Джип-туры в Южно-Курильске

Найдено 10 туров в категории «Джип-туры» в Южно-Курильске, цены от 110 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сахалин - Итуруп
🛣 Джиппинг
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Сахалин - Итуруп
Начало: Южно-Сахалинск
14 июня в 10:00
29 июня в 10:00
от 145 000 за человека
Сахалин - Кунашир
🛣 Джиппинг
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Сахалин - Кунашир
Начало: Южно-Сахалинск
22 июня в 10:00
13 июля в 10:00
от 136 000 за человека
Три острова: Сахалин - Кунашир - Шикотан
🚶 Пешая
Авторский тур
16 дней
3 отзыва
Три острова: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 218 000 за человека
Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
15 дней
3 отзыва
Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
12 июня в 10:00
11 сен в 10:00
243 388 за человека
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Шикотан - Итуруп
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
18 дней
3 отзыва
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Шикотан - Итуруп
Начало: г. Южно-Сахалинск
2 сен в 10:00
от 287 000 за человека
Тур на Сахалин и Кунашир
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Тур на Сахалин и Кунашир
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
3 окт в 10:00
10 окт в 10:00
от 153 000 за человека
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Шикотан
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
14 дней
3 отзыва
Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Начало: г. Южно-Сахалинск
19 сен в 10:00
от 186 000 за человека
Путешествие по островам: Сахалин - Шикотан - Кунашир
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
13 дней
3 отзыва
Путешествие по островам: Сахалин - Шикотан - Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
7 окт в 10:00
от 170 000 за человека
Путешествие на Шикотан и Кунашир
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Путешествие на Шикотан и Кунашир
Начало: г. Южно-Сахалинск
10 окт в 10:00
110 000 за человека
Экспедиция на Южные Курильские острова
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Авторский тур
13 дней
Экспедиция на Южные Курильские острова
Начало: Сахалинская область, посёлок городского типа Южно-...
8 сен в 10:00
194 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    20 мая 2024
    Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
    Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)
    Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)Всё всегда чётко по времени, очень приятные, вежливые и жизнерадостные люди. Выручат всегда и везде также, как и организуют пикник!)
  • А
    Александр
    15 января 2024
    Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
    Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали все расклады, оперативно оформили
    читать дальше

    все документы. По прилету в а. Южно-Сахалинск меня встретил представитель тур-оператора и снабдил всеми документами с инструкциями. По прилету в а. Курильск-Ясный меня встретил представитель тур-оператора и сопроводил в гостевой дом, попутно снабжая информацией о предстоящих мероприятиях. Все, буквально все представители тур-оператора на протяжении всего времени были приветливы, доброжелательны и очень отзывчивы. Никаких минусов в организации я не отметил, хотя я довольно часто путешествию и имею возможность сравнивать качество сервиса. Молодцы! Всем рекомендую!

    Все очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно далиВсе очень добротно организовано. Решил вписаться в тур за два дня до вылета. Менеджеры информативно дали
  • Б
    Борисюк
    17 октября 2023
    Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Шикотан - Итуруп
    Тур просто бомба. Все замечательно
  • Т
    Тишкевич
    10 октября 2023
    Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
    НЕВЕРОЯТНО КРАСИВЫЙ КРАЙ, НЕПОХОЖИЙ НИ НА КАКУЮ ДРУГУЮ ЧАСТЬ СВЕТА НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ! ТРОПИЧЕСКИЙ КЛИМАТ, ВУЛКАНЫ- ЭТО ВСЁ ПОРАЖАЕТ И
    читать дальше

    УДИВЛЯЕТ! ВСЁ ПОДРУГОМУ. УДИВИТЕЛЬНО ЧТО ТАМ ТОЖЕ ГОВОРЯТ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, ХОТЯ ВЫГЛЯДЯТ ЭТИ МЕСТА, КАК В ДРУГОМ МИРЕ) ЭТО БЫЛО ПО НАСТОЯЩЕМУ VIP-ПУТЕШЕСТВИЕ. И МЫ ЖИЛИ В УСЛОВИЯХ МАКСИМАЛЬНОГО КОМФОРТА, КОТОРЫЕ ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВИТЬ ТУРИСТАМ В ЭТИХ КРАЯХ. ПОРОЙ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ БЫЛИ ДОВОЛЬНО СКРОМНЫМИ, НО ВСЕГДА ВСЁ КОМПЕНСИРОВАЛА УЛЬТРАНАСЫЩЕННАЯ ПРОГРАММА ЭКСКУРСИЙ ПО УДИВИТЕЛЬНЫМ И ИНОГДА СЛОЖНЫМ В ПЛАНЕ ДОСТУПНОСТИ МЕСТАМ. ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ КОМАНДЕ ГИДОВ ОСТРОВА ШИКОТАН – БРАТЬЯМ ИГОРЮ И АЛЕКСЕЮ И ИХ КОМАНДЕ ПОМОЩНИКОВ. НЕВЕРОЯНЫЙ УМ,ЭРУДИЦИЯ И ИНТЕЛЛЕГЕНТОСТЬ ПОРАЗИЛИ! КРАСОТА ОСТРОВА СНЕСЛА КРЫШУ! ОГРОМНОЕ СПАСИБО ПЕРСОНАЛУ ГОСТИНИЦЫ СОФИЯ –ЛАРИСЕ ЛЕОНИДОВНЕ, ВАЛЕНТИНЕ И ГУЛЕ-ОЧЕНЬ ВКУСНО КОРМИЛИ!! КАПЧЕНОГО ПАЛТУСА Я НЕ ЗАБУДУ НИКОГДА)) ОЧЕНЬ МНОГО ВКУСНОЙ ЭКЗОТКИ- КАЖДЫЙ ВЕЧЕР РОСКОШНЫЙ УЖИН НА БЕРЕГУ ЗАЛИВА С МОРСКИМИ ЕЖАМИ, КОЛЮЧИМИ КРАБАМИ, ПОМИМО ОЧЕНЬ ВКУСНОГО ПИТАНИЯ В ГОСТИНИЦЕ) КУНАШИР КРАСИВЫЙ ОСТРОВ!! ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛСЯ НАЗИР –НАШ ГИД НА КУНАШИРЕ. ДМИТРИЙ-ОЧЕНЬ ГОСТЕПРИИМНЫЙ И ВНИМАТЕЛЬНЫХ ХОЗЯИН. ВСТРЕТИЛИ, ОЧЕНЬ ВКУСНО НАКОРМИЛИ И СЛАДКО СПАТЬ УЛОЖИЛИ)) ОТДЕЛЬНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ВАЛЕРИЮ ОСАДЧЕВУ-ОЧЕНЬ ДОБРАЯ ДУША, НАШ ВОДИТЕЛЬ НА КУНАШИРЕ!! ИТУРУП САМЫЙ ПАФОСНЫЙ ИЗ КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ, ОБЛЮБОВАННЫХ ДМИТРИЕМ МЕДВЕДЕВЫМ. НАШ ВИЗИТ СОВПАЛ С ЕГО ВИЗИТОМ НА ОСТРОВ (ОН ТАМ ЖИВЕТ ПЕРИОДИЧЕСКИ) И У НАС ЧУТЬ БЫЛО НЕ СЛЕТЕЛИ ПЛАНЫ ИЗ-ЗА ЕГО ПРИЕЗДА НА ОСТРОВ, НО ГИДЫ ОЧЕНЬ ГРАМОТНО ПЕРЕИГРАЛИ ПРОГРАММУ И У НАС ВСЕ СЛОЖИЛОСЬ К ЛУЧШЕМУ!!! СПАСИБО БОЛЬШОЕ ИГОРЮ И ЕГО КОМАНДЕ ЗА ТО ЧТО МЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ ДОРОГИМИ ГОСТЯМИ-ЕЗДИЛИ НА ЛЕНД КРУЗЕРАХ, ЕЛИ НА ШИКАРНЫХ ПИКНИКАХ У ОКЕАНА, КУПАЛИСЬ В ЛУЧШИХ ВУЛКАНИЧЕСКИХ СПА))) МОЖНО БЫ ДОЛГО И КРАСОЧНО ОПИСЫВАТЬ КРАСОТУ ОСТОВОВ КУРИЛЬСКОЙ ГРЯДЫ, НО ЛУЧШЕ ИХ ОДИН-ДРУГОЙ РАЗ УВИДЕТЬ!!! ОДНО ИЗ САМЫХ ЯРКИХ ПУТЕШЕСТВИЙ В МОЕЙ ЖИЗНИ!!! ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ МАРИИ КИСЕЛЕВОЙ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ПОЕЗДКИ-ТРЕПЕТНОЕ ВНИМАНИЕ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ДОБРОТА – БЕСЦЕННЫ!!! СПАСИБО КРУТЫМ ТУРМЕНЕДЖЕРАМ МЕСТНОЙ КОМПАНИИ САХАЛИНА, КОТОРАЯ РАЗЫГРАЛА ВСЮ ПРОГРАММУ ТУРА, КАК ПО НОТАМ!!! ПИТАНИЕ, ЖИЛЬЁ, ЭКСКУРССИИ - ОЦЕНКА ВЫШЕ ОЖИДАЕМОГО!!! И КОНЕЧНО ЖЕ ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО ЧТО ОТПРАВИЛИ С НАШЕЙ ЧУДЕСНОЙ ГРУППОЙ АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА! ОН ВЕСЬ ПУТЬ НАШЕГО НЕПРОСТОГО ПУТЕШЕСТВИЯ БЫЛ ДУШОЙ НАШЕЙ КОМПАНИИ!!! АНДРЕЙ-ТЫ ЛУЧШИЙ!!! ГРУППА ЛУЧШАЯ- СПАСИБО КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ ЭТОГО НЕЗАБЫВАЕМОГО ТРИПА ЗА ДОБРОТУ, ТАКТ, ВНИМАНИЕ К БЛИЖНЕМУ, ЗНАНИЯ, КРАСОТУ И УМ!!! ЛУЧШЕ ГРУППЫ МНЕ НЕ ВСТРЕТИЛОСЬ!!! СПАСИБО САХАЛИНУ И КУРИЛАМ ЗА ПРЕКРАСНУЮ ПОГОДУ, ПОЧТИ ВСЁ УДАЛОСЬ УВИДЕТЬ, КРОМЕ АНИВЫ, НО ЭТО ЛИШЬ НОВЫЙ ПОВОД, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ!!! ПРОСТИТЕ, ЕСЛИ КОГО ЗАБЫЛА!!! ВСЕХ ОБНИМАЮ ВАША АЙБОЛИТУШКА

    НЕВЕРОЯТНО КРАСИВЫЙ КРАЙ, НЕПОХОЖИЙ НИ НА КАКУЮ ДРУГУЮ ЧАСТЬ СВЕТА НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ! ТРОПИЧЕСКИЙ КЛИМАТ, ВУЛКАНЫ-НЕВЕРОЯТНО КРАСИВЫЙ КРАЙ, НЕПОХОЖИЙ НИ НА КАКУЮ ДРУГУЮ ЧАСТЬ СВЕТА НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ! ТРОПИЧЕСКИЙ КЛИМАТ, ВУЛКАНЫ-НЕВЕРОЯТНО КРАСИВЫЙ КРАЙ, НЕПОХОЖИЙ НИ НА КАКУЮ ДРУГУЮ ЧАСТЬ СВЕТА НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ! ТРОПИЧЕСКИЙ КЛИМАТ, ВУЛКАНЫ-НЕВЕРОЯТНО КРАСИВЫЙ КРАЙ, НЕПОХОЖИЙ НИ НА КАКУЮ ДРУГУЮ ЧАСТЬ СВЕТА НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ! ТРОПИЧЕСКИЙ КЛИМАТ, ВУЛКАНЫ-НЕВЕРОЯТНО КРАСИВЫЙ КРАЙ, НЕПОХОЖИЙ НИ НА КАКУЮ ДРУГУЮ ЧАСТЬ СВЕТА НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ! ТРОПИЧЕСКИЙ КЛИМАТ, ВУЛКАНЫ-НЕВЕРОЯТНО КРАСИВЫЙ КРАЙ, НЕПОХОЖИЙ НИ НА КАКУЮ ДРУГУЮ ЧАСТЬ СВЕТА НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ! ТРОПИЧЕСКИЙ КЛИМАТ, ВУЛКАНЫ-НЕВЕРОЯТНО КРАСИВЫЙ КРАЙ, НЕПОХОЖИЙ НИ НА КАКУЮ ДРУГУЮ ЧАСТЬ СВЕТА НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ! ТРОПИЧЕСКИЙ КЛИМАТ, ВУЛКАНЫ-НЕВЕРОЯТНО КРАСИВЫЙ КРАЙ, НЕПОХОЖИЙ НИ НА КАКУЮ ДРУГУЮ ЧАСТЬ СВЕТА НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ! ТРОПИЧЕСКИЙ КЛИМАТ, ВУЛКАНЫ-НЕВЕРОЯТНО КРАСИВЫЙ КРАЙ, НЕПОХОЖИЙ НИ НА КАКУЮ ДРУГУЮ ЧАСТЬ СВЕТА НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ! ТРОПИЧЕСКИЙ КЛИМАТ, ВУЛКАНЫ-НЕВЕРОЯТНО КРАСИВЫЙ КРАЙ, НЕПОХОЖИЙ НИ НА КАКУЮ ДРУГУЮ ЧАСТЬ СВЕТА НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ! ТРОПИЧЕСКИЙ КЛИМАТ, ВУЛКАНЫ-
  • Е
    Елена
    2 октября 2023
    Сахалин - Итуруп
    Здравствуйте! Это было незабываемое путешествие! Мне всё очень понравилось! Отзыв на сайте я оставила. Большое спасибо!
  • С
    Светлана
    2 октября 2023
    Сахалин - Итуруп
    И Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю в эти края уже второй
    читать дальше

