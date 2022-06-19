Знакомство с Сахалином

Мы рады предложить Вам удивительный и незабываемый отдых на краю света

4.7
3 отзыва
Мы рады предложить Вам удивительный и незабываемый отдых на краю света.

Сахалин – уникальный регион, здесь Вы сможете вдохнуть океан и попробовать на вкус все его дары, узнать богатое историческое прошлое и конечно уйти от проблем больших городов.
Знакомство с Сахалином
Знакомство с Сахалином
Знакомство с Сахалином
Знакомство с Сахалином
Знакомство с Сахалином
Знакомство с Сахалином
Знакомство с Сахалином
Знакомство с Сахалином
Знакомство с Сахалином
Знакомство с Сахалином
Знакомство с Сахалином
Ближайшие даты:
30
июн
07
июл
03
сен
22
сен

Что вас ожидает 🤩

Гастрономические изыски
Гастрономические изыски
Отведаем блюда из свежих морепродуктов, а также местные традиционные блюда – уха, свежесваренный краб, блины с икрой, Сахалинский чай с травами и ягодами
Неповторимая энергетика
Неповторимая энергетика
Побываем в энергетическом центре Сахалина и у "камня желаний"
Легендарный маяк Анива
Легендарный маяк Анива
Нас ждем морская прогулка до такого далекого, но притягательного места
Фантастические места
Фантастические места
Нас ждут лагуны, гроты, ущелья, Птичий базар и другие места Сахалина

Программа тура по дням

1 день
Экскурсия по Южно-Сахалинску

Прибытие в Южно-Сахалинск, встреча в аэропорту, трансфер в гостиницу.

После размещения – обед в лучшем Японском ресторане – блюда из морепродуктов.

Далее Вас ждет обзорная экскурсия по городу – мы покажем Вам город, у которого несколько имен во всей его красе, а также посетим СТК «Горный Воздух» и полюбуемся на город с высоты птичьего полета.

Экскурсовод расскажет очень много интересного о регионе и его богатом историческом прошлом.

По окончанию экскурсии, трансфер в гостиницу, свободное время.

Ужин (самостоятельно).

Экскурсия по Южно-СахалинскуЭкскурсия по Южно-СахалинскуЭкскурсия по Южно-СахалинскуЭкскурсия по Южно-Сахалинску
2 день
Бухта «Тихая»

Завтрак в гостинице.

09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе.

Время в пути с остановками примерно 3 часа, 143 км в одну сторону.

По пути посетим Янтарное побережье, где море выбрасывает янтарь.

Далее заедем посмотреть японские ворота Тории, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.

Промежуточная остановка в п. Взморье, где можно приобрести свежевыловленных крабов (вареных).

Прибытие в Бухту «Тихая».

Бухта Тихая – чрезвычайно живописное и удивительное место, которое располагается в заливе Терпения, на восточном побережье Сахалина.

"Тихой" бухту назвал первый русский мореплаватель Иван Крузенштерн.

На территории бухты растет морской шиповник, термопсис, аралия, мертензия и другая растительность.

Прогулка вдоль побережья — лагуны, гроты, ущелья и конечно же Птичий базар на острове «Заметный».

Поднимитесь на морские террасы, тут открывается шикарная понорамма на окрестности бухты.

Обед – уха, свежесваренный краб, икра, восточные салаты, блины с икрой, сахалинский чай с травами и ягодами.

Отдых.

Вечером возвращение в г.Южно-Сахалинск.

Ужин (самостоятельно).

Бухта «Тихая»Бухта «Тихая»Бухта «Тихая»Бухта «Тихая»
3 день
Мыс «Птичий» и «Мыс Великан»

Завтрак в ресторане гостиницы.

Отправление из Южно-Сахалинска.

Время в пути примерно 3 часа (100 км в одну сторону, сложная дорога) с остановками на смотровых площадках.

Мыс Великан расположен в Корсаковском районе на восточном побережье Тонино-Анивского полуострова за селом Охотское.

Название мысу дал великий мореплаватель Иван Федорович Крузенштерн.

Пешая прогулка вдоль побережья Охотского моря— удивительной красоты величественные каменные арки, колонны и кекуры, созданные ветром и морскими волнами, гроты и птичьи базары.

Обед — блюда от шеф-повара, приготовленные из свежевыловленных морепродуктов.

Восточные салаты и конечно же настоящий сахалинский чай.

