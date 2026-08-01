Найдено 3 тура в категории « По рекам и каналам » в Юхнове, цены от 7500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

На автобусе На байдарках На кабриолете 2 дня 54 отзыва Экспресс-перезагрузка на реке Угре: сплав на байдарках Научиться управлять байдаркой, с комфортом отдохнуть на природе в мини-группе и отключить голову Начало: Калужская область, деревня Батино, 12:00 «Сегодня пройдём 15 км по живописной реке на 3-местных надувных байдарках «Хатанга» в неспешном темпе» 7500 ₽ за человека На машине На автобусе На лодке Сплавы и рафтинг 2 дня Школа рыбака: рыбалка для новичков с проживанием в гостевом доме «Школа рыбака» - двухдневное путешествие по реке с инструктором по рыбалке от 11 200 ₽ за человека На автобусе На байдарках На кабриолете 2 дня 7 отзывов Байдарки, 2 реки и баня: отдых на природе с комфортом Отправиться в деревню на перезагрузку, сплавиться по Угре и Воре и попариться в баньке Начало: Калужская область, деревня Батино, 12:00 (можно пр... 12 000 ₽ за человека Все туры Юхнова

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