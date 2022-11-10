1 день

Прибытие в Южно-Сахалинск и экскурсия по городу

Рекомендуем прибывать в Южно-Сахалинск дневным рейсом в 12:35.

Встреча в аэропорту.

Трансфер в гостиницу.

Обед в одном из лучших Японских ресторанов города. Вы попробуйте блюда из даров моря и восточные деликатесы.

После обеда познакомим вас с нашим уютным городом. Экскурсовод расскажет о регионе и его богатом историческом прошлом.

По окончанию экскурсии, трансфер в гостиницу или к станции фуникулера СТК «Горный воздух» для встречи заката на горе Большевик(по желанию).

Свободное время.

Ужин (самостоятельно).