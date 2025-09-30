Мы предусмотрели всё и позаботимся о вашем комфорте, а вы сможете отключить голову и перезагрузиться всего за выходные.
Пройдём 16 км по
Описание тура
Организационные детали
Вы выбрали отдых на природе в прохладное время года. Важно взять непромокаемую ветровку, утепление, удобную спортивную одежду, 2 пары носков и обуви, тёплый головной убор, термобельё, перчатки, влагозащитный чехол для телефона и личные медикаменты. Подробный список вы получите за 3 дня до старта в общем чате путешествия.
Обращаем внимание, важно следовать технике безопасности и внимательно прослушать инструктаж в первый день тура. Участники в состоянии алкогольного опьянения не допускаются на сплав — это небезопасно. Вам будут предложены спасательные жилеты, в которых рекомендовано находиться в течение всего водного маршрута, несмотря на отсутствие препятствий на реке. Для детей спасательные жилеты обязательны.
Полное прохождение водного маршрута зависит от погодных условий и подготовки участников. Инструктор имеет право сократить километраж, если иного варианта не будет, и снять с маршрута лиц, нарушающих технику безопасности.
Питание. Включены горячие обеды во время сплава (суп, бутерброды, овощи, сладкое, свежесваренный кофе и чай из термоса), ужин в беседке с видом на реку или в гостевом доме (зависит от погоды; мясо с гарниром, салат, чай, компот) и домашний завтрак (яйца, каша, бутерброды, чай и кофе). Можно организовать вегетарианское питание и внести изменения в меню.
Транспорт. Заброски/выброски к старту/финишу на реке на УАЗе или минивэне. По водному маршруту сплавляемся на устойчивых байдарках «Хатанга» с закрытыми деками. Каждому участнику выдаётся специальная юбка, которая защитит ноги от воды из реки и дождя.
Дети. От 6 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. Сплав подходит для начинающих и детей. На воде проводим в день не более 4 часов. Препятствий на пути нет. Пройдём около 16 км за 2 дня, что под силу городскому жителю с минимальной физической подготовкой. Течение реки будет помогать. Опытный инструктор научит грести, управлять байдаркой и сможет уделить внимание каждому.
В лодке 3 места для двух гребцов и «багажное», которое занимает третий человек. Сидящий посередине не гребёт. Также есть 2 места без физической нагрузки в байдарке у инструктора, куда можно будет сесть, если вы устанете. Рекомендуем меняться местами — то есть отдыхать и периодически грести (так теплее и интереснее).
Связь и интернет. Деревенский детокс. Некоторые операторы могут ловить, но сигнал непостоянный. Интернета и Wi-Fi нет.
Можно организовать путешествие только для вашей компании (даты по согласованию) и увеличить количество человек в группе.
Программа тура по дням
8 км по широкой Угре, баня и вечер в деревне
Встречаемся в 12:00 в деревне Батино. Сюда удобно добраться на личном автомобиле и оставить машину на парковке. Другой вариант — общественный автобус из Москвы до города Юхнов (в пути 4-5 часов). За доплату можно заказать трансфер из Москвы или Тулы до базы.
Заселимся в гостевой дом, переоденемся и отправимся к реке, взяв с собой только самые нужные во время сплава вещи. На берегу запакуем их в непромокаемые гермомешки, а после инструктажа наденем спасжилеты и распределимся по экипажам. Сплав начнётся в 12:30-13:00.
Сегодня пройдём по Угре 8 км. В неспешном темпе гребём с удовольствием и делаем паузы для созерцания и прогулки по берегу. На одной из остановок сварим кофе, перекусим горячим супом с бутербродами и овощами, выпьем чай со сладостями. В течение сплава желающие смогут порыбачить.
Ориентировочно в 16:00 наш водный маршрут на сегодня завершится. От конечной точки поедем в гостевой дом на УАЗе. Переоденемся и отправимся в баню. Парилка рассчитана на 4-5 человек, есть предбанник со столом и лавочками. Баня расположена на возвышенности, до реки не близко.
В 19:00 для нас подадут ужин, который пройдёт в беседке с панорамным видом на реку или в гостиной дома (зависит от погоды). В меню: мясо с гарниром, деревенский салат, чай и компот. Желающие смогут бесплатно воспользоваться мангалом рядом с беседкой.
Травянистая Воря, выход в Угру и завершение в Батино
К 9:00 подадут завтрак в беседке или в гостиной. Насладимся деревенской едой и умиротворяющей атмосферой. Далее за нами приедут уже знакомые УАЗы и отвезут к Воре. В пути около 40 минут.
Сегодня пройдём на байдарках не более 8 км. Половину маршрута — по живописной травянистой реке Воре с чистой и прозрачной водой. Сможем рассмотреть дно, понаблюдать за рыбами и сделать эффектные фотографии среди заросших берегов и островков. Остановимся на пляже в месте, где Воря встречается с Угрой. Согреемся горячим куриным бульоном с бутербродами, чаем и кофе со сладостями. После обеда-перекуса пройдём оставшиеся километры по более широкой Угре.
К 14:30 достигнем финальной точки водного маршрута. Доедем до гостевого дома на УАЗах. Вы можете задержаться на базе до вечера, самостоятельно приготовить шашлык на мангале, ужин на кухне или заказать дополнительное питание. За доплату — трансфер от базы до Москвы/Тулы.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет
|9500 ₽
|Ребёнок до 16 лет
|9000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостевом доме
- 2 обеда, ужин и завтрак
- Заброски/выброски на УАЗике-кабриолете от деревни Батино до точки старта и от финиша на реке
- Трансфер от Юхнова на базу и обратно (если добираетесь на общественном транспорте)
- Аренда общегруппового снаряжения: байдарок, вёсел, спасжилетов, гермомешков, туристических сидушек, аптечки
- Баня на базе (2 часа)
- Разрешение на посещение нацпарка «Угра»
- Работа инструктора-проводника по водному туризму
Что не входит в цену
- Проезд до города Юхнов и обратно на общественном автобусе или другом транспорте
- Трансфер от Москвы/Тулы до базы и обратно (до 8 пассажиров) - обсуждается индивидуально
- Аренда сапа (по желанию) - 1500 ₽ за сутки
- Обратите внимание, полное прохождение водного маршрута зависит от погодных условий. На случай сильного дождя есть альтернативы (прогулки и экскурсии по берегу). Решение о сокращении и замене части маршрута принимает инструктор
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Всегда хотела попробовать отдохнуть таким образом, чтобы была и активность и природа и деревня и баня и недалеко от Москвы))
Хочется поблагодарить гида Алексея!
Всегда на связи, ответственный, чуткий, колоритный,
Во-первых, хочется отметить молниеносную коммуникацию. Очень быстро ответили, подтвердили, забронировали тур - за это лайк) в дальнейшем Алексей также супер быстро отвечал на вопросы.
Во-вторых, программа прекраснейшая! Мы
Редко оставляю отзывы, но это тот случай, когда мероприятие настолько понравилось и впечатлило, что не могу не поделиться.
Сплав прошел замечательно, всем рекомендую.
Огромное спасибо Алексею и его команде! Всё прошло
Организация просто великолепная - интересный маршрут, поездки до сплава, обучение инструктаж - всё супер! Уютный дом и отличное питание!
Мы остались под