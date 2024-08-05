А на Шикотане вас ждет увлекательный джип-тур по самым знаковым местам острова с локальными пешими прогулками.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску. Обед в японском ресторане
Прибытие в г. Южно-Сахалинск.
Встреча в аэропорту.
Трансфер в гостиницу, оставляем вещи.
Заселение во все гостиницы в 14:00, при необходимости ранний заезд бронируется и оплачивается заранее.
Приветственный обед в японском ресторане.
Обзорная автобусная экскурсия по Южно-Сахалинску — столице Сахалинской области. Современный красивый город с историей.
Посещение видовой площадки на горнолыжном комплексе «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на г. Южно-Сахалинск, расположенный в долине в окружении сопок и хребтов.
Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
В Южно-Сахалинске много аутентичных уютных ресторанов с японской, корейской, китайской и европейской кухней.
Бухта Тихая. Восточное побережье Охотского моря
08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе.
Время в пути с остановками примерно 3 часа, 135 км, асфальтированная федеральная трасса.
По пути заедем на янтарное побережье и пособираем янтарь, понаблюдаем за нерпами, отдыхающих на камнях.
Посетим японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.
Промежуточная остановка в поселке рыбаков Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать.
В бухте Тихой прогулка по побережью, после которой вас будет ждать горячий гастрономический обед — вкуснейшая сахалинская уха с красной рыбой,дальневосточные деликатесы, икра, чай с травами, сахалинские сладости.
19:00 Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Мыс Птичий и Мыс Великан. Юго-восточное побережье Охотского моря
08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на джипе. Время в пути 3 часа, 100 км, первая половина пути федеральная асфальтированная трасса, вторая половина пути сложная дорога через перевал.
Прогулка вдоль побережья Охотского моря, 1,5–2 км в одну сторону — удивительной красоты величественные каменные арки, колонны и кекуры-исполины, созданные ветром и морскими волнами, гроты, птичьи базары.
Возвращаетесь уже по морским террасам, познакомитесь с сахалинской флорой, представленной здесь в разнообразии.
На побережье вас будет ждать обед —ланч-боксы, дальневосточные деликатесы, чай с травами и ягодами, сахалинские сладости.
19:00 Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Отправление теплохода на Шикотан
Завтрак в гостинице.
12:30 Трансфер в порт Корсаков. Оформление на судно.
16:00 Отправление теплохода на о. Шикотан.
Судно выходит из порта Корсаков и следует 4 часа вдоль береговой линии Тонино-Анивского полуострова.
С борта теплохода сможете увидеть маяк Анива, а во время перехода по Охотскому морю вероятно увидеть дельфинов и касаток.
Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно).
Прибытие на Шикотан. Гора Шикотан
Завтрак и обед на теплоходе (самостоятельно).
14:00 Подход судна в порт п. Малокурильское, о. Шикотан.
Шикотан — особое место, маленький Курильский остров в океане не похожий ни на какой другой.
Шикотан — это поэма! Если у острова есть душа, то она находится именно здесь, среди бамбуковых просторов, луговых террас, зарослей можжевельника и неприступных скал с цветущими на них эдельвейсами.
На Шикотане нет вулканов, термальных источников, медведей и змей.
Встреча в порту. Трансфер в гостиницу, размещение.
Отправление на машинах к самой главной горе острова — г. Шикотан (412 м), с вершины которой открывается панорама острова Шикотан и соседних островов Кунашир и Итуруп.
Ужин.
Джип-тур по самым знаковым местам Шикотана с локальными пешими прогулками
Завтрак в гостинице.
Джип-тур по самым знаковым местам о. Шикотан с локальными пешими прогулками.
Мыс Край Света — длинная (выступает в океан на 800 м) и плоская поверхность мыса с трех сторон обрывается в океан 40-метровыми стенками. И ты понимаешь, что действительно находишься на краю света, и в прямом, и в переносном смысле. Впереди 7 000 км Тихого океана…
Бухта Безымянная — в этих местах С. Говорухин в 1972 году снимал фильм «Робинзон Крузо» с Леонидом Куравлевым в главной роли.
Мыс Краб, маяк Шпанберга (1943 г) — последний маяк, построенный японцами на Курильских островах из оставшейся не реализованной из-за войны большой программы маячного строительства.
Название маяку дано в честь отважного путешественника и мореплавателя Мартына Петровича Шпанберга, исследовавшему Курильские острова.
Обед горячий на побережье — уха.
Вечером возвращение в гостиницу.
Ужин.
Морской переход на Кунашир
Освобождение номеров. Завтрак в гостинице.
Небольшая поездка на джипах по окрестным местам.
Трансфер в порт.
13:00 Отправление теплохода на о. Кунашир.
17:00 Подход судна в Южно-Курильск, о. Кунашир.
Встреча в порту, трансфер в гостиницу, размещение.
Едем здороваться с Тихим океаном!
Бескрайний Тихий с серьезным характером и мощнейшей энергетикой.
