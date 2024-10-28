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пропорциональное сочетание. В целом, информации мало давалось о местности, в т. ч. от гида. Благо была экскурсия в Краеведческий музей. При следовании по маршруту группа сильно растягивалась, либо гид сильно уходил вперёд, что неправильно. Машина подходящая, но… для поездок по грязи белый салон и лысая резина как-то не подходят. При том, что протяжённость ряда пеших маршрутов, в т. ч. по грязи, можно было бы сократить при должной подготовленности автомобиля. С учётом высокой стоимости тура это можно было бы обеспечить.