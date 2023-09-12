Кунашир - остров четырех вулканов

Групповой тур в Южно-Курильске
5
3 отзыва
Кунашир — такой далекий и такой манящий! Побывайте на самом южном острове Большой Курильской гряды, чтобы увидеть настоящие природные чудеса: причудливые скалы, термальные озера, величественные вулканы и Охотское море.
Кунашир - остров четырех вулканов
Кунашир - остров четырех вулканов
Кунашир - остров четырех вулканов
Ближайшие даты:
21
мая
11
июн
25
июн
2
июл
16
июл
30
июл
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даты

Что вас ожидает:

Сокровища Кунашира
Сокровища Кунашира
Увидим вулканы и кекуры, дымящиеся фумарольные поля и лагунные озера
Гастрономический восторг
Гастрономический восторг
Попробуем изумительные дальневосточные деликатесы

Программа тура по дням

1 день

Отправление на Кунашир

08:30 Сбор группы на крыльце гостиницы «Гагарин».

09:00 Трансфер в морской порт города Корсаков.

Наше путешествие начинается с морского вокзала, который находится в городе Корсаков

10:00 Оформление на судно.

После проверки билетов и документов мы поднимаемся на борт судна и попадаем в фойе, где находится стойка регистрации и сотрудники оформляют пассажиров в соответствующие каюты.

12:00 Отправление теплохода в Южно-Курильск (о. Кунашир).

Обед и ужин на теплоходе (самостоятельно).

Отправление на КунаширОтправление на КунаширОтправление на КунаширОтправление на Кунашир
2 день

Прибытие на Кунашир. Тихий океан

18:00 Прибытие в Южно-Курильск (о. Кунашир).

Встреча в морском порту, трансфер в гостиницу, размещение.

Встреча заката на побережье Тихого океана под бокал игристого!

Одна из визитных карточек Кунашира — Южно-Курильский мыс, на котором расположен заброшенный маяк.

Ужин в кафе.

Прибытие на Кунашир. Тихий океанПрибытие на Кунашир. Тихий океанПрибытие на Кунашир. Тихий океан
3 день

Фумарольное поле вулкана Менделеева

10:00 Посещение Краеведческого музея, экскурсия по музею.

11:00 Отправление на маршрут «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева».

Вулкан «Менделеева», расположенный в южной части острова Кунашир, относится к особо охраняемым природным территориям и в 1983 году был удостоен статуса государственного памятника природы.

У подножия этого действующего вулкана, заросшего бамбуком, до сих пор находятся японские термальные ванны, где, по легенде, купался император Хирохито.

Транспортом до 17го км, далее треккинговый маршрут около 3 км в одну сторону.

Маршрут проходит через заповедную зону.

Природа этих мест уникальна.

Многовековые деревья со стволами до 2 метров в диаметре, заросли Курильского бамбука, чистейшие горные ручьи.

Подход к фумарольному полю.

Здесь можно почувствовать горячее «дыхание» земли.

Ее поверхность больше напоминает марсианский пейзаж.

Малые и большие дымящиеся фумаролы, кедровый стланик и вид на горы Хоккайдо.

Стоянка 2 часа.

Обед (ланч-бокс).

По желанию купание в диких горячих источниках.

Возвращение к 17му километру.

Поездка на каскад водопадов р. Кислый (купание по желанию)

Вечером возвращение в Южно-Курильск.

Ужин в кафе.

Фумарольное поле вулкана МенделееваФумарольное поле вулкана МенделееваФумарольное поле вулкана МенделееваФумарольное поле вулкана Менделеева
4 день

Кальдера вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее

На юге острова Кунашир находится кальдера вулкана Головнина — самого южного вулкана Курильской гряды.

Это активный вулкан, последнее извержение которого произошло уже в историческое время — около 1848 года. После мощного извержения вулкан взорвался, образовав огромную кальдеру, которые со временем заполнились водой и образовали два невероятных озера.

