Программа тура по дням
Прибытие в Южно-Сахалинск. Экскурсия по городу
Прибытие в Южно-Сахалинск
Встреча в аэропорту рекомендованных рейсов в 09:15 и 12:35, трансфер в гостиницу.
Размещение в гостинице начинается с 14:00 (раннее заселение возможно за дополнительную плату.
После размещения отправляемся на обед в один из лучших японских ресторанов — блюда из морепродуктов.
Сразу после обеда познакомим вас с нашим уютным городом.
Экскурсовод расскажет о нашем регионе и его богатом историческом прошлом.
По окончанию экскурсии, трансфер в гостиницу или к станции фуникулера СТК «Горный воздух» для встречи заката на горе Большевик (по желанию).
Свободное время.
Ужин (самостоятельно).
Гастрономический тур. Бухта «Тихая»
Завтрак в ресторане отеля.
09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе.
Время в пути с остановками примерно 3 часа,143 км в одну сторону.
По пути посетим Янтарное побережье, где море выбрасывает янтарь, на Сахалине существует свой особый вид янтаря — рекенид.
Далее заедем посмотреть японские ворота Тории, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.
Промежуточная остановка в п. Взморье, где можно приобрести свежевыловленных крабов (вареных).
Прибытие в Бухту «Тихая».
Прогулка вдоль побережья — лагуны, гроты, ущелья, и, конечно же, птичий базар на острове «Заметный».
Поднимитесь на морские террасы, тут открывается шикарная панорама на окрестности Бухты.
Обед — традиционный корейский суп Хемультан, свежесваренный краб, икра, дальневосточные салаты (сахалинские дикоросы), различные закуски и сахалинский чай с травами и ягодами.
Отдых.
Вечером возвращение в г. Южно-Сахалинск.
Джип-тур на мысы "Птичий" и "Великан"
Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на подготовленных джипах.
Время в пути примерно 3 часа (100 км в одну сторону, сложная дорога) с остановками на смотровых площадках.
Пешая прогулка вдоль побережья Охотского моря — удивительной красоты величественные каменные арки, колонны и кекуры, созданные ветром и морскими волнами, гроты и птичьи базары.
Обед — уха, закуски, дальневосточные салаты и, конечно же, настоящий сахалинский чай.
Свободное время.
Вечером возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Отправление на о. Шикотан
Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Трансфер в морской порт Корсаков.
Регистрация на теплоход.
12:00 Отправление теплохода на остров Шикотан.
Во время перехода между островами, с палубы теплохода можно увидеть стаи дельфинов, косаток и даже китов.
Питание на теплоходе самостоятельно.
Прибытие на о. Шикотан
18:00 Подход теплохода в порт Малокурильское (о. Шикотан).
Встреча в порту.
Трансфер в поселок Крабозаводское.
Заселение в гостиницу, ужин.
Небольшая прогулка до бухты Крабозаводская.
Отдых.
Мыс «Край света». Бухта Безымянная
Завтрак в гостинице.
10:00 Отправление на мыс «Край света».
Когда попадаешь сюда, сразу становится понятным смысл названия.
Сверху открывается захватывающий вид на безбрежные просторы Тихого океана, и невольно приходит мысль о том, что ты действительно находишься на краю земли!
Это самая далекая от столицы точка России — расстояние 7400 км по прямой.
Прогулка на мыс Краб, на котором расположился маяк Шпанберга.
Далее переезд в Бухту Безымянная.
По утверждению многих очевидцев — эта бухта является самым красивым природным местом острова из-за россыпи островков, расположенных внутри бухты.
Обед — ланч-боксы.
Свободное время для отдыха.
В теплую погоду можно позагорать и искупаться в Тихом океане. Температура воды 13–16°C.
Вечером возвращение в гостиницу.
Отдых.
Ужин в кафе
Бухта Айвазовского (Церковная)
Завтрак в гостинице.
10:00 Отправление на маршрут бухта «Церковная», горы «Ноторо» и «Томари».
Бухта «Церковная» впечатляет своими островками и бухточками.
Интересна историей и близлежащими объектами: лиственничным лесом, местом бывшего японского поселения, горами Ноторо и Томари.
Маршрут пеший, около 8 км в одну сторону через заповедную зону.
По пути встречаются заросли гигантского лопуха — белокопытника, спиреи и стелящихся можжевельников, а также гигантские деревья причудливых форм.
Прибытие в бухту.
Прогулка по пляжу.
По желанию купание в океане.
Обед (ланч-бокс).
Свободное время, отдых.
Вечером возвращение в гостиницу.
Ужин в кафе.
Отправление на Кунашир
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Трансфер в порт Малокурильское (о. Шикотан).
Регистрация на теплоход.
14:00 Отправление на Кунашир. В пути около 4 часов.
18:00 Прибытие в порт Южно-Курильска. Знакомство с гидами.
Размещение в гостинице.
Ужин.
Краеведческий музей. Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Посещение Краеведческого музея, экскурсия по музею.
11:00 Отправление на маршрут «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева».
Вулкан «Менделеева», расположенный в южной части острова Кунашир, относится к особо охраняемым природным территориям и в 1983 году был удостоен статуса государственного памятника природы.
Транспортом до 17го км, далее треккинговый маршрут около 3 км в одну сторону.
Маршрут проходит через заповедную зону. Природа этих мест уникальна.
Многовековые деревья со стволами до 2 метров в диаметре, заросли Курильского бамбука, чистейшие горные ручьи.
Подход к фумарольному полю.
Здесь можно почувствовать горячее «дыхание» земли.
Ее поверхность больше напоминает марсианский пейзаж.
Малые и большие дымящиеся фумаролы, кедровый стланик и вид на горы Хоккайдо.
Стоянка 2 часа.
Обед (ланч-бокс).
По желанию купание в диких горячих источниках.
Возвращение к 17му километру.
Поездка на каскад водопадов р. Кислый (купание по желанию).
Вечером возвращение в Южно-Курильск.
Ужин в кафе.
Головнинский клиф. Кальдера Головнина
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Отправление в сторону с. Головнино (полуостров Весловский).
Путь с остановкой на смотровой площадке для непродолжительного отдыха и сделать самые красивые кадры.
По прибытию стоянка на Головнинском клифе для осмотра и фотографирования.
Переезд в сторону кальдеры «Головнина», озера Кипящее и Горячее.
Прогулка 2,5–3 часа по грунтовой дороге, примерно 7 км. в одну сторону.
Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика.
Время стоянки в кальдере около 2 часов.
Обед (ланч-бокс).
Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем (541 м).
На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее.
Кальдера вулкана Головнина уникальна происходящей вулканической деятельностью.
Со дна Кипящего озера внезапно может ударить струя перегретого пара и кипящей воды — невероятное зрелище!
Одно из сольфатарных полей озера Горячего извергло однажды поток жидкой серы, излившейся в озеро и застывший там причудливым языком.
Купание в озере Горячее.
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе.
Мыс «Столбчатый». Отправление на Итуруп
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Выезд на маршрут.
Мыс Столбчатый на Кунашире — одно из самых удивительных и уникальных мест на земле, представляет собой уникальное геологическое образование, возникшее в результате окаменения базальтовой лавы.
Излившись из жерла вулкана Менделеева более 6 млн лет назад, лава попала в толщу воды и под воздействием определенных температур разделилась на абсолютно правильные 5-6-гранные столбики, а затем поднялась из океана на поверхность.
Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыс Столбчатый, тот не видел Кунашир».
Экологическая тропа «Столбовская», выход на побережье.
Осмотр скал вулканического происхождения.
Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.
Красивейшие «аквариумы» и лагуны с кристально чистой водой цвета лазури.
Величественные «органы» из застывшей лавы.
Возвращение в Южно-Курильск.
Посещение термальных источников п. Горячий пляж (слабокислые, углекисло-азотные, сульфатно-хлоридно-натриевые воды с повышенным содержанием метана, бора, брома).
Трансфер в морской порт, переход на о. Итуруп (Курильск).
Прибытие на Итуруп. Лавовое плато Янкито. Термальный комплекс «Курильские ванночки»
09:00 Прибытие на о. Итуруп (Курильск).
Встреча в морском порту, трансфер в гостиницу размещение.
После размещения отправление к лавовому плато Янкито.
Невероятный лабиринт из застывшей лавы, образовавшийся после извержения вулкана Богдан Хмельницкий.
Шумные волны, невероятные нагромождения камней и будоражащие воображения фигуры.
После отправление к термальному комплексу «Курильские ванночки».
Купание в термальных источниках с видом на Охотское море.
Возвращение в гостиницу.
Свободное время.
Ужин.
Белые скалы. Черные скалы. Залив "Простор". Термальный комплекс "Жаркие воды"
Завтрак в кафе гостиницы.
10:00 Выезд на маршрут.
«Белые скалы» — белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами.
Ландшафт постоянно изменяется по причине того, что порода скал (вулканическое стекло и пемза) мягкая и подвержена выветриванию и эрозии.
Дикий безлюдный пляж в бело-черной акварели (белый кварцевый и черный титано-магнетитовый песок), лазурного цвета вода и вулканы на горизонте.
Белые скалы уже давно стали настоящей визитной карточкой острова Итуруп.
«Черные скалы» — базальтовая столбчатая структура — застывшая вулканическая лава в виде ромбиков правильной формы.
Обед на побережье Охотского моря.
