Южно-Сахалинск, обзорная экскурсия по городу

Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Итуруп, Шикотан, Кунашир. Сокращенная программа

Курильские острова, затерянные в Тихом океане, входят в ТОП 10 «Самых красивых островов на планете»

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Курильские острова, затерянные в Тихом океане, входят в ТОП 10 «Самых красивых островов на планете».

Путешествие откроет вам поистине фантастические пейзажи: вулканы и горячие источники, выброшенные на берег корабли и брошенная бронетехника, памятники – следы пребывания японцев, низкие деревья и высокая, в рост человека, трава. Будьте готовы к обилию морепродуктов в меню. Креветка, краб, гребешок и лосось – всё свежее, готовится по своим местным рецептам. Но главное богатство этих мест – люди, которые будут сопровождать Вас на маршруте.
Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Итуруп, Шикотан, Кунашир. Сокращенная программа
Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Итуруп, Шикотан, Кунашир. Сокращенная программа
Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Итуруп, Шикотан, Кунашир. Сокращенная программа
Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Итуруп, Шикотан, Кунашир. Сокращенная программа
Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Итуруп, Шикотан, Кунашир. Сокращенная программа
Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Итуруп, Шикотан, Кунашир. Сокращенная программа
Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Итуруп, Шикотан, Кунашир. Сокращенная программа
Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Итуруп, Шикотан, Кунашир. Сокращенная программа
Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Итуруп, Шикотан, Кунашир. Сокращенная программа
Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Итуруп, Шикотан, Кунашир. Сокращенная программа
Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Итуруп, Шикотан, Кунашир. Сокращенная программа
Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Итуруп, Шикотан, Кунашир. Сокращенная программа
Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Итуруп, Шикотан, Кунашир. Сокращенная программа
Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Итуруп, Шикотан, Кунашир. Сокращенная программа
Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Итуруп, Шикотан, Кунашир. Сокращенная программа
Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Итуруп, Шикотан, Кунашир. Сокращенная программа
Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Итуруп, Шикотан, Кунашир. Сокращенная программа
Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Итуруп, Шикотан, Кунашир. Сокращенная программа
Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Итуруп, Шикотан, Кунашир. Сокращенная программа
Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Итуруп, Шикотан, Кунашир. Сокращенная программа
Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Итуруп, Шикотан, Кунашир. Сокращенная программа
Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Итуруп, Шикотан, Кунашир. Сокращенная программа
Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Итуруп, Шикотан, Кунашир. Сокращенная программа
Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Итуруп, Шикотан, Кунашир. Сокращенная программа
Ближайшие даты:
12
сен

Программа тура по дням

1 день

Южно-Сахалинск, обзорная экскурсия по городу

Прибытие в г. Южно-Сахалинск.

Встреча в аэропорту.

Трансфер в отель, размещение. 

ВНИМАНИЕ! Заселение в гостиницу с 14:00 (возможен ранний заезд с доплатой 50%/номер/сутки).

14:00 Обзорная экскурсия по городу (3 часа).  

Экскурсия по краеведческому музею погрузит вас в эпоху четырех правлений и познакомит с основными культурами Сахалина.

Ознакомительная программа по городу.

Мы покажем основные достопримечательности островной столицы: мемориальный комплекс «Победа», храм Рождества Христова, смотровая площадка ГК «Горный воздух», аллея Славы и др.

18:00 Приветственный ужин по-сахалински. 

Свое путешествие мы начнем знакомством с сахалинской кухней. 

На нашем ужине вы отведаете знаменитый суп хемультан, салаты из сахалинских дикоросов (папоротник, лопух). 

За ужином обсудим детали путешествия и подарим вам необходимые атрибуты к путешествию по Сахалину и Курильским островам. 

Погода на Сахалине и Курильских островах меняется очень быстро и чтобы ваше путешествие было комфортным, мы приготовили для вас плащи и дождевики на обувь. 

Ваша обувь и одежда будут оставаться всегда сухой, даже в самую ненастную погоду. 

Cамостоятельное возвращение в гостиницу. 

Отдых.

Южно-Сахалинск, обзорная экскурсия по городуЮжно-Сахалинск, обзорная экскурсия по городуЮжно-Сахалинск, обзорная экскурсия по городуЮжно-Сахалинск, обзорная экскурсия по городу
2 день

Выход теплоходом из порта Корсаков

08:00 Завтрак в кафе гостиницы. 

09:30 Выезд в морской порт г. Корсаков (время в пути 30-40 минут).

