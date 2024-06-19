8 день

Мыс Непокорный. Бухта Безымянная. Мыс Край Света. Мыс Краб. Маяк Шпанберга

Завтрак.

Выезд на маршрут.

Именно здесь снимали первые кадры фильма «Приключения Робинзона Крузо».

На соседнем мысе, получившем название Краб (он и правда напоминает ракообразное), стоит старый маяк Шпанберга. Это последний маяк, построенный японцами на Курильских островах. Мы прогуляемся по территории маяка и заглянем внутрь.

Бухта Безымянная не отмечена на картах Шикотана, хотя это одно из самых красивых мест острова. Внутри бухты рассыпаны небольшие островки, из-за которых здешний пейзаж часто сравнивают с Исландией.

Обед.

Возвращение в гостиницу, ужин.