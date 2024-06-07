1 чел.
По популярности
Мини-группа
1.5 часа
Популярное предложение
Привет, Йошкар-Ола: история, архитектура и культура
Познакомьтесь с Йошкар-Олой: городом уникальных памятников и богатой истории в уютной атмосфере нашей экскурсии
Начало: В районе Царевококшайского кремля
«За короткое время вы познакомитесь с основными современными символами, прославившими Йошкар-Олу»
Расписание: ежедневно в 08:45, 11:45, 14:45 и 17:45
Сегодня в 17:45
Завтра в 08:45
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Салам, Йошкар-Ола: путешествие по марийской столице
Приглашаем на увлекательное путешествие по Йошкар-Оле, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории
«А также познакомитесь с самым молодым кремлем России — Царевовокшайским»
10 июня в 09:30
13 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Красивая и вкусная Йошкар-Ола: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы: набережная Брюгге, купеческие дома, Архангельская слобода и марийская кухня ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: На Патриаршей площади
Расписание: ежедневно в 11:45 и 14:45
Завтра в 11:45
10 июня в 11:45
25002 250₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Йошкар-Ола: путешествие по архитектурным шедеврам Европы
Погрузитесь в уникальный мир архитектуры Йошкар-Олы, где история и современность переплетаются в едином пространстве
Начало: В районе Царевококшайского кремля
«познакомитесь с местной религией марийского народа, которая позволяет называть наш народ последними язычниками Европы»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:15
4 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Йошкар-Ола: первое свидание с историей и культурой
Познакомьтесь с душой Марий Эл в увлекательной прогулке по Йошкар-Оле с персональным гидом
Начало: У Царевококшайского кремля
«Мы прогуляемся по центральным улочкам столицы Марий Эл и отыщем все главные достопримечательности»
14 июня в 12:30
19 июня в 10:15
3 700₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по Йошкар-Оле: от кремля до марийских традиций
Познакомьтесь с уникальным сочетанием культур в сердце Марий Эл во время увлекательной прогулки
«А также познакомитесь с марийскими традициями, культурой и менталитетом»
17 июня в 09:00
20 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Невероятная Йошкар-Ола: путешествие по главным достопримечательностям
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Йошкар-Оле, где каждый уголок наполнен историей и красотой
Начало: Царьградский пр-т, 35
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
от 5 300₽ за всё до 40 чел.
Индивидуальная
6 часов
Прогулка «По тропам марийских сказок» в Йошкар-Оле
Встреча с Йошкиным котом, знакомство с марийскими легендами и увлекательные музеи ждут вас и вашу семью
Начало: На площади Оболенского-Ноготкова
«Рассмотрите главные достопримечательности Йошкар-Олы и встретитесь с Йошкиным котом — местным талисманом»
14 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 5 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем - уют и тепло истории
Погрузитесь в зимнюю сказку Йошкар-Олы, где каждый уголок скрывает частицу истории и уют Иван-чая
Начало: У Благовещенской башни
«В путешествии вы поближе познакомитесь со столицей Марий Эл»
10 июня в 10:30
13 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Прогулка по историческому центру Йошкар-Олы: от Кремля до Итальянского парка
Приглашаем на увлекательную прогулку по Йошкар-Оле, где история и современность переплетаются в едином танце
Начало: Царьградский проспект, 37 к2, киоск
«Меня зовут Иван, и я предлагаю вам познакомиться со столицей Республики Мaрий Эл на моей обзорной пешехoдной экcкурсии»
Расписание: Ежедневно в 8:50, 11:50, 14:50,
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
3 000₽ за всё до 9 чел.
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле: культура, история и гастрономия
Присоединяйтесь к нам в увлекательном путешествии по Йошкар-Оле, где история и современность сочетаются с вкусом национальной кухни
Начало: Царьградский проспект, 37 к2, киоск
«Для знакомства с городом это — самый популярный и чacто выбирaeмый мapшpут»
Расписание: Ежедневно в 11:50, 14:50
Завтра в 11:45
10 июня в 11:45
23002 070₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле
Пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле позволит вам увидеть ключевые достопримечательности города, узнать его историю и насладиться уникальной архитектурой
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Салам, Йошкар-Ола: индивидуальная экскурсия по городу
Узнайте, каким был Йошкар-Ола до обретения нового облика. Прогуляйтесь по набережным, посетите Царевококшайский кремль и найдите любопытные фигурки
Начало: По договоренности
«А также познакомитесь с самым молодым кремлём России — Царевококшайским»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Знакомство с Йошкар-Олой: обзорная экскурсия и музей Евсеева
Откройте сердце Йошкар-Олы в компании опытного гида и узнайте уникальные истории, скрытые за каменными фасадами
Начало: на Патриаршей площади
«Закончим экскурсию по городу у музея, где вас ждёт знакомство с народом мари, природой и культурой Республики Марий Эл»
1 300₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Кулинарный мастер-класс в Йошкар-Оле: от традиций к обеду
Исследуйте культурное наследие Йошкар-Олы и научитесь готовить традиционные блюда на нашем мастер-классе
Начало: На площади Оболенского-Ноготкова
«Обзорная экскурсия по Йошкар-Оле»
14 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 10 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина7 июня 2024Спасибо за экскурсию! Наш экскурсовод Евгений очень понравился нашей группе, молодой и красивый, приятно слушать и смотреть на таких молодых
- ИИрина6 июня 2024Прекрасная экскурсия! Благодарим!
- ИИрина5 июня 2024Спасибо Ивану за интересный рассказ о городе, истории республики, о современной жизни Йошкар-Олы. Плавная неспешная экскурсия по красивым местам. Грамотная речь, помощь в фотосъёмке, а под конец обед в ресторане марийской кухни. Браво! Рекомендую всем.
- ССветлана4 июня 2024Хотим выразить благодарность экскурсоводу Ивану за великолепный и познавательный рассказ. Получили массу впечатлений и узнали много интересного о городе Йошкар-Ола.
- ННаталья4 июня 2024Были в Йошкар Оле группой с детьми. Евгений отличный рассказчик. Не скучал никто.
- ООксана3 июня 2024Ивану спасибо за интересную экскурсию. Мы впервые были в Йошкар-Оле. Экскурсия нам очень понравилась. Иван отвечал на все наши вопросы. Спасибо большое!
- ММаргарита1 июня 2024Большая благодарность Марии за экскурсию! Отдельное спасибо за то, что не постеснялась и прочла красивое стихотворение на марийском языке на камеру!
- ЕЕкатерина31 мая 2024Большое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактов. Город живой. Фокус на
- ННаталья28 мая 2024Обзорная экскурсия по городу очень познавательная. Интересная. Иван на все интересующие вопросы ответил.
- ООксана27 мая 2024Спасибо Марии за приятную прогулку по городу! Всë было продумано, отлично организовано по времени и по маршруту. Марию очень комфортно
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Обзорные»
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Изучение достопримечательностей города Йошкар-Олы нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Йошкар-Оле много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024