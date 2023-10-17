Вас ждет незабываемое путешествие — встреча с сивучами, поездка на озеро «Буссе» и дегустация устриц, встреча с Тихим океаном и отдых в термальных источниках вулкана Менделеева.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску
Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту.
Трансфер в гостиницу, оставляем вещи.
Пожалуйста, имейте в виду, что заселение в гостиницы в 14:00 (ранний заезд при необходимости бронируется и оплачивается заранее).
Приветственный обед в японском ресторане.
Обзорная автобусная экскурсия по Южно-Сахалинску.
Посещение видовой площадки на горнолыжном комплексе «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на г. Южно-Сахалинск, расположенный в долине в окружении сопок и хребтов.
Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
В Южно-Сахалинске много аутентичных уютных ресторанов с японской, корейской, китайской и европейской кухней.
Бухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моря
08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе.
Время в пути с остановками примерно 3 часа, 135 км, асфальтированная федеральная трасса.
По пути заедем на янтарное побережье и пособираем янтарь, понаблюдаем за нерпами, отдыхающими на камнях.
Посетим японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.
Промежуточная остановка в поселке рыбаков Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать.
В бухте Тихой прогулка по побережью, после которой вас будет ждать горячий гастрономический обед — вкуснейшая уха с красной рыбой, дальневосточные деликатесы, икра, чай с травами, сахалинские сладости.
19:00 Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Перелет на на Кунашир. Прогулка по побережью Тихого океана
Завтрак в ресторане гостиницы.
Трансфер в аэропорт.
Вылет на Кунашир.
Расписание авиаперелетов на сезон 2024 выйдет в марте, после чего маршруты в дни перелетов могут быть скорректированы.
Прилет в Южно-Курильск.
Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу, размещение.
Едем здороваться с Тихим океаном!
Бескрайний Тихий океан с серьезным характером и мощнейшей энергетикой.
Небольшая прогулка по побережью — кекур «Чертов палец», «Чертовы ворота».
Ужин в кафе.
Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева».
На машинах 30 мин, далее треккинг 2–2,5 часа через бамбук с постоянным набором высоты, 3 км в одну сторону.
Путь с остановками для непродолжительного отдыха.
Стоянка на фумарольном поле ~2 часа.
Фумаролы и сольфатары одни из самых крупных, если не сказать самые крупные на всех Курильских островах.
Порталы в недра земли.
По извергающемуся гулу и высокотемпературным газам даже страшно представить, что там внутри происходит.
Обед (сух. паек).
Купание в диких термальных источниках.
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе — свежайшие морепродукты.
Вулкан Головнина. Озёра Кипящее и Горячее
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее».
На машинах 40 мин, далее треккинг 2,5–3 часа по тропинке, 7 км в одну сторону.
Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника, совершенно непроходимые для человека.
Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем с макс. высотой 541 м.
На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее.
Время стоянки в кальдере ~3 часа.
Обед (сух. паек).
В озере Кипящее купаться нельзя, на дне озера и по берегам горячие ключи, грязевые котлы и горячий пар.
Но в озере Горячее купаться большое наслаждение.
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе — удивляем!
Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»
09:00 Завтрак в кафе.
10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Мыс Столбчатый» — одно из самых удивительных и уникальных мест на земле.
Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыса Столбчатый, тот не видел Кунашира».
Миллионы лет назад в результате извержения вулкана Менделеева базальтовая лава стекла к морю.
Физико-химические процессы сотворили вот такие столбчатые отдельности в форме пяти-шестигранных колонн.
Но попадая сюда, принять, что это сотворила природа невозможно.
Мистическое место со своей собственной музыкой.
Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.
Сложный проход по маленьким полочкам/обломкам столбов.
Отдых на мысе, купание в море.
В литоральных лагунах много морских ежей.
Далее 2 км по берегу до места стоянки, где будет организован костровой обед — вкуснейшая уха.
Общий километраж пешей части маршрута 6 км.
Возвращение в гостиницу вечером.
Ужин в кафе — продолжаем радовать!
Экскурсия в краеведческий музей. Перелет на Сахалин
Завтрак в кафе.
Экскурсия в краеведческий музей.
Трансфер в аэропорт.
Вылет в Южно-Сахалинск.
Прилет, встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Свободный день
Завтрак в ресторане гостиницы.
Свободный день (резервный на случай несвоевременного прилета).
Прогулки по красивейшему Южно-Сахалинску с большим количеством аллей и парков, благоуханием цветников и множеством фонтанов доставят вам удовольствие.
