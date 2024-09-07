Кунашир - Шикотан

Треккинговые маршруты по зарослям курильского бамбука, фумарольные поля и термальные источники вулканов, маяки на обрывистых мысах и бескрайний Тихий океан ждут нас! Мы отправимся в морское путешествие на два Курильских острова — Кунашир и Шикотан и посетим их топовые локации!
4.67
3 отзыва
Кунашир - Шикотан
Кунашир - Шикотан
Кунашир - Шикотан
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Отправление на Кунашир

09:00 Сбор группы.

Трансфер в морской порт города Корсаков.

10:00 Оформление на судно.

После проверки билетов и документов мы поднимаемся на борт судна и попадаем в фойе, где находится стойка регистрации и сотрудники оформляют пассажиров в соответствующие каюты.

12:00 Отправление теплохода в Южно-Курильск (о. Кунашир).

Обед и ужин на теплоходе (самостоятельно).

Важно! Необходимо на начало тура иметь WhatsApp и предоставить актуальный номер телефона. Вся информация направляется в чат группы.

Отправление на КунаширОтправление на Кунашир
2 день

Прибытие на Кунашир. Тихий океан. Южно-Курильский мыс

18:00 Прибытие в Южно-Курильск (о. Кунашир).

Встреча в морском порту, трансфер в гостиницу, размещение.

Встреча заката на побережье Тихого океана под бокал игристого!

Одна из визитных карточек Кунашира — Южно-Курильский мыс, на котором расположен заброшенный маяк.

Трансфер в гостиницу.

Ужин в кафе.

Прибытие на Кунашир. Тихий океан. Южно-Курильский мысПрибытие на Кунашир. Тихий океан. Южно-Курильский мысПрибытие на Кунашир. Тихий океан. Южно-Курильский мыс
3 день

Фумарольное поле вулкана Менделеева

10:00 Посещение Краеведческого музея, экскурсия по музею.

11:00 Отправление на маршрут «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева».

Вулкан «Менделеева», расположенный в южной части острова Кунашир, относится к особо охраняемым природным территориям и в 1983 году был удостоен статуса государственного памятника природы.

У подножия этого действующего вулкана, заросшего бамбуком, до сих пор находятся японские термальные ванны, где, по легенде, купался император Хирохито.

Транспортом до 17 км, далее треккинговый маршрут около 3 км в одну сторону.

Маршрут проходит через заповедную зону. Природа этих мест уникальна. Многовековые деревья со стволами до 2 метров в диаметре, заросли Курильского бамбука, чистейшие горные ручьи.

Подход к фумарольному полю.

Здесь можно почувствовать горячее «дыхание» земли.

Ее поверхность больше напоминает марсианский пейзаж.

Малые и большие дымящиеся фумаролы, кедровый стланик и вид на горы Хоккайдо.

Стоянка 2 часа.

Обед (ланч-бокс).

По желанию купание в диких горячих источниках.

Возвращение к 17му километру.

Поездка на каскад водопадов р. Кислый (купание по желанию).

Вечером возвращение в Южно-Курильск.

Ужин в кафе.

Фумарольное поле вулкана МенделееваФумарольное поле вулкана МенделееваФумарольное поле вулкана МенделееваФумарольное поле вулкана Менделеева
4 день

Головнинский клиф. Кальдера вулкана Головнина. Озера Кипящие и Горячее

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление в сторону с. Головнино (полуостров Весловский).

Путь с остановкой на смотровой площадке для непродолжительного отдыха и сделать самые красивые кадры.

По прибытию стоянка на Головнинском клифе для осмотра и фотографирования.

Переезд в сторону кальдеры «Головнина», озера Кипящее и Горячее.

Прогулка 2,5–3 часа по грунтовой дороге, примерно 7 км. в одну сторону.

Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика.

Время стоянки в кальдере около 2 часов.

Обед (ланч бокс).

Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем (541 м).

На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее.

Кальдера вулкана Головнина уникальна происходящей вулканической деятельностью.

Со дна Кипящего озера внезапно может ударить струя перегретого пара и кипящей воды — невероятное
зрелище!

Одно из сольфатарных полей озера Горячего извергло однажды поток жидкой серы, излившейся в озеро и застывший там причудливым языком.

Купание в озере «Горячее».

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе.

Головнинский клиф. Кальдера вулкана Головнина. Озера Кипящие и ГорячееГоловнинский клиф. Кальдера вулкана Головнина. Озера Кипящие и ГорячееГоловнинский клиф. Кальдера вулкана Головнина. Озера Кипящие и ГорячееГоловнинский клиф. Кальдера вулкана Головнина. Озера Кипящие и Горячее
5 день

Мыс Столбчатый. Термальные источники

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Выезд на маршрут.

