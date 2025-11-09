Тур адаптирован под разные уровни и будет
Описание тура
Организационные детали
Экипировка для осенне-весенних рыбалок должна включать в себя тёплые элементы одежды. Это термобельё, тёплые основные и сменные носки (желательно термо), флисовый костюм и влаго-ветрозащитная куртка, тёплый головной убор и поляризационные очки. Желательны вейдерсы или болотные сапоги с высокими голенищами. У нас предусмотрены остановки на перспективных перекатах для ловли голавля и жереха. Мы погуляем по перекатам и половим белого хищника на подповерхностные воблеры и поверхностные приманки на сильном речном течении. Это очень крутые рыбалки.
Снасти, которые необходимо взять с собой (если вы отказались от аренды у нас): спиннинговая снасть, удилище быстрого или средне-быстрого строя с приблизительным тестом до 28 граммов длиной до 252 см.
Напишите о ваших пожеланиях по рыбалке — можно адаптировать программу.
Организатор вправе отказать участнику в проведении рыболовного сплава в состоянии алкогольного опьянения без возвращения денежных средств.
Программа тура по дням
Заезд, вводная часть про технику ловли и рыбалка с берега
Размещение в гостевом доме после 14:00 (возможен ранний заезд и вечером предыдущего дня за небольшую доплату — рекомендуем, так сможем успеть больше). В деревню Батино удобнее всего добраться на личном автомобиле. Другой вариант — общественный автобус из Москвы до города Юхнов (в пути 4–5 часов). В Юхнове вас встретит организатор и довезёт до гостевого дома (входит в стоимость тура). За доплату возможно заказать трансфер из Москвы и обратно.
Соберёмся вместе, познакомимся и обсудим план на сегодня и завтра. Опытный сопровождающий-рыбак поделится своими приёмами, тактикой и расскажет про технику ловли. Затем отправимся к реке за первой практикой. Во время рыбалки вас ждёт сытный обед-перекус.
Вечером вернёмся на базу, где для нас подадут горячий домашний ужин. При хорошей погоде — в беседке с видом на реку. Желающие смогут сходить в баню, самостоятельно пожарить мясо на мангале (еды будет достаточно, на ваше усмотрение) и просто отдохнуть в деревне от шума и спешки города.
Ловля с лодок и отработка техники в окружении живописных берегов Угры
Подъём ранний (как во всех рыболовных турах) — 5:30. Завтрак в 6:00, а в 7:00 за нами уже приедет машина. Рыбачим весь день до 17:00 с перерывами на перекусы.
Ранние подъёмы актуальны в жаркое время, когда днём сильно разогревает и рыба не активна, её нужно искать ранним утром, пока вода ещё не прогрета. Можем обсудить более поздние подъёмы, если необходимо.
Чтобы охватить больше локаций с хищной рыбой, воспользуемся лодками. Будет возможность порыбачить как прямо с борта, так и с берега. Опытный сопровождающий покажет проверенные места, обучит новичков азам и продемонстрирует различные техники. В Угре водятся щука, окунь, плотва, голавль, лещ, линь, пескарь, ёрш и уклейка. Приятное дополнение — живописная река с чистейшей водой и дикими берегами.
Вечером вернёмся в гостевой дом. Вы сможете отдохнуть и поужинать (за доплату или самостоятельное приготовление на кухне/мангале). Затем отъезд.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые и дети от 16 лет (нужна аренда рыб. снастей)
|12 700 ₽
|Взрослые и дети от 16 лет (свои рыб. снасти)
|11 200 ₽
|Ребёнок до 15 лет включительно
|9200 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Заброски/выброски на УАЗе
- Трансфер от Юхнова к гостевому дому в деревне Батино
- Аренда лодок
- Аренда спиннинговых снастей со всеми необходимыми приманками
- Сопровождение и обучение опытным рыбаком (в том числе обучение основам ловли на спиннинг)
- Сопровождение гидом-инструктором
- Мангал, решётки, шампуры
Что не входит в цену
- Проезд до Юхнова/Батино и обратно в Москву/ваш город
- По желанию:
- Трансфер из Москвы и обратно (минивэн на 8 человек) - 8000 ₽ в одну сторону за всю машину
- Горячий обед на базе во 2-й день (по желанию, будет сытный перекус-обед во время рыбалки) - 700 ₽ за одного
- Баня на базе (река не рядом, бежать до воды далеко) - 1500 ₽ за час за всех (4-5 человек)
- Заезд вечером за день до тура (в пятницу просто ночёвка) - 1500 ₽ за человека
- Обратите внимание, в стоимость уже входит аренда рыболовных снастей и приманок. Если вам не требуется, стоимость тура ниже - 11 200 ₽. Также стоимость ниже для детей до 15 лет включительно - 9200 ₽
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Отличная организация: первый день посвятили обучению, второй — рыбалке. Программа действительно супер насыщенная и интенсивная. Для тех, кто любит максимально активный формат, это большой плюс.
Лично для меня второй день показался слишком насыщенным — провели слишком много времени в лодке на воде.
Признаться, мир рыболовства меня никогда не манил — но поехала по приглашению коллег-друзей. Ни минуты не пожалела и получила большое удовольствие, потому что:
— Очень интересно было узнать о рыбалке