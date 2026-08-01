Экспресс-перезагрузка на реке Угре: сплав на байдарках
Научиться управлять байдаркой, с комфортом отдохнуть на природе в мини-группе и отключить голову
Начало: Калужская область, деревня Батино, 12:00
«Сегодня пройдём 15 км по живописной реке на 3-местных надувных байдарках «Хатанга» в неспешном темпе»
Завтра в 12:00
1 сен в 12:00
7500 ₽ за человека
Школа рыбака: рыбалка для новичков с проживанием в гостевом доме
«Школа рыбака» - двухдневное путешествие по реке с инструктором по рыбалке
29 авг в 10:00
5 сен в 10:00
от 11 200 ₽ за человека
Байдарки, 2 реки и баня: отдых на природе с комфортом
Отправиться в деревню на перезагрузку, сплавиться по Угре и Воре и попариться в баньке
Начало: Калужская область, деревня Батино, 12:00 (можно пр...
3 окт в 12:00
10 окт в 12:00
12 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Юхнову в категории «По рекам и каналам»
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