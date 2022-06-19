Мы рады предложить Вам удивительный и незабываемый отдых на краю света. Сахалин – уникальный регион, здесь Вы сможете вдохнуть океан и попробовать на вкус все его дары, узнать богатое историческое прошлое и конечно уйти от проблем больших городов.

Нас ждут лагуны, гроты, ущелья, Птичий базар и другие места Сахалина

Нас ждем морская прогулка до такого далекого, но притягательного места

Побываем в энергетическом центре Сахалина и у "камня желаний"

Отведаем блюда из свежих морепродуктов, а также местные традиционные блюда – уха, свежесваренный краб, блины с икрой, Сахалинский чай с травами и ягодами

Программа тура по дням

1 день Экскурсия по Южно-Сахалинску

Прибытие в Южно-Сахалинск, встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу. После размещения – обед в лучшем Японском ресторане – блюда из морепродуктов. Далее Вас ждет обзорная экскурсия по городу – мы покажем Вам город, у которого несколько имен во всей его красе, а также посетим СТК «Горный Воздух» и полюбуемся на город с высоты птичьего полета. Экскурсовод расскажет очень много интересного о регионе и его богатом историческом прошлом. По окончанию экскурсии, трансфер в гостиницу, свободное время. Ужин (самостоятельно).

2 день Бухта «Тихая»

Завтрак в гостинице. 09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе. Время в пути с остановками примерно 3 часа, 143 км в одну сторону. По пути посетим Янтарное побережье, где море выбрасывает янтарь. Далее заедем посмотреть японские ворота Тории, которые устанавливали перед синтоистскими храмами. Промежуточная остановка в п. Взморье, где можно приобрести свежевыловленных крабов (вареных). Прибытие в Бухту «Тихая». Бухта Тихая – чрезвычайно живописное и удивительное место, которое располагается в заливе Терпения, на восточном побережье Сахалина. "Тихой" бухту назвал первый русский мореплаватель Иван Крузенштерн. На территории бухты растет морской шиповник, термопсис, аралия, мертензия и другая растительность. Прогулка вдоль побережья — лагуны, гроты, ущелья и конечно же Птичий базар на острове «Заметный». Поднимитесь на морские террасы, тут открывается шикарная понорамма на окрестности бухты. Обед – уха, свежесваренный краб, икра, восточные салаты, блины с икрой, сахалинский чай с травами и ягодами. Отдых. Вечером возвращение в г.Южно-Сахалинск. Ужин (самостоятельно).

3 день Мыс «Птичий» и «Мыс Великан»

Завтрак в ресторане гостиницы. Отправление из Южно-Сахалинска. Время в пути примерно 3 часа (100 км в одну сторону, сложная дорога) с остановками на смотровых площадках. Мыс Великан расположен в Корсаковском районе на восточном побережье Тонино-Анивского полуострова за селом Охотское. Название мысу дал великий мореплаватель Иван Федорович Крузенштерн. Пешая прогулка вдоль побережья Охотского моря— удивительной красоты величественные каменные арки, колонны и кекуры, созданные ветром и морскими волнами, гроты и птичьи базары. Обед — блюда от шеф-повара, приготовленные из свежевыловленных морепродуктов. Восточные салаты и конечно же настоящий сахалинский чай. Вечером возвращение в гостиницу. Ужин (самостоятельно).

4 день Озеро (лагуна) Буссе

Буссе – озеро (лагуна) является памятником природы регионального значения. Это одно из самых вкусных и незабываемых мест острова Сахалин. Гигантские устрицы, гребешки, морские ежи, трепанг, крабы, трубач и многие другие виды морских обитателей живут здесь, на этом уникальном во всех смыслах месте. Во время тура вам предстоит попробовать практически всё разнообразие сахалинских морепродуктов, которые вам приготовит наш шеф-повар. Эта одна из самых удивительных и вкусных экскурсий, которые вы просто должны посетить, ведь Сахалин именно этим и славится на всю Россию — вкусными и свежими морепродуктами, которые вы сами сможете собрать и съесть. Озеро находится на расстоянии около 120 километров от города Южно-Сахалинск. Время в пути примерно 1,5 часа. По дороге вы увидите незабываемые красоты Анивского залива, красивые ландшафты Тонино-Анивского полуострова. Во время экскурсии на озеро Буссе вы увидите уникальное озеро (лагуну) Буссе и Анивский залив. Посетите устричную банку и увидите, как гигантские сахалинские устрицы живут в естественной среде. Увидите гребешков и морского ежа. Увидите остров нерп и понаблюдаете за этими животными. Мы вам покажем где живёт ракушка спизула и травяная креветка. Попробуете свежайшие сахалинские морепродукты, приготовленные нашим шеф-поваром. Озеро Буссе является особо охраняемой природной территорией, и мы очень дорожим его экологией. Посещение устричной банки проводится исключительно с ознакомительной целью.

5 день Маяк Анива (мыс Анива)

Маяк Анива был установлен в 1939 году на небольшой скале Сивучья, возле труднодоступного скалистого мыса Анива. Этот район изобилует течениями, частыми туманами, подводными каменистыми банками. Японское название мыса — Накасирэтоко — дало первоначальное название и маяку, позже он был переименован в маяк «Анива». Высота башни составляет 31 метр, высота света — 40 метров над уровнем моря. 06:00 Наш тур начинается в г. Южно-Сахалинске. С вами мы проедем на автомобиле на юг острова по маршруту длиной – около 120 км в одну сторону, время в пути около 2-х часов. Наш путь проходит через портовый город Корсаков, где вы сможете увидеть островной порт. Недалеко от Корсакова расположился первый в России завод по сжижению природного газа и порт Пригородное, куда на заправку приезжают громадные корабли-газовозы. Далее вам откроются замечательные виды на побережье Анивского залива и озера лагуны «Буссе», одного из самых уникальных мест Сахалина. Прибытие в поселок Новиково, инструктаж по технике безопасности, посадка в большие моторные лодки и отправление на маяк Анива. Начинается самая интересная часть маршрута. По пути мы будем останавливать около красивейших скал Анивского полуострова, с которых падают водопады. Чистейшие воды Японского моря позволят увидеть морских млекопитающих и рыб. По пути очень часто можно встретить многочисленных нерп, а в начале лета встречаются касатки и сивучи. Прибытие на маяк Анива. При хорошей погоде возможна высадка из лодок. Вы сможете зайти внутрь маяка и увидеть своими глазами как все было устроено внутри. Подняться на самый верх, откуда открываются потрясающие виды сразу на два побережья Сахалина, омываемые Охотским и Японским морями. Окончание экскурсии по маяку. Переезд на мыс Мраморный, который расположен в 16 км севернее мыса Анива. Прибытие на мыс Мраморный – обед ланч-боксы (блюда из морепродуктов) прогулки по берегу. Все желающие могут посетить Белый камень – интересное нагромождение белых камней среди черных скал. Путь обратно в поселок Новиково, где вы пересаживаетесь на автомобиль и отправляетесь в Южно-Сахалинск.

6 день Скальный останец «Лягушка» – место силы

На территории поселка Весточка, в 17 км от Южно-Сахалинска, располагается одно из самых загадочных мест в России — скальный останец «Лягушка». Скала «Лягушка» входит в гряду скал, выстроенных друг за другом, подобно планетам Солнечной системы. Некогда она была дном древнего моря, и в ее окрестностях можно отыскать окаменелые ракушки. С вершины скалы открываются удивительные виды на Анивский залив, озера Тунайча и Изменчивое. У древних айнов скала «Лягушка» являлась храмом мудрости и местом проведения ритуалов, а сам останец был дополнен каменной постройкой дольменного типа. Считается, что район Весточки и Лягушка – энергетический центр Сахалина, место силы. 10:00 Отправление из Южно-Сахалинска. 11:00 Прибытие в пос. Весточка, выход на маршрут по экологической тропе оснащенной информационными щитами рассказывающими о геологии этого места, произрастающих растениях, а еще различными пояснениями для туристов. Время в пути составит около 30-40 минут. Сахалинская природа порадует вас своей красотой. Встретите «камень желаний», только будьте с желаниями осторожнее, сначала лучше понять, что Вам именно это нужно, а потом правильно выразить словами. Важно помнить, что район Весточки несет сильный энергетический заряд, здесь нежелательно думать о плохом. Восхождение на «Лягушку», высота подъема не более 200 метров. Трансфер в гостиницу, свободное время. Ужин (самостоятельно).

7 день Отъезд