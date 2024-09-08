Посетим Сахалин, Кунашир, Шикотан и Итуруп, увидим знаменитые локации и также побываем в менее туристических местах.
Будем передвигаться на внедорожниках, моторных лодках и самолётах, а где-то — пешком, прогуливаясь по берегу и пробираясь через бамбучник.
Пройдём по кальдере вулкана и заглянем в кратер, увидим кипящие озёра в окружении фумарольных полей, искупаемся в термальных источниках, и даже полюбуемся островом Хоккайдо, виднеющимся на горизонте.
сен
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Начало приключений
Встреча участников в аэропорту Южно-Курильска. Ежедневно сюда летают современные самолеты из г. Южно-Сахалинска.
Аэропорт Менделеево расположен у подножия одноименного вулкана, который виден из любой точки острова.
После знакомства мы переедем в Южно-Курильск и заселимся в гостиницу. Поселок Южно-Курильск – это крупнейший населенный пункт острова Кунашир и всех Южных Курильских островов.
После заселения мы отправимся изучать окрестности. Пообедаем в местном кафе и прогуляемся до заброшенного маяка, где встретим закат с видом на Тихий океан. Вечером вернемся в гостиницу и обсудим наше предстоящее путешествие.
Дневной переезд – 20 км. Дневной переход – 5 км.
Переход до острова Шикотан
Сегодня утром мы отправляемся на остров Шикотан.
Сядем на небольшое судно в порту Южно-Курильска, время в пути составит четыре часа.
Остров Шикотан отличается от соседей изрезанной линией берега и множеством живописных бухт. Этот небольшой остров редко посещается туристами.
Судно причаливает в порту пос. Малокурильское. После заселения в гостиницу мы отправимся на прогулку на мыс Трезубец к заброшенному маяку, откуда открывается вид на поселок и ближайшие бухты. Вечером вернемся в Малокурильское.
Морской переход – 90 км. Дневной переход – 6 км.
Мыс Край света
Сегодня нас ждет экскурсия на мыс Край света. После завтрака мы отправимся на внедорожниках на южную часть острова.
После экскурсии на мыс переедем к маяку Шпанберга, построенному ещё японцами. Далее доберемся к бухте Безымянной, где в 1972 году снимали эпизоды фильма «Приключения Робинзона Крузо». Вечером вернемся в поселок и поужинаем в кафе.
Дневной переезд – 30 км. Дневной переход – 8 км.
Бухта Снежкова
Поездка в бухту Снежкова. Дорога идет в поселок Крабозаводское и далее через весь остров. До бухты Снежкова не проехать на машине, так что последние шесть километров мы пройдем пешком.
Весь Шикотан зарос карликовым бамбучником, что делает поход по нему легким занятием (в отличие от походов по соседним островам). Вечером вернемся в гостиницу.
Дневной переезд – 20 км. Дневной переход – 12 км.
Мыс Шикотан
Перед возвращением в Южно-Курильск поднимемся на мыс Шикотан, с которого открывается самый лучший вид на все соседние острова.
В обед вернемся в порт и к вечеру доберемся в Южно-Курильск. Заселение в гостиницу.
Морской переход – 90 км. Дневной переход – 6 км.
Вулкан Головнина
После завтрака отправимся к самому южному вулкану Курильских островов – вулкану Головнина. Отсюда до Японии всего пара десятков километров.
Наша прогулка пройдет по кальдере активного вулкана. Маршрут довольно трудный, но идет по удобной туристической тропе.
На месте кратера вулкана после древнего катастрофического извержения образовалось два озера – Кипящее и Горячее, названия которых говорят сами за себя.
Вода в озере Кипящее подогревается вулканическими раскаленными газами, и в местах их выхода температура воды достигает +95°C.
На берегах этого озера еще можно увидеть остатки японского промысла серы – металлические котлы и деревянные сваи.
