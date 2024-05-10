Большое путешествие: Сахалин, Итуруп, Кунашир, Шикотан

Как удивить себя и провести незабываемый отпуск? Отправиться исследовать Сахалин и Курильские острова! В этом туре вы увидите вулканы, почувствуете горячее «дыхание» земли, прогуляетесь по берегу Тихого океана, попробуете дары
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моря. Сахалин, Итуруп, Кунашир, Шикотан — четыре острова и тысячи незабываемых моментов.

Белые скалы, мыс «Великан», бухта «Касатка», речка «Кипящая», подножье вулкана Баранского, лавовое плато Янкито, маяк Анива, термальный источник «Жаркие воды» и многое другое вы увидите в этом большом путешествии на краю Земли.

5
3 отзыва
Большое путешествие: Сахалин, Итуруп, Кунашир, Шикотан
Большое путешествие: Сахалин, Итуруп, Кунашир, Шикотан
Большое путешествие: Сахалин, Итуруп, Кунашир, Шикотан
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Южно-Сахалинск. Экскурсия по городу

Прибытие в Южно-Сахалинск

Встреча в аэропорту рекомендованных рейсов в 09:15 и 12:35, трансфер в гостиницу.

Размещение в гостинице начинается с 14:00 (раннее заселение возможно за дополнительную плату.

После размещения отправляемся на обед в один из лучших японских ресторанов — блюда из морепродуктов.

Сразу после обеда познакомим вас с нашим уютным городом.

Экскурсовод расскажет о нашем регионе и его богатом историческом прошлом.

По окончанию экскурсии, трансфер в гостиницу или к станции фуникулера СТК «Горный воздух» для встречи заката на горе Большевик (по желанию).

Свободное время.

Ужин (самостоятельно).

Прибытие в Южно-Сахалинск. Экскурсия по городуПрибытие в Южно-Сахалинск. Экскурсия по городуПрибытие в Южно-Сахалинск. Экскурсия по городуПрибытие в Южно-Сахалинск. Экскурсия по городу
2 день

Гастрономический тур. Бухта «Тихая»

Завтрак в ресторане отеля.

09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе.

Время в пути с остановками примерно 3 часа,143 км в одну сторону.

По пути посетим Янтарное побережье, где море выбрасывает янтарь, на Сахалине существует свой особый вид янтаря — рекенид.

Далее заедем посмотреть японские ворота Тории, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.

Промежуточная остановка в п. Взморье, где можно приобрести свежевыловленных крабов (вареных).

Прибытие в Бухту «Тихая».

Прогулка вдоль побережья — лагуны, гроты, ущелья, и, конечно же, птичий базар на острове «Заметный».

Поднимитесь на морские террасы, тут открывается шикарная панорама на окрестности Бухты.

Обед — традиционный корейский суп Хемультан, свежесваренный краб, икра, дальневосточные салаты (сахалинские дикоросы), различные закуски и сахалинский чай с травами и ягодами.

Отдых.

Вечером возвращение в г. Южно-Сахалинск.

Гастрономический тур. Бухта «Тихая»Гастрономический тур. Бухта «Тихая»Гастрономический тур. Бухта «Тихая»Гастрономический тур. Бухта «Тихая»Гастрономический тур. Бухта «Тихая»Гастрономический тур. Бухта «Тихая»
3 день

Джип-тур на мысы "Птичий" и "Великан"

Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на подготовленных джипах.

Время в пути примерно 3 часа (100 км в одну сторону, сложная дорога) с остановками на смотровых площадках.

Пешая прогулка вдоль побережья Охотского моря — удивительной красоты величественные каменные арки, колонны и кекуры, созданные ветром и морскими волнами, гроты и птичьи базары.

Обед — уха, закуски, дальневосточные салаты и, конечно же, настоящий сахалинский чай.

Свободное время.

Вечером возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

Джип-тур на мысы "Птичий" и "Великан"Джип-тур на мысы "Птичий" и "Великан"Джип-тур на мысы "Птичий" и "Великан"Джип-тур на мысы "Птичий" и "Великан"
4 день

Отправление на о. Шикотан

Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Трансфер в морской порт Корсаков.

Регистрация на теплоход.

12:00 Отправление теплохода на остров Шикотан.

Во время перехода между островами, с палубы теплохода можно увидеть стаи дельфинов, косаток и даже китов.

Питание на теплоходе самостоятельно.

Отправление на о. ШикотанОтправление на о. Шикотан
5 день

Прибытие на о. Шикотан

18:00 Подход теплохода в порт Малокурильское (о. Шикотан).

Встреча в порту.

Трансфер в поселок Крабозаводское.

Заселение в гостиницу, ужин.

Небольшая прогулка до бухты Крабозаводская.

Отдых.

Прибытие на о. ШикотанПрибытие на о. Шикотан
6 день

Мыс «Край света». Бухта Безымянная

Завтрак в гостинице.

10:00 Отправление на мыс «Край света».

Когда попадаешь сюда, сразу становится понятным смысл названия.

Сверху открывается захватывающий вид на безбрежные просторы Тихого океана, и невольно приходит мысль о том, что ты действительно находишься на краю земли!

Это самая далекая от столицы точка России — расстояние 7400 км по прямой.

Прогулка на мыс Краб, на котором расположился маяк Шпанберга.

Далее переезд в Бухту Безымянная.

По утверждению многих очевидцев — эта бухта является самым красивым природным местом острова из-за россыпи островков, расположенных внутри бухты.

Обед — ланч-боксы.

Свободное время для отдыха.

В теплую погоду можно позагорать и искупаться в Тихом океане. Температура воды 13–16°C.

Вечером возвращение в гостиницу.

Отдых.

Ужин в кафе

Мыс «Край света». Бухта БезымяннаяМыс «Край света». Бухта БезымяннаяМыс «Край света». Бухта БезымяннаяМыс «Край света». Бухта БезымяннаяМыс «Край света». Бухта БезымяннаяМыс «Край света». Бухта БезымяннаяМыс «Край света». Бухта Безымянная
7 день

Бухта Айвазовского (Церковная)

Завтрак в гостинице.

10:00 Отправление на маршрут бухта «Церковная», горы «Ноторо» и «Томари».

Бухта «Церковная» впечатляет своими островками и бухточками.

Интересна историей и близлежащими объектами: лиственничным лесом, местом бывшего японского поселения, горами Ноторо и Томари.

Маршрут пеший, около 8 км в одну сторону через заповедную зону.

По пути встречаются заросли гигантского лопуха — белокопытника, спиреи и стелящихся можжевельников, а также гигантские деревья причудливых форм.

Прибытие в бухту.

Прогулка по пляжу.

По желанию купание в океане.

Обед (ланч-бокс).

Свободное время, отдых.

Вечером возвращение в гостиницу.

Ужин в кафе.

Бухта Айвазовского (Церковная)Бухта Айвазовского (Церковная)Бухта Айвазовского (Церковная)Бухта Айвазовского (Церковная)Бухта Айвазовского (Церковная)Бухта Айвазовского (Церковная)
8 день

Отправление на Кунашир

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Трансфер в порт Малокурильское (о. Шикотан).

Регистрация на теплоход.

14:00 Отправление на Кунашир. В пути около 4 часов.

18:00 Прибытие в порт Южно-Курильска. Знакомство с гидами.

Размещение в гостинице.

Ужин.

9 день

Краеведческий музей. Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Посещение Краеведческого музея, экскурсия по музею.

11:00 Отправление на маршрут «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева».

Вулкан «Менделеева», расположенный в южной части острова Кунашир, относится к особо охраняемым природным территориям и в 1983 году был удостоен статуса государственного памятника природы.

Транспортом до 17го км, далее треккинговый маршрут около 3 км в одну сторону.

Маршрут проходит через заповедную зону. Природа этих мест уникальна.

Многовековые деревья со стволами до 2 метров в диаметре, заросли Курильского бамбука, чистейшие горные ручьи.

Подход к фумарольному полю.

Здесь можно почувствовать горячее «дыхание» земли.

Ее поверхность больше напоминает марсианский пейзаж.

Малые и большие дымящиеся фумаролы, кедровый стланик и вид на горы Хоккайдо.

Стоянка 2 часа.

Обед (ланч-бокс).

По желанию купание в диких горячих источниках.

Возвращение к 17му километру.

Поездка на каскад водопадов р. Кислый (купание по желанию).

Вечером возвращение в Южно-Курильск.

