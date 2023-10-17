Сахалинский калейдоскоп и остров Кунашир

Групповой тур в Южно-Курильске
5
3 отзыва
Такие далекие и манящие острова — Сахалин и Кунашир. Не упустите возможность посетить сразу два острова Курильской гряды.

Вас ждет незабываемое путешествие — встреча с сивучами, поездка на озеро «Буссе» и дегустация устриц, встреча с Тихим океаном и отдых в термальных источниках вулкана Менделеева.
Сахалинский калейдоскоп и остров Кунашир
Сахалинский калейдоскоп и остров Кунашир
Сахалинский калейдоскоп и остров Кунашир
Ближайшие даты:
30
апр

Что вас ожидает:

Удивительные сивучи
Удивительные сивучи
Подплывете на лодке к лежбищу краснокнижных сивучей — крупнейших представителей ушастых тюленей
Аппетитные устрицы
Аппетитные устрицы
Побываете на уникальном водоеме, где постоите на устричной «банке»
Фумарольное поле
Фумарольное поле
Осмотрите фумаролы и сольфатары вулкана Менделеева и искупаетесь в природных термальных источниках
Озера Кипящее и Горячее
Озера Кипящее и Горячее
Восхититесь невероятной красотой двух кратеров вулкана Головина – озерами Кипящее и Горячее
Мыс Столбчатый
Мыс Столбчатый
Дойдете до мыса Столбчатый – одного из самых удивительных и уникальных мест на земле
Дальневосточные изыски
Дальневосточные изыски
Отведаете превосходную сахалинскую уху с красной рыбой, дальневосточные деликатесы и икру

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску

Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту.

Трансфер в гостиницу, оставляем вещи.

Пожалуйста, имейте в виду, что заселение в гостиницы в 14:00 (ранний заезд при необходимости бронируется и оплачивается заранее).

Приветственный обед в японском ресторане.

Обзорная автобусная экскурсия по Южно-Сахалинску.

Посещение видовой площадки на горнолыжном комплексе «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на г. Южно-Сахалинск, расположенный в долине в окружении сопок и хребтов.

Возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

В Южно-Сахалинске много аутентичных уютных ресторанов с японской, корейской, китайской и европейской кухней.

Обзорная экскурсия по Южно-СахалинскуОбзорная экскурсия по Южно-СахалинскуОбзорная экскурсия по Южно-СахалинскуОбзорная экскурсия по Южно-Сахалинску
2 день

Бухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моря

08:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе.

Время в пути с остановками примерно 3 часа, 135 км, асфальтированная федеральная трасса.

По пути заедем на янтарное побережье и пособираем янтарь, понаблюдаем за нерпами, отдыхающими на камнях.

Посетим японские ворота Тории периода губернаторства Карафуто, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.

Промежуточная остановка в поселке рыбаков Взморье, где можно приобрести свежесваренных крабов и во время обеда их отведать.

В бухте Тихой прогулка по побережью, после которой вас будет ждать горячий гастрономический обед — вкуснейшая уха с красной рыбой, дальневосточные деликатесы, икра, чай с травами, сахалинские сладости.

19:00 Возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

Бухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моряБухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моряБухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моряБухта Тихая, остров Заметный, восточное побережье Охотского моря
3 день

Перелет на на Кунашир. Прогулка по побережью Тихого океана

Завтрак в ресторане гостиницы.

Трансфер в аэропорт.

Вылет на Кунашир.

Расписание авиаперелетов на сезон 2024 выйдет в марте, после чего маршруты в дни перелетов могут быть скорректированы.

Прилет в Южно-Курильск.

Встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу, размещение.

Едем здороваться с Тихим океаном!

Бескрайний Тихий океан с серьезным характером и мощнейшей энергетикой.

Небольшая прогулка по побережью — кекур «Чертов палец», «Чертовы ворота».

Ужин в кафе.

Перелет на на Кунашир. Прогулка по побережью Тихого океанаПерелет на на Кунашир. Прогулка по побережью Тихого океанаПерелет на на Кунашир. Прогулка по побережью Тихого океанаПерелет на на Кунашир. Прогулка по побережью Тихого океана
4 день

Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева».

На машинах 30 мин, далее треккинг 2–2,5 часа через бамбук с постоянным набором высоты, 3 км в одну сторону.

Путь с остановками для непродолжительного отдыха.

Стоянка на фумарольном поле ~2 часа.

Фумаролы и сольфатары одни из самых крупных, если не сказать самые крупные на всех Курильских островах.

Порталы в недра земли.

По извергающемуся гулу и высокотемпературным газам даже страшно представить, что там внутри происходит.

Обед (сух. паек).

Купание в диких термальных источниках.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе — свежайшие морепродукты.

Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источникиФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источникиФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источникиФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники
5 день

Вулкан Головнина. Озёра Кипящее и Горячее

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее».

На машинах 40 мин, далее треккинг 2,5–3 часа по тропинке, 7 км в одну сторону.

Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника, совершенно непроходимые для человека.

Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем с макс. высотой 541 м.

На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее.

Время стоянки в кальдере ~3 часа.

Обед (сух. паек).

В озере Кипящее купаться нельзя, на дне озера и по берегам горячие ключи, грязевые котлы и горячий пар.

Но в озере Горячее купаться большое наслаждение.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе — удивляем!

Вулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озёра Кипящее и Горячее
6 день

Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Мыс Столбчатый» — одно из самых удивительных и уникальных мест на земле.

Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыса Столбчатый, тот не видел Кунашира».

Миллионы лет назад в результате извержения вулкана Менделеева базальтовая лава стекла к морю.

Физико-химические процессы сотворили вот такие столбчатые отдельности в форме пяти-шестигранных колонн.

Но попадая сюда, принять, что это сотворила природа невозможно.

Мистическое место со своей собственной музыкой.

Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.

Сложный проход по маленьким полочкам/обломкам столбов.

Отдых на мысе, купание в море.

В литоральных лагунах много морских ежей.

Далее 2 км по берегу до места стоянки, где будет организован костровой обед — вкуснейшая уха.

Общий километраж пешей части маршрута 6 км.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе — продолжаем радовать!

Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»Мыс Столбчатый. Столбовские источники. Скалы «Белые монахи»
7 день

Экскурсия в краеведческий музей. Перелет на Сахалин

Завтрак в кафе.

Экскурсия в краеведческий музей.

Трансфер в аэропорт.

Вылет в Южно-Сахалинск.

Прилет, встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

8 день

Свободный день

Завтрак в ресторане гостиницы.

Свободный день (резервный на случай несвоевременного прилета).

Прогулки по красивейшему Южно-Сахалинску с большим количеством аллей и парков, благоуханием цветников и множеством фонтанов доставят вам удовольствие.

Вечером приземлитесь в одном из уютных ресторанчиков с японской, корейской или паназиатской кухней.

Рекомендуем посетить:

  • Сахалинский краеведческий музей.
  • Мемориальный комплекс «Победа» с интерактивными экспозициями и панорамами с применением различных современных технологий. Комплекс «Победа» вошел в топ лучших военных музеев России.
  • Магазины с корейскими и японскими товарами.
  • Сувенирные магазины и рыбный рынок с большим разнообразием свежайших морепродуктов и сахалинских деликатесов. Лучшего подарка для близких и друзей не придумать. А по пути в аэропорт можно забрать заказы.
Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
9 день

В гости к устрицам. Озеро-лагуна «Буссе». Гастрономический тур

08:30 Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Отправление с гидом из Южно-Сахалинска на автобусе, в пути ~2.5 часа с экскурсионными остановками (первая половина пути асфальт, вторая — грунтовка).

Озеро «Буссе» — это лагунное солоноватое озеро, соединенное протокой с заливом Анива.

Озеро «Буссе» — кладовая природных даров!

Уникальный водоем, в котором живут крабы, гигантские устрицы, трепанги, морские ежи, трубач, гребешки, креветка, различные виды рыб.

У вас будет уникальная возможность стоять на устричной «банке», видеть, как в природе живут эти моллюски и, конечно, попробовать их.

Попасть на устричную «банку» возможно только на лодке в отлив.

На берегу вас будет ждать горячий обед — сахалинские гастрономические специалитеты из морепродуктов.

19:00 Возвращение в Южно-Сахалинск.

Ужин (самостоятельно).

В гости к устрицам. Озеро-лагуна «Буссе». Гастрономический турВ гости к устрицам. Озеро-лагуна «Буссе». Гастрономический турВ гости к устрицам. Озеро-лагуна «Буссе». Гастрономический турВ гости к устрицам. Озеро-лагуна «Буссе». Гастрономический тур
10 день

Уникальная встреча с сивучами, г. Невельск, западное побережье острова Сахалин - Татарский пролив

Татарский пролив отделяет остров Сахалин от материковой Евразии.

09:00 Завтрак в ресторане гостиницы.

10:00 Направляемся в г. Невельск с гидом, федеральная асфальтированная трасса, 90 км.

На серпантине через Ловецкий перевал откроются взору красивые распадки и островные сопки.

Невельск — небольшой портовый город.