    раз. До этого была на Кунашире и Шикотане. Все острова абсолютно разные: у каждого своя особенность, своя изюминка. Нельзя побывать на каком-то одном и потом говорить, что всё видел на Курилах. Каждый остров уникален и достоин внимания. Итуруп из всех Курильских островов наиболее "цивилизован", и туристов подвозят прямо к достопримечательности - много ходить не нужно. Поэтому этот тур подойдёт людям любого возраста: и детям, и пенсионерам. Хотя в такой нереальной красоте вообще усталости не замечаешь! Программа тура очень насыщенная. Мы увидели все основные достопримечательности двух островов. Всем советую. Никакая картинка не сравнится с реальными впечатлениями: это нужно самому увидеть и почувствовать! Огромное спасибо нашим гидам и водителям - очень душевным людям, которые провели с нами эти несколько незабываемых дней и сделали наше путешествие интересным и безопасным!

    И Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю вИ Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю вИ Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю вИ Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю вИ Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю вИ Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю вИ Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю вИ Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю вИ Сахалин, и Итуруп - бесподобны! Фантастическая природа, приветливые люди и безумно вкусная еда! Приезжаю в
  • Т
    Татьяна
    20 сентября 2023
    Сахалин - Итуруп
    Здравствуйте! Огромное Вам спасибо! Тур просто замечательный! Гиды, организация, трансферы, экскурсии - все на высшем уровне! Обязательно вернемся еще)
    Здравствуйте! Огромное Вам спасибо!Здравствуйте! Огромное Вам спасибо!Здравствуйте! Огромное Вам спасибо!Здравствуйте! Огромное Вам спасибо!Здравствуйте! Огромное Вам спасибо!Здравствуйте! Огромное Вам спасибо!Здравствуйте! Огромное Вам спасибо!Здравствуйте! Огромное Вам спасибо!Здравствуйте! Огромное Вам спасибо!
  • А
    Андрей
    26 августа 2023
    Сахалин - Кунашир
    Такой природы как на Дальнем востоке нет нигде. Океан и Охотское море в августе просто чудесные и теплые. Сам живу рядом с Черным морем и однозначно говорю, что оно уступает.
    Такой природы как на Дальнем востоке нет нигде. Океан и Охотское море в августе просто чудесныеТакой природы как на Дальнем востоке нет нигде. Океан и Охотское море в августе просто чудесныеТакой природы как на Дальнем востоке нет нигде. Океан и Охотское море в августе просто чудесныеТакой природы как на Дальнем востоке нет нигде. Океан и Охотское море в августе просто чудесныеТакой природы как на Дальнем востоке нет нигде. Океан и Охотское море в августе просто чудесныеТакой природы как на Дальнем востоке нет нигде. Океан и Охотское море в августе просто чудесныеТакой природы как на Дальнем востоке нет нигде. Океан и Охотское море в августе просто чудесныеТакой природы как на Дальнем востоке нет нигде. Океан и Охотское море в августе просто чудесные
  • В
    Вера
    24 августа 2023
    Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Шикотан - Итуруп
    Поездка на Кунашир мне и мужу Сергею очень понравилась! Мы познакомились с удивительной природой острова. Еще долго будем вспоминать удивительные места, где мы побывали: вулканы Менделеева.
  • О
    Ольга
    22 августа 2023
    Сахалин - Кунашир
    Огромное спасибо за Сахалин! Это просто потрясающе! Природа, люди, прием. Отели и организация замечательные. До новых встреч!

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Курильску в категории «Джип-туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Южно-Курильске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 10
  1. Сахалин - Итуруп
  2. Сахалин - Кунашир
  3. Три острова: Сахалин - Кунашир - Шикотан
  4. Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
  5. Путешествие по островам: Сахалин - Кунашир - Шикотан - Итуруп
Сколько стоит тур в Южно-Курильске в июне 2024
Сейчас в Южно-Курильске в категории "Джип-туры" можно забронировать 10 авторских туров от 110 000 до 287 000. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Купите самый интересный из 10 туров в Южно-Курильске на 2024 год по теме «Джип-туры», 27 ⭐ отзывов, цены от 110000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам