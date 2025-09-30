Прохладное время года — не проблема для отдыха на природе.Мы предусмотрели всё и позаботимся о вашем комфорте, а вы сможете отключить голову и перезагрузиться всего за выходные.Пройдём 16 км по

Угре и Воре на устойчивых байдарках с закрытым верхом, что позволит не промокнуть даже в дождь. Во время сплава делаем остановки на обеды-перекусы с горячим куриным бульоном, бутербродами и свежесваренным кофе — замёрзнуть надо будет постараться. После активной части вы пропаритесь в бане и отведаете ужин из деревенских продуктов. Водный маршрут лёгкий, подходит новичкам и детям. Сидящий в середине не гребёт. Инструктор всегда рядом, поможет и заберёт к себе в байдарку, если будет сложно.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание тура

Организационные детали

Вы выбрали отдых на природе в прохладное время года. Важно взять непромокаемую ветровку, утепление, удобную спортивную одежду, 2 пары носков и обуви, тёплый головной убор, термобельё, перчатки, влагозащитный чехол для телефона и личные медикаменты. Подробный список вы получите за 3 дня до старта в общем чате путешествия.

Обращаем внимание, важно следовать технике безопасности и внимательно прослушать инструктаж в первый день тура. Участники в состоянии алкогольного опьянения не допускаются на сплав — это небезопасно. Вам будут предложены спасательные жилеты, в которых рекомендовано находиться в течение всего водного маршрута, несмотря на отсутствие препятствий на реке. Для детей спасательные жилеты обязательны.

Полное прохождение водного маршрута зависит от погодных условий и подготовки участников. Инструктор имеет право сократить километраж, если иного варианта не будет, и снять с маршрута лиц, нарушающих технику безопасности.