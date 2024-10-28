Экскурсионные туры на неделю в Южно-Курильск

Найдено 3 тура в категории «7-дневные туры» в Южно-Курильске, цены от 86 500 ₽, скидки до 13%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Чудеса острова Кунашир в сентябре
Пешая
7 дней
-
13%
3 отзыва
Чудеса острова Кунашир в сентябре
Начало: Г. Южно-Сахалинск
19 сен в 10:00
108 000 ₽124 000 ₽ за человека
Кунашир - остров четырех вулканов
Пешая
7 дней
3 отзыва
Кунашир - остров четырех вулканов
Начало: Г. Южно-Сахалинск
17 июн в 10:00
24 июн в 10:00
86 500 ₽ за человека
7 дней на островах: Шикотан - Кунашир
Пешая
Джиппинг
7 дней
-
13%
3 отзыва
7 дней на островах: Шикотан - Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
23 сен в 10:00
от 129 000 ₽149 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Евгения
    28 октября 2024
    Заповедный Кунашир
    У нас была мини группа 7 человек. Поездки организованы комфортно Питание было вкусным, с душой. Но хотелось бы лучше чтобы были хотя бы 1
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    день морепродукты (Спросила друга, он ездил с другим оператором у них было) И еще обед бы делать горячим на океане и не этот кляр ((

  • И
    Ирина
    26 октября 2024
    Заповедный Кунашир
    Принимающая сторона - отличные организаторы путешествия. Интересно составленная обширная программа, профессиональный гид по музеям и острову Татьяна Винокурова, забота о
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    туристах - от встречи в аэропорту до постоянного информационного сопровождения, высокой дисциплины при маршрутизации и вкуснейших экзотических обедов на маршрутах, доброжелательная команда поваров-водителей-экскурсоводов. Обязательно воспользуюсь услугами принимающей стороны на следующий год и порекомендую друзьям.

  • Д
    Дмитрий
    21 октября 2024
    Заповедный Кунашир
    Не смотря на то, что началось всё с отмены рейса на Итуруп, и пришлось вместо тура по Итурупу взять тур по Сахалину, поездка прошла отлично. Благодаря замечательным гидам принимающей стороны я получил массу положительных эмоций и незабываемых впечатлений.
    Не смотря на то, что началось всё с отмены рейса на Итуруп, и пришлось вместо тураНе смотря на то, что началось всё с отмены рейса на Итуруп, и пришлось вместо тураНе смотря на то, что началось всё с отмены рейса на Итуруп, и пришлось вместо тураНе смотря на то, что началось всё с отмены рейса на Итуруп, и пришлось вместо тураНе смотря на то, что началось всё с отмены рейса на Итуруп, и пришлось вместо тураНе смотря на то, что началось всё с отмены рейса на Итуруп, и пришлось вместо тура
  • Н
    Наталья
    23 сентября 2024
    7 дней на островах: Шикотан - Кунашир
    Прекрасный тур по островам Кунашир и Шикотан в сентябре 2024 года. Много солнца, интересные природные локации, отличная пешая нагрузка и, самое замечательное, заботливые и опытные исполнители-инструкторы на островах. Отдых-актив запомнится надолго. Спасибо всем.
  • К
    Ксения
    22 сентября 2024
    7 дней на островах: Шикотан - Кунашир
    Всё чётко организовано.
  • К
    Ксения
    21 сентября 2024
    7 дней на островах: Шикотан - Кунашир
    Всё правильно организовано. Спасибо.
  • Б
    Борис
    21 августа 2024
    Кунашир - остров четырех вулканов
    В целом, самим туром доволен. Но есть ряд нюансов. Конечно, 4.5 дня тура при 3 днях на пароме не очень
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    пропорциональное сочетание. В целом, информации мало давалось о местности, в т. ч. от гида. Благо была экскурсия в Краеведческий музей. При следовании по маршруту группа сильно растягивалась, либо гид сильно уходил вперёд, что неправильно. Машина подходящая, но… для поездок по грязи белый салон и лысая резина как-то не подходят. При том, что протяжённость ряда пеших маршрутов, в т. ч. по грязи, можно было бы сократить при должной подготовленности автомобиля. С учётом высокой стоимости тура это можно было бы обеспечить.

    В целом, самим туром доволен. Но есть ряд нюансов. Конечно, 4.5 дня тура при 3 днях
  • П
    Павел
    3 июля 2024
    Кунашир - остров четырех вулканов
    Спасибо за интересное путешествие на Кунашир! Получил, что хотел: красивые виды, пешие походы, купание в море, озере, реке, термальных источниках. Погода
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    баловала разнообразием от комфортной солнечной до шторма на обратном пути. Огромное спасибо гиду Михаилу за заботу, терпение, внимательность и отличное настроение, которое он поддерживал в нас во время нашего проживания на Кунашире.

  • К
    Ксения
    2 июля 2024
    Кунашир - остров четырех вулканов
    Спасибо большое организаторам тура, и отдельное нашему гиду Михаилу, за прекрасный отдых и настроение. Кунашир-сказка ❤️
    Спасибо большое организаторам тура, и отдельное нашему гиду Михаилу, за прекрасный отдых и настроение. Кунашир-сказка ❤️Спасибо большое организаторам тура, и отдельное нашему гиду Михаилу, за прекрасный отдых и настроение. Кунашир-сказка ❤️Спасибо большое организаторам тура, и отдельное нашему гиду Михаилу, за прекрасный отдых и настроение. Кунашир-сказка ❤️Спасибо большое организаторам тура, и отдельное нашему гиду Михаилу, за прекрасный отдых и настроение. Кунашир-сказка ❤️Спасибо большое организаторам тура, и отдельное нашему гиду Михаилу, за прекрасный отдых и настроение. Кунашир-сказка ❤️
  • С
    Светлана
    2 октября 2023
    Восхождение на вулкан Тятя
    Организация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у "Большой Страны" и только укрепляюсь во мнении, что вы лучшие! Координатор всегда на связи, ни один вопрос не остался без ответа, все пожелания учтены. Благодарю за прекрасный отпуск!
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Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Курильску в категории «7-дневные туры»

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Сколько стоит тур в Южно-Курильске в апреле 2025
Сейчас в Южно-Курильске в категории "7-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 86 500 до 129 000 со скидкой до 13%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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