Вечером возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

Мыс «Птичий» и «Мыс Великан»Мыс «Птичий» и «Мыс Великан»Мыс «Птичий» и «Мыс Великан»Мыс «Птичий» и «Мыс Великан»
4 день
Озеро (лагуна) Буссе

Буссе – озеро (лагуна) является памятником природы регионального значения.

Это одно из самых вкусных и незабываемых мест острова Сахалин.

Гигантские устрицы, гребешки, морские ежи, трепанг, крабы, трубач и многие другие виды морских обитателей живут здесь, на этом уникальном во всех смыслах месте.

Во время тура вам предстоит попробовать практически всё разнообразие сахалинских морепродуктов, которые вам приготовит наш шеф-повар.

Эта одна из самых удивительных и вкусных экскурсий, которые вы просто должны посетить, ведь Сахалин именно этим и славится на всю Россию — вкусными и свежими морепродуктами, которые вы сами сможете собрать и съесть.

Озеро находится на расстоянии около 120 километров от города Южно-Сахалинск.

Время в пути  примерно 1,5 часа.

По дороге вы увидите незабываемые красоты Анивского залива, красивые ландшафты Тонино-Анивского полуострова.

Во время экскурсии на озеро Буссе вы увидите уникальное озеро (лагуну) Буссе и Анивский залив.

Посетите устричную банку и увидите, как гигантские сахалинские устрицы живут в естественной среде.

Увидите гребешков и морского ежа.

Увидите остров нерп и понаблюдаете за этими животными.

Мы вам покажем где живёт ракушка спизула и травяная креветка.

Попробуете свежайшие сахалинские морепродукты, приготовленные нашим шеф-поваром.

Озеро Буссе является особо охраняемой природной территорией, и мы очень дорожим его экологией.

Посещение устричной банки проводится исключительно с ознакомительной целью.

Озеро (лагуна) БуссеОзеро (лагуна) БуссеОзеро (лагуна) БуссеОзеро (лагуна) Буссе
5 день
Маяк Анива (мыс Анива)

Маяк Анива был установлен в 1939 году на небольшой скале Сивучья, возле труднодоступного скалистого мыса Анива.

Этот район изобилует течениями, частыми туманами, подводными каменистыми банками.

Японское название мыса — Накасирэтоко — дало первоначальное название и маяку, позже он был переименован в маяк «Анива».

Высота башни составляет 31 метр, высота света — 40 метров над уровнем моря.

06:00 Наш тур начинается в г. Южно-Сахалинске.

С вами мы проедем на автомобиле на юг острова по маршруту длиной – около 120 км в одну сторону, время в пути около 2-х часов.

Наш путь проходит через портовый город Корсаков, где вы сможете увидеть островной порт.

Недалеко от Корсакова расположился первый в России завод по сжижению природного газа и порт Пригородное, куда на заправку приезжают громадные корабли-газовозы.

Далее вам откроются замечательные виды на побережье Анивского залива и озера лагуны «Буссе», одного из самых уникальных мест Сахалина.

Прибытие в поселок Новиково, инструктаж по технике безопасности, посадка в большие моторные лодки и отправление на маяк Анива.

Начинается самая интересная часть маршрута.

По пути мы будем останавливать около красивейших скал Анивского полуострова, с которых падают водопады.

Чистейшие воды Японского моря позволят увидеть морских млекопитающих и рыб.

По пути очень часто можно встретить многочисленных нерп, а в начале лета встречаются касатки и сивучи.

Прибытие на маяк Анива.

При хорошей погоде возможна высадка из лодок.

Вы сможете зайти внутрь маяка и увидеть своими глазами как все было устроено внутри.

Подняться на самый верх, откуда открываются потрясающие виды сразу на два побережья Сахалина, омываемые Охотским и Японским морями.

Окончание экскурсии по маяку.

Переезд на мыс Мраморный, который расположен в 16 км севернее мыса Анива.

Прибытие на мыс Мраморный – обед ланч-боксы (блюда из морепродуктов) прогулки по берегу.

Все желающие могут посетить Белый камень – интересное нагромождение белых камней среди черных скал.

Путь обратно в поселок Новиково, где вы пересаживаетесь на автомобиль и отправляетесь в Южно-Сахалинск.

Маяк Анива (мыс Анива)Маяк Анива (мыс Анива)Маяк Анива (мыс Анива)Маяк Анива (мыс Анива)
6 день
Скальный останец «Лягушка» – место силы

На территории поселка Весточка, в 17 км от Южно-Сахалинска, располагается одно из самых загадочных мест в России — скальный останец «Лягушка».

Скала «Лягушка» входит в гряду скал, выстроенных друг за другом, подобно планетам Солнечной системы.