10:00 Посадка на теплоход. 

12:00 Отправление на остров Кунашир (т\х «Адмирал Невельской» или т\х «Павел Леонов» или т\х «Игорь Фархутдинов»). 

Время в пути ~30 часов.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

  • Питание на теплоходе оплачивается дополнительно.
  • Запаситесь в дорогу питьевой водой, перекусом. На теплоходе можно приобрести напитки, но значительно дороже.
  • Оплата картой на теплоходе принимается, но может «подвисать» связь, поэтому всегда имейте при себе наличные
  • Оплата автобуса на причале в Корсакове при посадке на теплоход 140руб./чел
Выход теплоходом из порта Корсаков
3 день

Прибытие на о. Кунашир (Южно-Курильск)

18:00 Прибытие в порт Южно-Курильск, о. Кунашир.

(Возможно изменение времени прибытия). 

18:30 Трансфер в гостиницу.  

Размещение в номерах. 

19:00 Приветственный ужин и знакомство с нашей командой на Кунашире.

Прибытие на о. Кунашир (Южно-Курильск)Прибытие на о. Кунашир (Южно-Курильск)Прибытие на о. Кунашир (Южно-Курильск)Прибытие на о. Кунашир (Южно-Курильск)
4 день

Кальдера вулкана Головнина, озеро Кипящее, озеро Горячее

09:00 Завтрак в кафе гостиницы. 

09:30 Выезд на экскурсию Кальдера вулкана Головнина, озеро Кипящее, озеро Горячее. 

Кальдера Головнина (кальдера - котлообразная впадина с крутыми склонами и ровным дном, образовавшаяся вследствие провала вершины вулкана).

Диаметр кальдеры по гребню более четырех километров. 

Можно представить, какой силы взрыв произошел здесь при извержении вулкана. 

Внутри кальдеры на высоте 130 метров над уровнем моря расположены два озера: Кипящее и Горячее. 

Струи сероводородного и сернистого газов – сольфатары, выбросы горячей воды, густой пар и постоянно изменяющийся цвет воды создают впечатляющую картину! 

Еще одна экскурсия для любителей пеших прогулок (не забудьте взять треккинговые палки)! 

Вас ждет много эмоций: восхищение открывающимися видами, удивление новым знаниям, наслаждение от купания в теплых грязях кипящего озера, бодрость от прохлады горячего озера! 

Только для Вашей безопасности обязательно слушайте рекомендации нашего гида! 

14:00 Обед походный (сухой паек). 

19:00 Ужин в кафе гостиницы.

ВНИМАНИЕ! В районе фумарольной зоны на оз. Кипящем необходимо соблюдать меры предосторожности, обязательно ступать след в след за сопровождающим – можно провалиться в горячую грязь, получить химические ожоги. Купаться и принимать грязевые ванны можно только в определенных местах. 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: от Южно-Курильска до заповедника мы движемся на автотранспорте, далее следуем пешком до кальдеры вулкана Головнина. Общая продолжительность пешеходной прогулки ~ 8 км (туда и обратно). 

РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.

Кальдера вулкана Головнина, озеро Кипящее, озеро ГорячееКальдера вулкана Головнина, озеро Кипящее, озеро ГорячееКальдера вулкана Головнина, озеро Кипящее, озеро ГорячееКальдера вулкана Головнина, озеро Кипящее, озеро Горячее
5 день

Фумарольное поле вулкана Менделеева

09:00 Завтрак в кафе гостиницы.

10:00 выезд на экскурсию: фумарольное поле вулкана Менделеева. 

Действующий вулкан южной части острова Кунашир. 

На склонах вулкана располагается много фумарол и горячих источников, поверхность склонов покрыта хвойно-широколиственными лесами с густым подлеском из курильского бамбука и кедрового стланика.

Несмотря на трудность при подъеме на поле, тропа  ведущая к нему очень интересна. 

15:00 Обед (сухой паек). 

Прогулка по побережью, осмотр достопримечательностей побережья, кекуры Чертов палец и Чертовы ворота. 

19:00 Ужин в кафе гостиницы.

ВНИМАНИЕ! В районе фумарольного поля необходимо соблюдать меры предосторожности, обязательно следовать указаниям сопровождающего – можно провалиться в фумарол, получить химические ожоги. 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Маршрут средней сложности: 17 км автотранспортом от Южно-Курильска, 3 км от дороги до фумарольного поля по пересеченной местности. Продолжительность экскурсии 6-7 часов. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, хлопчатобумажные перчатки,при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.