Ужин в кафе.

Краеведческий музей. Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источникиКраеведческий музей. Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источникиКраеведческий музей. Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источникиКраеведческий музей. Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источникиКраеведческий музей. Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источникиКраеведческий музей. Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источникиКраеведческий музей. Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники
10 день

Головнинский клиф. Кальдера Головнина

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление в сторону с. Головнино (полуостров Весловский).

Путь с остановкой на смотровой площадке для непродолжительного отдыха и сделать самые красивые кадры.

По прибытию стоянка на Головнинском клифе для осмотра и фотографирования.

Переезд в сторону кальдеры «Головнина», озера Кипящее и Горячее.

Прогулка 2,5–3 часа по грунтовой дороге, примерно 7 км. в одну сторону.

Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика.

Время стоянки в кальдере около 2 часов.

Обед (ланч-бокс).

Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем (541 м).

На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее.

Кальдера вулкана Головнина уникальна происходящей вулканической деятельностью.

Со дна Кипящего озера внезапно может ударить струя перегретого пара и кипящей воды — невероятное зрелище!

Одно из сольфатарных полей озера Горячего извергло однажды поток жидкой серы, излившейся в озеро и застывший там причудливым языком.

Купание в озере Горячее.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе.

Головнинский клиф. Кальдера ГоловнинаГоловнинский клиф. Кальдера ГоловнинаГоловнинский клиф. Кальдера ГоловнинаГоловнинский клиф. Кальдера ГоловнинаГоловнинский клиф. Кальдера Головнина
11 день

Мыс «Столбчатый». Отправление на Итуруп

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Выезд на маршрут.

Мыс Столбчатый на Кунашире — одно из самых удивительных и уникальных мест на земле, представляет собой уникальное геологическое образование, возникшее в результате окаменения базальтовой лавы.

Излившись из жерла вулкана Менделеева более 6 млн лет назад, лава попала в толщу воды и под воздействием определенных температур разделилась на абсолютно правильные 5-6-гранные столбики, а затем поднялась из океана на поверхность.

Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыс Столбчатый, тот не видел Кунашир».

Экологическая тропа «Столбовская», выход на побережье.

Осмотр скал вулканического происхождения.

Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.

Красивейшие «аквариумы» и лагуны с кристально чистой водой цвета лазури.

Величественные «органы» из застывшей лавы.

Возвращение в Южно-Курильск.

Посещение термальных источников п. Горячий пляж (слабокислые, углекисло-азотные, сульфатно-хлоридно-натриевые воды с повышенным содержанием метана, бора, брома).

Трансфер в морской порт, переход на о. Итуруп (Курильск).

Мыс «Столбчатый». Отправление на ИтурупМыс «Столбчатый». Отправление на ИтурупМыс «Столбчатый». Отправление на ИтурупМыс «Столбчатый». Отправление на ИтурупМыс «Столбчатый». Отправление на ИтурупМыс «Столбчатый». Отправление на Итуруп
12 день

Прибытие на Итуруп. Лавовое плато Янкито. Термальный комплекс «Курильские ванночки»

09:00 Прибытие на о. Итуруп (Курильск).

Встреча в морском порту, трансфер в гостиницу размещение.

После размещения отправление к лавовому плато Янкито.

Невероятный лабиринт из застывшей лавы, образовавшийся после извержения вулкана Богдан Хмельницкий.

Шумные волны, невероятные нагромождения камней и будоражащие воображения фигуры.

После отправление к термальному комплексу «Курильские ванночки».

Купание в термальных источниках с видом на Охотское море.

Возвращение в гостиницу.

Свободное время.

Ужин.

Прибытие на Итуруп. Лавовое плато Янкито. Термальный комплекс «Курильские ванночки»Прибытие на Итуруп. Лавовое плато Янкито. Термальный комплекс «Курильские ванночки»Прибытие на Итуруп. Лавовое плато Янкито. Термальный комплекс «Курильские ванночки»Прибытие на Итуруп. Лавовое плато Янкито. Термальный комплекс «Курильские ванночки»Прибытие на Итуруп. Лавовое плато Янкито. Термальный комплекс «Курильские ванночки»
13 день

Белые скалы. Черные скалы. Залив "Простор". Термальный комплекс "Жаркие воды"

Завтрак в кафе гостиницы.