После обеда отправление к водопаду «Девичьи косы».
Каньон в виде подковы, покрытый ковром из мхов и лишайников, в который срывается река, распадаясь на несколько отдельных потоков.
Далее посещение термального комплекса «Жаркие воды» в поселке Рейдово.
Купели с температурой воды около 50–60°C среди вулканического болота.
Возвращение в Курильск, трансфер в гостиницу.
Ужин.
Свободное время.
Бухта «Касатка»
Бухта «Касатка», скальный массив в заливе Касатка, Тихий океан.
Завтрак в кафе гостиницы.
Выезд на маршрут. В пути 70 км.
Первая остановка в бухте «Чёртовой скалы» с остатками японских укреплений и подземного госпиталя.
Через скалы японцами были прорублены туннели в военных целях.
Далее по «зеркальному» пляжу проедем до залива Касатка.
Именно отсюда, в ноябре 1941 года выдвинулась японская авианосная эскадра для нанесения удара по американской военно-морской базе Перл-Харбор.
Обед на берегу Тихого океана.
Вечером возвращение в Курильск.
Ужин.
Вулкан Баранского. Перелет на Сахалин
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Выезд на маршрут.
В пути 20 км. с остановками на смотровых площадках.
Прибытие к подножию вулкана Баранского.
Здесь уже ощущаешь «горячее дыхание земли».
В зарослях курильского бамбука расположены два небольшихкипящих озера бирюзового цвета «Голубые глазки».
Сернокислые воды этих озер вырываются из недр земли и дают начало реке Кипящая с бурлящими «котлами» и клубами горячего пара.
Термальный комплекс вулкана Баранского на речке «Кипящей» — уникальное, потрясающе красивое место.
Природные каменные чаши и ванночки с температурой воды от 42°C до 70°C и горячий водопад — настоящий оазис, среди вулканов и тайги.
Отдых.
Купание (оплачивается отдельно, по желанию).
Трансфер в аэропорт.
Вылет на Сахалин.
Трансфер в гостиницу.
Заселение.
Ужин (самостоятельно).
Свободный день
В свободное время мы предлагаем самостоятельно посетить уникальный мемориально-музейный комплекс «Победа» (на площади Победы).
А также Сахалинский Краеведческий Музей.
Располагается в здании, построенном в 1937 году для музея губернаторства Карафуто в формах японской средневековой архитектуры, построенного в стиле «тэйкан-дзукури» — это единственное здание в этом стиле в России.
Собор Рождества Христова.
Полюбуйтесь гигантскими мозаиками выложеные из иерусалимских каменей, а мозаичная картина с изображением Спасителя — самая большая в мире.
Фрески изготовлены лучшими российскими иконописцами, и по ним можно изучить всю историю христианства.
Также к посещению обязательны сувенирные магазины и рыбный рынок.
Обед, а также ужин самостоятельно
Маяк Анива
Завтрак ланч-боксы (в связи с ранним выездом из гостиницы).
06:00 Отправление из Южно-Сахалинска, время в пути около 2 часов (около 120 км. в одну сторону).
08:00 Прибытие в поселок Новиково, инструктаж по правилам безопасности.
Посадка в лодки, отправление на маяк Анива (время в пути около часа).
Прибытие на маяк Анива.
При хорошей погоде возможна высадка из лодок.
Вы сможете зайти внутрь маяка и увидеть своими глазами как все было устроено внутри.
Подняться на самый верх, откуда открываются потрясающие виды сразу на два побережья Сахалина, омываемые Охотским и Японским морями.
Окончание экскурсии по маяку.
Отправление намыс Мраморный, расположен в 16 км севернее мыса Анива.
Прибытие на мыс Мраморный.
Прогулка по берегу.
Все желающие могут посетить Белый камень — интересное нагромождение белых камней среди черных скал.
Путь обратно в поселок Новиково, где вы пересаживаетесь на автомобиль и отправляетесь в Южно-Сахалинск.
Ужин (самостоятельно).
Трансфер в аэропорт
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Посещение рыбного рынка (по желанию).
Трансфер в аэропорт к рекомендованным рейсам (вылет в 11:45 и в 15:00).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах и в каютах теплохода.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в г. Южно-Сахалинск, руб:
|Отель
|Двухместное размещение
|Доплата за одноместное размещение
|«Гагарин» 3*+
|270 600
|44 500
|«Белка» 3*
|267 400
|39 500
Варианты проживания
«Гагарин» 3
Этот отель расположен в тихом месте в парковой зоне Южно-Сахалинска, в 15 минутах езды от аэропорта Хомутово. В отеле «Гагарин» к услугам гостей сауна с мини-бассейном.
Номера отеля «Гагарин» в Южно-Сахалинске оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей.
В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.
