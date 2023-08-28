Экскурсии на автобусе в Южно-Сахалинске

Найдено 4 экскурсии в категории «На автобусе» в Южно-Сахалинске, цены от 8 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бухта тиха + клоковский водопад
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Бухта Тихая и Клоковский водопад: уникальная экскурсия Сахалина
Погрузитесь в атмосферу уединения и красоты на экскурсии к Бухте Тихой и Клоковскому водопаду
Начало: Место вашего прибывания
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 22 000 за всё до 3 чел.
Приключения на снегоходах
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Мини-группа
2 часа
Приключения на снегоходах
Начало: Сахалинская 2
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 800 за человека
Бухта Тихая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Бухта Тихая: эксклюзивный тур в жемчужину Южно-Сахалинска
Погрузитесь в атмосферу спокойствия и красоты на экскурсии в Бухту Тихая - место, где природа говорит сама за себя
Начало: Сахалинская, 2, Южно-Сахалинск
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 18 000 за всё до 2 чел.
Гастрономический тур Лагуна Буссе
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Гастрономический тур Лагуна Буссе
Начало: Пл. Славы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    28 августа 2023
    Бухта тиха + клоковский водопад
    Добрый день! На Сахалин приехала впервые, впечатления остались самые замечательные. Хочу поблагодарить Арсения за организацию нашего тура, и отдельно слова
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    благодарности непосредственно нашему гиду, Сергею! Сергей, Вы супер, с Вами было легко, интересно и увлекательно! Замечательно, когда у человека есть чувство юмора, в запасе интересные рассказы! Рекомендую ребят всем, кто планирует путешествие на Сахалин.

  • Я
    Яна
    9 октября 2022
    Бухта тиха + клоковский водопад
    Получили массу хороших эмоций от увиденного! Всё соответствует описанию тура. Комфортный автомобиль. Время в общении с гидом пролетело незаметно. Провести свой день рождения на этой экскурсии было правильным решением!

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «На автобусе»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Бухта тиха + клоковский водопад
  2. Приключения на снегоходах
  3. Бухта Тихая
  4. Гастрономический тур Лагуна Буссе
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Сколько стоит экскурсия по Южно-Сахалинску в июне 2024
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "На автобусе" можно забронировать 4 экскурсии от 8 800 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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