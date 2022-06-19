Прибытие в Южно-Сахалинск, встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу.
После размещения – обед в лучшем Японском ресторане – блюда из морепродуктов.
Далее Вас ждет обзорная экскурсия по городу – мы покажем Вам город, у которого несколько имен во всей его красе, а также посетим СТК «Горный Воздух» и полюбуемся на город с высоты птичьего полета.
Экскурсовод расскажет очень много интересного о регионе и его богатом историческом прошлом.
По окончанию экскурсии, трансфер в гостиницу, свободное время.
Ужин (самостоятельно).
Завтрак в гостинице.
09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе.
Время в пути с остановками примерно 3 часа, 143 км в одну сторону.
По пути посетим Янтарное побережье, где море выбрасывает янтарь.
Далее заедем посмотреть японские ворота Тории, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.
Промежуточная остановка в п. Взморье, где можно приобрести свежевыловленных крабов (вареных).
Прибытие в Бухту «Тихая».
Бухта Тихая – чрезвычайно живописное и удивительное место, которое располагается в заливе Терпения, на восточном побережье Сахалина.
"Тихой" бухту назвал первый русский мореплаватель Иван Крузенштерн.
На территории бухты растет морской шиповник, термопсис, аралия, мертензия и другая растительность.
Прогулка вдоль побережья — лагуны, гроты, ущелья и конечно же Птичий базар на острове «Заметный».
Поднимитесь на морские террасы, тут открывается шикарная понорамма на окрестности бухты.
Обед – уха, свежесваренный краб, икра, восточные салаты, блины с икрой, сахалинский чай с травами и ягодами.
Отдых.
Вечером возвращение в г.Южно-Сахалинск.
Ужин (самостоятельно).
Завтрак в ресторане гостиницы.
Отправление из Южно-Сахалинска.
Время в пути примерно 3 часа (100 км в одну сторону, сложная дорога) с остановками на смотровых площадках.
Мыс Великан расположен в Корсаковском районе на восточном побережье Тонино-Анивского полуострова за селом Охотское.
Название мысу дал великий мореплаватель Иван Федорович Крузенштерн.
Пешая прогулка вдоль побережья Охотского моря— удивительной красоты величественные каменные арки, колонны и кекуры, созданные ветром и морскими волнами, гроты и птичьи базары.
Обед — блюда от шеф-повара, приготовленные из свежевыловленных морепродуктов.
Восточные салаты и конечно же настоящий сахалинский чай.
Вечером возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Буссе – озеро (лагуна) является памятником природы регионального значения.
Это одно из самых вкусных и незабываемых мест острова Сахалин.
Гигантские устрицы, гребешки, морские ежи, трепанг, крабы, трубач и многие другие виды морских обитателей живут здесь, на этом уникальном во всех смыслах месте.
Во время тура вам предстоит попробовать практически всё разнообразие сахалинских морепродуктов, которые вам приготовит наш шеф-повар.
Эта одна из самых удивительных и вкусных экскурсий, которые вы просто должны посетить, ведь Сахалин именно этим и славится на всю Россию — вкусными и свежими морепродуктами, которые вы сами сможете собрать и съесть.
Озеро находится на расстоянии около 120 километров от города Южно-Сахалинск.
Время в пути примерно 1,5 часа.
По дороге вы увидите незабываемые красоты Анивского залива, красивые ландшафты Тонино-Анивского полуострова.
Во время экскурсии на озеро Буссе вы увидите уникальное озеро (лагуну) Буссе и Анивский залив.
Посетите устричную банку и увидите, как гигантские сахалинские устрицы живут в естественной среде.
Увидите гребешков и морского ежа.
Увидите остров нерп и понаблюдаете за этими животными.
Мы вам покажем где живёт ракушка спизула и травяная креветка.
Попробуете свежайшие сахалинские морепродукты, приготовленные нашим шеф-поваром.
Озеро Буссе является особо охраняемой природной территорией, и мы очень дорожим его экологией.
Посещение устричной банки проводится исключительно с ознакомительной целью.
Маяк Анива был установлен в 1939 году на небольшой скале Сивучья, возле труднодоступного скалистого мыса Анива.
Этот район изобилует течениями, частыми туманами, подводными каменистыми банками.
Японское название мыса — Накасирэтоко — дало первоначальное название и маяку, позже он был переименован в маяк «Анива».