Фумарольное поле вулкана МенделееваФумарольное поле вулкана МенделееваФумарольное поле вулкана МенделееваФумарольное поле вулкана Менделеева
6 день

Экскурсия на мыс Столбчатый

09:00 Завтрак в кафе гостиницы.

10:00 Выезд на мыс Столбчатый.

Мыс Столбчатый – уникальное место, где естественная брусчатка «Красной площади» сменяется видами на каменные карандаши, весом 40 тонн и глубоководные фиорды. 

Причудливые скалы, в которых вы слышите звук органной музыки, истинные тысячелетние памятники… Ведь именно они были первыми участками земли, появившимися из глубин океана, и сохранились практически в первозданном виде до нашей эпохи. 

Дорогие дамы, не забудьте взять с собой свое любимое платье и проведите потрясающую фотосессию среди потрясающих видов мыса Столбчатого! 

14:30 Обед из свежих Курильских деликатесов на берегу моря. 

Отдых на берегу моря. 

Желающие могут искупаться! 

16:30 Посадка на автотранспорт.

Возвращение в гостиницу. 

17:00 Прибытие в гостиницу. 

18:00 Ужин в кафе гостиницы.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Движение автотранспортом до места выхода на маршрут, затем пешком по берегу моря около 40 минут до мыс Столбчатый в одну сторону. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, резиновые тапочки для хождения по каменистому дну в воде, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.

Экскурсия на мыс СтолбчатыйЭкскурсия на мыс СтолбчатыйЭкскурсия на мыс СтолбчатыйЭкскурсия на мыс Столбчатый
7 день

Переход морским путем: о. Кунашир (Южно-Курильск) – о. Шикотан (Малокурильское)

09:00 Завтрак в кафе гостиницы.

10:00 По нашей традиции посещаем краеведческий музей Южно-Курильска. 

12:00 Трансфер в морской порт. 

12:30 Посадка на теплоход.

18:00 подход к о.Шикотан. 

Высадка. 

Трансфер в гостиницу.

19:00 размещение в гостинице. 

19:30 вечерняя экскурсия в Бухту Хромова с ужином на берегу моря. 

Местные жители называют бухту Ложная. 

То ли оттого, что советские рыбаки, иногда не очень трезвые, в тумане по ошибке заруливали в бухту Хромова вместо бухты Малокурильской. 

То ли оттого, что в бухте было установлено несколько ложных оборонительных муляжей: только танковые башни с пушками, без броневого корпуса танков, для создания видимости оборонной линии от предполагаемого врага, наступающего с моря в бухту Малокурильскую через бухту Хромова. 

Побывав в бухте, Вы увидите останки танковых башен, поржавевших от времени, но все еще привлекательными в качестве антуража для создания зрелищных фотографий! 

Пение птиц, тихий морской прибой, красивый разноцветный закат – самое предпочтительное окончание дня после длительной дороги! 

Сопровождающий гид поделится всеми секретами и тайнами бухты! 

21:30 Возвращение в гостиницу.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

  • Питание на теплоходе оплачивается дополнительно. 
  • Запаситесь в дорогу питьевой водой, перекусом. 
  • На теплоходе можно приобрести напитки, но значительно дороже. 
  • Оплата картой на теплоходе принимается, но может подвисать связь. 

ВНИМАНИЕ! Заранее приготовьте документы для высадки с теплохода: паспорт и пограничный пропуск.

Переход морским путем: о. Кунашир (Южно-Курильск) – о. Шикотан (Малокурильское)Переход морским путем: о. Кунашир (Южно-Курильск) – о. Шикотан (Малокурильское)Переход морским путем: о. Кунашир (Южно-Курильск) – о. Шикотан (Малокурильское)Переход морским путем: о. Кунашир (Южно-Курильск) – о. Шикотан (Малокурильское)
8 день

Мыс Край Света, бухта Безымянная

09:00 Завтрак в кафе гостиницы. 

10:00 Выезд на мыс Край света. 

Пожалуй, самое популярное место острова Шикотан. 

Это скалистый выступ, уходящий далеко в море и обрывающийся вниз 40-метровыми стенами. 

Когда попадаешь сюда, сразу становится понятным смысл названия.

Сверху открывается захватывающий вид на безбрежные просторы Тихого океана, и невольно приходит мысль о том, что ты действительно находишься на краю земли! 

