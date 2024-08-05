Путешествие на Шикотан и Кунашир

Оказаться на Краю Света, проникнуться мощнейшей энергетикой Тихого океана, прогуляться по фумарольному полю — все это возможно в нашем осеннем туре.

Мы посетим знаковые места Кунашира и Шикотана, полюбуемся живописными бухтами и мысами, отправимся к двум вулканам и искупаемся в диких термальных источниках. Незабываемые впечатления гарантированы!
5
3 отзыва
Путешествие на Шикотан и Кунашир
Путешествие на Шикотан и Кунашир
Путешествие на Шикотан и Кунашир
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Отправление теплохода на Шикотан

12:30 Трансфер в порт Корсаков. Оформление на судно.

16:00 Отправление теплохода на о. Шикотан.

Судно выходит из порта Корсаков и следует 4 часа вдоль береговой линии Тонино-Анивского полуострова.

С борта теплохода сможете увидеть маяк Анива, а во время перехода по Охотскому морю вероятно увидеть дельфинов и касаток.

Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно).

Отправление теплохода на ШикотанОтправление теплохода на Шикотан
2 день

Прибытие на Шикотан. Гора Шикотан

Завтрак и обед на теплоходе (самостоятельно).

14:00 Подход судна в порт п. Малокурильское, о. Шикотан.

Шикотан — особое место, маленький Курильский остров в океане не похожий ни на какой другой.

Шикотан — это поэма! Если у острова есть душа, то она находится именно здесь, среди бамбуковых просторов, луговых террас, зарослей можжевельника и неприступных скал с цветущими на них эдельвейсами.

На Шикотане нет вулканов, термальных источников, медведей и змей.

Встреча в порту. Трансфер в гостиницу, размещение.

Отправление на машинах к самой главной горе острова — г. Шикотан (412 м), с вершины которой открывается панорама острова Шикотан и соседних островов Кунашир и Итуруп.

Ужин.

Прибытие на Шикотан. Гора ШикотанПрибытие на Шикотан. Гора ШикотанПрибытие на Шикотан. Гора ШикотанПрибытие на Шикотан. Гора Шикотан
3 день

Джип-тур по самым знаковым местам Шикотана с локальными пешими прогулками

Джип-тур по самым знаковым местам о. Шикотан с локальными пешими прогулками.

Мыс Край Света — длинная (выступает в океан на 800 м) и плоская поверхность мыса с трех сторон обрывается в океан 40-метровыми стенками. И ты понимаешь, что действительно находишься на краю света, и в прямом, и в переносном смысле. Впереди 7 000 км Тихого океана…

Бухта Безымянная — в этих местах С. Говорухин в 1972 году снимал фильм «Робинзон Крузо» с Леонидом Куравлевым в главной роли.

Мыс Краб, маяк Шпанберга (1943 г) — последний маяк, построенный японцами на Курильских островах из оставшейся не реализованной из-за войны большой программы маячного строительства.

Название маяку дано в честь отважного путешественника и мореплавателя Мартына Петровича Шпанберга, исследовавшему Курильские острова.

Обед горячий на побережье — уха.

Вечером возвращение в гостиницу.

Ужин.

Джип-тур по самым знаковым местам Шикотана с локальными пешими прогулкамиДжип-тур по самым знаковым местам Шикотана с локальными пешими прогулкамиДжип-тур по самым знаковым местам Шикотана с локальными пешими прогулкамиДжип-тур по самым знаковым местам Шикотана с локальными пешими прогулками
4 день

Морской переход на Кунашир

Освобождение номеров. Завтрак в гостинице.

Небольшая поездка на джипах по окрестным местам.

Трансфер в порт.

13:00 Отправление теплохода на о. Кунашир.

17:00 Подход судна в Южно-Курильск, о. Кунашир.

Встреча в порту, трансфер в гостиницу, размещение.

Едем здороваться с Тихим океаном!

Бескрайний Тихий с серьезным характером и мощнейшей энергетикой.

Прогулка по побережью — кекур «Чертов палец», «Чертовы ворота».

Ужин в кафе.

Морской переход на КунаширМорской переход на Кунашир
5 день

Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева».

На машинах 30 минут, далее треккинг 2–2,5 часа через бамбук с постоянным набором высоты, 3 км в одну сторону.

Путь с остановками для непродолжительного отдыха. Стоянка на фумарольном поле ~2 часа.

Фумаролы и сольфатары одни из самых крупных, если не сказать самые крупные на всех Курильских островах. Порталы в недра земли. По извергающемуся гулу и высокотемпературным газам даже страшно представить, что там внутри происходит.

Обед (сухпаек).

Купание в диких термальных источниках.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе.

Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источникиФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источникиФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источникиФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники
6 день

Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее».

На машинах 40 мину, далее треккинг 2,5–3 часа по тропинке, 7 км в одну сторону.

Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника, совершенно непроходимые для человека.

Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем с макс. высотой 541 м. На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее.

Время стоянки в кальдере ~3 часа.

Обед (сухпаек).

В озере Кипящее купаться нельзя, на дне озера и по берегам горячие ключи, грязевые котлы и горячий пар. Но в озере Горячее купаться большое наслаждение.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе.

Вулкан Головнина. Озера Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озера Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озера Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее
7 день

Мыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи". Охотское море

09:00 Завтрак в кафе.

10:00Выезд на маршрут средней сложности «Мыс Столбчатый» — одно из самых удивительных и уникальных мест на земле.

Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыса Столбчатый, тот не видел Кунашира».

Миллионы лет назад в результате извержения вулкана Менделеева базальтовая лава стекла к морю. Физико-химические процессы сотворили вот такие столбчатые отдельности в форме пяти-шестигранных колонн.

Но попадая сюда, принять, что это сотворила природа невозможно. Мистическое место со своей собственной музыкой.

Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря. Сложный проход по маленьким полочкам/обломкам столбов.

Отдых на мысе, купание в море.

В литоральных лагунах много морских ежей. Далее 2 км по берегу до места стоянки, где будет организован костровой обед — вкуснейшая уха.

Общий километраж пешей части маршрута 6 км.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе.

Мыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи". Охотское мореМыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи". Охотское мореМыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи". Охотское мореМыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи". Охотское море
8 день

Перелет в Южно-Сахалинск

Освобождение номеров. Завтрак в кафе.

При наличии времени будет организована непродолжительная поездка на гору Собачка и озеро Лагунное.

Трансфер в аэропорт.

Вылет в Южно-Сахалинск.

Расписание авиаперелетов на сезон 2024 выйдет в марте, после чего маршруты в дни перелетов могут быть скорректированы.

Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу.

Перелет в Южно-СахалинскПерелет в Южно-Сахалинск

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура при двухместном размещении — 117 000 руб. /чел.

Доплата за одноместное размещение — 12 000 руб.

Доплаты на Кунашире по желанию (повышенный уровень комфорта проживания):

  • за двухместный люкс в гостинице Флагман (с удобствами) на о. Кунашир — 6 600 руб. /чел./4 ночи;
  • за одноместный номер в гостинице Айсберг 2 (с удобствами) на о. Кунашир — 6 600 руб. /чел./4 ночи;
  • за двухместный люкс в гостинице Айсберг 2 (с удобствами) на о. Кунашир — 6 600 руб. /чел./4 ночи.

Варианты проживания

Гостиница «Флагман»

4 ночи

Гостиница занимает второй этаж в 2-этажном здании. Всего 7 номеров.

Душ, сауна — отдельно на этаже. Завтрак в кафе поселка, так как нет отдельного ресторана.

Номерной фонд:

  • четыре 2-местных номера (раковина и унитаз);
  • два одноместных номера (раковина и унитаз);
  • один 3-местный люкс (2-комнатный, в одной комнате две 1,5-спальные кровати и в гостиной — раскладной диван, все удобства в номере).
Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»

Каюта

1 ночь

Размещение в 4-местной каюте теплохода.