Мыс Столбчатый на Кунашире — одно из самых удивительных и уникальных мест на земле представляет собой уникальное геологическое образование, возникшее в результате окаменения базальтовой лавы.

Излившись из жерла вулкана Менделеева более 6 млн лет назад, лава попала в толщу воды и под воздействием определенных температур разделилась на абсолютно правильные 5-6-гранные столбики, а затем поднялась из океана на поверхность.

Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыс Столбчатый, тот не видел Кунашир».

Экологическая тропа «Столбовская», выход на побережье.

Осмотр скал вулканического происхождения.

Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.

Красивейшие «аквариумы» и лагуны с кристально чистой водой цвета лазури.

Величественные «органы» из застывшей лавы.

Возвращение в Южно-Курильск, посещение термальных источников п. Горячий пляж (слабокислые, углекисло-азотные, сульфатно-хлоридно-натриевые воды с повышенным содержанием метана, бора брома).

Вечером возвращение в гостиницу.

Ужин в кафе.

Мыс Столбчатый. Термальные источникиМыс Столбчатый. Термальные источникиМыс Столбчатый. Термальные источникиМыс Столбчатый. Термальные источники
6 день

Отправление на Шикотан

11:00 Трансфер в морской порт Южно-Курильска (о. Кунашир).

После проверки билетов и документов мы поднимаемся на борт судна и попадаем в фойе, где находится стойка регистрации.

Сотрудники оформляют пассажиров в соответствующие каюты (согласно билетам).

14:00 Отправление теплохода на о. Шикотан.

Обед на теплоходе самостоятельно.

18:00 Подход теплохода в порт Малокурильского (о. Шикотан).

Встреча в порту, трансфер в гостиницу, ужин.

Свободное время

Отправление на ШикотанОтправление на Шикотан
7 день

Мыс Край Света. Бухта Безымянная

Завтрак в гостинице.

10:00 Отправление на мыс «Край света».

Когда попадаешь сюда, сразу становится понятным смысл названия.

Сверху открывается захватывающий вид на безбрежные просторы Тихого океана, и невольно приходит мысль о том, что ты действительно находишься на краю земли!

Это самая далекая от столицы точка России — расстояние 7400 км по прямой.

Прогулка на мыс Краб, на котором расположился маяк Шпанберга.

Далее переезд в Бухту Безымянная.

По утверждению многих очевидцев — эта бухта является самым красивым природным местом острова из-за россыпи островков, расположенных внутри бухты.

Обед — ланч-боксы.

Свободное время для отдыха.

В теплую погоду можно позагорать и искупаться в Тихом океане.

Вечером возвращение в гостиницу.

Отдых.

Ужин.

Мыс Край Света. Бухта БезымяннаяМыс Край Света. Бухта БезымяннаяМыс Край Света. Бухта БезымяннаяМыс Край Света. Бухта Безымянная
8 день

Бухта Айвазовского (Церковная)

Завтрак в кафе гостиницы.

10:00 Выезд на маршрут до поселка Крабозаводское.

Далее пеший переход до бухты «Айвазовского», в одну сторону примерно 6 километров.

По пути увидим горы «Томари» и «Наторо» покрытые старыми елями и пихтами.

В самой бухте расположились два острова — «Айвазовского» и «Девятый Вал».

Остров «Девятый Вал» и расположенный на нем маяк получил такое название по известной картине Русского художника Айвазовского. Остров покрыт не бамбучником, а ельником прижатый к земле сильными океанскими ветрами.

Прогулка по бухте.

Обед.

После обеда выдвигаемся назад.

Возвращение в гостиницу, ужин.

Бухта Айвазовского (Церковная)Бухта Айвазовского (Церковная)Бухта Айвазовского (Церковная)Бухта Айвазовского (Церковная)
9 день

Отправление на Сахалин

Завтрак в кафе.

Трансфер в морской порт Малокурильское (о. Шикотан).

Регистрация и оформление багажа.

14:00 Отход теплохода в порт Корсакова (о. Сахалин), время в пути около 18 часов.

Питание на теплоходе самостоятельно.

10 день

Прибытие на Сахалин

20:00 Подход теплохода в порт Корсаков (о. Сахалин).

Встреча в порту, трансфер в Южно-Сахалинск.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах на о. Кунашир и о. Шикотан, в каютах теплохода.

Двухместное размещение — 125 000 руб. /чел.

Доплата за одноместное размещение — 13 500 руб. /чел.

Летом на теплоходах все каюты четырехместные.

Варианты проживания

Гостиница в Южно-Курильске

4 ночи

Номерной фонд острова Кунашир сильно ограничен.