Поднимемся на обзорную площадку, откуда виден весь кратер вулкана Головнина, а на горизонте откроется вид на самый северный японский остров –Хоккайдо. Пообедаем с видом на озеро. Вечером вернемся в Южно-Курильск.
Дневной переезд – 88 км. Дневной переход – 16 км.
Вулкан Менделеева
Сегодня отправимся к фумарольным полям вулкана Менделеева. Фумаролы – это отверстия в земле, откуда вырываются наружу газы вулканического происхождения.
Из Южно-Курильска идет отличная асфальтовая дорога до подножия вулкана, откуда начинается пешеходная тропа.
Путь идет через густые заросли бамбучника в человеческий рост и занимает в одну сторону около 2 часов.
Перед фумарольным полем находятся небольшие естественные ванночки с термальной водой, где можно искупаться с видом на остров Хоккайдо.
Фумарольное поле вулкана Менделеева – крупнейшее на всех Курилах, с большим количеством грифонов и серных отложений.
Вечером вернемся в Южно-Курильск и поужинаем в одном из кафе города.
Дневной переезд – 34 км. Дневной переход – 7 км.
Мыс Столбчатый
Сегодня мы отправимся к мысу Столбчатому – самому известному месту на Кунашире.
Путь до мыса идет по экологической тропе Столбовской Курильского заповедника. На тропе мы познакомимся с редкими реликтовыми растениями острова, увидим медвежью тропу и по желанию искупаемся в горячих источниках.
У берега Охотского моря остановимся у Голубых скал (их еще называют Монахами) и пройдем вдоль берега моря до нашей конечной точки.
Мыс Столбчатый сложен застывшими базальтовыми образованиями в виде пяти и шестигранных колонн, возникающих при остывании лавы. Это явление называется «столбчатая отдельность», отсюда и название мыса.
После обеда на берегу моря выйдем в ближайший населенный пункт и вернемся в Южно-Курильск. Вечером отправимся в аэропорт, откуда улетим в г. Южно-Сахалинск.
Дневной переезд – 46 км. Дневной переход – 10 км.
Маяк Анива
Сегодня отправимся на экскурсию к маяку Анива. Построенный еще в 1939 году японскими инженерами, маяк притягивает к себе путешественников со всего света.
Он расположен на отдельно стоящих скалах в южной части острова Сахалин, и добраться до него можно только по воде.
Мы переедем в пос. Новиково, где пересядем на моторные лодки. Путь до маяка идет вдоль бухт и мысов южной части острова Сахалин и при хорошей погоде занимает чуть больше часа.
Маяк давно заброшен, поэтому можно беспрепятственно высадиться и подняться на самый верх.
На обратном пути мы остановимся на обед в бухте Мраморной. Вечером вернемся в г. Южно-Сахалинск.
Дневной переезд – 240 км. Морской переход – 80 км.
Город Курильск, остров Итуруп
После завтрака в гостинице отправимся в аэропорт, откуда перелетим на остров Итуруп – крупнейший во всем архипелаге Южных Курил.
Здесь расположен самый удаленный от столицы город России – Курильск – с населением всего 3500 человек. Аэропорт Ясный расположен в центре острова, откуда мы переедем в г. Курильск.
Возле города свернем к лавовому плато Янкито – участку застывшей лавы на берегу Охотского моря.
После заселения в гостиницу пойдем изучать город. Пообедаем в местном кафе и прогуляемся по городской набережной. Вечером вернемся в гостиницу.
Дневной переезд – 50 км. Дневной переход – 3 км.
Белые скалы
После завтрака мы поедем к визитной карточке Итурупа – Белым скалам.
Это причудливые формирования из пемзы и вулканического стекла, образовавшиеся после катастрофического извержения вулкана, расположенного на берегу Охотского моря.
Мы поедем до Ветрового перешейка, откуда открывается вид на водопад Девичьи слезы. На обратном пути заедем искупаться в горячие источники Жаркие воды. Вечером вернемся в город.
