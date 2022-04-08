Что вас ожидает

Йошкар-Ола под знаком «эко»

Одна из интереснейших черт нашего города — его экологическая среда. Мы поговорим об этом, гуляя по бульварам и паркам. Вы узнаете, как формировалась зеленая артерия Йошкар-Олы и убедитесь, что даже на бетонных набережных есть место природным объектам.

Туристические локации и неизведанные уголки города

Наш маршрут пронизывает центр Йошкар-Олы: так, двигаясь почти по прямой, вы увидите многие достопримечательности, которыми гордится город и Республика, а еще неизбитые местечки.

Мы прогуляемся вдоль реки Кокшага, по Итальянскому садику, бульвару Чавайна и Центральному парку со скульптурой «Древо жизни».

У Спасской башни вы полюбуетесь акваторией и набережной Брюгге, а на бульваре Победы посидите на скамье любви и верности.

Не пропустим театры и храмы Йошкар-Олы: Благовещенский и Троицкий соборы, часовню Всех Святых.

Также в парке Победы вы увидите военные памятники.

Йошкар-Ола вчера, сегодня, завтра

За пару часов вы поближе познакомитесь со столицей Республики Марий Эл. Я расскажу о ее истоках, развитии сквозь века и планах на будущее. Поделюсь любопытными фактами: например, о строительстве района Сомбатхей практически на болоте и об одном человеке, благодаря воображению которого появились многие постройки Йошкар-Олы. Кроме того, по ходу вы сможете купить сувениры и продукцию производителей Марий Эл.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды — каждый из нас также с радостью вас пофотографирует.