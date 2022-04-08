По бульварам столицы, или цветущая Йошкар-Ола

Познакомиться с эко-средой города, проследить его путь и полюбоваться центром

Индивидуальная
Мы, жители Марий Эл, гордимся нашей небольшой столицей и с радостью поможем вам полюбить Йошкар-Олу! На этой экскурсии сделаем акцент на развитии города и его зеленой среде.

Вы исследуете бульвары и парки, увидите живописные локации и важные памятники.

Узнаете о расцвете Йошкар-Олы в советское время и сегодня, услышите о местной жизни и получите отличные фото.
По бульварам столицы, или цветущая Йошкар-Ола
По бульварам столицы, или цветущая Йошкар-Ола
По бульварам столицы, или цветущая Йошкар-Ола
По бульварам столицы, или цветущая Йошкар-Ола
По бульварам столицы, или цветущая Йошкар-Ола
По бульварам столицы, или цветущая Йошкар-Ола
По бульварам столицы, или цветущая Йошкар-Ола
По бульварам столицы, или цветущая Йошкар-Ола
По бульварам столицы, или цветущая Йошкар-Ола
По бульварам столицы, или цветущая Йошкар-Ола
По бульварам столицы, или цветущая Йошкар-Ола
По бульварам столицы, или цветущая Йошкар-Ола
По бульварам столицы, или цветущая Йошкар-Ола
По бульварам столицы, или цветущая Йошкар-Ола
По бульварам столицы, или цветущая Йошкар-Ола
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Что вас ожидает

Йошкар-Ола под знаком «эко»

Одна из интереснейших черт нашего города — его экологическая среда. Мы поговорим об этом, гуляя по бульварам и паркам. Вы узнаете, как формировалась зеленая артерия Йошкар-Олы и убедитесь, что даже на бетонных набережных есть место природным объектам.

Туристические локации и неизведанные уголки города

Наш маршрут пронизывает центр Йошкар-Олы: так, двигаясь почти по прямой, вы увидите многие достопримечательности, которыми гордится город и Республика, а еще неизбитые местечки.

  • Мы прогуляемся вдоль реки Кокшага, по Итальянскому садику, бульвару Чавайна и Центральному парку со скульптурой «Древо жизни».
  • У Спасской башни вы полюбуетесь акваторией и набережной Брюгге, а на бульваре Победы посидите на скамье любви и верности.
  • Не пропустим театры и храмы Йошкар-Олы: Благовещенский и Троицкий соборы, часовню Всех Святых.
  • Также в парке Победы вы увидите военные памятники.

Йошкар-Ола вчера, сегодня, завтра

За пару часов вы поближе познакомитесь со столицей Республики Марий Эл. Я расскажу о ее истоках, развитии сквозь века и планах на будущее. Поделюсь любопытными фактами: например, о строительстве района Сомбатхей практически на болоте и об одном человеке, благодаря воображению которого появились многие постройки Йошкар-Олы. Кроме того, по ходу вы сможете купить сувениры и продукцию производителей Марий Эл.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды — каждый из нас также с радостью вас пофотографирует.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
недалеко от Спасской башни
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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