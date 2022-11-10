Рекомендуем прибывать в Южно-Сахалинск дневным рейсом в 12:35.
Встреча в аэропорту.
Трансфер в гостиницу.
Обед в одном из лучших Японских ресторанов города. Вы попробуйте блюда из даров моря и восточные деликатесы.
После обеда познакомим вас с нашим уютным городом. Экскурсовод расскажет о регионе и его богатом историческом прошлом.
По окончанию экскурсии, трансфер в гостиницу или к станции фуникулера СТК «Горный воздух» для встречи заката на горе Большевик(по желанию).
Свободное время.
Ужин (самостоятельно).
Завтрак в гостинице.
10:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе.
Время в пути с остановками примерно 3 часа (143 км в одну сторону). По пути посетим побережье в п. Стародубское, где море выбрасывает на берег кусочки янтаря.
Далее заедем посмотреть японские ворота Тории, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.
Остановка в п. Взморье, где можно приобрести свежевыловленных крабов (вареных).
Прибытие в Бухту «Тихая».
Прогулка вдоль побережья – лагуны, гроты, ущелья, птичьи базары, остров «Заметный». Скалы выветривания и лавовые каменные глыбы причудливой формы создают инопланетный пейзаж.
Обед – традиционный корейский суп Хемультан, свежесваренный краб, икра, восточные салаты (из местных дикоросов), сахалинский чай с травами и ягодами.
Вечером возвращение в г. Южно-Сахалинск. (примерное время возвращения 19:00).
Ужин (самостоятельно).
Завтрак в ресторане гостиницы.
9:00 Отправление из Южно-Сахалинска на внедорожниках высокой проходимости.
Время в пути примерно 3 часа (100 км в одну сторону, сложная дорога) с остановками на смотровых площадках.
Пешая прогулка вдоль побережья Охотского моря – удивительной красоты величественные каменные арки, колонны и кекуры, созданные ветром и морскими волнами, гроты и птичьи базары мыса «Птичий». Поднимитесь на морские террасы, откуда открывается невероятный вид на Охотское море и видно вдающийся в море зеленым конусом мыс «Великан».
Обед – традиционный сахалинский стол: наваристая уха, традиционные русские закуски с «сахалинским акцентом». Ароматный чай из островных трав и ягод.
Свободное время.
В 15:30 отправление в Южно-Сахалинск.
Примерное время возвращения в гостиницу 19:00.
Ужин (самостоятельно).
Завтрак в ресторане гостиницы.
Отправляемся на Юго-Вострочное побережье.
Буссе – внутренний залив (озеро) на острове Сахалин, расположенный у северо-восточного берега залива Анива в Охотском море.
Гигантские устрицы, гребешки, морские ежи, трепанг, крабы, трубач, огромное количество рыб, которые обитают в озере и многие другие виды морских обитателей живут здесь, на этом уникальном озере или как еще называют – «Лагуна».
Прибытие в лагерь.
Одеваем экипировку.
Далее на весельном катамаране отправляемся к устричной банке в центре озера.
Сбор свежих морепродуктов.
Обед – свежие и запеченные устрицы, гребешки, жареная и копченая рыбка. Все вкусы Сахалина на одном столе.
Вечером возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
09:00 Трансфер в морской порт города Корсаков
10:00 Оформление на теплоход.
12:00 Отправление теплохода к Южным Курильским островам.
Обед, завтрак, ужин на теплоходе (самостоятельно).
Весь путь до островов теплоход сопровождают стаи дельфинов. Иногда можно увидеть косаток и даже китов.
18:00 прибытие в Южно-Курильск (о. Кунашир).
Встреча в морском порту.
Трансфер в гостиницу, размещение.
Далее отправление к Тихому океану.
Кеккур «Чертов палец» и «Чертовы ворота».
Прогулка по берегу.
Отправление в Южно-Курильск.
Ужин в кафе гостиницы.
Свободное время.
Вулкан «Менделеева», расположенный в южной части острова Кунашир, относится к особо охраняемым природным территориям и в 1983 году был удостоен статуса государственного памятника природы.
