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Описание тура

Школа Рыбака двухдневнoе путешествиe по pеке c инcтpуктоpом пo pыбaлкe. Пpaктика и теоpия ловли xищника нa cпиннинг.

Стpогo бeз алкогoля. Мы хoтим покaзать кpасoту пpирoды, подeлитьcя рыбoловными секретами, а для этoго нe нужeн допинг.

У нас не рыболовная база и не рыбный магазин. Мы не обещаем трофеи, при ловле рыбы забираем рыбу домой, согласно правилам ловли в национальном парке. Приглашаем учиться и отдохнуть в национальном парке. Мы расскажем о приманках, удилищах и катушках, о динамике водного потока, сезонных особенностях ловли хищника. На практике покажем нюансы забросов и проводок.

Cплaв будет интeрeсeн для детeй и взpoслых. Рыбалка пpоходит в трёх часах от Москвы. Идеальное сочетание дикой природы и комфорта, весь день мы на чистейшей реке, а вечером возвращаемся в тёплый дом со всеми удобствами.

Угра живописная река с чистейшей водой и богатой ихтиофауной. Река изобилует перекатами со стремительным и средним течением и тихими спокойными плесами. Ихтиофауна представлена вполне обычными видами это щука, окунь, плотва, голавль, жерех, лещ, линь, подуст, густера, пескарь, уклейка, ёрш и др.

Особый рыболовный интерес представляют хищные виды рыб, это щука, окунь, жерех, голавль. Минимальный рыболовный прессинг и красивая дикая природа придают ощущение того, что мы находимся где-то далеко на тихом Севере, а не в трёх часах езды от мегаполиса.

Что входит в стоимость?

- 2-ух и 3-ех местное проживание.

- Сопровождение гидом-инструктором.

- Обучение основам ловли на спиннинг.

- Питание.

- Доставка из Юхнова.

- Заброска на реку на Уазиках.

- Аренда лодок.

- Баня. В парилке комфортно умещаются 4-5 человек. Баня далеко от реки.

Что не входит в стоимость?

- Билеты до Юхнова.

- Аренда снастей.

Чему Научимся?

Узнаем, какие типы воблеров и других спиннинговых приманок существуют, научимся их применять в зависимости от конкретных условий. Приоритетная рыбалка сезона лето-осень ловля щуки на воблеры. Научимся техникам твичинга и ловле на поверхностные приманки. Вы сможете в дальнейшем применять освоенные техники на других водоемах. Ловля хищника на поверхностные приманки это азартная и зрелищная рыбалка. Разберем на конкретных примерах места стоянки голавля и жереха на перекате, и освоим технику ловли на воблеры (кренки и топвотеры). Факультативно мы разберёмся в типах блесен и силиконовых приманок и научимся их применять. Узнаем рыболовные секреты и приготовим вкусную уху.

Лодки.

Сплавляемся на комфортных гребных лодках Gаviаl Luх Еlеgаnt 300Нд, которые отличаются легкостью в управлении и маневренностью. Трёхметровые лодки позволяют максимально комфортно размещаться двум участникам сплава. Лодки укомплектованы всем необходимым дополнительным оборудованием (подставки для спиннингов, мягкими накладками на сиденья с гермосумкой и другими нужными элементами).

Одежда.

Экипировка должна включать в себя тёплые элементы одежды. Это термобельё, теплые основные и сменные носки (желательно термо), флисовый костюм и влаго-ветрозащитная куртка, тёплый головной убор и поляризационные очки. Поляризационные очки не только убирают блики с поверхности воды. Их использование на рыбалке обязательно в целях безопасности.

Желательны вейдерсы или болотные сапоги с высокими голенищами. У нас предусмотрены остановки на перспективных перекатах для практики и освоения техник ловли жереха и голавля. Мы погуляем по перекатам и максимально подробно разберем места возможных стоянок голавля и жереха, особенности их поведения и питания.

Снасти.

Можно взять с собой спиннинговые снасти. Спиннинговые удилища быстрого или средне-быстрого строя. Тесты удилищ могут быть разные, до 21 гр., до 28 гр., до 35 гр. Также можно взять спиннинговые удилища класса Ультралайт.

Аренда.

Аренда спиннинговых снастей со всеми необходимыми приманками.

1500 рублей с человека на время мероприятия.

Питание. Проживание.

Дом в пяти минутах ходьбы от реки. 3 двухместных комнаты, 1 трёхместная, 1 четырёхместная и 1 одноместная. Кухня с посудой, плитой, холодильником. Большая гостиная. Душевые и туалеты на каждом этаже.

Дом отапливается. Выдаётся постельное бельё и полотенца.

Питание.

Перекусы на реке:

Нарезки сырная, колбасная, мясо. Помидоры, огурцы, яблоки. Чай, кофе варим прямо на остановке, сладости.

- Ужин на базе. Суп, гарнир с мясом, салат, чай, компот.

- Завтрак на базе. Яица, каша, бутерброды, чай, кофе.

Если у вас ограничения или непереносимость продуктов, сообщите мне пожалуйста заранее.

На базе есть мангал, решетки, шампура. Можете взять с собой шашлык или другие продукты для самостоятельного приготовления.

Обратите внимание, что на второй день у нас запланирован завтрак и перекус на реке, обед, после возвращения в дом не входит в стоимость и его можно заказать отдельно.

Гид вправе отказать участнику в проведении рыболовного сплава в состоянии алкогольного опьянения без возвращения денежных средств.