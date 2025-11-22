Экспресс-перезагрузка на реке Угре: сплав на байдарках с проживанием в доме в деревне
Научиться управлять байдаркой, с комфортом отдохнуть на природе в мини-группе и отключить голову
Начало: Калужская область, деревня Батино, 12:00
1 мая в 12:00
3 мая в 12:00
9500 ₽ за человека
Байдарки, 2 реки и баня: отдых на природе с проживанием в доме
Отправиться в деревню на перезагрузку, с комфортом сплавиться по Угре и Воре и пропариться в баньке
Начало: Калужская область, деревня Батино, 12:00 (можно пр...
4 апр в 12:00
11 апр в 12:00
9500 ₽ за человека
Выходные на Угре: рыбалка с обучением и отдых на природе (всё включено)
Отправиться за щукой с опытным рыбаком, половить на разные приманки с берега и лодки и обновиться
Начало: Калужская область, деревня Батино или город Юхнов,...
Сегодня в 12:00
29 ноя в 12:00
12 700 ₽ за человека
С опытным местным рыбаком за уловом: тур с обучением
Отправиться на зимнюю рыбалку в Калужскую область, освоить несколько техник и вытащить трофеи
Начало: Калужская область, деревня Батино, 12:00 или город...
2 янв в 12:00
4 янв в 12:00
11 200 ₽ за человека