Прогулка по побережью — кекур «Чертов палец», «Чертовы ворота».
Ужин в кафе.
Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева».
На машинах 30 минут, далее треккинг 2–2,5 часа через бамбук с постоянным набором высоты, 3 км в одну сторону.
Путь с остановками для непродолжительного отдыха. Стоянка на фумарольном поле ~2 часа.
Фумаролы и сольфатары одни из самых крупных, если не сказать самые крупные на всех Курильских островах. Порталы в недра земли. По извергающемуся гулу и высокотемпературным газам даже страшно представить, что там внутри происходит.
Обед (сухпаек).
Купание в диких термальных источниках.
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе.
Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее».
На машинах 40 мину, далее треккинг 2,5–3 часа по тропинке, 7 км в одну сторону.
Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника, совершенно непроходимые для человека.
Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем с макс. высотой 541 м. На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее.
Время стоянки в кальдере ~3 часа.
Обед (сухпаек).
В озере Кипящее купаться нельзя, на дне озера и по берегам горячие ключи, грязевые котлы и горячий пар. Но в озере Горячее купаться большое наслаждение.
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе.
Мыс "Столбчатый". Столбовские источники. Скалы "Белые монахи". Охотское море
09:00 Завтрак в кафе.
10:00Выезд на маршрут средней сложности «Мыс Столбчатый» — одно из самых удивительных и уникальных мест на земле.
Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыса Столбчатый, тот не видел Кунашира».
Миллионы лет назад в результате извержения вулкана Менделеева базальтовая лава стекла к морю. Физико-химические процессы сотворили вот такие столбчатые отдельности в форме пяти-шестигранных колонн.
Но попадая сюда, принять, что это сотворила природа невозможно. Мистическое место со своей собственной музыкой.
Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря. Сложный проход по маленьким полочкам/обломкам столбов.
Отдых на мысе, купание в море.
В литоральных лагунах много морских ежей. Далее 2 км по берегу до места стоянки, где будет организован костровой обед — вкуснейшая уха.
Общий километраж пешей части маршрута 6 км.
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе.
Перелет в Южно-Сахалинск
Освобождение номеров. Завтрак в кафе.
При наличии времени будет организована непродолжительная поездка на гору Собачка и озеро Лагунное.
Трансфер в аэропорт.
Вылет в Южно-Сахалинск.
Расписание авиаперелетов на сезон 2024 выйдет в марте, после чего маршруты в дни перелетов могут быть скорректированы.
Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу.
Свободный день
Завтрак в ресторане гостиницы.
Свободный день (резервный на случай несвоевременного прилета).
Прогулки по красивейшему Южно-Сахалинску с большим количеством аллей и парков, благоуханием цветников и множеством фонтанов доставят вам удовольствие.
Вечером рекомендуем посетить один из уютных ресторанчиков с японской, корейской или паназиатской кухней.
Также рекомендуем посетить:
- Сахалинский краеведческий музей.
- Мемориальный комплекс «Победа» с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий. Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России.
- Магазины с корейскими и японскими товарами.
- Сувенирные магазины и рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов. Лучшего подарка для близких и друзей не придумать! А по пути в аэропорт можно забрать заказы.
Трансфер в аэропорт
Завтрак в ресторане гостиницы.
Трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Гостиницы
|Двухместное размещение
|Доплата за одноместное размещение
|«Гагарин» 3* / «Белка» 3*
|176 000
|23 000
|«Мега-Палас» 4*
|178 000
|27 200
Доплаты на Кунашире по желанию (повышенный уровень комфорта проживания):
- за двухместный люкс в гостинице Флагман (с удобствами) на о. Кунашир — 6 600 руб. /чел./4 ночи;
- за одноместный номер в гостинице Айсберг 2 (с удобствами) на о. Кунашир — 8 800 руб. /чел./4 ночи;
- за двухместный люкс в гостинице Айсберг 2 (с удобствами) на о. Кунашир — 6 600 руб. /чел./4 ночи.
Доп. сутки проживания в Южно-Сахалинске (при необходимости), руб:
|Гостиницы
|Двухместный номер
|Одноместный номер
|«Гагарин» 3* / «Белка» 3*
|7 200
|5 800
|«Мега-Палас» 4*
|8 300
|7 200
Варианты проживания
Отель «Гагарин»
Этот отель расположен в тихом месте в парковой зоне Южно-Сахалинска, в 15 минутах езды от аэропорта Хомутово. В отеле «Гагарин» к услугам гостей сауна с мини-бассейном.
Номера отеля «Гагарин» в Южно-Сахалинске оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей. В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.
По утрам в отеле подают полный завтрак «шведский стол». Ресторан «Гагарин» специализируется на блюдах европейской кухни.
Гости могут отдохнуть в караоке-баре. Рядом с отелем раскинулся парк им. Гагарина с красивым садом камней.
На территории отеля «Гагарин» обустроена бесплатная парковка. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации могут организовать для гостей трансфер.