Высота башни составляет 31 метр, высота света — 40 метров над уровнем моря.
06:00 Наш тур начинается в г. Южно-Сахалинске.
С вами мы проедем на автомобиле на юг острова по маршруту длиной – около 120 км в одну сторону, время в пути около 2-х часов.
Наш путь проходит через портовый город Корсаков, где вы сможете увидеть островной порт.
Недалеко от Корсакова расположился первый в России завод по сжижению природного газа и порт Пригородное, куда на заправку приезжают громадные корабли-газовозы.
Далее вам откроются замечательные виды на побережье Анивского залива и озера лагуны «Буссе», одного из самых уникальных мест Сахалина.
Прибытие в поселок Новиково, инструктаж по технике безопасности, посадка в большие моторные лодки и отправление на маяк Анива.
Начинается самая интересная часть маршрута.
По пути мы будем останавливать около красивейших скал Анивского полуострова, с которых падают водопады.
Чистейшие воды Японского моря позволят увидеть морских млекопитающих и рыб.
По пути очень часто можно встретить многочисленных нерп, а в начале лета встречаются касатки и сивучи.
Прибытие на маяк Анива.
При хорошей погоде возможна высадка из лодок.
Вы сможете зайти внутрь маяка и увидеть своими глазами как все было устроено внутри.
Подняться на самый верх, откуда открываются потрясающие виды сразу на два побережья Сахалина, омываемые Охотским и Японским морями.
Окончание экскурсии по маяку.
Переезд на мыс Мраморный, который расположен в 16 км севернее мыса Анива.
Прибытие на мыс Мраморный – обед ланч-боксы (блюда из морепродуктов) прогулки по берегу.
Все желающие могут посетить Белый камень – интересное нагромождение белых камней среди черных скал.
Путь обратно в поселок Новиково, где вы пересаживаетесь на автомобиль и отправляетесь в Южно-Сахалинск.
На территории поселка Весточка, в 17 км от Южно-Сахалинска, располагается одно из самых загадочных мест в России — скальный останец «Лягушка».
Скала «Лягушка» входит в гряду скал, выстроенных друг за другом, подобно планетам Солнечной системы.
Некогда она была дном древнего моря, и в ее окрестностях можно отыскать окаменелые ракушки.
С вершины скалы открываются удивительные виды на Анивский залив, озера Тунайча и Изменчивое.
У древних айнов скала «Лягушка» являлась храмом мудрости и местом проведения ритуалов, а сам останец был дополнен каменной постройкой дольменного типа.
Считается, что район Весточки и Лягушка – энергетический центр Сахалина, место силы.
10:00 Отправление из Южно-Сахалинска.
11:00 Прибытие в пос. Весточка, выход на маршрут по экологической тропе оснащенной информационными щитами рассказывающими о геологии этого места, произрастающих растениях, а еще различными пояснениями для туристов.
Время в пути составит около 30-40 минут.
Сахалинская природа порадует вас своей красотой.
Встретите «камень желаний», только будьте с желаниями осторожнее, сначала лучше понять, что Вам именно это нужно, а потом правильно выразить словами.
Важно помнить, что район Весточки несет сильный энергетический заряд, здесь нежелательно думать о плохом.
Восхождение на «Лягушку», высота подъема не более 200 метров.
Трансфер в гостиницу, свободное время.
Ужин (самостоятельно).
Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Посещение рыбного рынка (по желанию).
Трансфер в аэропорт имени А.П. Чехова.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|гостиница/размещение
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|"Лотос" (без завтраков)
|79 000
|6 000
|"Гагарин"
|84 000
|11 400
|"Мега Палас"
|92 000
|20 400
|"Парадайз Ризот"
|94 000
|21 600
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Сбор группы туристов в день начала тура в 14:00.
Прилетать оптимально за день до начала тура, или же в день начала тура рейсом а/к "Россия" вылетающего из Шереметьево в 18:05 – прибытие в Южно-Сахалинск 09:15, также конечно можно вылететь из Москвы в 20:20 и прибыть в Южно-Сахалинск 12:35 и сразу же отправится на экскурсию (это не очень удобно, так как нет времени принять душ и привести себя в чувства после столь длительного перелета).
Вылет в Москву по окончанию тура лучше всего делать из Южно-Сахалинска в день окончания тура, самый оптимальный рейс в 11:45 прибытие в Москву в 12:35 в аэропорт Шереметьево