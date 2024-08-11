1 день

Ловля морепродуктов в лагуне Буссе. Закат на побережье залива Анива

Сегодня начинается наше гастрономическое приключение под лозунгом: «Добудь деликатес и съешь его!».

Лагуна Буссе — это гастрономический рай для ценителей свежих морепродуктов. На катамаране нас отвезут на устричную банку, где мы своими руками соберем устриц, морских петушков и трубачей. Вся необходимая экипировка предоставляется.

После увлекательного сбора устриц, нас ждёт вкусный обед из морских деликатесов на свежем воздухе: хемультан и наш улов. Рекомендуем взять с собой белое вино к устрицам.

Далее переезжаем на побережье залива Анива любоваться закатом. Здесь будет установлен наш лагерь на 2 дня.