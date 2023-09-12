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Программа тура по дням
Отправление на Кунашир
08:30 Сбор группы на крыльце гостиницы «Гагарин».
09:00 Трансфер в морской порт города Корсаков.
Наше путешествие начинается с морского вокзала, который находится в городе Корсаков
10:00 Оформление на судно.
После проверки билетов и документов мы поднимаемся на борт судна и попадаем в фойе, где находится стойка регистрации и сотрудники оформляют пассажиров в соответствующие каюты.
12:00 Отправление теплохода в Южно-Курильск (о. Кунашир).
Обед и ужин на теплоходе (самостоятельно).
Прибытие на Кунашир. Тихий океан
18:00 Прибытие в Южно-Курильск (о. Кунашир).
Встреча в морском порту, трансфер в гостиницу, размещение.
Встреча заката на побережье Тихого океана под бокал игристого!
Одна из визитных карточек Кунашира — Южно-Курильский мыс, на котором расположен заброшенный маяк.
Ужин в кафе.
Фумарольное поле вулкана Менделеева
10:00 Посещение Краеведческого музея, экскурсия по музею.
11:00 Отправление на маршрут «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева».
Вулкан «Менделеева», расположенный в южной части острова Кунашир, относится к особо охраняемым природным территориям и в 1983 году был удостоен статуса государственного памятника природы.
У подножия этого действующего вулкана, заросшего бамбуком, до сих пор находятся японские термальные ванны, где, по легенде, купался император Хирохито.
Транспортом до 17го км, далее треккинговый маршрут около 3 км в одну сторону.
Маршрут проходит через заповедную зону.
Природа этих мест уникальна.
Многовековые деревья со стволами до 2 метров в диаметре, заросли Курильского бамбука, чистейшие горные ручьи.
Подход к фумарольному полю.
Здесь можно почувствовать горячее «дыхание» земли.
Ее поверхность больше напоминает марсианский пейзаж.
Малые и большие дымящиеся фумаролы, кедровый стланик и вид на горы Хоккайдо.
Стоянка 2 часа.
Обед (ланч-бокс).
По желанию купание в диких горячих источниках.
Возвращение к 17му километру.
Поездка на каскад водопадов р. Кислый (купание по желанию)
Вечером возвращение в Южно-Курильск.
Ужин в кафе.
Кальдера вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее
На юге острова Кунашир находится кальдера вулкана Головнина — самого южного вулкана Курильской гряды.
Это активный вулкан, последнее извержение которого произошло уже в историческое время — около 1848 года. После мощного извержения вулкан взорвался, образовав огромную кальдеру, которые со временем заполнились водой и образовали два невероятных озера.
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Отправление в сторону с. Головнино (полуостров Весловский).
Путь с остановкой на смотровой площадке для непродолжительного отдыха и сделать самые красивые кадры.
По прибытию стоянка на Головнинском клифе для осмотра и фотографирования.
Переезд в сторону кальдеры «Головнина. Озера Кипящее и Горячее».
Прогулка 2,5–3 часа по грунтовой дороге, примерно 7 км. в одну сторону.
Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика.
Время стоянки в кальдере около 2 часов.
Обед (ланч бокс).
Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем (541 м).
На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее.
Кальдера вулкана Головнина уникальна происходящей вулканической деятельностью.
Со дна Кипящего озера внезапно может ударить струя перегретого пара и кипящей воды — невероятное зрелище!
Одно из сольфатарных полей озера Горячего извергло однажды поток жидкой серы, излившейся в озеро и застывший там причудливым языком.
Купание в озере «Горячее».
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе.
Мыс Столбчатый. Термальные источники
Мыс Столбчатый на Кунашире — одно из самых удивительных и уникальных мест на земле представляет собой уникальное геологическое образование, возникшее в результате окаменения базальтовой лавы.
Излившись из жерла вулкана Менделеева более 6 млн лет назад, лава попала в толщу воды и под воздействием определенных температур разделилась на абсолютно правильные пяти-шестигранные столбики, а затем поднялась из океана на поверхность.
Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыс Столбчатый, тот не видел Кунашир».
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Выезд на маршрут.
Экологическая тропа «Столбовская», выход на побережье.
Осмотр скал вулканического происхождения.
Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.
Красивейшие «аквариумы» и лагуны с кристально чистой водой цвета лазури.
Величественные «органы» из застывшей лавы.
