Мы очень любим рыбалку и природу и готовы поделиться с вами секретными локациями на реке Угре в Калужской области, куда легко добраться из Москвы.Тур адаптирован под разные уровни и будет

интересен как опытным, так и начинающим рыбакам, включая семьи с детьми. Целый день вы проведёте в компании профессионала, победителя соревнований по зимней ловле, который вытаскивал судака весом в 7,5 кг и знает лучшие места на реке, а также готов обучить всех желающих основам ловли на спиннинг. Будем сплавляться на современных и укомплектованных всем необходимым лодках среди живописных пейзажей, а на ночь разместимся в доме в деревне. Вы не только попробуете себя в роли рыбака, но и отдохнёте и перезагрузитесь с комфортом на природе. Можно расслабиться и наслаждаться, ведь о питании мы тоже уже подумали — вас ждут домашние блюда на ужин и завтрак и сытные перекусы на реке. При желании — растопим баньку! Мы бережно относимся к окружающему миру, не едем за добычей и не злоупотребляем алкоголем.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание тура

Организационные детали

Экипировка для осенне-весенних рыбалок должна включать в себя тёплые элементы одежды. Это термобельё, тёплые основные и сменные носки (желательно термо), флисовый костюм и влаго-ветрозащитная куртка, тёплый головной убор и поляризационные очки. Желательны вейдерсы или болотные сапоги с высокими голенищами. У нас предусмотрены остановки на перспективных перекатах для ловли голавля и жереха. Мы погуляем по перекатам и половим белого хищника на подповерхностные воблеры и поверхностные приманки на сильном речном течении. Это очень крутые рыбалки.

Снасти, которые необходимо взять с собой (если вы отказались от аренды у нас): спиннинговая снасть, удилище быстрого или средне-быстрого строя с приблизительным тестом до 28 граммов длиной до 252 см.

Напишите о ваших пожеланиях по рыбалке — можно адаптировать программу.

Организатор вправе отказать участнику в проведении рыболовного сплава в состоянии алкогольного опьянения без возвращения денежных средств.