-
13%
Чудеса острова Кунашир в сентябре
Начало: Г. Южно-Сахалинск
19 сен в 10:00
108 000 ₽
124 000 ₽ за человека
Кунашир - остров четырех вулканов
Начало: Г. Южно-Сахалинск
17 июн в 10:00
24 июн в 10:00
86 500 ₽ за человека
-
13%
7 дней на островах: Шикотан - Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
23 сен в 10:00
от 129 000 ₽
149 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕвгения28 октября 2024Заповедный КунаширУ нас была мини группа 7 человек. Поездки организованы комфортно Питание было вкусным, с душой. Но хотелось бы лучше чтобы были хотя бы 1
- ИИрина26 октября 2024Заповедный КунаширПринимающая сторона - отличные организаторы путешествия. Интересно составленная обширная программа, профессиональный гид по музеям и острову Татьяна Винокурова, забота о
- ДДмитрий21 октября 2024Заповедный КунаширНе смотря на то, что началось всё с отмены рейса на Итуруп, и пришлось вместо тура по Итурупу взять тур по Сахалину, поездка прошла отлично. Благодаря замечательным гидам принимающей стороны я получил массу положительных эмоций и незабываемых впечатлений.
- ННаталья23 сентября 2024Прекрасный тур по островам Кунашир и Шикотан в сентябре 2024 года. Много солнца, интересные природные локации, отличная пешая нагрузка и, самое замечательное, заботливые и опытные исполнители-инструкторы на островах. Отдых-актив запомнится надолго. Спасибо всем.
- ККсения22 сентября 2024Всё чётко организовано.
- ККсения21 сентября 2024Всё правильно организовано. Спасибо.
- ББорис21 августа 2024В целом, самим туром доволен. Но есть ряд нюансов. Конечно, 4.5 дня тура при 3 днях на пароме не очень
- ППавел3 июля 2024Спасибо за интересное путешествие на Кунашир! Получил, что хотел: красивые виды, пешие походы, купание в море, озере, реке, термальных источниках. Погода
- ККсения2 июля 2024Спасибо большое организаторам тура, и отдельное нашему гиду Михаилу, за прекрасный отдых и настроение. Кунашир-сказка ❤️
- ССветлана2 октября 2023Восхождение на вулкан ТятяОрганизация как всегда на высоте. Уже не первый раз приобретаю тур у "Большой Страны" и только укрепляюсь во мнении, что вы лучшие! Координатор всегда на связи, ни один вопрос не остался без ответа, все пожелания учтены. Благодарю за прекрасный отпуск!
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Курильску в категории «7-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Южно-Курильске
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Южно-Курильске в апреле 2025
Сейчас в Южно-Курильске в категории "7-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 86 500 до 129 000 со скидкой до 13%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур в Южно-Курильске на 2025 год по теме «7-дневные туры», 9 ⭐ отзывов, цены от 86500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь