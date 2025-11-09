Мои заказы

Выходные на Угре: рыбалка с обучением и отдых на природе (всё включено)

Отправиться за щукой с опытным рыбаком, половить на разные приманки с берега и лодки и обновиться
Мы очень любим рыбалку и природу и готовы поделиться с вами секретными локациями на реке Угре в Калужской области, куда легко добраться из Москвы.

Тур адаптирован под разные уровни и будет
читать дальше

интересен как опытным, так и начинающим рыбакам, включая семьи с детьми.

Целый день вы проведёте в компании профессионала, победителя соревнований по зимней ловле, который вытаскивал судака весом в 7,5 кг и знает лучшие места на реке, а также готов обучить всех желающих основам ловли на спиннинг.

Будем сплавляться на современных и укомплектованных всем необходимым лодках среди живописных пейзажей, а на ночь разместимся в доме в деревне. Вы не только попробуете себя в роли рыбака, но и отдохнёте и перезагрузитесь с комфортом на природе.

Можно расслабиться и наслаждаться, ведь о питании мы тоже уже подумали — вас ждут домашние блюда на ужин и завтрак и сытные перекусы на реке.

При желании — растопим баньку! Мы бережно относимся к окружающему миру, не едем за добычей и не злоупотребляем алкоголем.

5
6 отзывов
Выходные на Угре: рыбалка с обучением и отдых на природе (всё включено)
Выходные на Угре: рыбалка с обучением и отдых на природе (всё включено)
Выходные на Угре: рыбалка с обучением и отдых на природе (всё включено)

Описание тура

Организационные детали

Экипировка для осенне-весенних рыбалок должна включать в себя тёплые элементы одежды. Это термобельё, тёплые основные и сменные носки (желательно термо), флисовый костюм и влаго-ветрозащитная куртка, тёплый головной убор и поляризационные очки. Желательны вейдерсы или болотные сапоги с высокими голенищами. У нас предусмотрены остановки на перспективных перекатах для ловли голавля и жереха. Мы погуляем по перекатам и половим белого хищника на подповерхностные воблеры и поверхностные приманки на сильном речном течении. Это очень крутые рыбалки.

Снасти, которые необходимо взять с собой (если вы отказались от аренды у нас): спиннинговая снасть, удилище быстрого или средне-быстрого строя с приблизительным тестом до 28 граммов длиной до 252 см.

Напишите о ваших пожеланиях по рыбалке — можно адаптировать программу.

Организатор вправе отказать участнику в проведении рыболовного сплава в состоянии алкогольного опьянения без возвращения денежных средств.

Программа тура по дням

1 день

Заезд, вводная часть про технику ловли и рыбалка с берега

Размещение в гостевом доме после 14:00 (возможен ранний заезд и вечером предыдущего дня за небольшую доплату — рекомендуем, так сможем успеть больше). В деревню Батино удобнее всего добраться на личном автомобиле. Другой вариант — общественный автобус из Москвы до города Юхнов (в пути 4–5 часов). В Юхнове вас встретит организатор и довезёт до гостевого дома (входит в стоимость тура). За доплату возможно заказать трансфер из Москвы и обратно.

Соберёмся вместе, познакомимся и обсудим план на сегодня и завтра. Опытный сопровождающий-рыбак поделится своими приёмами, тактикой и расскажет про технику ловли. Затем отправимся к реке за первой практикой. Во время рыбалки вас ждёт сытный обед-перекус.

Вечером вернёмся на базу, где для нас подадут горячий домашний ужин. При хорошей погоде — в беседке с видом на реку. Желающие смогут сходить в баню, самостоятельно пожарить мясо на мангале (еды будет достаточно, на ваше усмотрение) и просто отдохнуть в деревне от шума и спешки города.

Заезд, вводная часть про технику ловли и рыбалка с берегаЗаезд, вводная часть про технику ловли и рыбалка с берегаЗаезд, вводная часть про технику ловли и рыбалка с берегаЗаезд, вводная часть про технику ловли и рыбалка с берегаЗаезд, вводная часть про технику ловли и рыбалка с берегаЗаезд, вводная часть про технику ловли и рыбалка с берегаЗаезд, вводная часть про технику ловли и рыбалка с берегаЗаезд, вводная часть про технику ловли и рыбалка с берегаЗаезд, вводная часть про технику ловли и рыбалка с берегаЗаезд, вводная часть про технику ловли и рыбалка с берегаЗаезд, вводная часть про технику ловли и рыбалка с берегаЗаезд, вводная часть про технику ловли и рыбалка с берегаЗаезд, вводная часть про технику ловли и рыбалка с берегаЗаезд, вводная часть про технику ловли и рыбалка с берегаЗаезд, вводная часть про технику ловли и рыбалка с берегаЗаезд, вводная часть про технику ловли и рыбалка с берегаЗаезд, вводная часть про технику ловли и рыбалка с берегаЗаезд, вводная часть про технику ловли и рыбалка с берегаЗаезд, вводная часть про технику ловли и рыбалка с берегаЗаезд, вводная часть про технику ловли и рыбалка с берегаЗаезд, вводная часть про технику ловли и рыбалка с берегаЗаезд, вводная часть про технику ловли и рыбалка с берега
2 день

