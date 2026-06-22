В рамках экскурсии "Привет, Йошкар-Ола" вы познакомитесь с яркими местами и узнаете множество интересных фактов о столице Марий Эл.
Вас ждет знакомство с Царевококшайским кремлем, удивительным творением 21 века, и Патриаршей
Вас ждет знакомство с Царевококшайским кремлем, удивительным творением 21 века, и Патриаршей
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Узнаете историю Йошкар-Олы с 16 века
- 🏰 Посетите самый молодой кремль России
- 🏅 Откроете четыре рекорда Гиннеса
- 🍫 Увидите уникальные музеи сыра и шоколада
- 🏡 Прогуляетесь по набережной Амстердам
- 🕰 Полюбуетесь оживающими скульптурами
Лучшее время для посещения
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Лучше всего посетить Йошкар-Олу летом, в июне, июле и августе. В это время город радует теплой погодой, позволяющей насладиться пешими прогулками и изучением достопримечательностей без лишнего дискомфорта. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также может быть приятной, но возможны дожди и прохлада. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но холодная погода может ограничить комфорт передвижения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Царевококшайский кремль
- Патриаршая площадь
- Набережная Брюгге
- Набережная Амстердам
- Итальянский парк
- Площадь Республики
- Площадь Пресвятой Девы Марии
- Вход Господа Иисуса Христа в Иерусалим
Описание экскурсии
Главное о столице Марий Эл
За короткое время вы познакомитесь с основными современными символами, прославившими Йошкар-Олу. Услышите, как развивался город с 16 века, от деревянного Царев-града на Кокшаге, до наших дней, когда марийская столица превратилась в удивительную мозаику памятников разных стран и эпох. А также узнаете, почему именно марийцев называют последними язычниками Европы.
Визитные карточки города
- Возле Царевококшайского кремля поговорим о самом молодом кремле России, единственном из всех, построенном в 21 веке.
- Гуляя по Патриаршей площади, вы поймете, как, появившаяся на месте болота и камышей, она принесла Йошкар-Оле четыре рекорда в книге Гиннеса!
- На набережной Брюгге осмотрите городской дворец бракосочетания, а еще здесь мы расскажем об уникальном музее сыра и музее шоколада.
- Увидите набережную Амстердам с ее необычными домиками и сказочными жителями на крыше.
- В Итальянском парке речь пойдет о памятнике известному флорентийцу.
- На Площади Республики и Пресвятой Девы Марии изучите фламандский стиль Архангельской слободы и встретите памятник йошкиной кошке, напоминающий известную актрису.
- Посмотрим на единственную в Европе часовую композицию с оживающими скульптурными композициями «Вход Господа Иисуса Христа в Иерусалим».
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, поэтому необходима удобная обувь
- Билеты в музеи не включены, приобретается по желанию при условии работы музея в день нашей прогулки
- Экскурсию для вас проведет один из гидов из нашей команды
ежедневно в 08:45, 11:45, 14:45 и 17:45
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1800 ₽
|Дети до 16 лет
|1000 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1400 ₽
|Студенты
|1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Воскресенского собора
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:45, 11:45, 14:45 и 17:45
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Йошкар-Оле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 13061 туриста
Привет! Мы небольшая команда профессиональных гидов, уже 8 лет проводим экскурсии по Йошкар-Оле. Мы росли вместе с замками и дворцами на гранитных набережных и знаем, почему туристы влюбляются в наш
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 508 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Была на экскурсии 13.06.2026. Очень понравилось! Экскурсия гида Евгения интересная и познавательная, без сухих фактов
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Обязательно порекомендую прекрасного гида. Мы были с мужем и 11летними детьми, которые даже не заскучали, потому что было очень интересно, с юмором, ненапряжно рассказаны основные моменты про ЙО. Рекомендации что еще посмотреть и где поесть были даны в точку. Маршрут прогулки был как раз такой, чтобы даже дети не устали
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Е
Замечательная экскурсия. Рекомендую. 💯 Евгений - прекрасный рассказчик.
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А
Евгений замечательный рассказчик! Экскурсия очень понравилась!
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Е
Спасибо большое за прекрасную экскурсию! Всё продуманно до мелочей!
На все вопросы были получены исчерпывающие ответы!! Евгений успехов вам!
Однозначно рекомендую 💯
На все вопросы были получены исчерпывающие ответы!! Евгений успехов вам!
Однозначно рекомендую 💯
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О
отличная веселая экскурсия с удовольствием посетили!
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