Дневной переезд – 100 км. Дневной переход – 1 км.
Залив Касатка
Утром мы поедем на южную часть острова к заливу Касатка. Из этого места 26 ноября 1941 года японский флот отправился бомбить бухту Перл-Харбор.
Поездка вдоль берега займет весь день. Мы прогуляемся вдоль скал и гротов залива, посетим выброшенное на берег судно.
На обратном пути искупаемся в горячих источниках Ванночки, расположенных прямо на берегу моря. Вечером вернемся в город.
Дневной переезд – 95 км. Дневной переход – 1 км.
Вулкан Баранского
Сегодня отправимся к вулкану Баранского, знаменитому своими горячими источниками. На склоне вулкана когда-то функционировала Океанская ГеоТЭС, которая снабжала г. Курильск электричеством. В данный момент от нее остались только ржавые останки.
Мы прогуляемся вдоль речки Серной, откуда берут начало горячие источники, полюбуемся на кипящее озеро Голубое око и увидим фумарольную активность на склонах реки.
Рядом расположены комфортные купели, где искупаемся в горячих источниках. После обеда — трансфер в аэропорт и перелет до г. Южно-Сахалинска.
Дневной переезд – 61 км. Дневной переход – 1 км.
Проживание
Мы будем размещаться в гостиницах на Сахалине, Кунашире, Шикотане и Итурупе по маршруту нашего следования.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Сопровождение инструктора с прилёта в Южно-Курильск
- Трансферы аэропорт — гостиница — аэропорт (в случае прилёта и вылета с основной группой)
- Проживание в гостиницах на Сахалине, Кунашире, Шикотане и Итурупе
- Все экскурсии по программе
- Завтраки в гостиницах
- Обеды на экскурсиях
- Билеты с о. Кунашир на о. Шикотан и обратно
- Медицинская страховка
- Групповая аптечка
- Разрешения на посещение пограничных зон (необходимо предоставить копии своих паспортов)
- Разрешения на посещение природных парков
- Что не входит
- Расходы, связанные с питанием, проживанием и транспортировкой вне маршрута
- Обеды в населенных пунктах
- Ужины
- Личное снаряжение
- Авиабилеты на самолеты Южно-Курильск – Южно-Сахалинск и Южно-Сахалинск – Курильск (около 6000 рублей в одну сторону)
- Место начала и завершения?
- Сахалинская область, посёлок городского типа Южно-Курильск, Южно-Курильск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Снаряжение:
- рюкзак на 20-30 литров;
- треккинговые палки.
- Личные вещи
- Одежда:
- тёплая куртка с капюшоном (желательно на синтетическом утеплителе);
- шапка;
- треккинговые штаны;
- шорты;
- непромокаемые штаны (не критично, но при высокой влажности в них будет комфортнее);
- куртка непродуваемая и непромокаемая (желательно мембрана, может подойти пончо) флисовая кофта или свитер с высоким горлом;
- футболки (3 шт., желательно из синтетических материалов);
- футболка с длинными рукавами;
- треккинговые носки (2 пары минимум);
- нижнее бельё;
- головной убор от солнца (подойдёт buff).
- Обувь:
- треккинговые ботинки (высокие, с поддержкой голеностопа и нескользкой подошвой);
- сменная обувь.
- Важные мелочи:
- купальник или плавки;
- туристическое полотенце (подойдёт любое, но из микрофибры сохнет быстрее);
- предметы личной гигиены;
- солнцезащитный крем;
- солнцезащитные очки;
- индивидуальная аптечка;
- герметичный чехол для телефона;
- налобный фонарик;
- рабочие перчатки.
- Снаряжение:
- Билеты входят в стоимость тура?
В стоимость входят перелёты с о. Кунашир на о. Шикотан и обратно.
Билеты в Южно-Сахалинск и из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Да, в медицинская страховка в стоимость тура входит. Страховая сумма — 50000$, включена эвакуация вертолетом.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору