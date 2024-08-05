2 день

Прибытие на Шикотан. Гора Шикотан

Завтрак и обед на теплоходе (самостоятельно).

14:00 Подход судна в порт п. Малокурильское, о. Шикотан.

Шикотан — особое место, маленький Курильский остров в океане не похожий ни на какой другой.

Шикотан — это поэма! Если у острова есть душа, то она находится именно здесь, среди бамбуковых просторов, луговых террас, зарослей можжевельника и неприступных скал с цветущими на них эдельвейсами.

На Шикотане нет вулканов, термальных источников, медведей и змей.

Встреча в порту. Трансфер в гостиницу, размещение.

Отправление на машинах к самой главной горе острова — г. Шикотан (412 м), с вершины которой открывается панорама острова Шикотан и соседних островов Кунашир и Итуруп.

Ужин.