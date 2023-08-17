Вы побываете в живописных бухтах, увидите вулканы, океан и Охотское море, пройдете пешком по интересным маршрутам и отправитесь в путешествие на теплоходе!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Южно-Сахалинск, знакомство с городом
Встреча в аэропорту рекомендованных рейсов в 09:15 и 12:35, трансфер в гостиницу.
Размещение в гостинице начинается с 14:00, раннее заселение возможно за доп. плату.
После размещения отправляемся на обед в один из лучших японских ресторанов — блюда из морепродуктов.
Сразу после обеда познакомим вас с нашим уютным городом.
Экскурсовод расскажет о нашем регионе и его богатом историческом прошлом.
По окончанию экскурсии, трансфер в гостиницу или к станции фуникулера СТК «Горный воздух» для встречи заката на горе Большевик (по желанию).
Свободное время.
Ужин (самостоятельно).
Гастротур «Бухта Тихая»
Завтрак в гостинице.
09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе.
Время в пути с остановками примерно 3 часа, 143 км в одну сторону.
По пути посетим Янтарное побережье, где море выбрасывает янтарь.
Далее заедем посмотреть японские ворота Тории, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.
Промежуточная остановка в п. Взморье, где можно приобрести свежевыловленных крабов (вареных).
Прибытие в бухту «Тихая».
Прогулка вдоль побережья — лагуны, гроты, ущелья, и конечно же, птичий базар на острове «Заметный».
Поднимитесь на морские террасы, тут открывается шикарная панорама на окрестности бухты.
Обед — уха, свежесваренный краб, икра, восточные салаты, блины с икрой, сахалинский чай с травами и ягодами.
Отдых.
Вечером возвращение в г. Южно-Сахалинск.
Ужин (самостоятельно).
Джип-тур на мыс "Птичий", мыс "Великан"
Завтрак в ресторане гостиницы.
08:30 Отправление из Южно-Сахалинска.
Время в пути примерно 3 часа (100 км в одну сторону, сложная дорога) с остановками на смотровых площадках.
Мыс Великан расположен в Корсаковском районе на восточном побережье Тонино-Анивского полуострова за селом Охотское. Название мысу дал великий мореплаватель Иван Федорович Крузенштерн.
Пешая прогулка вдоль побережья Охотского моря — удивительной красоты величественные каменные арки, колонны и кекуры, созданные ветром и морскими волнами, гроты и птичьи базары.
Обед — блюда от шеф-повара, приготовленные из свежевыловленных морепродуктов. Восточные салаты и, конечно же, настоящий сахалинский чай.
Вечером возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно)
Отправление на Кунашир
09:00 Трансфер в морской порт города Корсаков.
10:00 Оформление на судно.
После проверки билетов и документов мы поднимаемся на борт судна и попадаем в фойе, где находится стойка регистрации и сотрудники оформляют пассажиров в соответствующие каюты.
12:00 Отправление теплохода в Южно-Курильск (о. Кунашир).
Обед и ужин на теплоходе (самостоятельно).
Прибытие на Кунашир. Тихий океан. Южно-Курильский мыс
18:00 Прибытие в Южно-Курильск (о. Кунашир).
Встреча в морском порту, трансфер в гостиницу, размещение.
Встреча заката на побережье Тихого океана под бокал игристого!
Одна из визитных карточек Кунашира — Южно-Курильский мыс, на котором расположен заброшенный маяк.
Ужин в кафе.
Фумарольное поле вулкана Менделеева
10:00 Посещение Краеведческого музея, экскурсия по музею.
11:00 Отправление на маршрут «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева».
Вулкан «Менделеева», расположенный в южной части острова Кунашир, относится к особо охраняемым природным территориям и в 1983 году был удостоен статуса государственного памятника природы.
У подножия этого действующего вулкана, заросшего бамбуком, до сих пор находятся японские термальные ванны, где, по легенде, купался император Хирохито.
Транспортом до 17го км, далее треккинговый маршрут около 3 км в одну сторону.
Маршрут проходит через заповедную зону. Природа этих мест уникальна. Многовековые деревья со стволами до 2 метров в диаметре, заросли Курильского бамбука, чистейшие горные ручьи.
Подход к фумарольному полю.
Здесь можно почувствовать горячее «дыхание» земли.
Ее поверхность больше напоминает марсианский пейзаж.
Малые и большие дымящиеся фумаролы, кедровый стланик и вид на горы Хоккайдо.
Стоянка 2 часа.
