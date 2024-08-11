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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Ловля морепродуктов в лагуне Буссе. Закат на побережье залива Анива
Сегодня начинается наше гастрономическое приключение под лозунгом: «Добудь деликатес и съешь его!».
Лагуна Буссе — это гастрономический рай для ценителей свежих морепродуктов. На катамаране нас отвезут на устричную банку, где мы своими руками соберем устриц, морских петушков и трубачей. Вся необходимая экипировка предоставляется.
После увлекательного сбора устриц, нас ждёт вкусный обед из морских деликатесов на свежем воздухе: хемультан и наш улов. Рекомендуем взять с собой белое вино к устрицам.
Далее переезжаем на побережье залива Анива любоваться закатом. Здесь будет установлен наш лагерь на 2 дня.
Маяк Анива. Три камня. Купание в заливе
Отправляемся в круиз на катере к знаменитому маяку Анива!
Мы приходим на маяк первыми, чтобы вы спокойно смогли осмотреть достопримечательность до прибытия многочисленных туристических групп.
Делаем атмосферные фото, любуемся бурными волнами на месте пересечения вод Охотского моря и залива Анива.
Сам маяк — главная достопримечательность Сахалина, был построен японцами в 1939 году. Сейчас он заброшен, здесь можно встретить разве что чаек и других туристов!
На обратном пути сделаем остановку на мысе Мраморный, где пообедаем и исследуем побережье!
В свободное время будем купаться в заливе, отдыхать на берегу, прогуляемся на мыс Три камня.
На внедорожниках к побережью Японского моря. Мыс Коврижка, стоянки древнего человека
Отправляемся на внедорожниках к побережью Японского моря. Едем по серпантину через лесистые сопки острова к морю.
На обед остановка в Невельске (японское название Хонто) в кафе. Постепенно цивилизация заканчивается и мы оказываемся на диком, пустынном пляже.
Наша цель на сегодня — мыс Виндис или Коврижка. Своё название гора получила из-за формы, похожей на перевернутый кекс.
Узкий перешеек соединяет 78-метровую гору с берегом. Эта вершина известна тем, что на ней были найдены археологические стоянки древнего человека.
Ночь проводим под звездным небом на берегу Японского моря.
Маяк Кузнецова, руины сухогруза «Луга». Мыс Крильон
Сегодня мы увидим потрясающие по красоте места острова!
Мыс Кузнецова — маяк, высокие скалы, лежбище сивучей и ощущение бесконечной свободы! Маяк был построен японцами в 1914 году, для входа кораблей в пролив Лаперуза.
В 1922 реконструирован. Сейчас заброшен.
Руины корабля. Американский сухогруз «Луга» в 1947 году во время тайфуна выбросило на мель.
Атмосферное место: легкая дымка поднимается над холодными водами, на побережье горделиво стоят цапли, а в воздухе кружат сотни чаек.
Мыс Крильон — крайняя южная конечная точка острова Сахалина. На западе омывается Японским морем, на востоке заливом Анива Охотского моря. С юга пролив Лаперуза разделяет остров Сахалин и японский остров Хоккайдо. До Японии всего 42 км.
Маяк Крильон был построен в 1883 г и работает по сей день. За ним присматривает «Начальник маяка». На мысу находятся военные укрепления Советской и японской постройки.
Шестомские водопады. Дорога в Южно-Сахалинск
Возвращаемся назад по побережью. Местами даже приходится ехать по морскому отливу.
Первая остановка — Шестомские водопады. Под обрывом высокой горы спрятались два водопада. С одной стороны поднимается туман от холодных вод, на берегу гигантские бежевые валуны, сочная зелень и блестящие струи воды, падающей с высоты 20 метров.
Далее преодолеваем Кузнецовский перевал и устраиваемся на обед у маяка Кузнецова.
Затем сделаем ещё пару коротких остановок полюбоваться табунами лошадей на берегу моря и заглянуть к медведю. И мчим в Южно-Сахалинск.
Сегодня ночуем в хостеле. Вечером сходим в корейский ресторанчик.
День отдыха. Экскурсия по Южно-Сахалинску
Сегодня мы немного отдохнем в цивилизации от палаток.
Оправляемся изучать город Южно-Сахалинск. Нас ждет пешая прогулка по городу с посещением краеведческого музея.