Вечером приземлитесь в одном из уютных ресторанчиков с японской, корейской или паназиатской кухней.
Рекомендуем посетить:
- Сахалинский краеведческий музей.
- Мемориальный комплекс «Победа» с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий. Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России.
- Магазины с корейскими и японскими товарами.
- Сувенирные магазины и рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов. Лучшего подарка для близких и друзей не придумать. А по пути в аэропорт можно забрать заказы.
В гости к устрицам. Озеро-лагуна «Буссе». Гастрономический тур
08:30 Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Отправление с гидом из Южно-Сахалинска на автобусе, в пути ~2.5 часа с экскурсионными остановками (первая половина пути асфальт, вторая — грунтовка).
Озеро «Буссе» — это лагунное солоноватое озеро, соединенное протокой с заливом Анива.
Озеро «Буссе» — кладовая природных даров!
Уникальный водоем, в котором живут крабы, гигантские устрицы, трепанги, морские ежи, трубач, гребешки, креветка, различные виды рыб.
У вас будет уникальная возможность стоять на устричной «банке», видеть, как в природе живут эти моллюски и, конечно, попробовать их.
Попасть на устричную «банку» возможно только на лодке в отлив.
На берегу вас будет ждать горячий обед — сахалинские гастрономические специалитеты из морепродуктов.
19:00 Возвращение в Южно-Сахалинск.
Ужин (самостоятельно).
Уникальная встреча с сивучами, г. Невельск, западное побережье острова Сахалин - Татарский пролив
Татарский пролив отделяет остров Сахалин от материковой Евразии.
09:00 Завтрак в ресторане гостиницы.
10:00 Направляемся в г. Невельск с гидом, федеральная асфальтированная трасса, 90 км.
На серпантине через Ловецкий перевал откроются взору красивые распадки и островные сопки.
Невельск — небольшой портовый город.
Пожалуй, единственный город, который целых двадцать лет был одновременно и русским городом, и японским.
С 1855 по 1875 годы в Хонто (так тогда назывался Невельск) была двойная администрация.
Это один из трех городов в мире, где в черте города на брекватере с февраля до июля устраивают свое лежбище краснокнижные сивучи — крупнейший представитель ушастых тюленей.
А усилит эмоции экскурсия на лодках к брекватеру.
В нескольких метрах от вас будут плавать эти рычащие морские львы.
Экскурсия по городу.
Обед в кафе.
18:00 Возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Трансфер в аэропорт
Завтрак в гостинице.
Трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Гостиницы
|Двухместное размещение
|Доплата за одноместное размещение
|«Гагарин» 3* / «Белка» 3*
|150 000
|19 200
|«Мега-Палас» 4*
|152 000
|24 400
Доплаты на Кунашире по желанию (повышенный уровень комфорта проживания):
- за двухместный люкс в гостинице Флагман (с удобствами) на о. Кунашир — 6 600 руб. /чел./4 ночи;
- за одноместный номер в гостинице Айсберг 2 (с удобствами) на о. Кунашир — 6 600 руб. /чел./4 ночи;
- за двухместный люкс в гостинице Айсберг 2 (с удобствами) на о. Кунашир — 6 600 руб. /чел./4 ночи;
Стоимость одних доп. суток проживания в Южно-Сахалинске (при необходимости), руб:
|Гостиницы
|Двухместный номер
|Одноместный номер
|«Гагарин» 3* / «Белка» 3*
|7 200
|5 800
|«Мега-Палас» 4*
|8 300
|7 200
Варианты проживания
Отель «Гагарин»
Этот отель расположен в тихом месте в парковой зоне Южно-Сахалинска, в 15 минутах езды от аэропорта Хомутово. В отеле «Гагарин» к услугам гостей сауна с мини-бассейном.
Номера отеля «Гагарин» в Южно-Сахалинске оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей. В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.
По утрам в отеле подают полный завтрак «шведский стол». Ресторан «Гагарин» специализируется на блюдах европейской кухни.
Гости могут отдохнуть в караоке-баре. Рядом с отелем раскинулся парк им. Гагарина с красивым садом камней.
На территории отеля «Гагарин» обустроена бесплатная парковка. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации могут организовать для гостей трансфер.
Отель «Mega Palace hotel» 4
Этот отель находится на дальневосточном острове Сахалин России, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.
Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.
К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.
Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bambu. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.
Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на машине за 20 минут.