Обед (ланч-бокс).
По желанию купание в диких горячих источниках.
Возвращение к 17му километру.
Поездка на каскад водопадов р. Кислый (купание по желанию).
Вечером возвращение в Южно-Курильск.
Ужин в кафе.
Кальдера вулкана Головина. Озера Кипящие и Горячее
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Отправление в сторону с. Головнино (полуостров Весловский).
Путь с остановкой на смотровой площадке для непродолжительного отдыха и сделать самые красивые кадры.
По прибытию стоянка на Головнинском клифе для осмотра и фотографирования.
Переезд в сторону кальдеры «Головнина», озера Кипящее и Горячее.
Прогулка 2,5–3 часа по грунтовой дороге, примерно 7 км. в одну сторону.
Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика.
Время стоянки в кальдере около 2 часов.
Обед (ланч бокс).
Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем (541 м).
На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее.
Кальдера вулкана Головнина уникальна происходящей вулканической деятельностью.
Со дна Кипящего озера внезапно может ударить струя перегретого пара и кипящей воды — невероятное
зрелище!
Одно из сольфатарных полей озера Горячего извергло однажды поток жидкой серы, излившейся в озеро и застывший там причудливым языком.
Купание в озере «Горячее».
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе.
Мыс Столбчатый. Термальные источники
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Выезд на маршрут.
Мыс Столбчатый на Кунашире — одно из самых удивительных и уникальных мест на земле представляет собой уникальное геологическое образование, возникшее в результате окаменения базальтовой лавы.
Излившись из жерла вулкана Менделеева более 6 млн лет назад, лава попала в толщу воды и под воздействием определенных температур разделилась на абсолютно правильные 5-6-гранные столбики, а затем поднялась из океана на поверхность.
Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыс Столбчатый, тот не видел Кунашир».
Экологическая тропа «Столбовская», выход на побережье.
Осмотр скал вулканического происхождения.
Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.
Красивейшие «аквариумы» и лагуны с кристально чистой водой цвета лазури.
Величественные «органы» из застывшей лавы.
Возвращение в Южно-Курильск, посещение термальных источников п. Горячий пляж (слабокислые, углегисло-азотные, сульфатно-хлоридно-натриевые воды с повышенным содержанием метана, бора брома).
Вечером возвращение в гостиницу.
Ужин в кафе.
Отправление на Шикотан
11:00 Трансфер в морской порт Южно-Курильска (о. Кунашир).
После проверки билетов и документов мы поднимаемся на борт судна и попадаем в фойе, где находится стойка регистрации.
Сотрудники оформляют пассажиров в соответствующие каюты (согласно билетам).
14:00 Отправление теплохода на о. Шикотан.
Обед на теплоходе самостоятельно.
18:00 Подход теплохода в порт Малокурильского (о. Шикотан).
Встреча в порту, трансфер в гостиницу, ужин.
Свободное время
Мыс Край Света. Бухта Безымянная
Завтрак в гостинице.
10:00 Отправление на мыс «Край света».
Когда попадаешь сюда, сразу становится понятным смысл названия.
Сверху открывается захватывающий вид на безбрежные просторы Тихого океана, и невольно приходит мысль о том, что ты действительно находишься на краю земли!
Это самая далекая от столицы точка России — расстояние 7400 км по прямой.
Прогулка на мыс Краб, на котором расположился маяк Шпанберга.
Далее переезд в Бухту Безымянная.
По утверждению многих очевидцев — эта бухта является самым красивым природным местом острова из-за россыпи островков, расположенных внутри бухты.
Обед — ланч-боксы.
Свободное время для отдыха.
В теплую погоду можно позагорать и искупаться в Тихом океане.
Вечером возвращение в гостиницу.
Отдых.
Ужин.
Бухта Айвазовского (Церковная)
Завтрак в кафе гостиницы.
10:00 Выезд на маршрут до поселка Крабозаводское.
Далее пеший переход до бухты «Айвазовского», в одну сторону примерно 6 километров.
По пути увидим горы «Томари» и «Наторо» покрытые старыми елями и пихтами.
В самой бухте расположились два острова — «Айвазовского» и «Девятый Вал».
Остров «Девятый Вал» и расположенный на нем маяк получил такое название по известной картине Русского художника Айвазовского. Остров покрыт не бамбучником, а ельником прижатый к земле сильными океанскими ветрами.
Прогулка по бухте.
Обед.
После обеда выдвигаемся назад.
