1 день

Начало приключений

Встреча участников в аэропорту Южно-Курильска. Ежедневно сюда летают современные самолеты из г. Южно-Сахалинска.

Аэропорт Менделеево расположен у подножия одноименного вулкана, который виден из любой точки острова.

После знакомства мы переедем в Южно-Курильск и заселимся в гостиницу. Поселок Южно-Курильск – это крупнейший населенный пункт острова Кунашир и всех Южных Курильских островов.

После заселения мы отправимся изучать окрестности. Пообедаем в местном кафе и прогуляемся до заброшенного маяка, где встретим закат с видом на Тихий океан. Вечером вернемся в гостиницу и обсудим наше предстоящее путешествие.

Дневной переезд – 20 км. Дневной переход – 5 км.