экскурсия нам очень понравилась. Иван отвечал на все наши вопросы. Спасибо большое!
  • М
    Маргарита
    1 июня 2024
    Салам, Йошкар-Ола
    Большая благодарность Марии за экскурсию! Отдельное спасибо за то, что не постеснялась и прочла красивое стихотворение на марийском языке на камеру!
  • Е
    Екатерина
    31 мая 2024
    Салам, Йошкар-Ола
    Большое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактов. Город живой. Фокус на
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    туристов и развитие, но при этом берегут историческое наследие, религию и культуру. Очень много местных локальных полезных сувениров и интересных фишечек. Благодаря советам гида, оставшиеся 1,5 дня мы очень насыщенно и здорово провели время.

    Большое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактовБольшое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактовБольшое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактовБольшое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактовБольшое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактовБольшое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактовБольшое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактовБольшое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактов
  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    Прогулка по Йошкар-Оле
    Обзорная экскурсия по городу очень познавательная. Интересная. Иван на все интересующие вопросы ответил.
  • О
    Оксана
    27 мая 2024
    Салам, Йошкар-Ола
    Спасибо Марии за приятную прогулку по городу! Всë было продумано, отлично организовано по времени и по маршруту. Марию очень комфортно
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    и интересно слушать. Также мы получили полезные советы, что можно еще посмотреть, и отличные рекомендации по кафе для дегустации местной кухни. Очень довольны, что выбрали эту экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Обзорные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
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  3. Красивая и вкусная Йошкар-Ола
  4. Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы
  5. Йошкар-Ола: первое свидание
Какие места ещё посмотреть в Йошкар-Оле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Набережная Брюгге
  4. Скульптура «Йошкин кот»
  5. Часы «12 апостолов»
  6. Патриаршая площадь
  7. Воскресенская набережная
  8. Комплекс «Царевококшайский Кремль»
  9. Республиканский театр кукол
  10. Благовещенский собор
Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в июне 2024
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Обзорные" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 1 200 до 10 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1178 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Изучение достопримечательностей города Йошкар-Олы нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Йошкар-Оле много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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