Гостиница «Белка»
Этот построенный из деревянного бруса отель находится в деловом районе, в 10 минутах ходьбы от главного вокзала Южно-Сахалинска в деловом центре города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с телевизором с плоским экраном.
Номера отеля «Белка» оформлены в альпийском стиле и располагают деревянными стенами и кондиционером. В номерах есть мини-бар и ванная комната с халатами, тапочками, феном и туалетными принадлежностями.
В ресторане отеля «Белка» подают блюда русской кухни. Гости могут заказать завтрак «шведский стол». В нескольких минутах ходьбы от отеля находятся рестораны и бары.
Гостиница «Флагман»
Гостиница занимает второй этаж в 2-х этажном здании. Всего 7 номеров.
Душ, сауна – отдельно на этаже. Завтрак в кафе поселка, так как нет отдельного ресторана.
Номерной фонд:
- четыре 2-местных номера (раковина и унитаз);
- два одноместных номера (раковина и унитаз);
- один 3-местный люкс (2-комнатный, в одной комнате две 1,5-спальные кровати и в гостиной – раскладной диван, все удобства в номере).
Гостиница «Айсберг-2»
Новая гостиница, дата постройки – 2014 год. Все номера с полным санузлом.
В одноместных номерах вид на Охотское море! В хорошую погоду можно увидеть вулкан Тятю.
Номерной фонд:
- 2 люкса (1 большая кровать и софа);
- 4 одноместных номера (одна 1,5-спальная кровать).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
- Проживание в Южно-Сахалинске, 2-местное размещение
- Трансфер гостиница - аэропорт - гостиница
- Питание на Сахалине, указанное в программе
- Проживание в Южно-Курильске, в гостинице «Флагман», 2-местное размещение (ч/у)
- Питание на Кунашире 3-разовое
- Транспортное обслуживание по программе
- Сопровождение инструкторами/проводниками на маршрутах
- Услуги гида-экскурсовода
- Пропуск в заповедник «Курильский»
- Погранпропуск на о. Кунашир
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Авиабилеты Южно-Сахалинск - Южно-Курильск - Южно-Сахалинск - 15 000 руб. /чел
- Ужины в Южно-Сахалинске
- Ранний заезд в гостиницы и поздний выезд из гостиниц
- Доплата за одноместное размещение в Южно-Сахалинске
- Доплата за повышенный уровень комфорта проживания на Кунашире
- Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- легкий головной убор для защиты от солнца;
- треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
- удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
- брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
- удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
- теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
- футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
- легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
- купальный костюм;
- носки теплые толстые;
- небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
- небольшой рюкзак 25–30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
- солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
- адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
- бутылка пластиковая для воды на маршруты;
- перчатки;
- телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
- фото/видеоаппаратура;
- средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?
Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:
- копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
- детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
- копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.
Информация о туристе:
- Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
- Занимаемая должность;
- Номер служебного (рабочего) телефона;
- Номер домашнего телефона.
Сроки подачи документов для оформления пропуска:
- для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
- для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Возможны ли изменения в программе?
Маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и фактического времени вылета/прилета с/на Кунашир.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
По снаряжению: самое важное это хорошая трекинговая обувь с высоким голенищем, куртка мембранная (ее всегда можно убрать в рюкзак) и сандали с фиксацией на ноге (на каждый маршрут), солнцезащитный крем, кепка, термос/бутылка для воды + хороший рюкзак (лучше на 30-35 л), потому что это не совсем радиальные выходы, а просто однодневные маршруты.
Остальное (треккинговые палки, термобелье), как лично нам показалось, несколько излишние, но наша поездка сопровождалась хорошей погодой. Если у Вас с собой рюкзак приличный, то всё можно взять с собой на маршрут.
Кормят вкусно и объемно, фактически покупать еду на острове не приходится.
Также отдельно хотелось бы отметить, что в день перед отъездом инструктора сами нам предложили ещё один маленький маршрут, что стало приятной неожиданностью. Очень понравилось, что перед каждым маршрутом был заезд на источник для пополнения запасов питьевой воды + точки на маршруте.
За время пребывания на острове Кунашир удалось увидеть следующих животных: орлан, медведь с медвежонком, десяток змей, лису и несколько ящерок. Важно: за отдельную плату можно постирать вещи, а утром получить их сухими (отель Флагман). В целом всё обещанное выполненно + много всего дополнительного и очень добродушно.
Планируем как-нибудь вернуться!