Южно-Сахалинск город с интересной историей. С 1905 по 1945 юг острова принадлежал Японии (губернаторство Карафуто) и город назывался Тоёхара.
Экскурсия в музее длится 1,5 часа. За это время мы узнаем много интересного о коренном населении острова, о первых переселенцах из России, о временах каторги и японского подданства.
Затем заглянем в сувенирный магазин. А вечером посетим японский ресторан.
Янтарный пляж, ворота Тории, крабовый рынок. Бухта Тихая и рыбалка в Охотском море
В 8:00 садимся в автобус и отправляемся в центральную часть острова.
Первая остановка — янтарный пляж в Стародубском.
Сахалинский янтарь моложе своих материковых родственников — смоле всего лишь 25 млн. лет. Добыть янтарь довольно легко — он рассыпан по всему пляжу, достаточно только быть внимательным!
Следующая остановка — Тория во Взморье. Тории — символические врата храма религии Синто. Название храма «Хигащи Сираура Дзиндзя» переводится как Восточный Храм Сираура (японское название п. Взморье) храм был построен в 1914 году.
Сам храм разрушен с приходом советской власти на Сахалин. Сохранившиеся ворота были поставлены в 1940 году.
Далее короткая остановка для покупки свежих крабов и мчим в бухту Тихая. Здесь мы установим лагерь на две ночи.
Ужинаем крабами и ухой по-сахалински, желающие могут порыбачить в Охотском море.
Отдых в бухте Тихая. Посещение хижины Айнов, восхождение на хребет Жданко или на пик Смелый
Бухта Тихая — уютный уголок, спрятанный от ветров. Имя этому удивительному месту дал великий мореплаватель Иван Крузенштерн.
В окружении пышной зелени, укрыты бухточки с водопадами. Летом здесь можно найти клоповку (местная ягода) и цветущие рододендроны.
Мы прогуляемся по побережью, заглянем в хижину айнов (коренное население острова). Самые выносливые могут попробовать свои силы в восхождении на хребет Жданко или на пик Смелый.
В остальное время будем рыбачить, наблюдать за гнездовьем чаек и наслаждаться необузданной стихией моря.
Грязевой вулкан. Клоковский водопад
Собираем лагерь и отправляемся смотреть Пугачевский грязевой вулкан.
Выглядит он как группа грязевых кругов. В сердцевине вулкана находится главное грязевое поле. Сама поверхность плоская как блин и слегка возвышается к центру.
Периодически на поверхность извергаются газообразные, твердые и жидкие продукты. Сейчас вулкан спокоен.
Следующая остановка — Клоковский водопад. Он совсем рядом от дороги. Водопад высотой около 49 метров насчитывает три ступени, но смотрится почти единым расширяющимся книзу потоком.
Здесь слегка пахнет сероводородом, местами выходят на поверхность термальные воды. У водопада устроим перекус и отправимся обратно в Южно-Сахалинск.
На этом наше путешествие заканчивается.
Проживание
На активной части маршрута мы ночуем в палатках. 2х-3х местные палатки предоставляются организатором. Заселяем по семьям и компаниям.
Между активными частями маршрута будет 1 ночь в хостеле в г. Южно-Сахалинск
Варианты проживания
Платаки 2-х тамбурные
Палатки 2х-3х местные
мини отель «Islander»
Номера хостельного типа.
Вы можете увеличь уровнь комфорта проживания на гостиницу по доплате
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Все трансферы по программе на внедорожниках и автобусе
- Питание на активной части маршрута
- Проживание в хостеле 2 ночи между активными частями маршрута
- Охота на устриц на озере Буссе
- Морская прогулка на маяк Анива
- Экскурсия по городу Южно-Сахалинск с посещением музея
- Дегустация свежего краба и уха по-сахалински
- Сопровождение профессиональных гидов
- Предоставление палаток
- Групповая аптечка
- Что не входит
- Перелёт из вашего города в Южно-Сахалинск и обратно
- Питание вне маршрута
- Проживание в городе до и после похода
- Страховка с опцией треккинга, примерная стоимость — 1000 руб
- Место начала и завершения?
- Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Небольшой штурмовой рюкзак.
Подойдёт любой рюкзак. Он нужен, чтобы взять с собой воду и кофту на выход. Например, на хребет Жданко. Подойдет школьный рюкзачок для сменки, складной туристический рюкзак или поясная сумка, куда поместится бутылка с водой.