Пожалуй, единственный город, который целых двадцать лет был одновременно и русским городом, и японским.

С 1855 по 1875 годы в Хонто (так тогда назывался Невельск) была двойная администрация.

Это один из трех городов в мире, где в черте города на брекватере с февраля до июля устраивают свое лежбище краснокнижные сивучи — крупнейший представитель ушастых тюленей.

А усилит эмоции экскурсия на лодках к брекватеру.

В нескольких метрах от вас будут плавать эти рычащие морские львы.

Экскурсия по городу.

Обед в кафе.

18:00 Возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

Уникальная встреча с сивучами, г. Невельск, западное побережье острова Сахалин - Татарский проливУникальная встреча с сивучами, г. Невельск, западное побережье острова Сахалин - Татарский проливУникальная встреча с сивучами, г. Невельск, западное побережье острова Сахалин - Татарский проливУникальная встреча с сивучами, г. Невельск, западное побережье острова Сахалин - Татарский пролив
11 день

Трансфер в аэропорт

Завтрак в гостинице.

Трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

ГостиницыДвухместное размещениеДоплата за одноместное размещение
«Гагарин» 3* / «Белка» 3* 150 00019 200
«Мега-Палас» 4* 152 00024 400

Доплаты на Кунашире по желанию (повышенный уровень комфорта проживания):

  • за двухместный люкс в гостинице Флагман (с удобствами) на о. Кунашир — 6 600 руб. /чел./4 ночи;
  • за одноместный номер в гостинице Айсберг 2 (с удобствами) на о. Кунашир — 6 600 руб. /чел./4 ночи;
  • за двухместный люкс в гостинице Айсберг 2 (с удобствами) на о. Кунашир — 6 600 руб. /чел./4 ночи;

Стоимость одних доп. суток проживания в Южно-Сахалинске (при необходимости), руб:

ГостиницыДвухместный номерОдноместный номер
«Гагарин» 3* / «Белка» 3* 7 2005 800
«Мега-Палас» 4* 8 3007 200

Варианты проживания

Отель «Гагарин»

6 ночей

Этот отель расположен в тихом месте в парковой зоне Южно-Сахалинска, в 15 минутах езды от аэропорта Хомутово. В отеле «Гагарин» к услугам гостей сауна с мини-бассейном.

Номера отеля «Гагарин» в Южно-Сахалинске оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей. В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.

По утрам в отеле подают полный завтрак «шведский стол». Ресторан «Гагарин» специализируется на блюдах европейской кухни.

Гости могут отдохнуть в караоке-баре. Рядом с отелем раскинулся парк им. Гагарина с красивым садом камней.

На территории отеля «Гагарин» обустроена бесплатная парковка. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации могут организовать для гостей трансфер.

Отель «Гагарин»Отель «Гагарин»Отель «Гагарин»Отель «Гагарин»Отель «Гагарин»Отель «Гагарин»Отель «Гагарин»

Отель «Mega Palace hotel» 4

6 ночей

Этот отель находится на дальневосточном острове Сахалин России, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.

Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.

К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.

Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bambu. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.

Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на машине за 20 минут.

Отель «Mega Palace hotel» 4Отель «Mega Palace hotel» 4Отель «Mega Palace hotel» 4Отель «Mega Palace hotel» 4Отель «Mega Palace hotel» 4Отель «Mega Palace hotel» 4Отель «Mega Palace hotel» 4Отель «Mega Palace hotel» 4Отель «Mega Palace hotel» 4Отель «Mega Palace hotel» 4Отель «Mega Palace hotel» 4

Гостиница «Белка»

6 ночей

Этот построенный из деревянного бруса отель находится в деловом районе, в 10 минутах ходьбы от главного вокзала Южно-Сахалинска в деловом центре города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и номера с телевизором с плоским экраном.

Номера отеля «Белка» оформлены в альпийском стиле и располагают деревянными стенами и кондиционером. В номерах есть мини-бар и ванная комната с халатами, тапочками, феном и туалетными принадлежностями.

В ресторане отеля «Белка» подают блюда русской кухни. Гости могут заказать завтрак «шведский стол». В нескольких минутах ходьбы от отеля находятся рестораны и бары.

Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»Гостиница «Белка»

Гостиница «Флагман»

4 ночи

Гостиница занимает второй этаж в 2-х этажном здании. Всего 7 номеров.

Душ, сауна – отдельно на этаже. Завтрак в кафе поселка, так как нет отдельного ресторана.

