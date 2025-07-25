Лучшие месяцы для экскурсии - июнь, июль и август. В это время сивучи наиболее активны, а сбор морских деликатесов приносит наибольшее удовольствие. Насладитесь летними пейзажами и чистым морским воздухом.

Погрузитесь в незабываемое путешествие по Сахалину и посетите живописный Невельск. Вас ждут морские приключения, знакомство с сивучами и сбор морских деликатесов. Этот небольшой городок на юге острова славится своими пейзажами

и лежбищем сивучей. В летний период эти крупные морские млекопитающие устраивают шоу для туристов. «Охота за морскими деликатесами» - популярный вид отдыха, где можно собрать ёжиков и трубачей. Важно не навредить природе, поэтому собираем столько, сколько сможем съесть. Насладитесь чистым морским воздухом, блюдами местной кухни и культурой коренных народов Сахалина

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Описание экскурсии

Невельск: В гости к сивучам

Путешествия по Сахалину — это удивительный опыт, который оставляет незабываемые впечатления. Одно из мест, которое стоит посетить, — город Невельск. Этот небольшой городок расположен на юге острова и славится своими живописными пейзажами.

Лежбище сивучей

Одной из главных достопримечательностей Невельска является лежбище сивучей. Эти крупные морские млекопитающие обитают на брекватере, разделяющем бухту и море. В летний период они часто устраивают шоу для туристов, прыгая в воду и играя друг с другом.

Охота за морскими деликатесами

Популярным видом отдыха здесь является «охота за морскими деликатесами». Местные жители и туристы отправляются на побережье, чтобы собрать дары моря, такие как ёжики и трубач. Главное правило сбора — не навредить природе. Поэтому будем собирать только столько, сколько сможем съесть.

Уникальная природа и культура

Вы не увидите здесь пальм и верблюдов, замков и крепостей, шумных мегаполисов с небоскрёбами, или оживлённых торговых улиц с модными бутиками. Но вы сможете насладиться красивейшими пейзажами, познакомиться с уникальной культурой коренных народов Сахалина, отведать блюда местной кухни и вдохнуть чистый морской воздух.

Уникальная возможность

Путешествие в город Невельск, в гости к сивучам и охота за ежиками — это уникальная возможность познакомиться с самым сердцем островного региона. Откройте для себя новые горизонты и насладитесь каждым моментом, проведённым в этом удивительном месте!