Коврик туристический (каремат) или самонадувающийся матрас.
Коврик для йоги не подойдет! Каремат туристический двухслойный дает теплоизоляцию, комфорта от него мало, но спать можно. В данном случае рекомендуем надувной или самонадувающийся матрас он обеспечивает более качественный сон.
Спальник с t-комфорта 0,-5.
Обязательно посмотрите температуру комфорта, практически для всех регионов России рекомендуем брать спальник формы кокон с t-комфорта 0,-5.
Хоба (поппер) или пенка-сидушка.
Небольшая пенка с резинкой для спонтанного желания присесть. Нужна, чтобы не сидеть на холодных и грязных поверхностях. Недорогая и очень удобная в эксплуатации.
Треккинговые палки.
Пригодятся только в случае восхождения на хребет Жданко. В остальных случаях не понадобятся.
Удобная обувь.
Маршрут достаточно простой — поэтому в качестве обуви подойдут даже обычные кроссовки. Если у Вас есть треккинговая обувь — это будет удобнее. Обувь выбирайте на 1-1,5 размера больше, это позволит избежать отдавливания пальцев и соответственно боли на спуске.
Обязательно разносите свои ботинки перед походом, чтобы избежать мозолей и неприятных сюрпризов. Также рекомендуем обработать обувь водоотталкивающим спреем перед путешествием. Правильно подобранные ботинки — это ваш комфорт.
Резиновые сапоги или пластиковые бахилы на обувь.
При посещении грязевого вулкана можно запачкать обувь. Поэтому рекомендуем иметь хотя бы бахилы, которые можно будет надеть на кроссовки и сохранить ноги сухими.
Если вы готовы взять с собой резиновые сапоги – вам будет удобнее на пляже и при посещении вулкана в том числе.
Лёгкие тапочки. Нужны для прогулок по лагерю, купания.
Купальник и полотенце.
Пригодится при купании в теплом заливе Анива. Есть спортивные тонкие полотенца, они занимают мало места и быстро сохнут.
Ветрозащитная, мембранная куртка и дождевик.
Погода непредсказуема, поэтому обязательная часть экипировки это ветро- и влагозащита. Рекомендуем иметь мембранную курточку. Также возьмите дождевик (не самый хлипкий) на случай сильного дождя он сохранит вас сухим.
Одежда.
Лето на Сахалине жаркое. Вам пригодятся шорты и футболки для дневного времени, и теплая кофта и штаны на вечер.
Стандартный набор: 1-2е штанов, шорты, флиска, 2-3 футболки, запас тонких носков и одни теплые носки.
Головной убор: кепка или бафф.
Очки солнцезащитные и солнцезащитный крем (минимум 30ка).
Термос или бутылка под воду. Запас воды минимум 1 литр на человека
Свисток обычный.
Нужен, чтобы предупреждать о своем присутствии медведя. Помогает избежать нежелательных встреч.
Фонарик налобный.
Необходим при передвижении в сумерках, пригодится перед сном в палатке.
Личная посуда: кружка, ложка, миска.
Берем из спец. пластика который выдерживает горячую температуру (в туристических магазинах продается нормальная посуда), либо металлические.
Аккуратнее с тонкими металлическими тарелками и кружками, об них можно обжечь пальцы.
Личные лекарства.
На группу будет групповая аптечка, но если у вас аллергия или какие-то заболевания возьмите лекарства, которые подходят конкретно вам.
Также рекомендуется иметь личный эластичный бинт или суппорты для колен, особенно если у вас есть проблемы с коленями или голеностопом. Не лишним будет иметь личных запас мозольных пластырей.
Немного денег на личные расходы.
Хорошее настроение и желание провести поход с удовольствием!
- Во сколько нужно быть в аэропорту Южно-Сахалинска?
В Южно-Сахалинск нужно прибыть накануне начала тура, чтобы успеть адаптироваться.
- На какое время брать обратный билет на самолет?
Наш тур закончится вечером. Билет на самолет лучше брать на следующий день.
- Будет ли телефонная связь на маршруте?
На побережье залива Анива, в бухте Тихая — ловит МТС, в городах работают практически все операторы.
На мысе Крильон лучше отключить мобильную связь — там ловят японские вышки.
- Где мы будем жить?
Шестой день маршрута предусмотрен с проживанием в комфортном хостеле. На активной части маршрута ночёвки предусмотрены в палатках.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору