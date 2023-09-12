3 день

Фумарольное поле вулкана Менделеева

10:00 Посещение Краеведческого музея, экскурсия по музею.

11:00 Отправление на маршрут «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева».

Вулкан «Менделеева», расположенный в южной части острова Кунашир, относится к особо охраняемым природным территориям и в 1983 году был удостоен статуса государственного памятника природы.

У подножия этого действующего вулкана, заросшего бамбуком, до сих пор находятся японские термальные ванны, где, по легенде, купался император Хирохито.

Транспортом до 17го км, далее треккинговый маршрут около 3 км в одну сторону.

Маршрут проходит через заповедную зону.

Природа этих мест уникальна.

Многовековые деревья со стволами до 2 метров в диаметре, заросли Курильского бамбука, чистейшие горные ручьи.

Подход к фумарольному полю.

Здесь можно почувствовать горячее «дыхание» земли.

Ее поверхность больше напоминает марсианский пейзаж.

Малые и большие дымящиеся фумаролы, кедровый стланик и вид на горы Хоккайдо.

Стоянка 2 часа.

Обед (ланч-бокс).

По желанию купание в диких горячих источниках.

Возвращение к 17му километру.

Поездка на каскад водопадов р. Кислый (купание по желанию)

Вечером возвращение в Южно-Курильск.

Ужин в кафе.