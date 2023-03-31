Водопад находится на реке Желтой - правом притоке реки Черемшанки в 25 км. от устья (Томаринский район). Его высота над уровнем моря порядка 170 м.

Высота самого водопада составляет 13 метров.

Дорога до поляны близ водопада летом проезжаемая, и практически на всем протяжении напоминает дорогу на Южно-Сахалинский грязевой вулкан. Правда пытаться проехать туда на легковой машине не стоит - в начале и конце дороги есть неприятные моменты в виде промоин и осыпей.