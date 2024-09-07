Программа тура по дням
Отправление на Кунашир
09:00 Сбор группы.
Трансфер в морской порт города Корсаков.
10:00 Оформление на судно.
После проверки билетов и документов мы поднимаемся на борт судна и попадаем в фойе, где находится стойка регистрации и сотрудники оформляют пассажиров в соответствующие каюты.
12:00 Отправление теплохода в Южно-Курильск (о. Кунашир).
Обед и ужин на теплоходе (самостоятельно).
Важно! Необходимо на начало тура иметь WhatsApp и предоставить актуальный номер телефона. Вся информация направляется в чат группы.
Прибытие на Кунашир. Тихий океан. Южно-Курильский мыс
18:00 Прибытие в Южно-Курильск (о. Кунашир).
Встреча в морском порту, трансфер в гостиницу, размещение.
Встреча заката на побережье Тихого океана под бокал игристого!
Одна из визитных карточек Кунашира — Южно-Курильский мыс, на котором расположен заброшенный маяк.
Трансфер в гостиницу.
Ужин в кафе.
Фумарольное поле вулкана Менделеева
10:00 Посещение Краеведческого музея, экскурсия по музею.
11:00 Отправление на маршрут «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева».
Вулкан «Менделеева», расположенный в южной части острова Кунашир, относится к особо охраняемым природным территориям и в 1983 году был удостоен статуса государственного памятника природы.
У подножия этого действующего вулкана, заросшего бамбуком, до сих пор находятся японские термальные ванны, где, по легенде, купался император Хирохито.
Транспортом до 17 км, далее треккинговый маршрут около 3 км в одну сторону.
Маршрут проходит через заповедную зону. Природа этих мест уникальна. Многовековые деревья со стволами до 2 метров в диаметре, заросли Курильского бамбука, чистейшие горные ручьи.
Подход к фумарольному полю.
Здесь можно почувствовать горячее «дыхание» земли.
Ее поверхность больше напоминает марсианский пейзаж.
Малые и большие дымящиеся фумаролы, кедровый стланик и вид на горы Хоккайдо.
Стоянка 2 часа.
Обед (ланч-бокс).
По желанию купание в диких горячих источниках.
Возвращение к 17му километру.
Поездка на каскад водопадов р. Кислый (купание по желанию).
Вечером возвращение в Южно-Курильск.
Ужин в кафе.
Головнинский клиф. Кальдера вулкана Головнина. Озера Кипящие и Горячее
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Отправление в сторону с. Головнино (полуостров Весловский).
Путь с остановкой на смотровой площадке для непродолжительного отдыха и сделать самые красивые кадры.
По прибытию стоянка на Головнинском клифе для осмотра и фотографирования.
Переезд в сторону кальдеры «Головнина», озера Кипящее и Горячее.
Прогулка 2,5–3 часа по грунтовой дороге, примерно 7 км. в одну сторону.
Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика.
Время стоянки в кальдере около 2 часов.
Обед (ланч бокс).
Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем (541 м).
На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее.
Кальдера вулкана Головнина уникальна происходящей вулканической деятельностью.
Со дна Кипящего озера внезапно может ударить струя перегретого пара и кипящей воды — невероятное
зрелище!
Одно из сольфатарных полей озера Горячего извергло однажды поток жидкой серы, излившейся в озеро и застывший там причудливым языком.
Купание в озере «Горячее».
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе.
Мыс Столбчатый. Термальные источники
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Выезд на маршрут.
Мыс Столбчатый на Кунашире — одно из самых удивительных и уникальных мест на земле представляет собой уникальное геологическое образование, возникшее в результате окаменения базальтовой лавы.
Излившись из жерла вулкана Менделеева более 6 млн лет назад, лава попала в толщу воды и под воздействием определенных температур разделилась на абсолютно правильные 5-6-гранные столбики, а затем поднялась из океана на поверхность.
Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыс Столбчатый, тот не видел Кунашир».
Экологическая тропа «Столбовская», выход на побережье.
Осмотр скал вулканического происхождения.
Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.
Красивейшие «аквариумы» и лагуны с кристально чистой водой цвета лазури.
Величественные «органы» из застывшей лавы.
Возвращение в Южно-Курильск, посещение термальных источников п. Горячий пляж (слабокислые, углекисло-азотные, сульфатно-хлоридно-натриевые воды с повышенным содержанием метана, бора брома).
Вечером возвращение в гостиницу.
Ужин в кафе.
Отправление на Шикотан
11:00 Трансфер в морской порт Южно-Курильска (о. Кунашир).
После проверки билетов и документов мы поднимаемся на борт судна и попадаем в фойе, где находится стойка регистрации.
Сотрудники оформляют пассажиров в соответствующие каюты (согласно билетам).
14:00 Отправление теплохода на о. Шикотан.
Обед на теплоходе самостоятельно.
18:00 Подход теплохода в порт Малокурильского (о. Шикотан).
Встреча в порту, трансфер в гостиницу, ужин.
