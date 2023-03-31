Черемшанский водопад

Индивидуальная экскурсия на автобусе к Черемшанскому водопаду из Южно-Сахалинска

Описание
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Ответы на вопросы
Черемшанский водопад
Черемшанский водопад
Черемшанский водопад
Ближайшие даты:
31
мар
1
апр
2
апр
3
апр
4
апр
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Описание

Водопад находится на реке Желтой - правом притоке реки Черемшанки в 25 км. от устья (Томаринский район). Его высота над уровнем моря порядка 170 м.
Высота самого водопада составляет 13 метров.
Дорога до поляны близ водопада летом проезжаемая, и практически на всем протяжении напоминает дорогу на Южно-Сахалинский грязевой вулкан. Правда пытаться проехать туда на легковой машине не стоит - в начале и конце дороги есть неприятные моменты в виде промоин и осыпей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автомобиль на экскурсию
  • Водитель гид
Что не входит
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сахалинская 2
Завершение: Южно-сахалинск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Выезд не позднее 8.00
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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