Возвращение в Южно-Курильск, посещение термальных источников п. Горячий пляж (Слабокислые, углегисло-азотные, сульфатно-хлоридно-натриевые воды с повышенным содержанием метана, бора, брома).
Вечером возвращение в гостиницу.
Ужин в кафе.
Отправление на Сахалин
Завтрак в кафе.
09:00 Трансфер в морской порт Южно-Курильска (о. Кунашир).
Оформление на теплоход.
После проверки билетов и документов мы поднимаемся на борт судна и попадаем в фойе, где находится стойка регистрации и сотрудники оформляют пассажиров в соответствующие каюты.
Отправление теплохода в Южно-Сахалинск (порт Корсаков).
Обед, ужин и завтрак на теплоходе (самостоятельно).
Прибытие на Сахалин
20:00 Подход теплохода в порт Корсаков (о. Сахалин).
Встреча в порту, трансфер в Южно-Сахалинск.
Проживание
Тур предусматривает двухместное проживание в гостинице Южно-Курильска и в каюте теплохода (согласно купленным билетам).
Стоимость тура при двухместном размещении — 75 500 руб. /чел.
Доплата за одноместное размещение — 12 500 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостиница в Южно-Курильске
Номерной фонд острова сильно ограничен.
Размещение зависит от наличия блока мест в той или иной гостинице на момент бронирования тура, а также типа номера (с одной или двумя кроватями).
Базовое размещение по туру: гостиницы МУП Докер («Дом Дружбы», «Представительский центр», «Бриз»). При отсутствии мест в данных гостиницах на выбранную дату тура — размещение в других гостиницах без дополнительных оплат.
Обращаем ваше внимание, что в большинстве гостиниц удобства находятся на этаже.
Теплоход «Павел Леонов»
Размещение в четырехместной каюте с удобствами.
Теплоход «Адмирал Невельской»
Размещение в четырехместной каюте с удобствами.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Услуги гидов-экскурсоводов
- Проживание в гостинице Южно-Курильска
- Питание по программе
- Транспортное обслуживание на маршрутах
- Сопровождение инструкторами и гидами (на о. Кунашир)
- Оформление пограничного разрешения
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска
- Трансфер из аэропорта Южно-Сахалинска и в аэропорт
- Питание на теплоходе
- Проживание в Южно-Сахалинске
- Билет на теплоход по маршруту: Корсаков - Южно-Курильск - Корсаков (4-местная каюта второй категории с удобствами) - 10 500 руб. /чел
- Доплата за одноместное размещение - 12 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- головной убор;
- спортивные сандалии;
- удобные спортивные сандалии, в которых можно ходить по воде и камням;
- треккинговая обувь на рифленой подошве, также сменная сухая обувь;
- треккинговые палки;
- полотенце;
- солнцезащитный крем (SPF) не менее 30 единиц;
- рюкзак;
- небольшой рюкзак для однодневных походов (руки должны быть свободны!);
- ветровка;
- удобная ветро-влагозащитная куртка;
- купальные принадлежности;
- средства от комаров и клещей;
- перчатки;
- рубашка или кофта с длинным рукавом;
- индивидуальная аптечка;
- предметы личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Уточнение по туру
Программа составлена с учетом опубликованного расписания движения между островами Сахалинской области теплохода «И. Фархутдинов».
Данный вид перевозки является дотационным и в приоритете используется для жителей Курильских островов. Действующее расписание в дальнейшем может быть изменено Министерством транспорта Сахалинской области с целью улучшения качества жизни жителей Курильских островов.
Просим учитывать данную информацию при оформлении тура и покупки авиабилетов в г. Южно-Сахалинск: оформлять авиабилеты по тарифам, предусматривающим возможность обмена дат перелета.
Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?
Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:
- копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
- детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
- копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.
Информация о туристе:
- Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
- Занимаемая должность;
- Номер служебного (рабочего) телефона;
- Номер домашнего телефона.
Сроки подачи документов для оформления пропуска:
- для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
- для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Как организовано питание на теплоходе?
Питание на теплоходе не входит в стоимость тура. Кафе есть на всех теплоходах на Курилы, еда там очень скромная, лучше брать с собой на борт.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Еще раз огромное спасибо Вам за помощь в исполнении моей Мечты, за терпение, корректность, быстроту реагирования! От души желаю процветания и удачи вашей компании!