Свободное время
Мыс Край Света. Бухта Безымянная
Завтрак в гостинице.
10:00 Отправление на мыс «Край света».
Когда попадаешь сюда, сразу становится понятным смысл названия.
Сверху открывается захватывающий вид на безбрежные просторы Тихого океана, и невольно приходит мысль о том, что ты действительно находишься на краю земли!
Это самая далекая от столицы точка России — расстояние 7400 км по прямой.
Прогулка на мыс Краб, на котором расположился маяк Шпанберга.
Далее переезд в Бухту Безымянная.
По утверждению многих очевидцев — эта бухта является самым красивым природным местом острова из-за россыпи островков, расположенных внутри бухты.
Обед — ланч-боксы.
Свободное время для отдыха.
В теплую погоду можно позагорать и искупаться в Тихом океане.
Вечером возвращение в гостиницу.
Отдых.
Ужин.
Бухта Айвазовского (Церковная)
Завтрак в кафе гостиницы.
10:00 Выезд на маршрут до поселка Крабозаводское.
Далее пеший переход до бухты «Айвазовского», в одну сторону примерно 6 километров.
По пути увидим горы «Томари» и «Наторо» покрытые старыми елями и пихтами.
В самой бухте расположились два острова — «Айвазовского» и «Девятый Вал».
Остров «Девятый Вал» и расположенный на нем маяк получил такое название по известной картине Русского художника Айвазовского. Остров покрыт не бамбучником, а ельником прижатый к земле сильными океанскими ветрами.
Прогулка по бухте.
Обед.
После обеда выдвигаемся назад.
Возвращение в гостиницу, ужин.
Отправление на Сахалин
Завтрак в кафе.
Трансфер в морской порт Малокурильское (о. Шикотан).
Регистрация и оформление багажа.
14:00 Отход теплохода в порт Корсакова (о. Сахалин), время в пути около 18 часов.
Питание на теплоходе самостоятельно.
Прибытие на Сахалин
20:00 Подход теплохода в порт Корсаков (о. Сахалин).
Встреча в порту, трансфер в Южно-Сахалинск.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах на о. Кунашир и о. Шикотан, в каютах теплохода.
Двухместное размещение — 125 000 руб. /чел.
Доплата за одноместное размещение — 13 500 руб. /чел.
Летом на теплоходах все каюты четырехместные.
Варианты проживания
Гостиница в Южно-Курильске
Номерной фонд острова Кунашир сильно ограничен.
Размещение зависит от наличия блока мест в той или иной гостинице на момент бронирования тура, а также типа номера (с одной или двумя кроватями).
Базовое размещение по туру: гостиницы МУП Докер («Дом Дружбы», «Представительский центр», «Бриз»). При отсутствии мест в данных гостиницах на выбранную дату тура — размещение в других гостиницах без дополнительных оплат.
Обращаем ваше внимание, что в большинстве гостиниц удобства находятся на этаже.
Гостиница «Империал»
Номерной фонд острова Шикотан сильно ограничен.
Размещение по туру в гостинице «Империал» (с. Крабозаводское).
В гостинице есть следующие номера:
- 3 номера с двумя раздельными кроватями;
- 3 номера с одной двуспальной кроватью;
- 2 одноместных / двухместных номера (удобства на два номера на этаже).
Обращаем ваше внимание, что не все номера с удобствами. Удобства могут находиться на этаже.
Также, в случае если закончились номера с раздельными кроватями — туристам может быть предложено размещение в номере с двуспальной кроватью. Например, две девушки размещаются на двуспальной кровати (по аналогии с размещением в палатке).
Каюта теплохода
Каюта второй категории, 4-местное размещение с удобствами.
Питание на теплоходе оплачивается самостоятельно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Услуги гидов-экскурсоводов
- Проживание в гостинице к Южно-Курильске
- Проживание в гостинице к Малокурильском
- Питание, указанное в программе
- Транспортное обслуживание на маршрутах
- Сопровождение инструкторами и гидами
- Оформление пограничного разрешения
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно
- Билет на теплоход по маршруту порт Корсаков - Южно-Курильск - Малокурильское - Корсаков (каюта второй категории, 4-местное размещение с удобствами приобретаем для вас самостоятельно) - 13 500 руб. /чел
- Питание в кафе на теплоходе
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- головной убор;
- спортивные сандалии;
- удобные спортивные сандалии, в которых можно ходить по воде и камням;
- треккинговая обувь на рифленой подошве, также сменная сухая обувь;
- треккинговые палки;
- полотенце;
- солнцезащитный крем (SPF) не менее 30 единиц;
- небольшой рюкзак для однодневных походов (руки должны быть свободны!);
- удобная ветро-влагозащитная куртка;
- купальные принадлежности;
- средства от комаров и клещей;
- перчатки;
- рубашка или кофта с длинным рукавом;
- индивидуальная аптечка;
- предметы личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организовано питание на теплоходе?
Питание на теплоходе не входит в стоимость тура. Кафе есть на всех теплоходах на Курилы, еда там очень скромная, лучше брать с собой на борт.