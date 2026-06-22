В рамках экскурсии "Привет, Йошкар-Ола" вы познакомитесь с яркими местами и узнаете множество интересных фактов о столице Марий Эл.Вас ждет знакомство с Царевококшайским кремлем, удивительным творением 21 века, и Патриаршей

площадью, удостоенной четырех рекордов Гиннеса. Набережная Брюгге с музеями сыра и шоколада, а также набережная Амстердам с ее необычными домиками оживят ваше воображение. Итальянский парк откроет перед вами истории о великих личностях, а Площадь Республики удивит фламандским стилем и знаменитым памятником. А завершит экскурсию осмотр часовой композиции "Вход Господа Иисуса Христа в Иерусалим", единственной в своем роде в Европе. Экскурсия пешеходная, что позволит вам не спеша насладиться каждым моментом прогулки. Наши опытные гиды сделают ваше путешествие по Йошкар-Оле незабываемым

Лучшее время для посещения

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Лучше всего посетить Йошкар-Олу летом, в июне, июле и августе. В это время город радует теплой погодой, позволяющей насладиться пешими прогулками и изучением достопримечательностей без лишнего дискомфорта. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также может быть приятной, но возможны дожди и прохлада. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но холодная погода может ограничить комфорт передвижения.

Сейчас август — это идеальное время.