С 1946 года, когда после Второй мировой войны остров стал нашим, он носит имя русского химика Д. И. Менделеева. Но до сих пор в народе его часто величают «Спящей Красавицей».
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Отправление на маршрут «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева».
Транспортом 17 км, далее треккинговый маршрут около 3 км в одну сторону.
Маршрут проходит через заповедную зону. Природа этих мест уникальна. Многовековые деревья со стволами до 2-х метров в диаметре, заросли Курильского бамбука, чистейшие горные ручьи.
Подход к фумарольному полю.
Здесь можно почувствовать горячее «дыхание» земли. Ее поверхность больше напоминает марсианский пейзаж. Малые и большие дымящиеся фумаролы, кедровый стланик и вид на горы Хоккайдо.
Стоянка 2 часа.
Обед – ланч бокс.
По желанию купание в диких горячих источниках.
Вечером возвращение в Южно-Курильск.
Ужин в кафе гостиницы.
Мыс Столбчатый на Кунашире – одно из самых удивительных и уникальных мест на земле представляет собой уникальное геологическое образование, возникшее в результате окаменения базальтовой лавы.
Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыс Столбчатый, тот не видел Кунашир».
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Выезд на маршрут.
Экологическая тропа «Столбовская», выход на побережье.
Осмотр скал вулканического происхождения.
Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря. Красивейшие «аквариумы» и лагуны с кристально чистой водой цвета лазури. Величественные «органы» из застывшей лавы.
Вечером возвращение в гостиницу.
Ужин.
Завтрак в гостинице.
Трансфер в морской порт Южно-Курильска.
Проверка документов. Регистрация билетов.
Посадка на теплоход
В 14:00 отправление на остров Шикотан.
В пути около 4 часов.
18:00 Прибытие в порт Малокурильское.
Трансфер в поселок Крабозаводское, размещение в гостинице.
Ужин в кафе.
Прогулка до бухты Крабозаводская.
Это самое Юго-Восточное место России, которое мечтают посетить многие путешественники.
Это другой мир, не похожий ни на материк, ни на близкий Сахалин. Шикотан лежит в Тихом океане всего в нескольких десятках километров от Японии и, что интересно, находится восточнее неё (здесь раньше восходит солнце). А еще тут нет вулканов, ядовитых змей и медведей.
Завтрак в гостинице.
10:00 Отправление на мыс «Край света».
Когда попадаешь сюда, сразу становится понятным смысл названия.
Сверху открывается захватывающий вид на безбрежные просторы Тихого океана, и невольно приходит мысль о том, что ты действительно находишься на краю земли! Это самая далекая от столицы точка России – расстояние 7400 км по прямой.
Прогулка на мыс Краб, на котором расположился маяк Шпанберга.
Далее переезд в Бухту Безымянная.
По утверждению многих очевидцев – эта бухта является самым красивым природным местом острова из-за россыпи островков, расположенных внутри бухты.
Именно там снимался известный фильм «Жизнь и приключения Робинзона Крузо» (1972) в главной роли с Леонидом Куравлевым. В бухте вы увидите то самое знаменитое бревно, которое рубил Робинзон Крузо.
Обед – ланч бокс.
Свободное время для отдыха. В теплую погоду можно позагорать и искупаться в Тихом океане.
Вечером возвращение в гостиницу.
Свободное время.
Ужин.
Бухта Димитрова по праву считается одной из самых красивых бухт острова Шикотана.
Обрывистые скалы, песчано-галечный пляж и россыпь небольших зеленых островков в виде арок. Дорога к бухте проходит через живописные холмы, покрытые зарослями спиреи, можжевельника, каменной березы и вековыми елями Глена.
В японские времена здесь располагалось небольшое поселение, которое занималось добычей и ловлей трески. С тех времен осталось небольшое японское кладбище.
8:30 завтрак в кафе.
Освобождение номеров.
9:30 отправление на маршрут «Бухта Димитрова».
Прибытие в бухту.
Прогулка по побережью. В хорошую погоду возможно искупаться. Можно подняться на морские терассы, откуда открывается невероятный вид на залив.
Обед – ланч-бокс на берегу.
Далее переезд в поселок Малокурильское.