Размещение зависит от наличия блока мест в той или иной гостинице на момент бронирования тура, а также типа номера (с одной или двумя кроватями).

Базовое размещение по туру: гостиницы МУП Докер («Дом Дружбы», «Представительский центр», «Бриз»). При отсутствии мест в данных гостиницах на выбранную дату тура — размещение в других гостиницах без дополнительных оплат.

Обращаем ваше внимание, что в большинстве гостиниц удобства находятся на этаже.

Гостиница «Империал»

3 ночи

Номерной фонд острова Шикотан сильно ограничен.

Размещение по туру в гостинице «Империал» (с. Крабозаводское).

В гостинице есть следующие номера:

  • 3 номера с двумя раздельными кроватями;
  • 3 номера с одной двуспальной кроватью;
  • 2 одноместных / двухместных номера (удобства на два номера на этаже).

Обращаем ваше внимание, что не все номера с удобствами. Удобства могут находиться на этаже.

Также, в случае если закончились номера с раздельными кроватями — туристам может быть предложено размещение в номере с двуспальной кроватью. Например, две девушки размещаются на двуспальной кровати (по аналогии с размещением в палатке).

Гостиница «Империал»Гостиница «Империал»

Каюта теплохода

2 ночи

Каюта второй категории, 4-местное размещение с удобствами.

Питание на теплоходе оплачивается самостоятельно.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Услуги гидов-экскурсоводов
  • Проживание в гостинице к Южно-Курильске
  • Проживание в гостинице к Малокурильском
  • Питание, указанное в программе
  • Транспортное обслуживание на маршрутах
  • Сопровождение инструкторами и гидами
  • Оформление пограничного разрешения
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно
  • Билет на теплоход по маршруту порт Корсаков - Южно-Курильск - Малокурильское - Корсаков (каюта второй категории, 4-местное размещение с удобствами приобретаем для вас самостоятельно) - 13 500 руб. /чел
  • Питание в кафе на теплоходе
Место начала и завершения?
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • головной убор;
  • спортивные сандалии;
  • удобные спортивные сандалии, в которых можно ходить по воде и камням;
  • треккинговая обувь на рифленой подошве, также сменная сухая обувь;
  • треккинговые палки;
  • полотенце;
  • солнцезащитный крем (SPF) не менее 30 единиц;
  • небольшой рюкзак для однодневных походов (руки должны быть свободны!);
  • удобная ветро-влагозащитная куртка;
  • купальные принадлежности;
  • средства от комаров и клещей;
  • перчатки;
  • рубашка или кофта с длинным рукавом;
  • индивидуальная аптечка;
  • предметы личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как организовано питание на теплоходе?

Питание на теплоходе не входит в стоимость тура. Кафе есть на всех теплоходах на Курилы, еда там очень скромная, лучше брать с собой на борт.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
М
7 сен 2024
Мне все очень понравилось, организация, безопасность, никаких проблем не возникло. Отдельное спасибо гиду Галине!
А
30 авг 2024
Спасибо за чудесные впечатления и положительные эмоции от тура. Сахалин откровенно порадовал, а о. Итуруп просто поразил красотой уникальной природы и живописными видами. Несомненно, это в том числе, заслуга организаторов. Сахалин действительно стал немножко моим. Все сопровождающие, гиды, водители, повара и помощники постарались на 100%. Ещё раз Огромное спасибо!
Н
30 авг 2024
Огромная благодарность менеджерам Большой Страны. Все без исключения моментально реагировали на наши вопросы, особая благодарность Анне Топорковой за терпение и понимание, помощь в оформлении документации тура, все выполнено точно и не вызывало никаких вопросов принимающей стороны.
Огромная благодарность менеджерам Большой Страны. Все без исключения моментально реагировали на наши вопросы, особая благодарность АннеОгромная благодарность менеджерам Большой Страны. Все без исключения моментально реагировали на наши вопросы, особая благодарность АннеОгромная благодарность менеджерам Большой Страны. Все без исключения моментально реагировали на наши вопросы, особая благодарность АннеОгромная благодарность менеджерам Большой Страны. Все без исключения моментально реагировали на наши вопросы, особая благодарность АннеОгромная благодарность менеджерам Большой Страны. Все без исключения моментально реагировали на наши вопросы, особая благодарность АннеОгромная благодарность менеджерам Большой Страны. Все без исключения моментально реагировали на наши вопросы, особая благодарность АннеОгромная благодарность менеджерам Большой Страны. Все без исключения моментально реагировали на наши вопросы, особая благодарность АннеОгромная благодарность менеджерам Большой Страны. Все без исключения моментально реагировали на наши вопросы, особая благодарность Анне

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