Ловля с лодок и отработка техники в окружении живописных берегов Угры

Подъём ранний (как во всех рыболовных турах) — 5:30. Завтрак в 6:00, а в 7:00 за нами уже приедет машина. Рыбачим весь день до 17:00 с перерывами на перекусы.

Ранние подъёмы актуальны в жаркое время, когда днём сильно разогревает и рыба не активна, её нужно искать ранним утром, пока вода ещё не прогрета. Можем обсудить более поздние подъёмы, если необходимо.

Чтобы охватить больше локаций с хищной рыбой, воспользуемся лодками. Будет возможность порыбачить как прямо с борта, так и с берега. Опытный сопровождающий покажет проверенные места, обучит новичков азам и продемонстрирует различные техники. В Угре водятся щука, окунь, плотва, голавль, лещ, линь, пескарь, ёрш и уклейка. Приятное дополнение — живописная река с чистейшей водой и дикими берегами.

Вечером вернёмся в гостевой дом. Вы сможете отдохнуть и поужинать (за доплату или самостоятельное приготовление на кухне/мангале). Затем отъезд.

Ловля с лодок и отработка техники в окружении живописных берегов УгрыЛовля с лодок и отработка техники в окружении живописных берегов УгрыЛовля с лодок и отработка техники в окружении живописных берегов УгрыЛовля с лодок и отработка техники в окружении живописных берегов УгрыЛовля с лодок и отработка техники в окружении живописных берегов УгрыЛовля с лодок и отработка техники в окружении живописных берегов УгрыЛовля с лодок и отработка техники в окружении живописных берегов УгрыЛовля с лодок и отработка техники в окружении живописных берегов УгрыЛовля с лодок и отработка техники в окружении живописных берегов УгрыЛовля с лодок и отработка техники в окружении живописных берегов УгрыЛовля с лодок и отработка техники в окружении живописных берегов УгрыЛовля с лодок и отработка техники в окружении живописных берегов УгрыЛовля с лодок и отработка техники в окружении живописных берегов УгрыЛовля с лодок и отработка техники в окружении живописных берегов УгрыЛовля с лодок и отработка техники в окружении живописных берегов УгрыЛовля с лодок и отработка техники в окружении живописных берегов УгрыЛовля с лодок и отработка техники в окружении живописных берегов УгрыЛовля с лодок и отработка техники в окружении живописных берегов УгрыЛовля с лодок и отработка техники в окружении живописных берегов УгрыЛовля с лодок и отработка техники в окружении живописных берегов УгрыЛовля с лодок и отработка техники в окружении живописных берегов УгрыЛовля с лодок и отработка техники в окружении живописных берегов УгрыЛовля с лодок и отработка техники в окружении живописных берегов УгрыЛовля с лодок и отработка техники в окружении живописных берегов УгрыЛовля с лодок и отработка техники в окружении живописных берегов Угры

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослые и дети от 16 лет (нужна аренда рыб. снастей)12 700 ₽
Взрослые и дети от 16 лет (свои рыб. снасти)11 200 ₽
Ребёнок до 15 лет включительно9200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Заброски/выброски на УАЗе
  • Трансфер от Юхнова к гостевому дому в деревне Батино
  • Аренда лодок
  • Аренда спиннинговых снастей со всеми необходимыми приманками
  • Сопровождение и обучение опытным рыбаком (в том числе обучение основам ловли на спиннинг)
  • Сопровождение гидом-инструктором
  • Мангал, решётки, шампуры
Что не входит в цену
  • Проезд до Юхнова/Батино и обратно в Москву/ваш город
  • По желанию:
  • Трансфер из Москвы и обратно (минивэн на 8 человек) - 8000 ₽ в одну сторону за всю машину
  • Горячий обед на базе во 2-й день (по желанию, будет сытный перекус-обед во время рыбалки) - 700 ₽ за одного
  • Баня на базе (река не рядом, бежать до воды далеко) - 1500 ₽ за час за всех (4-5 человек)
  • Заезд вечером за день до тура (в пятницу просто ночёвка) - 1500 ₽ за человека
  • Обратите внимание, в стоимость уже входит аренда рыболовных снастей и приманок. Если вам не требуется, стоимость тура ниже - 11 200 ₽. Также стоимость ниже для детей до 15 лет включительно - 9200 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калужская область, деревня Батино или город Юхнов, 12:00
Завершение: Калужская область, деревня Батино (недалеко от Юхнова), 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Юхнове
Провёл экскурсии для 451 туриста
Я не называю себя гидом, скорее — «прогульщиком». Не нагружаю историческими фактами, а хочу поделится своими переживаниями места. Создаю службу «внутренних друзей» в Калужской области, чтобы гости понимали, что им показывают то, что показали бы самым лучшим друзьям, проведут туда, куда водят только проверенных товарищей.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
М
Максим
9 ноя 2025
Спасибо Алексею за прекрасные выходные
Спасибо Алексею за прекрасные выходные
Ж
Женя
16 сен 2025
В целом впечатления самые положительные, отличный опыт!