Номерной фонд:

  • четыре 2-местных номера (раковина и унитаз);
  • два одноместных номера (раковина и унитаз);
  • один 3-местный люкс (2-комнатный, в одной комнате две 1,5-спальные кровати и в гостиной – раскладной диван, все удобства в номере).
Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»

Гостиница «Айсберг-2»

4 ночи

Новая гостиница, дата постройки – 2014 год. Все номера с полным санузлом.

В одноместных номерах вид на Охотское море! В хорошую погоду можно увидеть вулкан Тятю.

Номерной фонд:

  • 2 люкса (1 большая кровать и софа);
  • 4 одноместных номера (одна 1,5-спальная кровать).
Гостиница «Айсберг-2»Гостиница «Айсберг-2»Гостиница «Айсберг-2»Гостиница «Айсберг-2»Гостиница «Айсберг-2»Гостиница «Айсберг-2»Гостиница «Айсберг-2»Гостиница «Айсберг-2»Гостиница «Айсберг-2»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
  • Проживание в Южно-Сахалинске, 2-местное размещение
  • Трансфер гостиница - аэропорт - гостиница
  • Питание на Сахалине, указанное в программе
  • Проживание в Южно-Курильске, в гостинице «Флагман», 2-местное размещение (ч/у)
  • Питание на Кунашире 3-разовое
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение инструкторами/проводниками на маршрутах
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Пропуск в заповедник «Курильский»
  • Погранпропуск на о. Кунашир
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
  • Авиабилеты Южно-Сахалинск - Южно-Курильск - Южно-Сахалинск - 15 000 руб. /чел
  • Ужины в Южно-Сахалинске
  • Ранний заезд в гостиницы и поздний выезд из гостиниц
  • Доплата за одноместное размещение в Южно-Сахалинске
  • Доплата за повышенный уровень комфорта проживания на Кунашире
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • легкий головной убор для защиты от солнца;
  • треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
  • удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
  • брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
  • удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
  • теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
  • футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
  • легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
  • купальный костюм;
  • носки теплые толстые;
  • небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
  • небольшой рюкзак 25–30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
  • солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
  • адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
  • бутылка пластиковая для воды на маршруты;
  • перчатки;
  • телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
  • фото/видеоаппаратура;
  • средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?

Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:

  • копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
  • детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении);
  • копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.

Информация о туристе:

  1. Место работы (учебы), военной службы (полное наименование предприятия, учреждения, организации, учебного заведения, воинской части);
  2. Занимаемая должность;
  3. Номер служебного (рабочего) телефона;
  4. Номер домашнего телефона.

Сроки подачи документов для оформления пропуска:

  • для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Возможны ли изменения в программе?

Маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий и фактического времени вылета/прилета с/на Кунашир.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Б
17 окт 2023
Тур просто бомба. Все замечательно
В
24 авг 2023
Поездка на Кунашир мне и мужу Сергею очень понравилась! Мы познакомились с удивительной природой острова. Еще долго будем вспоминать удивительные места, где мы побывали: вулканы Менделеева.
Е
28 июня 2023
Всё прошло просто замечательно, за исключением парочки незначительных моментов (пьяные шумные соседи, незакрывающаяся ручка в номере и тд). Отличная поездка, очень хорошие маршруты, добродушные инструктора (Евгений, Андрей, Сергей и Алексей отделеное спасибо).
По снаряжению: самое важное это хорошая трекинговая обувь с высоким голенищем, куртка мембранная (ее всегда можно убрать в рюкзак) и сандали с фиксацией на ноге (на каждый маршрут), солнцезащитный крем, кепка, термос/бутылка для воды + хороший рюкзак (лучше на 30-35 л), потому что это не совсем радиальные выходы, а просто однодневные маршруты.
Остальное (треккинговые палки, термобелье), как лично нам показалось, несколько излишние, но наша поездка сопровождалась хорошей погодой. Если у Вас с собой рюкзак приличный, то всё можно взять с собой на маршрут.
Кормят вкусно и объемно, фактически покупать еду на острове не приходится.
Также отдельно хотелось бы отметить, что в день перед отъездом инструктора сами нам предложили ещё один маленький маршрут, что стало приятной неожиданностью. Очень понравилось, что перед каждым маршрутом был заезд на источник для пополнения запасов питьевой воды + точки на маршруте.
За время пребывания на острове Кунашир удалось увидеть следующих животных: орлан, медведь с медвежонком, десяток змей, лису и несколько ящерок. Важно: за отдельную плату можно постирать вещи, а утром получить их сухими (отель Флагман). В целом всё обещанное выполненно + много всего дополнительного и очень добродушно.
Планируем как-нибудь вернуться!

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