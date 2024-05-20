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Авторский тур
10 дней
Сахалин - Итуруп
Начало: Южно-Сахалинск
14 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 145 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Сахалин - Кунашир
Начало: Южно-Сахалинск
22 июня в 10:00
13 июля в 10:00
от 136 000₽ за человека
Авторский тур
16 дней
Три острова: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 218 000₽ за человека
Авторский тур
15 дней
Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
12 июня в 10:00
11 сен в 10:00
243 388₽ за человека
Авторский тур
18 дней
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Шикотан - Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
2 сен в 10:00
от 287 000₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Тур на Сахалин и Кунашир
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
3 окт в 10:00
10 окт в 10:00
от 153 000₽ за человека
Авторский тур
14 дней
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Начало: г. Южно-Сахалинск
19 сен в 10:00
от 186 000₽ за человека
Авторский тур
13 дней
Путешествие по островам: Сахалин - Шикотан - Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
7 окт в 10:00
от 170 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Путешествие на Шикотан и Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
10 окт в 10:00
110 000₽ за человека
Авторский тур
13 дней
Экспедиция на Южные Курильские острова
Начало: Сахалинская область, посёлок городского типа Южно-...
8 сен в 10:00
194 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна20 мая 2024Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)
- ААлександр15 января 2024Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали все расклады, оперативно оформили
- ББорисюк17 октября 2023Тур просто бомба. Все замечательно
- ТТишкевич10 октября 2023НЕВЕРОЯТНО КРАСИВЫЙ КРАЙ, НЕПОХОЖИЙ НИ НА КАКУЮ ДРУГУЮ ЧАСТЬ СВЕТА НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ! ТРОПИЧЕСКИЙ КЛИМАТ, ВУЛКАНЫ- ЭТО ВСЁ ПОРАЖАЕТ И
- ЕЕлена2 октября 2023Здравствуйте! Это было незабываемое путешествие! Мне всё очень понравилось! Отзыв на сайте я оставила. Большое спасибо!
- ССветлана2 октября 2023И Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю в эти края уже второй
- ТТатьяна20 сентября 2023Здравствуйте! Огромное Вам спасибо! Тур просто замечательный! Гиды, организация, трансферы, экскурсии - все на высшем уровне! Обязательно вернемся еще)
- ААндрей26 августа 2023Такой природы как на Дальнем востоке нет нигде. Океан и Охотское море в августе просто чудесные и теплые. Сам живу рядом с Черным морем и однозначно говорю, что оно уступает.
- ВВера24 августа 2023Поездка на Кунашир мне и мужу Сергею очень понравилась! Мы познакомились с удивительной природой острова. Еще долго будем вспоминать удивительные места, где мы побывали: вулканы Менделеева.
- ООльга22 августа 2023Огромное спасибо за Сахалин! Это просто потрясающе! Природа, люди, прием. Отели и организация замечательные. До новых встреч!
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Курильску в категории «Джип-туры»
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