Некогда она была дном древнего моря, и в ее окрестностях можно отыскать окаменелые ракушки.

С вершины скалы открываются удивительные виды на Анивский залив, озера Тунайча и Изменчивое.

У древних айнов скала «Лягушка» являлась храмом мудрости и местом проведения ритуалов, а сам останец был дополнен каменной постройкой дольменного типа.

Считается, что район Весточки и Лягушка – энергетический центр Сахалина, место силы.

10:00 Отправление из Южно-Сахалинска.

11:00 Прибытие в пос. Весточка, выход на маршрут по экологической тропе оснащенной информационными щитами рассказывающими о геологии этого места, произрастающих растениях, а еще различными пояснениями для туристов.

Время в пути составит около 30-40 минут.

Сахалинская природа порадует вас своей красотой.

Встретите «камень желаний», только будьте с желаниями осторожнее, сначала лучше понять, что Вам именно это нужно, а потом правильно выразить словами.

Важно помнить, что район Весточки несет сильный энергетический заряд, здесь нежелательно думать о плохом.

Восхождение на «Лягушку», высота подъема не более 200 метров.

Трансфер в гостиницу, свободное время.

Ужин (самостоятельно).

Скальный останец «Лягушка» – место силыСкальный останец «Лягушка» – место силыСкальный останец «Лягушка» – место силыСкальный останец «Лягушка» – место силы
7 день
Отъезд

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Посещение рыбного рынка (по желанию).

Трансфер в аэропорт имени А.П. Чехова.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

гостиница/размещениеДвухместноеДоплата за одноместное
 "Лотос" (без завтраков)79 0006 000
"Гагарин"84 00011 400
"Мега Палас"92 00020 400
"Парадайз Ризот"94 00021 600

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Питание, указанное в программе
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение инструкторами/проводниками на всех маршрутах
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Услуги шеф-повара
  • Аренда моторных лодок
  • Медицинская страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Южно-Сахалинска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Алкоголь
Место начала и завершения?
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • головной убор;
  • спортивные сандалии;
  • удобные спортивные сандалии, в которых можно ходить по воде и камням;
  • треккинговая обувь на рифленой подошве;
  • также сменная сухая обувь;
  • полотенце;
  • солнцезащитный крем (SPF) не менее 30 единиц;
  • рюкзак;
  • небольшой рюкзак для однодневных походов (руки должны быть свободны!);
  • ветровка;
  • удобная ветро-влагозащитная куртка;
  • купальные принадлежности;
  • средства от комаров и клещей;
  • перчатки;
  • рубашка или кофта с длинным рукавом;
  • индивидуальная аптечка;
  • предметы личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Во сколько начинается и заканчивается маршрут?

Сбор группы туристов в день начала тура в 14:00.

Прилетать оптимально за день до начала тура, или же в день начала тура рейсом а/к "Россия" вылетающего из Шереметьево в 18:05 – прибытие в Южно-Сахалинск 09:15, также конечно можно вылететь из Москвы в 20:20 и прибыть в Южно-Сахалинск 12:35 и сразу же отправится на экскурсию (это не очень удобно, так как нет времени принять душ и привести себя в чувства после столь длительного перелета).

Вылет в Москву по окончанию тура лучше всего делать из Южно-Сахалинска в день окончания тура, самый оптимальный рейс в 11:45 прибытие в Москву в 12:35 в аэропорт Шереметьево

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
С
19 июня 2022
Тур очень насыщенный и каждый день не повторяет другой. Локации разнообразны. От прогулки по тихой бухте до, почти экстремальной, поездки к маяку. Тур позволил насладиться разнообразием морепродуктов: устрицы, гребешки, крабы, икра морских яжей ит. п. Есть возможность не просто наслаждаться красотой природы, но и самим поймать устриц, собрать янтарь.
А
22 июня 2022
В целом тур супер, жили в отеле МегаПалас, стоит своих денег.
Резервный день очень клевая вещь, с первого раза с Итурупа не смогли улететь.
Единственное пожелание - гиды, которые могут рассказать про Итуруп. Наши гиды были больше как просто водители джипов, что не спросишь, почти на все ответ «не знаем».
С
20 июня 2022
Все просто супер. Организация отличная!
Но есть два пожелания:
1)Включать в стоимость тура какой-нибудь мерч: футболку или толстовку или кепку
2)Более внимательно относиться к составлению списка требуемых вещей. В частности у нас в списке было указано, что нужны 2 вида сандалий, по факту ни одни не нужны был, но вот нужны были теплые носки, а их в списке не было.

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