Индивидуальная экскурсия на автобусе к Черемшанскому водопаду из Южно-Сахалинска
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Водопад находится на реке Желтой - правом притоке реки Черемшанки в 25 км. от устья (Томаринский район). Его высота над уровнем моря порядка 170 м.
Высота самого водопада составляет 13 метров.
Дорога до поляны близ водопада летом проезжаемая, и практически на всем протяжении напоминает дорогу на Южно-Сахалинский грязевой вулкан. Правда пытаться проехать туда на легковой машине не стоит - в начале и конце дороги есть неприятные моменты в виде промоин и осыпей.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Автомобиль на экскурсию
- Водитель гид
- Что не входит
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Сахалинская 2Завершение: Южно-сахалинск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Выезд не позднее 8.00
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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