На расстоянии чуть больше 1 км на юго-восток от легендарного мыса Край Света находится мыс Краб, получивший свое название из-за внешней схожести с одноименным членистоногим. 

На этом мысе в сентябре 1943 года был построен Маяк Шпанберга, названный в честь капитана, который в 18 веке открыл более трёх десятков островов Курильской гряды, в том числе и Шикотан. 

Он стал последним маяком, построенным японцами на Курильских островах. 

14:00 Обед походный (ланчбокс) в бухте. 

Недалеко от мыса «Край света» расположена Безымянная бухта. 

По утверждению многих очевидцев – эта бухта является самым красивым природным местом острова из-за россыпи островков, расположенных внутри бухты. 

Именно там, 1972 году, снимался фильм «Жизнь и приключения Робинзона Крузо» в главной роли с Леонидом Куравлевым. 

В бухте вы увидите то самое знаменитое бревно, которое рубил Робинзон Крузо.

Самые удачные ракурсы для создания фотографий Вам покажут наши сопровождающие! 

19:00 Ужин в кафе гостиницы.

20:00 Трансфер в морской порт.

20:30 Посадка на теплоход.

22:00 Отправление на остров Итуруп (т\х «Игорь Фархутдинов»). Время в пути ~11 часов.

Расстояние около 24 км туда и обратно преодолеваем на транспорте, переход между бухтами до 4 км запланирован пешком. Продолжительность экскурсии 6 – 7 часов. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, кто пользуется – треккинговые палки, средство от комаров, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

  • Питание на теплоходе оплачивается дополнительно.
  • Запаситесь в дорогу питьевой водой, перекусом. На теплоходе можно приобрести напитки, но значительно дороже.
  • Оплата картой на теплоходе принимается, но может подвисать связь.
Мыс Край Света, бухта БезымяннаяМыс Край Света, бухта БезымяннаяМыс Край Света, бухта БезымяннаяМыс Край Света, бухта БезымяннаяМыс Край Света, бухта Безымянная
9 день

Прибытие на о. Итуруп, джип-тур к подножью вулкана Баранский

09:00 Прибытие на о.Итуруп. 

Высадка. 

Трансфер в гостиницу (размещение в гостинице возможно посде экскурсии).

09:45 Завтрак в кафе. 

10:30 По традиции, знакомство с островом мы начинаем с краеведческого музея, где нас встречают профессионалы любящие свой край люди и знающие историю о.Итуруп. 

12:00 Джип-тур вулкану Баранского на автотранспорте (продолжительность 4 часа). 

Вулкан Баранского (высота 1132 метра) – один из самых доступных действующих вулканов острова Итуруп с горячими озёрами необычного бирюзового цвета, фумаролами, минеральными ручьями и лечебными источниками. 

Мы поднимемся на вулкан, насладимся красотой и отдыхом в термах, отведаем яйца с икрой, сваренными прямо в вулканической воде и запьем вкуснейшим чаем по-курильски. 

12:30 Прогулка по фумарольному полю вулкана Баранского. 

13:30 Спуск к бирюзовым озерам. 

Прогулка.

Фотосессия. 

Варим яйца и дегустируем с икрой. 

15:00 Отдых в термальных источниках вулкана Баранского. 

16:00 Трансфер в гостиницу, размещение. 

19:00 Ужин в кафе.

ВНИМАНИЕ! В районе фумарольных полей необходимо соблюдать меры предосторожности – можно провалиться в горячую грязь, в районе минеральных источников – получить химические ожоги. Купаться можно только в источниках с определенной температурой воды. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь купальные принадлежности, полотенце, резиновые тапочки. Экскурсия проходит на автотранспорте.

Прибытие на о. Итуруп, джип-тур к подножью вулкана БаранскийПрибытие на о. Итуруп, джип-тур к подножью вулкана БаранскийПрибытие на о. Итуруп, джип-тур к подножью вулкана БаранскийПрибытие на о. Итуруп, джип-тур к подножью вулкана БаранскийПрибытие на о. Итуруп, джип-тур к подножью вулкана Баранский
10 день

Морская прогулка вдоль побережья к Белым скалам, бухте Парусная, оз. Сопочное. Термы «Жаркие воды»

9:00 Завтрак в кафе. 

10:00 Трансфер в бухту Оля (пос.Рейдово). 

Посадка в лодки для отправления на морскую прогулку. 

11:00 Морская прогулка вдоль побережья Охотского моря к пляжу с Белыми скалами. 

