Сможете подняться к фумаролам, искупаетесь в горячих источниках и увезете массу приятных воспоминаний!
Программа тура по дням
Отправление на Кунашир
09:00 Трансфер в морской порт города Корсаков.
10:00 Оформление на теплоход.
12:00 Отправление теплохода к Южным Курильским островам. Обед, а также ужин на теплоходе (самостоятельно).
Весь путь до островов теплоход сопровождают стаи дельфинов. Иногда можно увидеть косаток и даже китов.
Важно! Необходимо на начало тура иметь WhatsApp и предоставить актуальный номер телефона. Вся информация направляется в чат группы.
Южно-Курильск и бухта Первухина
10:00 Приход теплохода в порт. Заселение в гостиницу.
12:00 Посещение экскурсии в краеведческом музее. После экскурсии отправление в одну из самых живописных бухт острова — бухту Первухина.
Многие путешественники называют её кусочком Ирландии на Кунашире. Холмы покрытые сочной зеленью, кристально чистая вода и галечный пляж.
В этом месте находится еще одна достопримечательность — гора «Собачья Голова».
Это крупный кекур, покрытый многолетними травами, еще не отделившийся от острова, по форме напоминает голову спаниеля.
Во времена Японского владения на горе находился японский храм. Сейчас же на гору ведет тропа, построенная военными. Поднимитесь на верх. Здесь открывается невероятные виды на окрестности бухты.
Обед из морепродуктов на берегу.
После обеда посещение кекура Чертов палец и Чертовы ворота, а также старого маяка на Южно-Курильском мысе. Вечером возвращение в гостиницу.
Ужин.
Ручей Четверикова и горячий пляж
Завтрак в кафе гостиницы.
09:00 отправление на маршрут.
Автотранспортом до поселка Горячий пляж. Увидим как через черный морской песок из-под земли выходят горячие струи пара и воды.
Далее пешеходная часть маршрута 8 км в одну сторону по пересеченной местности, через заповедные леса острова.
На данном маршруте необходима хорошая нескользящая обувь и трекинговые палки.
Прибытие к устью ручья Четверикова.
Это невероятное место называют «Кунаширским Бали» и по мнению путешественников именно здесь получаются самые невероятные фотографии.
Отвесные скалы, покрытые изумрудными мхами и папоротниками, тысячи мелких ручьев и водопадов аквамариновыми брызгами срываются в ручей небесно-голубого цвета.
Стоянка и обед (ланчбокс) около двух часов.
Далее возвращение к поселку Горячий пляж, посещение термального комплекса.
Купание в открытых ваннах с горячей вулканической водой. Настоящий релакс среди вулканов и тайги.
Фумарольное поле вулкана Менделеева и каскад водопадов ручья Кислый
08:00 Завтрак в кафе гостиницы.
09:00 Отправление на маршрут «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева».
Транспортом до 17 км, далее треккинговый маршрут около 3 км в одну сторону. Маршрут проходит через заповедную зону.
Природа этих мест уникальна. Многовековые деревья со стволами до 2 метров в диаметре, заросли Курильского бамбука, чистейшие горные ручьи.
Подход к фумарольному полю.
Здесь можно почувствовать горячее «дыхание» земли. Ее поверхность больше напоминает марсианский пейзаж. Малые и большие дымящиеся фумаролы, кедровый стланик и вид на горы Хоккайдо.
Стоянка 2 часа.
Обед (ланч бокс).
По желанию купание в диких горячих источниках. Возвращение к 17 километру. Далее поездка к каскаду небольших водопадов ручья «Кислый». Ручей спускается по склонам вулкана Менделеева, образуя небольшие каскады.
Вода в ручье приятной температуры.
По желанию можно искупаться.
Вечером возвращение в Южно-Курильск. Ужин в кафе гостиницы.
Головнинский клиф и кальдера вулкана Головнина
На юге острова Кунашир находится кальдера вулкана Головнина — самого южного вулкана Курильской гряды. Это активный вулкан, последнее извержение которого произошло уже в историческое время — около 1848 года.
После мощного извержения вулкан взорвался, образовав огромную кальдеру, которые со временем заполнились водой и образовали два невероятных озера.
08:00 Завтрак в кафе гостиницы.
09:00 Выезд на маршрут к полуострову Весловский. Первая остановка на смотровой площадке — откуда открывается завораживающий панорамный вид. Далее поездка на Головнинский клиф. Удивительные отвесные скалы, черный вулканический песок и сотни ракушек.
Отправление на пеший маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее», прогулка 2,5–3 часа по грунтовой дороге, 7 км. в одну сторону. Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика.
Время стоянки в кальдере около 2 часов.
Обед (ланч бокс). Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем (541 м). На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера-озера Кипящее и Горячее.
Кальдера вулкана Головнина уникальна происходящей вулканической деятельностью.
Со дна Кипящего озера внезапно может ударить струя перегретого пара и кипящей воды — невероятное зрелище!
Одно из сольфатарных полей озера Горячего извергло однажды поток жидкой серы, излившейся в озеро и застывший там причудливым языком. Купание в горячих источниках.
Возвращение в гостиницу вечером. Ужин в кафе.
Морская прогулка вдоль Тихоокеанского побережья и горячие источники «Добрый ключ»
Завтрак в кафе гостиницы.
Отправление в порт.
Посадка в моторную лодку.
Отправление на маршрут вдоль тихоокеанского побережья к северной части острова.
Во время прогулки можно увидеть дельфинов, сивучей, касаток. Остановки в районе мыса Геммерлинга. Здесь находится одно из самых больших лежбищ нерпы. Поход лодки к берегу в районе источника Чайка, или как его еще называют «Добрый Ключ».
Это классический онсэн, построенный японцами – каменный бассейн под открытым небом всего в нескольких метрах от моря, заполняется горячей водой из вулканических источников.
Купание в источнике.
Прогулка по безлюдным пляжам.
Обед на берегу — горячая уха на костре и морские деликатесы острова.
Далее возвращение в Южно-Курильск.
Ужин в гостинице.
Внимание! В случае плохих погодных условий (волнения на море) поездка будет осуществлена на внедорожниках повышенной проходимости.
Мыс Столбчатый
Мыс Столбчатый на Кунашире — одно из самых удивительных и уникальных мест на земле представляет собой уникальное геологическое образование, возникшее в результате окаменения базальтовой лавы.
Излившись из жерла вулкана Менделеева более 6 млн лет назад, лава попала в толщу воды и под воздействием определенных температур разделилась на абсолютно правильные пяти-шестигранные столбики, а затем поднялась из океана на поверхность.
Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыс Столбчатый, тот не видел Кунашир».
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Выезд на маршрут.
Выход на побережье.
Осмотр скал вулканического происхождения. Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря. Красивейшие «аквариумы» и лагуны с кристально чистой водой цвета лазури. Величественные «органы» из застывшей лавы.
Обед на маршруте (ланчбокс, чай).
В хорошую погоду возможно купание.
Вечером возвращение в гостиницу.
Ужин.
Отправление на Сахалин
Завтрак.
Трансфер в порт Южно-Курильска.
Регистрация и посадка на теплоход.
В 14:00 отправление на Сахалин.
Обед и ужин — самостоятельно в кафе теплохода.
Прибытие на Сахалин
Прибытие в порт Корсаков в 20:00.
Трансфер в Южно–Сахалинск.
Заселение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Проживание
Тур предусматривает двухместное проживание в гостинице Южно-Курильска.
- стоимость тура при двухместном размещении — 149 500 руб. /чел.;
- доплата за одноместное размещение — 19 000 руб. /чел.;
- стоимость места в каюте теплохода — 10 500 руб.
Номерной фонд острова сильно ограничен.
Размещение зависит от наличия блока мест в той или иной гостинице на момент бронирования тура, а также типа номера (с одной или двумя кроватями).
Базовое размещение по туру: гостиницы МУП Докер («Дом Дружбы», «Айсберг», «Бриз»). При отсутствии мест в данных гостиницах на выбранную дату тура — размещение в других гостиницах без дополнительных оплат.
Обращаем ваше внимание, что в большинстве гостиниц удобства находятся на этаже.
Варианты проживания
Гостиница «Дом Дружбы»
Гостиница «Айсберг»
Гостиница «Бриз»
Теплоход
Размещение в четырехместной каюте с удобствами.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Услуги гидов-экскурсоводов
- Проживание в гостинице Южно-Курильска
- Питание, указанное в программе
- Транспортное обслуживание на маршрутах
- Сопровождение инструкторами и гидами (на о. Кунашир)
- Оформление пограничного разрешения
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска
- Трансфер из аэропорта Южно-Сахалинска и в аэропорт
- Питание на теплоходе
- Проживание в Южно-Сахалинске
- Билет на теплоход по маршруту - 10 500 руб. /чел
- Доплата за одноместное размещение - 19 000 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- головной убор;
- спортивные сандалии;
- удобные спортивные сандалии, в которых можно ходить по воде и камням;
- треккинговая обувь на рифленой подошве, также сменная сухая обувь;
- треккинговые палки;
- полотенце;
- солнцезащитный крем (SPF) не менее 30 единиц;
- рюкзак;
- небольшой рюкзак для однодневных походов (руки должны быть свободны!);
- ветровка;
- удобная ветро-влагозащитная куртка;
- купальные принадлежности;
- средства от комаров и клещей;
- перчатки;
- рубашка или кофта с длинным рукавом;
- индивидуальная аптечка;
- предметы личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Уточнение по туру
Программа составлена с учетом опубликованного расписания движения между островами Сахалинской области теплохода «И. Фархутдинов».
Данный вид перевозки является дотационным и в приоритете используется для жителей Курильских островов. Действующее расписание в дальнейшем может быть изменено Министерством транспорта Сахалинской области с целью улучшения качества жизни жителей Курильских островов.
Просим учитывать данную информацию при оформлении тура и покупки авиабилетов в г. Южно-Сахалинск: оформлять авиабилеты по тарифам, предусматривающим возможность обмена дат перелета.
Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?
Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:
- копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
- детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
- копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.
Информация о туристе:
- Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
- Занимаемая должность;
- Номер служебного (рабочего) телефона;
- Номер домашнего телефона.
Сроки подачи документов для оформления пропуска:
- для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
- для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Как организовано питание на теплоходе?
Питание на теплоходе не входит в стоимость тура. Кафе есть на всех теплоходах на Курилы, еда там очень скромная, лучше брать с собой на борт.
Включена ли страховка в стоимость?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.