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление в сторону с. Головнино (полуостров Весловский).

Путь с остановкой на смотровой площадке для непродолжительного отдыха и сделать самые красивые кадры.

По прибытию стоянка на Головнинском клифе для осмотра и фотографирования.

Переезд в сторону кальдеры «Головнина. Озера Кипящее и Горячее».

Прогулка 2,5–3 часа по грунтовой дороге, примерно 7 км. в одну сторону.

Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика.

Время стоянки в кальдере около 2 часов.

Обед (ланч бокс).

Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем (541 м).

На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее.

Кальдера вулкана Головнина уникальна происходящей вулканической деятельностью.

Со дна Кипящего озера внезапно может ударить струя перегретого пара и кипящей воды — невероятное зрелище!

Одно из сольфатарных полей озера Горячего извергло однажды поток жидкой серы, излившейся в озеро и застывший там причудливым языком.

Купание в озере «Горячее».

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе.

Кальдера вулкан Головнина. Озера Кипящее и ГорячееКальдера вулкан Головнина. Озера Кипящее и ГорячееКальдера вулкан Головнина. Озера Кипящее и ГорячееКальдера вулкан Головнина. Озера Кипящее и ГорячееКальдера вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее
5 день

Мыс Столбчатый. Термальные источники

Мыс Столбчатый на Кунашире — одно из самых удивительных и уникальных мест на земле представляет собой уникальное геологическое образование, возникшее в результате окаменения базальтовой лавы.

Излившись из жерла вулкана Менделеева более 6 млн лет назад, лава попала в толщу воды и под воздействием определенных температур разделилась на абсолютно правильные пяти-шестигранные столбики, а затем поднялась из океана на поверхность.

Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыс Столбчатый, тот не видел Кунашир».

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Выезд на маршрут.

Экологическая тропа «Столбовская», выход на побережье.

Осмотр скал вулканического происхождения.

Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.

Красивейшие «аквариумы» и лагуны с кристально чистой водой цвета лазури.

Величественные «органы» из застывшей лавы.

Возвращение в Южно-Курильск, посещение термальных источников п. Горячий пляж (Слабокислые, углегисло-азотные, сульфатно-хлоридно-натриевые воды с повышенным содержанием метана, бора, брома).

Вечером возвращение в гостиницу.

Ужин в кафе.

Мыс Столбчатый. Термальные источникиМыс Столбчатый. Термальные источникиМыс Столбчатый. Термальные источникиМыс Столбчатый. Термальные источникиМыс Столбчатый. Термальные источникиМыс Столбчатый. Термальные источникиМыс Столбчатый. Термальные источники
6 день

Отправление на Сахалин

Завтрак в кафе.

09:00 Трансфер в морской порт Южно-Курильска (о. Кунашир).

Оформление на теплоход.

После проверки билетов и документов мы поднимаемся на борт судна и попадаем в фойе, где находится стойка регистрации и сотрудники оформляют пассажиров в соответствующие каюты.

Отправление теплохода в Южно-Сахалинск (порт Корсаков).

Обед, ужин и завтрак на теплоходе (самостоятельно).

7 день

Прибытие на Сахалин

20:00 Подход теплохода в порт Корсаков (о. Сахалин).

Встреча в порту, трансфер в Южно-Сахалинск.

Проживание

Тур предусматривает двухместное проживание в гостинице Южно-Курильска и в каюте теплохода (согласно купленным билетам).

Стоимость тура при двухместном размещении — 75 500 руб. /чел.

Доплата за одноместное размещение — 12 500 руб. /чел.

Варианты проживания

Гостиница в Южно-Курильске

4 ночи

Номерной фонд острова сильно ограничен.

Размещение зависит от наличия блока мест в той или иной гостинице на момент бронирования тура, а также типа номера (с одной или двумя кроватями).

Базовое размещение по туру: гостиницы МУП Докер («Дом Дружбы», «Представительский центр», «Бриз»). При отсутствии мест в данных гостиницах на выбранную дату тура — размещение в других гостиницах без дополнительных оплат.

Обращаем ваше внимание, что в большинстве гостиниц удобства находятся на этаже.

Теплоход «Павел Леонов»

2 ночи

Размещение в четырехместной каюте с удобствами.

Теплоход «Адмирал Невельской»

2 ночи

Размещение в четырехместной каюте с удобствами.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Услуги гидов-экскурсоводов
  • Проживание в гостинице Южно-Курильска
  • Питание по программе
  • Транспортное обслуживание на маршрутах
  • Сопровождение инструкторами и гидами (на о. Кунашир)
  • Оформление пограничного разрешения
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска
  • Трансфер из аэропорта Южно-Сахалинска и в аэропорт
  • Питание на теплоходе
  • Проживание в Южно-Сахалинске
  • Билет на теплоход по маршруту: Корсаков - Южно-Курильск - Корсаков (4-местная каюта второй категории с удобствами) - 10 500 руб. /чел
  • Доплата за одноместное размещение - 12 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • головной убор;
  • спортивные сандалии;
  • удобные спортивные сандалии, в которых можно ходить по воде и камням;
  • треккинговая обувь на рифленой подошве, также сменная сухая обувь;
  • треккинговые палки;
  • полотенце;
  • солнцезащитный крем (SPF) не менее 30 единиц;
  • рюкзак;
  • небольшой рюкзак для однодневных походов (руки должны быть свободны!);
  • ветровка;
  • удобная ветро-влагозащитная куртка;
  • купальные принадлежности;
  • средства от комаров и клещей;
  • перчатки;
  • рубашка или кофта с длинным рукавом;
  • индивидуальная аптечка;
  • предметы личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Уточнение по туру

Программа составлена с учетом опубликованного расписания движения между островами Сахалинской области теплохода «И. Фархутдинов».

Данный вид перевозки является дотационным и в приоритете используется для жителей Курильских островов. Действующее расписание в дальнейшем может быть изменено Министерством транспорта Сахалинской области с целью улучшения качества жизни жителей Курильских островов.

Просим учитывать данную информацию при оформлении тура и покупки авиабилетов в г. Южно-Сахалинск: оформлять авиабилеты по тарифам, предусматривающим возможность обмена дат перелета.

Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?

Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:

  • копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
  • детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
  • копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.

Информация о туристе:

  1. Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
  2. Занимаемая должность;
  3. Номер служебного (рабочего) телефона;
  4. Номер домашнего телефона.

Сроки подачи документов для оформления пропуска:

  • для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Как организовано питание на теплоходе?

Питание на теплоходе не входит в стоимость тура. Кафе есть на всех теплоходах на Курилы, еда там очень скромная, лучше брать с собой на борт.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
12 сен 2023
Спасибо! Все прекрасно прошло, и Итуруп очень понравился!
О
30 июня 2023
Очень интересная поездка. Остров Кунашир полон чудес, так много интересных мест. Показалось, что 3 дня маловато, ещё бы денёк ☺️. с погодой нам повезло 👍
Очень интересная поездка. Остров Кунашир полон чудес, так много интересных мест. Показалось, что 3 дня маловато,Очень интересная поездка. Остров Кунашир полон чудес, так много интересных мест. Показалось, что 3 дня маловато,Очень интересная поездка. Остров Кунашир полон чудес, так много интересных мест. Показалось, что 3 дня маловато,
Г
1 июля 2022
Юлия, благодарю! Очень понравилось! Настоящий Край Света, эмоции зашкаливали, впечатлений на всю жизнь хватит, все было на высоте, принимающая сторона тоже все прекрасно организовали, и мини-группа — это просто подарок судьбы. Обязательно отзыв оставлю.
Еще раз огромное спасибо Вам за помощь в исполнении моей Мечты, за терпение, корректность, быстроту реагирования! От души желаю процветания и удачи вашей компании!

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