Возвращение в гостиницу, ужин.
Отправление на Сахалин
Завтрак в кафе.
Трансфер в морской порт Малокурильское (о. Шикотан).
Регистрация и оформление багажа.
14:00 Отход теплохода в порт Корсакова (о. Сахалин), время в пути около 18 часов.
Питание на теплоходе самостоятельно.
Прибытие на Сахалин
20:00 Подход теплохода в порт Корсаков (о. Сахалин).
Встреча в порту, трансфер в Южно-Сахалинск, размещение в гостинице.
Мыс и маяк Анива
Завтрак ланч-боксы (в связи с ранним выездом из гостиницы).
06:00 Отправление из Южно-Сахалинска, время в пути около 2 часов (около 120 км. в одну сторону).
08:00Прибытие в поселок Новиково, инструктаж по правилам безопасности.
Посадка в лодки, отправление на маяк «Анива» (время в пути около часа).
Прибытие на маяк Анива.
При хорошей погоде возможна высадка из лодок.
Вы сможете зайти внутрь маяка и увидеть своими глазами как все было устроено внутри.
Подняться на самый верх, откуда открываются потрясающие виды сразу на два побережья Сахалина, омываемые Охотским и Японским морями.
Окончание экскурсии по маяку.
Отправление на мыс Мраморный, расположен в 16 км севернее мыса Анива.
Прибытие на мыс Мраморный — прогулка по берегу.
Все желающие могут посетить Белый камень — интересное нагромождение белых камней среди черных скал.
Путь обратно в поселок Новиково, где вы пересаживаетесь на автомобиль и отправляетесь в Южно-Сахалинск.
Ужин (самостоятельно)
Свободный день
Свободный день для посещения рыбных рынков, японских маркетов и магазинов сувениров.
Также в свободный день можно отправиться на дополнительные экскурсии, например, озеро-лагуна Буссе.
Завершение программы
Завтрак в ресторане гостиницы.
Посещение рыбного рынка (по желанию).
Трансфер в аэропорт к рекомендованным рейсам (вылет в 11:45 и 15:00).
Проживание
Тур предусматривает проживание в Южно-Сахалинске в выбранной гостинице, а также в гостиницах на о. Кунашир и о. Шикотан, в каютах теплохода.
Стоимость тура в зависимости от места размещения в г. Южно-Сахалинск:
|Двухместное размещение
|Доплата за одноместное размещение
|«Гагарин» 3*
|221 000
|41 000
|«Командор» 3*
|218 000
|39 000
|«Мега Палас» 4*
|232 000
|46 500
|«Белка» 3*
|218 000
|39 000
Возможно проживание в других гостиницах — по запросу.
Летом на теплоходах все каюты делают четырехместными.
На Кунашире размещение в гостиницах МУП Южнокурильский Докер («Дом Дружбы», «Бриз», «Представительский Центр»).
На Шикотане размещение в гостинице «Империал» в поселке Крабозаводское.
Варианты проживания
Гостиница «Командор»
Этот отель расположен в центре Южно-Сахалинска, всего в 10 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном. Бесплатный WiFi предоставляется на всей территории отеля.
Светлые элегантные номера обставлены классической мебелью. На полу постелено ковровое покрытие. Номера оснащены холодильником и чайником. В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном и тапочками.
Гостиница «Гагарин»
Этот отель расположен в тихом месте в парковой зоне Южно-Сахалинска, в 15 минутах езды от аэропорта Хомутово. В отеле «Гагарин» к услугам гостей сауна с мини-бассейном.
Номера отеля «Гагарин» в Южно-Сахалинске оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей. В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.
По утрам в отеле подают полный завтрак «шведский стол». Ресторан «Гагарин» специализируется на блюдах европейской кухни.
Гостиница «Мега Палас»
Этот отель находится на российском дальневосточном острове Сахалин, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.
Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.
К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.
Гостиница «Белка»
Трехзведочная гостиница «Белка» расположилась в Южно-Сахалинске. Для гостей есть такие услуги как парковка, бесплатный Интернет, сейф, прачечная. Гостям, которые хотят отдохнуть от рутины, предлагается посетить сауну.
Номерной фонд представлен 46 категориями, которые разнятся по вместительности и комфортности, но несмотря на это, каждый номер оборудован удобной мебелью, для того, чтобы даже длительное проживание, было максимально комфортным. Также каждая комната имеет собственные санузел и душевую кабину.
Каждое утро, в ресторане на территории отеля накрываются завтраки. Обед и ужин проживающие могут заказать за дополнительную плату или же покушать в близлежащих кафе и местах общего питания.
Вблизи находятся такие достопримечательности как областной краеведческий музей, театральный центр имени Чехова, а также собор Воскресения Христова.
Теплоход
Размещение в 4-местной каюте.
Питание на теплоходе оплачивается самостоятельно.
Гостиница в Южно-Курильске
Номерной фонд острова Кунашир сильно ограничен.
Размещение зависит от наличия блока мест в той или иной гостинице на момент бронирования тура, а также типа номера (с одной или двумя кроватями).
Базовое размещение по туру: гостиницы МУП Докер («Дом Дружбы», «Представительский центр», «Бриз»). При отсутствии мест в данных гостиницах на выбранную дату тура — размещение в других гостиницах без дополнительных оплат.
Обращаем ваше внимание, что в большинстве гостиниц удобства находятся на этаже.
Гостиница «Империал»
Номерной фонд острова Шикотан сильно ограничен.
Размещение по туру в гостинице «Империал» (с. Крабозаводское).
В гостинице есть следующие номера:
- 3 номера с двумя раздельными кроватями;
- 3 номера с одной двуспальной кроватью;
- 2 одноместных / двухместных номера (удобства на два номера на этаже).
Обращаем ваше внимание, что не все номера с удобствами. Удобства могут находиться на этаже.
Также, в случае если закончились номера с раздельными кроватями — туристам может быть предложено размещение в номере с двуспальной кроватью. Например, две девушки размещаются на двуспальной кровати (по аналогии с размещением в палатке).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Проживание в Южно-Сахалинске в выбранной гостинице
- Экскурсионная программа на Сахалине
- Услуги гидов-экскурсоводов
- Проживание в гостинице Южно-Курильска
- Проживание в гостинице Малокурильска
- Питание, указанное в программе
- Транспортное обслуживание на маршрутах
- Сопровождение инструкторами и проводниками на маршрутах
- Оформление пограничного пропуска (Курильские острова являются пограничной зоной)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Билет на теплоход по маршруту порт Корсаков - Кунашир - Шикотан - порт Корсаков (место в 4-местной каюте приобретаем для вас самостоятельно) - 15 500 руб
- Питание на теплоходе
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- головной убор;
- спортивные сандалии;
- удобные спортивные сандалии, в которых можно ходить по воде и камням;
- треккинговая обувь на рифленой подошве, также сменная сухая обувь;
- треккинговые палки;
- полотенце;
- солнцезащитный крем (SPF) не менее 30 единиц;
- небольшой рюкзак для однодневных походов (руки должны быть свободны!);
- удобная ветро-влагозащитная куртка;
- купальные принадлежности;
- средства от комаров и клещей;
- перчатки;
- рубашка или кофта с длинным рукавом;
- индивидуальная аптечка;
- предметы личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Порядок посещения островов может измениться?
Обращаем Ваше внимание, что последовательность посещения островов может меняться согласно расписанию теплоходов, что никак не влияет на выполнение программы. Меняется только очередность посещения островов, программа не меняется.
Как организовано питание на теплоходе?
Питание на теплоходе не входит в стоимость тура. Кафе есть на всех теплоходах на Курилы, еда там очень скромная, лучше брать с собой на борт.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Большое спасибо за организацию тура, и хотя группа не была набрана и наш тур по факту оказался индивидуальным туром для двух участников, тем не менее всё было организовано на высоте, все запланированые экскурсии проведены. Трудно выделить кого то из гидов, все работали профессионально, больше всех по времени провели с Иваном на Шикотане, красивейшая природа, купание в Солдатском заливе, и хотя последняя экскурсия к острову Айвазовского прошла под дождем а это 18 километров туда и обратно и наша непромокаемая одежда промокла до нитки, все были довольны.
Рекомендую любителям путешествий этот тур, не пожалеете, но надо сразу настраиваться на длительные переходы. На Кунашире побывали на вулкане Менделеева, в гальдере вулкана Головнина и у мыса Столбчатый. На Сахалине: в бухте Тихой, у мыса Великан и на горно-лыжном курорте. Также была интересная экскурсия в день прибытия по городу.
О погоде: нам повезло дождь был в Южно-Сахалинске только в день прилета 23 сентября и на Шикотане во время последней экскурсии 5 октября остальное время тёплая погода.
Порадовало, что все развивается хорошими темпами и на Сахалине и на Курилах.