Этот небольшой городок расположен на юге острова и славится своими живописными пейзажами. Одна из главных достопримечательностей Невельска - лежбище сивучей
Погрузитесь в незабываемое путешествие по Сахалину и посетите живописный Невельск. Вас ждут морские приключения, знакомство с сивучами и сбор морских деликатесов. Этот небольшой городок на юге острова славится своими пейзажами читать дальше
и лежбищем сивучей. В летний период эти крупные морские млекопитающие устраивают шоу для туристов. «Охота за морскими деликатесами» - популярный вид отдыха, где можно собрать ёжиков и трубачей. Важно не навредить природе, поэтому собираем столько, сколько сможем съесть. Насладитесь чистым морским воздухом, блюдами местной кухни и культурой коренных народов Сахалина
5 причин купить эту экскурсию
🌊 Морские приключения
🦭 Знакомство с сивучами
🦀 Сбор морских деликатесов
🌿 Живописные пейзажи
🍴 Блюда местной кухни
Лучшее время для посещения
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Лучшие месяцы для экскурсии - июнь, июль и август. В это время сивучи наиболее активны, а сбор морских деликатесов приносит наибольшее удовольствие. Насладитесь летними пейзажами и чистым морским воздухом.
Путешествия по Сахалину — это удивительный опыт, который оставляет незабываемые впечатления. Одно из мест, которое стоит посетить, — город Невельск. Этот небольшой городок расположен на юге острова и славится своими живописными пейзажами.
Лежбище сивучей
Одной из главных достопримечательностей Невельска является лежбище сивучей. Эти крупные морские млекопитающие обитают на брекватере, разделяющем бухту и море. В летний период они часто устраивают шоу для туристов, прыгая в воду и играя друг с другом.
Охота за морскими деликатесами
Популярным видом отдыха здесь является «охота за морскими деликатесами». Местные жители и туристы отправляются на побережье, чтобы собрать дары моря, такие как ёжики и трубач. Главное правило сбора — не навредить природе. Поэтому будем собирать только столько, сколько сможем съесть.
Уникальная природа и культура
Вы не увидите здесь пальм и верблюдов, замков и крепостей, шумных мегаполисов с небоскрёбами, или оживлённых торговых улиц с модными бутиками. Но вы сможете насладиться красивейшими пейзажами, познакомиться с уникальной культурой коренных народов Сахалина, отведать блюда местной кухни и вдохнуть чистый морской воздух.
Уникальная возможность
Путешествие в город Невельск, в гости к сивучам и охота за ежиками — это уникальная возможность познакомиться с самым сердцем островного региона. Откройте для себя новые горизонты и насладитесь каждым моментом, проведённым в этом удивительном месте!
Начало: Место встречи обсуждается индивидуально с гидом
Завершение: По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Если у вас есть аллергия на морепродукты - обязательно сообщите гиду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.