Отель «Mega Palace hotel» 4
Этот отель находится на дальневосточном острове Сахалин России, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.
Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.
К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.
Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bambu. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.
Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на машине за 20 минут.
Гостиница «Белка»
Этот построенный из деревянного бруса отель находится в деловом районе, в 10 минутах ходьбы от главного вокзала Южно-Сахалинска в деловом центре города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с телевизором с плоским экраном.
Номера отеля «Белка» оформлены в альпийском стиле и располагают деревянными стенами и кондиционером. В номерах есть мини-бар и ванная комната с халатами, тапочками, феном и туалетными принадлежностями.
В ресторане отеля «Белка» подают блюда русской кухни. Гости могут заказать завтрак «шведский стол». В нескольких минутах ходьбы от отеля находятся рестораны и бары.
Гостиница «Флагман»
Гостиница занимает второй этаж в 2-этажном здании. Всего 7 номеров.
Душ, сауна — отдельно на этаже. Завтрак в кафе поселка, так как нет отдельного ресторана.
Номерной фонд:
- четыре 2-местных номера (раковина и унитаз);
- два одноместных номера (раковина и унитаз);
- один 3-местный люкс (2-комнатный, в одной комнате две 1,5-спальные кровати и в гостиной — раскладной диван, все удобства в номере).
Каюта
Размещение в 4-местной каюте теплохода.
Гостиница на о. Шикотан
Тур предусматривает 2-местное размещение в гостинице на Шикотане. В номерах две 1,5-спальные кровати.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
- Проживание в Южно-Сахалинске, 2-местное размещение
- Услуги гида-экскурсовода
- Питание согласно программе
- Трансфер Южно-Сахалинск - порт Корсаков / аэропорт - Южно-Сахалинск
- Проживание в Южно-Курильске в гостинице «Флагман» (ч/уд), 2-местное размещение
- Питание 3-разовое на Кунашире
- Проживание в гостинице на Шикотане, 2-местное размещение
- Питание 3-разовое на Шикотане
- Портовые сборы
- Постельное белье на теплоходе
- Аренда лодок и снаряжения
- Аренда каяков и снаряжения
- Транспортное обслуживание по программе
- Сопровождение инструкторами-проводниками на маршрутах
- Пропуск в заповедник «Курильский»
- Погранпропуск на о. Кунашир и о. Шикотан
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно
- Билет на теплоход Корсаков - Малокурильское, 4-местная каюта - 5 400 руб. /чел
- Билет на теплоход Малокурильское - Южно-Курильск, 4-местная каюта - 2 500 руб. /чел
- Авиабилет Южно-Курильск - Южно-Сахалинск - 7 500 руб. /чел
- Питание на теплоходе
- Ужины в Южно-Сахалинске
- Ранний заезд в гостиницы и поздний выезд из гостиниц
- Доплата за одноместное размещение
- Доплата на Кунашире по желанию за повышенный уровень комфорта проживания - 6 600 руб. /чел. /4 ночи
- Доп. сутки проживания в Южно-Сахалинске (при необходимости)
- Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- легкий головной убор для защиты от солнца;
- треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
- удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
- брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
- удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
- теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
- футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
- легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
- купальный костюм;
- носки теплые толстые;
- небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
- небольшой рюкзак 25-30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
- солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
- адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
- бутылка пластиковая для воды на маршруты;
- перчатки;
- телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
- фото/видеоаппаратура;
- средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Памятка по безопасности
Курильские острова являются регионом повышенной опасности для туризма, в особенности в части индивидуальных путешествий.
При организованном посещении маршрутов в составе группы турист обязан выполнять требования и рекомендации инструкторов и проводников, принимать меры предосторожности для обеспечения безопасности.
Опасные места:
- Кальдера вулкана Головнина, озёра Кипящее и Горячее. Грифоны и грязевые котлы с выбросами грязи и горячих паров газов. В Кипящем озере купание запрещено!
- Вулкан Менделеева, Фумарольные поля. Выбросы горячего пара, сероводородных газов, опасные участки для прохождения (возможные провалы), горячие сероводородные источники; жесткие стебли бамбука, растущего против хода движения.
- Мыс Столбчатый. Опасный переход по отвесным скальным участкам.
Опасные объекты:
- Растение ипритка — вызывает сильные ожоги и аллергию.
- Курильские медведи. Принимать все меры предосторожности во избежание встречи с ними (издавать громкие звуки, находясь в лесу; иметь при себе фальшфейер; никогда не убегать от зверя, медленно отходить в сторону, либо оставаться на месте).
- Рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка от несчастного случая?
Страховка в стоимость тура не входит. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?
Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:
- копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
- детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
- копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.
Информация о туристе:
- Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
- Занимаемая должность;
- Номер служебного (рабочего) телефона;
- Номер домашнего телефона.
Сроки подачи документов для оформления пропуска:
- для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
- для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Возможны ли изменения в программе?
Маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий, фактического времени вылета/прилета с/на острова и фактического времени прихода/отхода теплохода.