Длина скал составляет 28 км.  

Состоят из пористого вулканического стекла и пемзы, застывшего в результате колоссального извержения раскаленной газовой тучи.

Песок пляжа состоит из белого кварцевого песка и черного титаномагнетитового.

Из-за смеси этих двух песков образуется необычайно красивый серо-графитовый песчаный пляж. 

13:00 Следующая  бухта нашей экскурсии – Парусная. 

Высаживаемся на берег. 

В глубине  бухты,  в живописном каньоне находится водопад «Девичьи косы» высотой 10 м. 

Высадка в районе красивого озера на Итурупе – озеро Сопочное (при высокой волне высадка невозможна! В этом случае морская прогулка вдоль побережья).

Индивидуальность озера в его подковообразной форме и невероятно красивых пейзажей, потрясающих свой красотой в любую погоду. 

14:00 Высадка на пляже с Белыми скалами. 

Прогулка по каньону! 

15:00 Обед на берегу моря возле черных камней (уха по-итурупски, чай с курильским шиповником и травами, копченная рыбка). 

16:30 Посадка на наземный транспорт. 

Выезд к термальным источникам. 

17:00 После морской прогулки, вы насладитесь отдыхом в термальных источниках «Жаркие воды» (1 час). 

18:30 Возвращение в гостиницу. 

19:00 Ужин в кафе.

РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте по пути следования на лодках по морю, есть вероятность промочить ноги, не забудьте взять плащ и дождевики на обувь, шапку, перчатки, купальные принадлежности, полотенце.

ВНИМАНИЕ! В случае плохих погодных условий и невозможности выйти в море, морская прогулка будет заменена на автотур.

Морская прогулка вдоль побережья к Белым скалам, бухте Парусная, оз. Сопочное. Термы «Жаркие воды»Морская прогулка вдоль побережья к Белым скалам, бухте Парусная, оз. Сопочное. Термы «Жаркие воды»Морская прогулка вдоль побережья к Белым скалам, бухте Парусная, оз. Сопочное. Термы «Жаркие воды»Морская прогулка вдоль побережья к Белым скалам, бухте Парусная, оз. Сопочное. Термы «Жаркие воды»
11 день

Джип-тур в бухту Касатка, «зеркальный пляж», плато Янкито

Завтрак в кафе.

10:00 Выезд сторону Тихого океана. 

11:00 Бухта Касатка

Первая остановка в «Майами» у необычного арт-объекта в виде заброшенной военной техники, собранной в одном месте.

Она приведена в порядок и размещена на общей площадке. 

В центре композиции установлена стойка с табличками названий некоторых городов и расстояний до них. 

Как Вы думаете, какой город расположен дальше всего от места объекта и почему именно так необычно назвали итурупцы это место? 

12:00 Вторая остановка на «зеркальном» пляже похожем на бескрайнее морское зеркало. 

Выброшенное на мель рыболовное судно «Корунд», самый популярный фото объект у гостей острова. 

Мы обязательно проедем к скале «Чёртовка».  

В свое время японцы пробили в ней туннели для сквозного прохода в военных целях, сохранившиеся до сегодняшних дней. 

Вы пройдете (где-то пролезете) по местам боевых действий, увидите место бывшего «госпиталя», так называли лабораторию, где японцы работали над разработкой бактериологического оружия. 

В хорошую погоду, желающие искупаются в Тихом океане. 

14:00 Легкий полдник (чай, кофе, бутерброды с рыбой). 

Отправление в г.Курильск.

16:00 Прибытие в Курильск.

16:00 Обед в кафе. 

17:00 Отправление к подножью вулкана Богдан Хмельницкий, на лавовое плато Янкито, представляющее собой плато застывших лавовых потоков причудливой формы. 

Красивые пейзажи открывающиеся с любой точки обзора. 

Яркие, эффектные фотографии, неповторимые впечатления! 

Дорогие дамы, почувствуйте себя фотомоделью, возьмите с собой свое любимое платье и проведите потрясающую фотосессию среди застывших потоков лавы! 

19:00 Насыщенный день мы завершим отдыхом в термальных источниках «Ванночки» (пос. Рыбаки).

20:30 Ужин в кафе.

РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.