Гостиница на о. Шикотан

2 ночи

Тур предусматривает 2-местное размещение в гостинице на Шикотане. В номерах две 1,5-спальные кровати.

Гостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. Шикотан

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер Южно-Сахалинск - порт Корсаков / аэропорт - Южно-Сахалинск
  • Проживание в Южно-Курильске в гостинице «Флагман» (ч/уд), 2-местное размещение
  • Питание 3-разовое на Кунашире
  • Проживание в гостинице на Шикотане, 2-местное размещение
  • Питание 3-разовое на Шикотане
  • Портовые сборы
  • Постельное белье на теплоходе
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение инструкторами-проводниками на маршрутах
  • Пропуск в заповедник «Курильский»
  • Погранпропуск на о. Кунашир и о. Шикотан
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно
  • Билет на теплоход Корсаков - Малокурильское, 4-местная каюта - 5 400 руб. /чел
  • Билет на теплоход Малокурильское - Южно-Курильск, 4-местная каюта - 2 500 руб. /чел
  • Авиабилет Южно-Курильск - Южно-Сахалинск - 7 500 руб. /чел
  • Питание на теплоходе
  • Ужины в Южно-Сахалинске
  • Ранний заезд в гостиницы и поздний выезд из гостиниц
  • Доплата за одноместное размещение
  • Доплата на Кунашире по желанию за повышенный уровень комфорта проживания - 6 600 руб. /чел. /4 ночи
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • легкий головной убор для защиты от солнца;
  • треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
  • удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
  • брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
  • удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
  • теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
  • футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
  • легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
  • купальный костюм;
  • носки теплые толстые;
  • небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
  • небольшой рюкзак 25–30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
  • солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
  • адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
  • бутылка пластиковая для воды на маршруты;
  • перчатки;
  • телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
  • фото/видеоаппаратура;
  • средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Памятка по безопасности

Курильские острова являются регионом повышенной опасности для туризма, в особенности в части индивидуальных путешествий.

При организованном посещении маршрутов в составе группы турист обязан выполнять требования и рекомендации инструкторов и проводников, принимать меры предосторожности для обеспечения безопасности.

Опасные места:

  • Кальдера вулкана Головнина, озёра Кипящее и Горячее. Грифоны и грязевые котлы с выбросами грязи и горячих паров газов. В Кипящем озере купание запрещено!
  • Вулкан Менделеева, Фумарольные поля. Выбросы горячего пара, сероводородных газов, опасные участки для прохождения (возможные провалы), горячие сероводородные источники; жесткие стебли бамбука, растущего против хода движения.
  • Мыс Столбчатый. Опасный переход по отвесным скальным участкам.

Опасные объекты:

  • Растение ипритка — вызывает сильные ожоги и аллергию.
  • Курильские медведи. Принимать все меры предосторожности во избежание встречи с ними (издавать громкие звуки, находясь в лесу; иметь при себе фальшфейер; никогда не убегать от зверя, медленно отходить в сторону, либо оставаться на месте).
  • Рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка от несчастного случая?

Страховка в стоимость тура не входит. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?

Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:

  • копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
  • детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
  • копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.

Информация о туристе:

  1. Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
  2. Занимаемая должность;
  3. Номер служебного (рабочего) телефона;
  4. Номер домашнего телефона.

Сроки подачи документов для оформления пропуска:

  • для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Возможны ли изменения в программе?

Маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий, фактического времени вылета/прилета с/на острова и фактического времени прихода/отхода теплохода.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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М
5 авг 2024
Организаторы понравились, встретили-проводили, всё очень интересно рассказывают, никого не бросают. Всегда помогут, вкусно накормят
Организаторы понравились, встретили-проводили, всё очень интересно рассказывают, никого не бросают. Всегда помогут, вкусно накормят
Б
17 окт 2023
Тур просто бомба. Все замечательно
В
24 авг 2023
Поездка на Кунашир мне и мужу Сергею очень понравилась! Мы познакомились с удивительной природой острова. Еще долго будем вспоминать удивительные места, где мы побывали: вулканы Менделеева.

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