По утрам в отеле подают полный завтрак «шведский стол». Ресторан «Гагарин» специализируется на блюдах европейской кухни.
Гости могут отдохнуть в караоке-баре. Рядом с отелем раскинулся парк им. Гагарина с красивым садом камней.
На территории отеля «Гагарин» обустроена бесплатная парковка. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации могут организовать для гостей трансфер.
«Белка» 3
Трехзведочная гостиница с интересным названием «Белка» расположилась в Южно-Сахалинске. Для гостей есть такие услуги как парковка, бесплатный Интернет, сейф, прачечная. Гостям, которые хотят отдохнуть от рутины, предлагается посетить сауну.
Номерной фонд представлен 46 категориями, которые разнятся по вместительности и комфортности, но несмотря на это, каждый номер оборудован удобной мебелью, для того, чтобы даже длительное проживание, было максимально комфортным. Также каждая комната имеет собственные санузел и душевую кабину.
Каждое утро, в ресторане на территории отеля накрываются завтраки. Обед и ужин проживающие могут заказать за дополнительную плату или же покушать в близлежащих кафе и местах общего питания.
Вблизи находятся такие достопримечательности как областной краеведческий музей, театральный центр имени Чехова, а также собор Воскресения Христова.
Теплоход
Размещение в 4-местной каюте с удобствами.
Гостиница в Южно-Курильске
Номерной фонд острова Кунашир сильно ограничен.
Размещение зависит от наличия блока мест в той или иной гостинице на момент бронирования тура, а также типа номера (с одной или двумя кроватями).
Базовое размещение по туру: гостиницы МУП Докер («Дом Дружбы», «Представительский центр», «Бриз»). При отсутствии мест в данных гостиницах на выбранную дату тура — размещение в других гостиницах без дополнительных оплат.
Обращаем ваше внимание, что в большинстве гостиниц удобства находятся на этаже.
Гостиница «Империал»
Номерной фонд острова Шикотан сильно ограничен.
Размещение по туру в гостинице «Империал» (с. Крабозаводское).
В гостинице есть следующие номера:
- 3 номера с двумя раздельными кроватями;
- 3 номера с одной двуспальной кроватью;
- 2 одноместных / двухместных номера (удобства на два номера на этаже).
Обращаем ваше внимание, что не все номера с удобствами. Удобства могут находиться на этаже.
Также, в случае если закончились номера с раздельными кроватями — туристам может быть предложено размещение в номере с двуспальной кроватью. Например, две девушки размещаются на двуспальной кровати (по аналогии с размещением в палатке).
Гостиница в Курильске
Размещение зависит от наличия блока мест в той или иной гостинице на момент бронирования тура, а также типа номера (с одной или двумя кроватями).
Как правило, группа размещается в гостиницах «Камелия», «Итуруп», «Остров».
Номера с удобствами.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Проживание в Южно-Сахалинске
- Экскурсионная программа на Сахалине
- Услуги гидов-экскурсоводов
- Проживание в гостинице Южно-Курильска (о. Кунашир)
- Проживание в гостинице Курильска (о. Итуруп)
- Проживание в гостинице о. Шикотан
- Экскурсионная программа на Кунашире, Шикотане и Итурупе
- Питание по программе
- Транспортное обслуживание на маршрутах
- Сопровождение инструкторами и проводниками на маршрутах
- Погранпропуск на о. Кунашир, о. Шикотан, о. Итуруп
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно
- Ранний заезд, в случае раннего прибытия в Южно-Сахалинск
- Билеты на теплоход Рейдово - Южно-Курильск - Малокурильское (4-местная каюта с удобствами) - 13 500 руб. /чел
- Авиабилет Курильск - Южно-Сахалинск (багаж включен, билеты невозвратные) - 7 400 руб. /чел
- Термальные источники вулкана «Баранский»
- Билеты на фуникулер (СТК «Горный воздух»)
- Питание, не включенное в программу
- Питание на теплоходе
- Страховка
- Личные траты
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- головной убор;
- удобные спортивные сандалии, в которых можно ходить по воде и камням;
- треккинговая обувь на рифленой подошве, также сменная сухая обувь;
- треккинговые палки;
- полотенце;
- солнцезащитный крем (SPF) не менее 30 единиц;
- чемодан;
- небольшой рюкзак для однодневных походов (руки должны быть свободны);
- удобная ветро- и влагозащитная куртка;
- купальные принадлежности;
- средства от комаров и клещей;
- перчатки;
- рубашка или кофта с длинным рукавом;
- индивидуальная аптечка;
- предметы личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организовано питание на теплоходе?
Питание на теплоходе не входит в стоимость тура. Кафе есть на всех теплоходах на Курилы, еда там очень скромная, лучше брать с собой на борт.