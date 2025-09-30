Мои заказы

Байдарки, 2 реки и баня: отдых на природе с проживанием в доме

Отправиться в деревню на перезагрузку, с комфортом сплавиться по Угре и Воре и пропариться в баньке
Прохладное время года — не проблема для отдыха на природе.

Мы предусмотрели всё и позаботимся о вашем комфорте, а вы сможете отключить голову и перезагрузиться всего за выходные.

Пройдём 16 км по
Угре и Воре на устойчивых байдарках с закрытым верхом, что позволит не промокнуть даже в дождь.

Во время сплава делаем остановки на обеды-перекусы с горячим куриным бульоном, бутербродами и свежесваренным кофе — замёрзнуть надо будет постараться. После активной части вы пропаритесь в бане и отведаете ужин из деревенских продуктов. Водный маршрут лёгкий, подходит новичкам и детям. Сидящий в середине не гребёт. Инструктор всегда рядом, поможет и заберёт к себе в байдарку, если будет сложно.

Описание тура

Организационные детали

Вы выбрали отдых на природе в прохладное время года. Важно взять непромокаемую ветровку, утепление, удобную спортивную одежду, 2 пары носков и обуви, тёплый головной убор, термобельё, перчатки, влагозащитный чехол для телефона и личные медикаменты. Подробный список вы получите за 3 дня до старта в общем чате путешествия.

Обращаем внимание, важно следовать технике безопасности и внимательно прослушать инструктаж в первый день тура. Участники в состоянии алкогольного опьянения не допускаются на сплав — это небезопасно. Вам будут предложены спасательные жилеты, в которых рекомендовано находиться в течение всего водного маршрута, несмотря на отсутствие препятствий на реке. Для детей спасательные жилеты обязательны.

Полное прохождение водного маршрута зависит от погодных условий и подготовки участников. Инструктор имеет право сократить километраж, если иного варианта не будет, и снять с маршрута лиц, нарушающих технику безопасности.

Питание. Включены горячие обеды во время сплава (суп, бутерброды, овощи, сладкое, свежесваренный кофе и чай из термоса), ужин в беседке с видом на реку или в гостевом доме (зависит от погоды; мясо с гарниром, салат, чай, компот) и домашний завтрак (яйца, каша, бутерброды, чай и кофе). Можно организовать вегетарианское питание и внести изменения в меню.

Транспорт. Заброски/выброски к старту/финишу на реке на УАЗе или минивэне. По водному маршруту сплавляемся на устойчивых байдарках «Хатанга» с закрытыми деками. Каждому участнику выдаётся специальная юбка, которая защитит ноги от воды из реки и дождя.

Дети. От 6 лет.

Уровень сложности. Лёгкий. Сплав подходит для начинающих и детей. На воде проводим в день не более 4 часов. Препятствий на пути нет. Пройдём около 16 км за 2 дня, что под силу городскому жителю с минимальной физической подготовкой. Течение реки будет помогать. Опытный инструктор научит грести, управлять байдаркой и сможет уделить внимание каждому.

В лодке 3 места для двух гребцов и «багажное», которое занимает третий человек. Сидящий посередине не гребёт. Также есть 2 места без физической нагрузки в байдарке у инструктора, куда можно будет сесть, если вы устанете. Рекомендуем меняться местами — то есть отдыхать и периодически грести (так теплее и интереснее).

Связь и интернет. Деревенский детокс. Некоторые операторы могут ловить, но сигнал непостоянный. Интернета и Wi-Fi нет.

Можно организовать путешествие только для вашей компании (даты по согласованию) и увеличить количество человек в группе.

Программа тура по дням

1 день

8 км по широкой Угре, баня и вечер в деревне

Встречаемся в 12:00 в деревне Батино. Сюда удобно добраться на личном автомобиле и оставить машину на парковке. Другой вариант — общественный автобус из Москвы до города Юхнов (в пути 4-5 часов). За доплату можно заказать трансфер из Москвы или Тулы до базы.

Заселимся в гостевой дом, переоденемся и отправимся к реке, взяв с собой только самые нужные во время сплава вещи. На берегу запакуем их в непромокаемые гермомешки, а после инструктажа наденем спасжилеты и распределимся по экипажам. Сплав начнётся в 12:30-13:00.

Сегодня пройдём по Угре 8 км. В неспешном темпе гребём с удовольствием и делаем паузы для созерцания и прогулки по берегу. На одной из остановок сварим кофе, перекусим горячим супом с бутербродами и овощами, выпьем чай со сладостями. В течение сплава желающие смогут порыбачить.

Ориентировочно в 16:00 наш водный маршрут на сегодня завершится. От конечной точки поедем в гостевой дом на УАЗе. Переоденемся и отправимся в баню. Парилка рассчитана на 4-5 человек, есть предбанник со столом и лавочками. Баня расположена на возвышенности, до реки не близко.

В 19:00 для нас подадут ужин, который пройдёт в беседке с панорамным видом на реку или в гостиной дома (зависит от погоды). В меню: мясо с гарниром, деревенский салат, чай и компот. Желающие смогут бесплатно воспользоваться мангалом рядом с беседкой.

2 день

Травянистая Воря, выход в Угру и завершение в Батино

К 9:00 подадут завтрак в беседке или в гостиной. Насладимся деревенской едой и умиротворяющей атмосферой. Далее за нами приедут уже знакомые УАЗы и отвезут к Воре. В пути около 40 минут.

Сегодня пройдём на байдарках не более 8 км. Половину маршрута — по живописной травянистой реке Воре с чистой и прозрачной водой. Сможем рассмотреть дно, понаблюдать за рыбами и сделать эффектные фотографии среди заросших берегов и островков. Остановимся на пляже в месте, где Воря встречается с Угрой. Согреемся горячим куриным бульоном с бутербродами, чаем и кофе со сладостями. После обеда-перекуса пройдём оставшиеся километры по более широкой Угре.

К 14:30 достигнем финальной точки водного маршрута. Доедем до гостевого дома на УАЗах. Вы можете задержаться на базе до вечера, самостоятельно приготовить шашлык на мангале, ужин на кухне или заказать дополнительное питание. За доплату — трансфер от базы до Москвы/Тулы.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый билет9500 ₽
Ребёнок до 16 лет9000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостевом доме
  • 2 обеда, ужин и завтрак
  • Заброски/выброски на УАЗике-кабриолете от деревни Батино до точки старта и от финиша на реке
  • Трансфер от Юхнова на базу и обратно (если добираетесь на общественном транспорте)
  • Аренда общегруппового снаряжения: байдарок, вёсел, спасжилетов, гермомешков, туристических сидушек, аптечки
  • Баня на базе (2 часа)
  • Разрешение на посещение нацпарка «Угра»
  • Работа инструктора-проводника по водному туризму
Что не входит в цену
  • Проезд до города Юхнов и обратно на общественном автобусе или другом транспорте
  • Трансфер от Москвы/Тулы до базы и обратно (до 8 пассажиров) - обсуждается индивидуально
  • Аренда сапа (по желанию) - 1500 ₽ за сутки
  • Обратите внимание, полное прохождение водного маршрута зависит от погодных условий. На случай сильного дождя есть альтернативы (прогулки и экскурсии по берегу). Решение о сокращении и замене части маршрута принимает инструктор
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калужская область, деревня Батино, 12:00 (можно приехать раньше) / город Юхнов, до 11:00 (если едете на общественном транспорте)
Завершение: Калужская область, город Юхнов или деревня Батино, после 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Юхнове
Провёл экскурсии для 451 туриста
Я не называю себя гидом, скорее — «прогульщиком». Не нагружаю историческими фактами, а хочу поделится своими переживаниями места. Создаю службу «внутренних друзей» в Калужской области, чтобы гости понимали, что им показывают то, что показали бы самым лучшим друзьям, проведут туда, куда водят только проверенных товарищей.

Отзывы и рейтинг

Т
Таня
30 сен 2025
Отличные получились выходные!
Всегда хотела попробовать отдохнуть таким образом, чтобы была и активность и природа и деревня и баня и недалеко от Москвы))
Хочется поблагодарить гида Алексея!
Всегда на связи, ответственный, чуткий, колоритный,
приятный собеседник и с чувством юмора, было очень интересно слушать его рассказы, я уже даже запланировала зимнюю рыбалку😅

В первый день мы приехали, Алексей нас встретил, помог расположиться в доме, приготовил кофе и мы собирались на первый сплав. Он был 15 км по Угре. По пути были 2 остановки на перекус и небольшой отдых, мы пили очень вкусный и насыщенный шиповник😋
а сладости и бутерброды на природе заходят с таким удовольствием, ммм…
Вернулись в дом ближе к 7 вечера, нас накормили вкусным ужином, прямо как у бабушки в деревне.
Дальше была баня, после сплава это отличный способ расслабиться и наградить себя за проделанный путь, на улице моросил дождик, такая атмосфера уюта и тепла…
На второй день у нас был сплав также по Угре, на выбор было 8 или 17 км, мы выбрали 8, потому что была возможность сделать остановку в кемпинге и погулять по лесу. Мы не пожалели о выборе, лес оказался из высоких сосен, тишина, покой и слышны птицы, мы даже дятла увидели, а среди деревьев остались окопы с военных времен, выглядело впечатляюще!
Дальше приехали домой и была возможность ещё пообедать, выпить чай и неспешно собраться домой.

Мне так понравилась атмосфера деревни, людей которые все друг друга знают, уютные домики с печками, это прямо что-то из детства, даже запах такой же …
Звук тишины и природы, а краски осени в таком месте просто восторг💔
Обязательно вернулась бы сюда, организация на высшем уровне! Спасибо Алексею!

А
Александра
29 сен 2025
Ну это было легендарно!
Во-первых, хочется отметить молниеносную коммуникацию. Очень быстро ответили, подтвердили, забронировали тур - за это лайк) в дальнейшем Алексей также супер быстро отвечал на вопросы.
Во-вторых, программа прекраснейшая! Мы
так здорово отдохнули. . нас встретили, помогли разместиться, напоили вкусным кофе и начались наши приключения. В первый день мы прошли 15км по Угре. Какая тишина, это просто невероятно. Вода прозрачнейшая, деревья уже окрашиваются во все осенние цвета. Достаточно остановок для передышки и перекуса со вкусным чаем.
В начале 7 были уже в доме, отдохнули немного и уже снова пора кушать - ужин. Еда - очень вкусная, но со всеми этими перекусами на остановках есть-то особо и не хочется, но это так вкусно, что не есть невозможно))
После ужина идем в баню. Баня - то, что нужно в дождливый осенний вечер после 15км с веслом) напарились от души!
Жалко, что нет выхода к воде или купели, но можно облиться просто холодной водой)
Идем домой и ложимся спать.
Сегодня мы спали без задних ног.
Второй день начался с каши и свежесваренного кофе. Быстро собрались и погнали к реке. По плану должна была быть Вора, но сейчас она сильно обмельчала и было принято решение продолжить маршрут по Угре. Сегодня прошли 8км, но по ощущения могли и 15))
На финише нас забрали на буханке и доставили к дому. Передохнули, попили чай и на этом наш тур подошел к концу, попрощавшись с Алексеем мы отправились по домам🥲
Мы отличнейше провели время и уже планируем зимнюю рыбалку!
Алексея и его туры рекомендую однозначно. Интересный человек, очень внимательный к гостям, с хорошим чувством юмора. Нам было очень комфортно в вашей компании✨
Спасибо большое ❤️

Т
Ткаченко
27 сен 2025
Добрый день.
Редко оставляю отзывы, но это тот случай, когда мероприятие настолько понравилось и впечатлило, что не могу не поделиться.
Сплав прошел замечательно, всем рекомендую.
Огромное спасибо Алексею и его команде! Всё прошло
четко и слаженно. Положительные эмоции зашкаливали у всех участников!
Организация мероприятия очень хорошая: все понятно, конструктивно, при этом очень гибкий подход с учетом пожеланий и возможностей участников.
Ездили на сплав 20-21 сентября 2025. Компанией из 10 человек. С погодой очень повезло. Было не холодно и не жарко.
Разместили нас в большом доме. Хорошем, чистом, уютном. Отопление, горячая вода, вся посуда и постельное белье были в наличии. Всё чистое. Комнаты в доме: 4 двухместные и 1 пятиместная. Все кровати раздельные, при желании можно сдвинуть в двуспальную. Кухня-столовая огромная, есть холодильник и вся необходимая посуда и техника. Есть веранда, мангал, шампура, решетка.
Теперь о самом сплаве:
Сплавлялись 2 дня. Каждый из дней был разбит на комфортные по длине участки, после которых делали привал и кормили. Перекусы вкусные и сытные! Отдельное спасибо Алексею за грудинку собственного производства! Просто бомба!))) чаи всевозможные: с шиповником, с сахаром, без сахара.
Байдарки все трехместные. Выдают юбку, чтобы не намокли ноги.
За всю поездку я так и не намочил ноги, хотя был без сапогов. Но взять с собой сменную одежду всё-таки рекомендую на всякий случай. Причаливали к берегу в местах, где можно было выйти на берег не наступая в воду.
Сам процесс спуска и гребли очень понравился! Всё довольны!
А какие вокруг виды! Это просто не описать! Очень красиво, вода чистейшая, тишина вокруг! Полное единение с природой!
Бонусом к сплаву была баня в субботу вечером. Небольшая, но жаркая. После сплава - самое то. После бани покормили ужином. Сытно, вкусно.
Брали с собой мясо, чтобы на мангале пожарить. В итоге даже не стали жарить, так как наелись.
Кто хочет, можно утром порыбачить. Удочки дадут, если заранее попросить.

Вобщем всё очень суперски! Безумно понравилось! Огромное спасибо Алексею за мероприятие и подробные экскурсии! Всем рекомендую, бесспорно запоминающиеся два дня!

О
Ольга
18 сен 2025
Выбор упал на данный тур случайно, но мы не ошиблись!
Организация просто великолепная - интересный маршрут, поездки до сплава, обучение инструктаж - всё супер! Уютный дом и отличное питание!
Мы остались под
большим впечатлением и очень довольны тем, как у нас получилось провести выходные.
Данный тур - настоящие олицетворение гармонии активного отдыха и уединения с природой.
Интересно, что на протяжении всего маршрута происходит погружение в историю региона и непосредственно местности - реки Угра, по которой сплавлялись на байдарках.
Хотим выразить огромную благодарность Алексею!
А также от всей души посоветовать данный тур всем читателям данного отзыва - точно не ошибетесь!

М
Максим
5 мая 2025
Прекрасные выходные! Спасибо большое гиду Алексею за помощь на сплаве и интересные рассказы! Спасибо Сергею за классную турбазу и баню!!!
Alyona
Alyona
2 мая 2025
Это были прекрасные два дня. В первый день нам не повезло с погодой, шел дождь, но! в такой хорошей компании мы с улыбкой прошли запланированный маршрут. Благодаря этому опыту баня получилась сказочной. На следующий день природа отблагодарила нас солнцем. Спасибо Алексею за заботу и гибкость. Я всем очень рекомендую эту экскурсию