Регистрация на теплоход,
Отход на остров Итуруп.
9:00 прибытие на о. Итуруп (Курильск).
Встреча в морском порту.
Трансфер в гостиницу, размещение.
После размещения выезд на маршрут.
В пути 20 км с остановками на смотровых площадках.
Прибытие к подножию вулкана Баранского.
Здесь уже ощущаешь «горячее дыхание земли». В зарослях курильского бамбука расположены два небольших кипящих озера бирюзового цвета «Голубые глазки». Сернокислые воды этих озер вырываются из недр земли и дают начало реке Кипящая с бурлящими «котлами» и клубами горячего пара.
Термальный комплекс вулкана Баранского на речке «Кипящей» – уникальное, потрясающе красивое место.
Природные каменные чаши и ванночки с температурой воды от 42° до 70° и горячий водопад – настоящий оазис, среди вулканов и тайги.
Отдых.
Купание (оплачивается отдельно, по желанию).
Вечером возвращение в город.
Ужин в кафе гостиницы.
Завтрак в кафе гостиницы.
10:00 Выезд на маршрут.
«Белые скалы» – белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами.
Ландшафт постоянно изменяется по причине того, что порода скал (вулканическое стекло и пемза) мягкая и подвержена выветриванию и эрозии. Дикий безлюдный пляж в бело-черной акварели (белый кварцевый и черный титано-магнетитовый песок), лазурного цвета вода и вулканы на горизонте. Белые скалы уже давно стали настоящей визитной карточкой острова Итуруп.
«Черные скалы» – базальтовая столбчатая структура – застывшая вулканическая лава в виде ромбиков правильной формы.
Обед на побережье Охотского моря.
После обеда отправление к водопаду «Девичьи косы».
Каньон в виде подковы, покрытый ковром из мхов и лишайников, в который срывается река, распадаясь на несколько отдельных потоков.
Далее посещение термального комплекса «Жаркие воды» в поселке Рейдово.
Купели с температурой воды около 50-60 градусов среди вулканического болота.
Возвращение в Курильск, трансфер в гостиницу.
Ужин.
Свободное время.
Бухта «Касатка», скальный массив в заливе Касатка, Тихий океан.
Завтрак в кафе гостиницы.
Выезд на маршрут. В пути 70 км.
Первая остановка в бухте «Чёртовой скалы» с остатками японских укреплений и подземного госпиталя. Через скалы японцами были прорублены туннели в военных целях.
Далее по «зеркальному» пляжу проедем до залива Касатка. Именно отсюда, в ноябре 1941 года выдвинулась японская авианосная эскадра для нанесения удара по американской военно-морской базе Перл-Харбор.
Обед на берегу Тихого океана.
Вечером возвращение в Курильск.
Посещение термального комплекса «Ванночки», который расположился на берегу Охотского моря.
После возвращение в отель.
Ужин.
Свободное время.
Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Поездка на плато Янкито, Курильский залив.
Много лет назад после извержения вулкана Богдан Хмельницкий, потоки лавы застыли в виде невероятного лабиринта. Необыкновенные пейзажи и таинственные, будоражащие воображение, силуэты в тумане.
После трансфер в аэропорт.
Регистрация на рейс.
Вылет на Сахалин.
Встреча в аэропорту и трансфер в гостиницу.
Свободное время.
Ужин (самостоятельно).
Свободный день (резервный, на случай несвоевременного прилета с Курильска).
В свободное время мы предлагаем самостоятельно посетить уникальный музейный комплекс «Победа».
А также Сахалинский Краеведческий Музей – располагается в здании, построенном в 1937 году для музея губернаторства Карафуто в формах японской средневековой архитектуры, построенного в стиле «тэйкан-дзукури» – это единственное здание в этом стиле в России.
Собор Рождества Христова полюбуйтесь гигантскими мозаиками выложеными из иерусалимских каменей, а мозаичная картина с изображением Спасителя – самая большая в мире. Фрески изготовлены лучшими российскими иконописцами, и по ним можно изучить всю историю христианства.
Также в этот день можно посетить магазины японских и корейских товаров и рыбные рынки.
