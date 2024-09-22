5 день

Головнинский клиф и кальдера вулкана Головнина

На юге острова Кунашир находится кальдера вулкана Головнина — самого южного вулкана Курильской гряды. Это активный вулкан, последнее извержение которого произошло уже в историческое время — около 1848 года.

После мощного извержения вулкан взорвался, образовав огромную кальдеру, которые со временем заполнились водой и образовали два невероятных озера.

08:00 Завтрак в кафе гостиницы.

09:00 Выезд на маршрут к полуострову Весловский. Первая остановка на смотровой площадке — откуда открывается завораживающий панорамный вид. Далее поездка на Головнинский клиф. Удивительные отвесные скалы, черный вулканический песок и сотни ракушек.

Отправление на пеший маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее», прогулка 2,5–3 часа по грунтовой дороге, 7 км. в одну сторону. Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика.

Время стоянки в кальдере около 2 часов.

Обед (ланч бокс). Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем (541 м). На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера-озера Кипящее и Горячее.

Кальдера вулкана Головнина уникальна происходящей вулканической деятельностью.

Со дна Кипящего озера внезапно может ударить струя перегретого пара и кипящей воды — невероятное зрелище!

Одно из сольфатарных полей озера Горячего извергло однажды поток жидкой серы, излившейся в озеро и застывший там причудливым языком. Купание в горячих источниках.

Возвращение в гостиницу вечером. Ужин в кафе.