Джип-тур в бухту Касатка, «зеркальный пляж», плато ЯнкитоДжип-тур в бухту Касатка, «зеркальный пляж», плато ЯнкитоДжип-тур в бухту Касатка, «зеркальный пляж», плато ЯнкитоДжип-тур в бухту Касатка, «зеркальный пляж», плато ЯнкитоДжип-тур в бухту Касатка, «зеркальный пляж», плато Янкито
12 день

Вылет из Курильска в Южно-Сахалинск. Свободный от экскурсий день

09:00 Завтрак в кафе гостиницы.

Трансфер в аэропорт.

Вылет из Южно-Курильска.

Прибытие в Южно-Сахалинск.

Встреча.

Трансфер в гостиницу.

Размещение.

Свободное время.

Вылет из Курильска в Южно-Сахалинск. Свободный от экскурсий деньВылет из Курильска в Южно-Сахалинск. Свободный от экскурсий деньВылет из Курильска в Южно-Сахалинск. Свободный от экскурсий деньВылет из Курильска в Южно-Сахалинск. Свободный от экскурсий день
13 день

Гастрономическая экскурсия «Сбор диких устриц и обед с морепродуктами»

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 – 11:00 трансфер Южно-Сахалинск – лагуна Буссе. 

Вас ждет увлекательное путешествие в уникальный «ресторан» морской кухни с дегустацией диких устриц, совершенно уникальных по своим вкусовым качествам, которые сможете попробовать только на Сахалине. 

Вы будете вместе с командой управлять катамараном при переходе на устричную банку, собирать устрицы, мидии, рапан, трубач и дегустировать сразу на устричном острове. 

По возвращению на берег вас ждет потрясающий обед из свежевыловленных морепродуктов и обязательно устриц. 

Вы уже заметили? Устриц будет много! 

11:00 – 11:30 Прохождение инструктажа по управлению катамарана и экипировка перед выходом на устричную банку. 

В экипировку входит: весло для управления катамараном, спасательный жилет, сапоги. 

11:30 – 13:30 Переход на катамаране к устричной банке, сбор устриц, возможна дегустация устриц на банке. 

ВАЖНО: гости управляют катамараном вместе с сопровождающим. 

13:30 – 16:00 Возвращение на берег. 

Обед из свежевыловленных морепродуктов, умело приготовленный нашим поваром. 

В меню: дикие устрицы с лимоном и фирменным устричным соусом от шеф-повара Алекса Прус (Гонконг); запеченные устрицы и мидии под сыром с чесночком; блюдо «Сахалинское детство» (сезонная рыба, запеченная в листьях лопуха); уха из красной рыбы; свежие овощи; морс; чай/кофе. 

Отдых на берегу лагуны. 

16:00 – 18:00 трансфер лагуна Буссе – Южно-Сахалинск. 

18:00 окончание экскурсии.

Возвращение в гостиницу или к месту сбора.

ВАЖНО: Мы заботимся о комфорте для наших гостей. Зона отдыха оборудована комфортабельными и уютными шатрами. Желающие могут продлить свой отдых и остаться встречать закат/рассвет. Вы будете наслаждаться вечерним костром, вкусным ужином и чудным чаем из сахалинских трав. На территории зоны отдыха мы подготовили для своих гостей палатки, спальные комплекты и баню.

ВНИМАНИЕ: если у вас есть пищевая аллергия, аллергия на море продукты ОБЯЗАТЕЛЬНО предупредите менеджера компании или сопровождающего группы, во избежание неприятных ситуаций. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или трекинговую обувь, хлопчатобумажные перчатки, резиновые тапочки для хождения по песку и траве, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.

Гастрономическая экскурсия «Сбор диких устриц и обед с морепродуктами»Гастрономическая экскурсия «Сбор диких устриц и обед с морепродуктами»Гастрономическая экскурсия «Сбор диких устриц и обед с морепродуктами»Гастрономическая экскурсия «Сбор диких устриц и обед с морепродуктами»
14 день

Отъезд в аэропорт

Завтрак в гостинице. 

Трансфер в аэропорт с возможностью заехать (по предварительной договоренности) на рыбный рынок. 

Внимание! Время выселения до 12:00 (возможен поздний выезд с доплатой 50%/номер/сутки).

Проживание

Тур предусматривает проживание:

  • проживание в гостинице «София» на о. Шикотан (двухместные номера, с двумя кроватями, удобства в номере);
  • проживание в гостинице на о. Кунашир (номера с  удобствами на блок; при одноместном размещении в номере может быть 2 кровати) ;
  • проживание в гостинице на о. Итуруп (номера с  удобствами на блок; при одноместном размещении в номере может быть 2 кровати) ;

Стоимость тура на 1 человека:

  • при двухместном размещении – 208 038 рублей;
  • при одноместном размещении (кроме о. Шикотан, в базовой гостинице только 2-хместное размещение)  – 230 249 рублей;
  • ребенок до 12 лет – 205 038 рублей.

Дополнительно оплачивается:

  • гостиница в г. Южно-Сахалинске (стоимость на 1 человека за 3 ночи), руб.:
ГостиницыПри двухместном размещенииПри одноместном размещении

Доп. ночи

двухмест/одномест

Юность 3*  (завтраки оплачиваются дополнительно)6 000 10 800 2 000 /3 600 
Лотос 3* (завтраки не предоставляются) (возможен заезд с 12:00)6 30012 6002 100 / 4 200
Юбилейная 3*8 85013 8002 950 / 4 600
Белка 3*9 15015 6003 050 /5 200
Гагарин 3*9 60015 6003 200 / 5 000

Санта Ризот Отель 4*

 (twin, номер с 2-мя кроватями)

12 60022 2004 200 / 7 400

Пасифик Плаза Сахалин 4*  

(в период 01.01-30.06.22 и 06.10-31.12.22)

10 95016 8003 650 / 5 600 руб.

Пасифик Плаза Сахалин 4*  

(в период 01.07-05.10.22)

12 15018 6004 050 / 6 200
Мега Палас Отель 4* 11 25020 4003 750 / 6 600
Парадайз Ризот Отель 4*12 00024 0004 000 / 8 000
  • Билет на теплоход «Павел Леонов» или «Адмирал Невельской» по маршруту о.Сахалин (Корсаков) – о. Кунашир ( Южно-Курильск) время в пути ~ 30 ч;
ПассажирМесто в каюте III класс  4-х местная с удобствамиИндивидуальная каюта с удобствами (*размещение от 1-4 человек)

Взрослый

 

3 755 руб.15 020 руб.

Ребенок

 (2 -12 лет)

2 128 руб.----
  • Билет на теплоход «Павел Леонов» или «Адмирал Невельской» по маршруту Кунашир (Южно-Курильск) - о. Шикотан (Малокурильское) - о. время в пути ~ 4 ч;
ПассажирМесто в каюте III класс 4-х местная с удобствамиИндивидуальная каюта с удобствами (*размещение от 1-4 человек)

Взрослый

 

1 740 руб.6 960 руб.
Ребенок  (2 -12 лет)1 120 руб.----
  • Билет на теплоход «Игорь Фархутдинов» по маршруту о.Шикотан (Малокурильское) – о. Итуруп (Курильск) время в пути ~ 11 ч – 20 ч:
ПассажирМесто в каюте III класс  4-х местная с удобствами  Место в каюте II класс 2-х местная с удобствамиМесто в каюте I класса 2-х местная с удобствами
Взрослый1 740 руб.2 350 руб.2965 руб.
Ребенок (2 -12 лет)1 120 руб.1 425 руб.1735 руб.

На маршруте дополнительно оплачивается:

1) Питание на теплоходе, питьевая вода;

2) Оплата автобуса на причалах на островах при посадке на теплоход 130-140руб./чел.

При самостоятельном бронировании размещения в Южно-Сахалинске просим учесть: 

  • трансфер на прибытие / убытие (встречу/проводы) предоставляется за дополнительную плату – 480 руб. с человека в одну сторону, в черте города, без заезда на рынок;
  • турист должен самостоятельно прибыть к месту сбора группы на трансфер в аэропорт при отправлении на Курильские острова, место и время для сбора подтверждается накануне или самостоятельно прибыть в аэропорт;
  • по возвращению группы с Курильских островов трансфер доставляет туристов только до базовых гостиниц;
  • турист должен самостоятельно прибыть к месту начала групповых экскурсий по программе, место и время для сбора подтверждается накануне, по окончании экскурсии туристы доставляются только до базовых гостиниц.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсии по программе
  • Трансферы по программе
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе
  • Транспортное обслуживание на маршрутах
  • Сопровождение профессиональными инструкторами на всех маршрутах
  • Оформление погранпропуска на о. Итуруп, о. Шикотан, о. Кунашир
  • Страховка от несчастного случая, страховое покрытие до 100 000 руб
  • Плащ-дождевик и дождевики на обувь
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Гостиница в Южно-Сахалинске – от 6 000 руб. /чел. за 3 ночи
  • При самостоятельном бронировании размещения в Южно-Сахалинске просим учесть:трансфер на прибытие / убытие (встречу/проводы) предоставляется за дополнительную плату – 480 руб. с человека в одну сторону, в черте города, без заезда на рынок
  • Трансфер на прибытие / убытие (встречу/проводы) предоставляется за дополнительную плату – 480 руб. с человека в одну сторону, в черте города, без заезда на рынок
  • Билет на самолет по маршруту Курильск – Южно-Сахалинск:взрослый – 6 450 руб. ребенок (2 – 12 лет) – 3 475 руб.
  • Взрослый – 6 450 руб.
  • Ребенок (2 – 12 лет) – 3 475 руб.
  • Билет на теплоход «Павел Леонов» или «Адмирал Невельской» по маршруту о. Сахалин (Корсаков) – о. Кунашир (Южно-Курильск) время в пути ~ 30 ч от 3 755 руб.
  • Билет на теплоход «Павел Леонов» или «Адмирал Невельской» по маршруту Кунашир (Южно-Курильск) - о. Шикотан (Малокурильское) - о. время в пути ~ 4 ч от 1 740 руб.
  • Билет на теплоход «Игорь Фархутдинов» по маршруту о. Шикотан (Малокурильское) – о. Итуруп (Курильск) время в пути ~ 11 ч – 20 ч от 1 740 руб.
  • Питание на теплоходе, питьевая вода
  • Постельное белье на теплоходе
  • Оплата автобуса на причалах на островах при посадке на теплоход – 130 – 140 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • фотоаппарат;
  • теплая и непромокаемая одежда;
  • куртка;
  • сланцы;
  • сапоги или непромокаемая обувь;
  • купальный костюм;
  • средства от комаров;
  • защитный крем от солнца;
  • головной убор.
Уточнения по туру

Программа составлена с учетом опубликованного расписания движения между островами Сахалинской области теплохода «И. Фархутдинов» в декабре 2021 года. Данный вид перевозки является дотационным и в приоритете используется для жителей Курильских островов. Действующее расписание в дальнейшем может быть изменено Министерством транспорта Сахалинской области с целью улучшения качества жизни жителей Курильских островов. Просим учитывать данную информацию при оформлении тура и покупки авиабилетов в г. Южно-Сахалинск: оформлять авиабилеты по тарифам, предусматривающим возможность обмена дат перелета!

Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?

Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:

  • копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
  • детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
  • копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.

Информация о туристе:

  1. Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
  2. Занимаемая должность;
  3. Номер служебного (рабочего) телефона;
  4. Номер домашнего телефона.

Сроки подачи документов для оформления пропуска:

  • для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Может ли измениться программа?

Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, в зависимости от погодных условий и набора сборного тура, при этом объем и содержание экскурсии остается неизменным!

В случае возникновения сводного времени из-за изменения расписания теплохода и авиарейсов между о. Сахалин и Курильскими островами, не включённые в программу экскурсии, предоставляются за дополнительную плату.

Уточнение по туру

На теплоходах «Адмирал Невельской» и «Павел Леонов» при переходах по маршруту порт Корсаков - порт Южно-Курильск и порт Южно-Курильск – порт Малокурильское в продаже каюты только 3-го класса (четырехместная каюта с удобствами). Для комфортного перехода туристы имеют возможность оформить индивидуальную каюту, стоимость указана в программе."

Теплоходы новые, туристические компании еще не пользовались переходами на данных теплоходах. Информации мало. Компания, на балансе которой сейчас данные теплоходы находяться, и которая ведет продажи, к сожалению, не дает корректную информацию по категории кают для продажи. Именно поэтому в подтверждении прописываем, что категория каюты подтверждается за 60 дней до рейса.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 14 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Т
19 июня 2022
Спасибо за тур! Всё прошло без проблем. Юлия четко и своевременно нас информировала. Очень довольны, что смогли посетить Итуруп и Южно- Сахалинск. Спасибо всем, кто работал с нами! Мы уже второй раз пользовались услугами Вашей фирмы, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рады Вашему профессионализму. Страна наша большая, интересных мест ещё много!
С
29 сен 2021
Все замечательно. Организация на высшем уровне. На Курильских островах прекрасные гиды и организаторы. Техническое обеспечение тура на высшем уровне. Эмоциональная насыщенность тура великолепная. Спасибо всем!
А
13 сен 2021
Организаторам большое спасибо за заботу, позитив, сахалинскую кухню. Было здорово и вкусно!!!
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