06:00 Отправление на маршрут.
Наш путь проходит через портовый город Корсаков, где вы сможете увидеть островной порт.
Недалеко от Корсакова расположился первый в России завод по сжижению природного газа и порт Пригородное, куда на заправку приходят танкеры.
Прибытие в поселок Новиково, инструктаж по технике безопасности, посадка в большие моторные лодки и отправление на маяк Анива.
По пути мы будем останавливаться около красивейших скал Анивского полуострова, с которых падают водопады. Чистейшие воды позволят увидеть морских млекопитающих и рыб.
По пути очень часто можно встретить многочисленных нерп, а в начале лета встречаются касатки и сивучи.
Прибытие на маяк Анива.
При хорошей погоде возможна высадка из лодок. Вы сможете зайти внутрь маяка и увидеть своими глазами как все было устроено внутри. Подняться на самый верх, откуда открываются потрясающие виды сразу на два побережья Сахалина, омываемые Охотским и Японским морями.
Окончание экскурсии по маяку.
Переезд на мыс Мраморный, который расположен в 16 км севернее мыса Анива.
Прибытие на мыс Мраморный.
Прогулки по берегу.
Все желающие могут посетить Белый камень – интересное нагромождение белых камней среди черных скал.
Далее возвращение в поселок Новиково и отправление в Южно-Сахалинск.
Возвращение в город в районе 17 часов.
Ужин (самостоятельно).
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Трансфер в аэропорт.
Регистрация и оформление багажа.
Вылет.
Тур предусматривает проживание в г. Южно-Сахалинск в выбранной гостинице, а также в г. Южно-Курильск, г. Курильск, с. Крабозаводское и в каютах теплохода.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в г. Южно-Сахалинск, руб:
|Отель
|Двухместное размещение
|Доплата за одноместное размещение
|«Гагарин» 3*+
230 300
46 500
|«Мега Палас»
237 000
51 500
|«Лотос»
215 000
37 000
|«Командор»
228 000
42 200
Гостиница расположена в центре города, недалеко от Администрации г. Южно-Сахалинска, Правительства Сахалинской области, Железнодорожного вокзала, офисов Сахалинской Энергии и Эксона.
Своим местонахождением внутри квартала гостиница отделена от городского шума и суеты, и в то же время находится в самом центре делового города.
Преимущества гостиницы: удобное расположение, невысокий уровень цен, современные комфортные номера, уютная домашняя обстановка, внимательный персонал, большой перечень бесплатных услуг.
Каждый из номеров гостиницы «Лотос» оборудован отдельной ванной комнатой, системой кондиционирования, большой кроватью, спутниковым и кабельным телевидением, бесплатным доступом в интернет, желающим бесплатно предоставляется ноутбук.
Этот отель расположен в тихом месте в парковой зоне Южно-Сахалинска, в 15 минутах езды от аэропорта Хомутово. В отеле «Гагарин» к услугам гостей сауна с мини-бассейном.
Номера отеля «Гагарин» в Южно-Сахалинске оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей.
В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.
По утрам в отеле подают полный завтрак «шведский стол». Ресторан «Гагарин» специализируется на блюдах европейской кухни.
Гости могут отдохнуть в караоке-баре. Рядом с отелем раскинулся парк им. Гагарина с красивым садом камней.
На территории отеля «Гагарин» обустроена бесплатная парковка. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации могут организовать для гостей трансфер.
Этот отель находится на российском дальневосточном острове Сахалин, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.
Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.
Этот отель расположен в центре Южно-Сахалинска, всего в 10 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном. Бесплатный WiFi предоставляется на всей территории отеля.
Светлые элегантные номера обставлены классической мебелью. На полу постелено ковровое покрытие. Номера оснащены холодильником и чайником. В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном и тапочками.
Билеты на теплоход по маршруту: Корсаков (Сахалин) – Южно-Курильск (Кунашир) – Малокурильское – Шикотан – Рейдово (Итуруп).
Обед, завтрак, ужин на теплоходе (самостоятельно).
Стоимость 8 500 руб., оплачивается дополнительно.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок "Черехапа". Обращайтесь в службу поддержки.