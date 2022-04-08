Одна из интереснейших черт нашего города — его экологическая среда. Мы поговорим об этом, гуляя по бульварам и паркам. Вы узнаете, как формировалась зеленая артерия Йошкар-Олы и убедитесь, что даже на бетонных набережных есть место природным объектам.
Наш маршрут пронизывает центр Йошкар-Олы: так, двигаясь почти по прямой, вы увидите многие достопримечательности, которыми гордится город и Республика, а еще неизбитые местечки.
За пару часов вы поближе познакомитесь со столицей Республики Марий Эл. Я расскажу о ее истоках, развитии сквозь века и планах на будущее. Поделюсь любопытными фактами: например, о строительстве района Сомбатхей практически на болоте и об одном человеке, благодаря воображению которого появились многие постройки Йошкар-Олы. Кроме того, по ходу вы сможете купить сувениры и продукцию производителей Марий Эл.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды — каждый из нас также с радостью вас пофотографирует.