Отличная организация: первый день посвятили обучению, второй — рыбалке. Программа действительно супер насыщенная и интенсивная. Для тех, кто любит максимально активный формат, это большой плюс.

Лично для меня второй день показался слишком насыщенным — провели слишком много времени в лодке на воде.
Роман
Роман
5 сен 2025
Это был мой первый опыт спиннинговой рыбалки, и я в восторге! Алексей очень понятно объясняет и заражает своим увлечением — я, например, никогда до этого не держал в руках спиннинг
читать дальше

и не выходил в реку на вёслах. Первый день учились и пробовали с берега, на второй выходили на лодках — впечатления совсем другие, особенно когда удаётся половить рядом с Алексеем и услышать от него советы вживую. Отдельное удовольствие — сама природа: река невероятно чистая, утренний туман, звёздное небо ночью. Жили в уютном домике со всеми удобствами, была баня и беседка с видом на деревню. В итоге получилось и рыбалку попробовать, и перезагрузиться. Рекомендую!

Это был мой первый опыт спиннинговой рыбалки, и я в восторге! Алексей очень понятно объясняет иЭто был мой первый опыт спиннинговой рыбалки, и я в восторге! Алексей очень понятно объясняет иЭто был мой первый опыт спиннинговой рыбалки, и я в восторге! Алексей очень понятно объясняет иЭто был мой первый опыт спиннинговой рыбалки, и я в восторге! Алексей очень понятно объясняет иЭто был мой первый опыт спиннинговой рыбалки, и я в восторге! Алексей очень понятно объясняет и
Алёна
Алёна
4 сен 2025
Просто вау-мини-тур-перезагрузка!
Признаться, мир рыболовства меня никогда не манил — но поехала по приглашению коллег-друзей. Ни минуты не пожалела и получила большое удовольствие, потому что:
— Очень интересно было узнать о рыбалке
читать дальше

в теории и на практике от такого увлечённого человека, как Алексей. Обожаю это чувство, когда другие люди так заряжены своим хобби, чтобы невозможно не зарядиться рядом с ними, пусть даже на 2 дня.
— Продуманная организация и забота на всех этапах. Отдельно отмечу возможность каждому участнику порыбачить в лодке с Алексеем — благодаря этому каждый мог лучше отработать заброски и проводки, разобраться с попперами и волкерами (ага, теперь буду при случае щеголять новыми терминами:)
— «Ты неси меня, рекаааа…»: Угра дивной красоты! Такая прозрачная, что на лодке идёшь, словно по аквариуму. А нам ещё и повезло с утренним туманом, который стелется, а потом медленно исчезает в мягких лучах рассвета.
— Комфортный дом, где мы останавливались: душ и туалеты, горячая вода, кухня, удобные кровати, в общем всё, что нужно. Да и деревня приятная: буду с теплом вспоминать наш обед в беседке с видом, море яблок (и почти что запах сидра повсюду) и прогулку под идеальным звёздным небом.

Рекомендую всем: и любителям рыбалки, и новичкам, открытым новому, и просто горожанам, которые хотят выдохнуть)
Огромное спасибо организатору Алексею и рыбаку Алексею!