10:00 Выезд на маршрут.

«Белые скалы» — белые гребенчатые хребты причудливых форм, изрезанные каньонами.

Ландшафт постоянно изменяется по причине того, что порода скал (вулканическое стекло и пемза) мягкая и подвержена выветриванию и эрозии.

Дикий безлюдный пляж в бело-черной акварели (белый кварцевый и черный титано-магнетитовый песок), лазурного цвета вода и вулканы на горизонте.

Белые скалы уже давно стали настоящей визитной карточкой острова Итуруп.

«Черные скалы» — базальтовая столбчатая структура — застывшая вулканическая лава в виде ромбиков правильной формы.

Обед на побережье Охотского моря.

После обеда отправление к водопаду «Девичьи косы».

Каньон в виде подковы, покрытый ковром из мхов и лишайников, в который срывается река, распадаясь на несколько отдельных потоков.

Далее посещение термального комплекса «Жаркие воды» в поселке Рейдово.

Купели с температурой воды около 50–60°C среди вулканического болота.

Возвращение в Курильск, трансфер в гостиницу.

Ужин.

Свободное время.

Белые скалы. Черные скалы. Залив "Простор". Термальный комплекс "Жаркие воды"Белые скалы. Черные скалы. Залив "Простор". Термальный комплекс "Жаркие воды"Белые скалы. Черные скалы. Залив "Простор". Термальный комплекс "Жаркие воды"Белые скалы. Черные скалы. Залив "Простор". Термальный комплекс "Жаркие воды"Белые скалы. Черные скалы. Залив "Простор". Термальный комплекс "Жаркие воды"Белые скалы. Черные скалы. Залив "Простор". Термальный комплекс "Жаркие воды"
14 день

Бухта «Касатка»

Бухта «Касатка», скальный массив в заливе Касатка, Тихий океан.

Завтрак в кафе гостиницы.

Выезд на маршрут. В пути 70 км.

Первая остановка в бухте «Чёртовой скалы» с остатками японских укреплений и подземного госпиталя.

Через скалы японцами были прорублены туннели в военных целях.

Далее по «зеркальному» пляжу проедем до залива Касатка.

Именно отсюда, в ноябре 1941 года выдвинулась японская авианосная эскадра для нанесения удара по американской военно-морской базе Перл-Харбор.

Обед на берегу Тихого океана.

Вечером возвращение в Курильск.

Ужин.

Бухта «Касатка»Бухта «Касатка»Бухта «Касатка»Бухта «Касатка»Бухта «Касатка»Бухта «Касатка»
15 день

Вулкан Баранского. Перелет на Сахалин

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Выезд на маршрут.

В пути 20 км. с остановками на смотровых площадках.

Прибытие к подножию вулкана Баранского.

Здесь уже ощущаешь «горячее дыхание земли».

В зарослях курильского бамбука расположены два небольшихкипящих озера бирюзового цвета «Голубые глазки».

Сернокислые воды этих озер вырываются из недр земли и дают начало реке Кипящая с бурлящими «котлами» и клубами горячего пара.

Термальный комплекс вулкана Баранского на речке «Кипящей» — уникальное, потрясающе красивое место.

Природные каменные чаши и ванночки с температурой воды от 42°C до 70°C и горячий водопад — настоящий оазис, среди вулканов и тайги.

Отдых.

Купание (оплачивается отдельно, по желанию).

Трансфер в аэропорт.

Вылет на Сахалин.

Трансфер в гостиницу.

Заселение.

Ужин (самостоятельно).

Вулкан Баранского. Перелет на СахалинВулкан Баранского. Перелет на СахалинВулкан Баранского. Перелет на СахалинВулкан Баранского. Перелет на СахалинВулкан Баранского. Перелет на СахалинВулкан Баранского. Перелет на СахалинВулкан Баранского. Перелет на СахалинВулкан Баранского. Перелет на Сахалин
16 день

Свободный день

В свободное время мы предлагаем самостоятельно посетить уникальный мемориально-музейный комплекс «Победа» (на площади Победы).

А также Сахалинский Краеведческий Музей.

Располагается в здании, построенном в 1937 году для музея губернаторства Карафуто в формах японской средневековой архитектуры, построенного в стиле «тэйкан-дзукури» — это единственное здание в этом стиле в России.

Собор Рождества Христова.

Полюбуйтесь гигантскими мозаиками выложеные из иерусалимских каменей, а мозаичная картина с изображением Спасителя — самая большая в мире.

Фрески изготовлены лучшими российскими иконописцами, и по ним можно изучить всю историю христианства.

Также к посещению обязательны сувенирные магазины и рыбный рынок.

Обед, а также ужин самостоятельно

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
17 день

Маяк Анива

Завтрак ланч-боксы (в связи с ранним выездом из гостиницы).

06:00 Отправление из Южно-Сахалинска, время в пути около 2 часов (около 120 км. в одну сторону).

08:00 Прибытие в поселок Новиково, инструктаж по правилам безопасности.

Посадка в лодки, отправление на маяк Анива (время в пути около часа).

Прибытие на маяк Анива.

При хорошей погоде возможна высадка из лодок.

Вы сможете зайти внутрь маяка и увидеть своими глазами как все было устроено внутри.

Подняться на самый верх, откуда открываются потрясающие виды сразу на два побережья Сахалина, омываемые Охотским и Японским морями.

Окончание экскурсии по маяку.

Отправление намыс Мраморный, расположен в 16 км севернее мыса Анива.

Прибытие на мыс Мраморный.

Прогулка по берегу.

Все желающие могут посетить Белый камень — интересное нагромождение белых камней среди черных скал.

Путь обратно в поселок Новиково, где вы пересаживаетесь на автомобиль и отправляетесь в Южно-Сахалинск.

Ужин (самостоятельно).

Маяк АниваМаяк АниваМаяк АниваМаяк АниваМаяк Анива
18 день

Трансфер в аэропорт

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Посещение рыбного рынка (по желанию).

Трансфер в аэропорт к рекомендованным рейсам (вылет в 11:45 и в 15:00).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и в каютах теплохода.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в г. Южно-Сахалинск, руб:

ОтельДвухместное размещениеДоплата за одноместное размещение
«Гагарин» 3*+270 60044 500
«Белка» 3*267 40039 500

Варианты проживания

«Гагарин» 3

6 ночей

Этот отель расположен в тихом месте в парковой зоне Южно-Сахалинска, в 15 минутах езды от аэропорта Хомутово. В отеле «Гагарин» к услугам гостей сауна с мини-бассейном.

Номера отеля «Гагарин» в Южно-Сахалинске оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей.

В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.

По утрам в отеле подают полный завтрак «шведский стол». Ресторан «Гагарин» специализируется на блюдах европейской кухни.

Гости могут отдохнуть в караоке-баре. Рядом с отелем раскинулся парк им. Гагарина с красивым садом камней.

На территории отеля «Гагарин» обустроена бесплатная парковка. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации могут организовать для гостей трансфер.

«Гагарин» 3«Гагарин» 3«Гагарин» 3«Гагарин» 3«Гагарин» 3«Гагарин» 3«Гагарин» 3«Гагарин» 3

«Белка» 3

6 ночей

Трехзведочная гостиница с интересным названием «Белка» расположилась в Южно-Сахалинске. Для гостей есть такие услуги как парковка, бесплатный Интернет, сейф, прачечная. Гостям, которые хотят отдохнуть от рутины, предлагается посетить сауну.

Номерной фонд представлен 46 категориями, которые разнятся по вместительности и комфортности, но несмотря на это, каждый номер оборудован удобной мебелью, для того, чтобы даже длительное проживание, было максимально комфортным. Также каждая комната имеет собственные санузел и душевую кабину.

Каждое утро, в ресторане на территории отеля накрываются завтраки. Обед и ужин проживающие могут заказать за дополнительную плату или же покушать в близлежащих кафе и местах общего питания.

Вблизи находятся такие достопримечательности как областной краеведческий музей, театральный центр имени Чехова, а также собор Воскресения Христова.

«Белка» 3«Белка» 3«Белка» 3«Белка» 3«Белка» 3«Белка» 3«Белка» 3«Белка» 3

Теплоход

2 ночи

Размещение в 4-местной каюте с удобствами.

Гостиница в Южно-Курильске

3 ночи

Номерной фонд острова Кунашир сильно ограничен.

Размещение зависит от наличия блока мест в той или иной гостинице на момент бронирования тура, а также типа номера (с одной или двумя кроватями).

Базовое размещение по туру: гостиницы МУП Докер («Дом Дружбы», «Представительский центр», «Бриз»). При отсутствии мест в данных гостиницах на выбранную дату тура — размещение в других гостиницах без дополнительных оплат.

Обращаем ваше внимание, что в большинстве гостиниц удобства находятся на этаже.

Гостиница «Империал»

3 ночи

Номерной фонд острова Шикотан сильно ограничен.

Размещение по туру в гостинице «Империал» (с. Крабозаводское).

В гостинице есть следующие номера:

  • 3 номера с двумя раздельными кроватями;
  • 3 номера с одной двуспальной кроватью;
  • 2 одноместных / двухместных номера (удобства на два номера на этаже).

Обращаем ваше внимание, что не все номера с удобствами. Удобства могут находиться на этаже.

Также, в случае если закончились номера с раздельными кроватями — туристам может быть предложено размещение в номере с двуспальной кроватью. Например, две девушки размещаются на двуспальной кровати (по аналогии с размещением в палатке).

Гостиница «Империал»Гостиница «Империал»

Гостиница в Курильске

3 ночи

Размещение зависит от наличия блока мест в той или иной гостинице на момент бронирования тура, а также типа номера (с одной или двумя кроватями).

Как правило, группа размещается в гостиницах «Камелия», «Итуруп», «Остров».

Номера с удобствами.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Проживание в Южно-Сахалинске
  • Экскурсионная программа на Сахалине
  • Услуги гидов-экскурсоводов
  • Проживание в гостинице Южно-Курильска (о. Кунашир)
  • Проживание в гостинице Курильска (о. Итуруп)
  • Проживание в гостинице о. Шикотан
  • Экскурсионная программа на Кунашире, Шикотане и Итурупе
  • Питание по программе
  • Транспортное обслуживание на маршрутах
  • Сопровождение инструкторами и проводниками на маршрутах
  • Погранпропуск на о. Кунашир, о. Шикотан, о. Итуруп
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно
  • Ранний заезд, в случае раннего прибытия в Южно-Сахалинск
  • Билеты на теплоход Рейдово - Южно-Курильск - Малокурильское (4-местная каюта с удобствами) - 13 500 руб. /чел
  • Авиабилет Курильск - Южно-Сахалинск (багаж включен, билеты невозвратные) - 7 400 руб. /чел
  • Термальные источники вулкана «Баранский»
  • Билеты на фуникулер (СТК «Горный воздух»)
  • Питание, не включенное в программу
  • Питание на теплоходе
  • Страховка
  • Личные траты
Место начала и завершения?
Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • головной убор;
  • удобные спортивные сандалии, в которых можно ходить по воде и камням;
  • треккинговая обувь на рифленой подошве, также сменная сухая обувь;
  • треккинговые палки;
  • полотенце;
  • солнцезащитный крем (SPF) не менее 30 единиц;
  • чемодан;
  • небольшой рюкзак для однодневных походов (руки должны быть свободны);
  • удобная ветро- и влагозащитная куртка;
  • купальные принадлежности;
  • средства от комаров и клещей;
  • перчатки;
  • рубашка или кофта с длинным рукавом;
  • индивидуальная аптечка;
  • предметы личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организовано питание на теплоходе?

Питание на теплоходе не входит в стоимость тура. Кафе есть на всех теплоходах на Курилы, еда там очень скромная, лучше брать с собой на борт.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 18 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Н
10 мая 2024
Огромное спасибо за слаженность, тактичность, своевременную обратную связь, начиная от покупки тура, заканчивая самим путешествием, на связи 24 часа, всё четко и доступно.
Н
9 янв 2024
Отличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы наши гиды Иван и Галина, всегда рядом от встречи до проводов в аэропорт!
Отличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы нашиОтличная принимающая сторона: все четко, быстро, в чате вся информация, если заминка- решается моментально! Молодцы наши
Ж
9 окт 2023
Чудесный, насыщенный, полный эмоций и впечатлений тур!!! Узнали много нового и интересного, увидели потаенные уголки нашей страны!!! Отдельно спасибо нашему гиду Михаилу!!!

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