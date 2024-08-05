1 день

Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску. Обед в японском ресторане

Прибытие в г. Южно-Сахалинск.

Встреча в аэропорту.

Трансфер в гостиницу, оставляем вещи.

Заселение во все гостиницы в 14:00, при необходимости ранний заезд бронируется и оплачивается заранее.

Приветственный обед в японском ресторане.

Обзорная автобусная экскурсия по Южно-Сахалинску — столице Сахалинской области. Современный красивый город с историей.

Посещение видовой площадки на горнолыжном комплексе «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на г. Южно-Сахалинск, расположенный в долине в окружении сопок и хребтов.

Возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

В Южно-Сахалинске много аутентичных уютных ресторанов с японской, корейской, китайской и европейской кухней.