Просто вау-мини-тур-перезагрузка!Просто вау-мини-тур-перезагрузка!Просто вау-мини-тур-перезагрузка!Просто вау-мини-тур-перезагрузка!Просто вау-мини-тур-перезагрузка!Просто вау-мини-тур-перезагрузка!Просто вау-мини-тур-перезагрузка!Просто вау-мини-тур-перезагрузка!Просто вау-мини-тур-перезагрузка!Просто вау-мини-тур-перезагрузка!
Д
Даша
3 сен 2025
Выходные удались на славу! До этого держала в руках только удочки и донки, со спиннингом было совсем никак - к обеду воскресенья я уже была вполне довольна своими забросами и
читать дальше

пару раз даже делала неплохие проводки, всё это - конечно, заслуга Алексея, который очень здорово объясняет нюансы и погружает в процесс. Поняла, что рыбалка не про добычу (хотя щучку подержать в руках было, конечно, приятно)), а про процесс, который очень здорово заземляет, разгружает голову и наполняет. Ну и сам отдых на базе получился очень приятным: ярчайший Млечный Путь, очищенный от городской засветки, отсутствие назойливого интернета, аромат яблок, вкуснейшая уха, приятная компания. Всем рекомендую:)

Выходные удались на славу! До этого держала в руках только удочки и донки, со спиннингом былоВыходные удались на славу! До этого держала в руках только удочки и донки, со спиннингом былоВыходные удались на славу! До этого держала в руках только удочки и донки, со спиннингом былоВыходные удались на славу! До этого держала в руках только удочки и донки, со спиннингом былоВыходные удались на славу! До этого держала в руках только удочки и донки, со спиннингом былоВыходные удались на славу! До этого держала в руках только удочки и донки, со спиннингом былоВыходные удались на славу! До этого держала в руках только удочки и донки, со спиннингом былоВыходные удались на славу! До этого держала в руках только удочки и донки, со спиннингом былоВыходные удались на славу! До этого держала в руках только удочки и донки, со спиннингом былоВыходные удались на славу! До этого держала в руках только удочки и донки, со спиннингом было
Мария
Мария
2 сен 2025
Классный новый опыт и одновременно перезагрузка за выходные. Поехали компанией, где только один человек имел достаточно опыта в рыбалке. Алексей увлек всех и максимально подробно и терпеливо объяснял каждому, куда
читать дальше

кидать, как делать проводки, чем отличается поппер от волкера)) В первый день была теория и практика с берега, во второй уже с воды на лодках. Понравилось, что менялись местами и можно было сесть в лодку Алексею, чтобы он персонально ещё раз объяснил, показал рыбные места, тем самым увеличил шанс поймать рыбу) Дело это непростое, но очень увлекательное и медитативное. Кажется, начала понимать рыбаков. Природа роскошная, река невероятно чистая (нигде рядом с Москвой такой не видела!), небо было звёздное, а с утра ещё и туман стелился над водой. Даже если вы поймёте в процессе, что рыбалка не ваше, всё равно прекрасно проведёте время и отдохнёте. Добавляет атмосферы деревня с петухами и яблонями, отсутствием интернета, панорамной беседкой и баней. При этом жили мы в новеньком домике со всеми удобствами, горячей водой, оборудованной кухней, удобными кроватями! Максимально комфортно. Сюда однозначно хочется вернуться. Большое спасибо за обновляющие и душевные выходные!

Классный новый опыт и одновременно перезагрузка за выходные. Поехали компанией, где только один человек имел достаточноКлассный новый опыт и одновременно перезагрузка за выходные. Поехали компанией, где только один человек имел достаточноКлассный новый опыт и одновременно перезагрузка за выходные. Поехали компанией, где только один человек имел достаточноКлассный новый опыт и одновременно перезагрузка за выходные. Поехали компанией, где только один человек имел достаточноКлассный новый опыт и одновременно перезагрузка за выходные. Поехали компанией, где только один человек имел достаточно

Похожие туры из Юхнова

Экспресс-перезагрузка на реке Угре: сплав на байдарках с проживанием в доме в деревне
На байдарках
На микроавтобусе
2 дня
44 отзыва
Экспресс-перезагрузка на реке Угре: сплав на байдарках с проживанием в доме в деревне
Научиться управлять байдаркой, с комфортом отдохнуть на природе в мини-группе и отключить голову
Начало: Калужская область, деревня Батино, 12:00
1 мая в 12:00
3 мая в 12:00
9500 ₽ за человека
Байдарки, 2 реки и баня: отдых на природе с проживанием в доме
На байдарках
2 дня
6 отзывов
Байдарки, 2 реки и баня: отдых на природе с проживанием в доме
Отправиться в деревню на перезагрузку, с комфортом сплавиться по Угре и Воре и пропариться в баньке
Начало: Калужская область, деревня Батино, 12:00 (можно пр...
4 апр в 12:00
11 апр в 12:00
9500 ₽ за человека
С опытным местным рыбаком за уловом: тур с обучением
2 дня
1 отзыв
С опытным местным рыбаком за уловом: тур с обучением
Отправиться на зимнюю рыбалку в Калужскую область, освоить несколько техник и вытащить трофеи
Начало: Калужская область, деревня Батино, 12:00 или город...
2 янв в 12:00
4 янв в 12:00
11 200 ₽ за человека