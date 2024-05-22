Мы отправимся на джипах к самым запоминающимися местами острова, а по пути полюбуемся пейзажами и можем встретить представителей местной фауны.
Гурманов порадует приветственный ужин по-сахалински, походные обеды с морепродуктами и дегустация устриц с мастер-классом по их открываю.
На маршруте нас будут сопровождать водители, гиды, экскурсоводы — все, кто по-настоящему любит край и влюбляет в него своих гостей!
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Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску. Приветственный ужин
Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту.
Трансфер в отель, размещение.
Заселение в гостиницу с 14:00, возможен ранний заезд с доплатой 50%/номер/сутки.
15:00 Обзорная экскурсия по городу (2 часа).
Во время экскурсии вы узнаете, как рос и развивался город в период японского правления (в те времена он назывался Тойохара), вы увидите сохранившиеся японские здания, построенные в те же далекие времена.
Познакомитесь с самыми красивыми местами современного уютного города Южно-Сахалинска и основными достопримечательностями островной столицы: смотровая площадка СТК «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на весь город (подъем на среднюю площадку осуществляется автотранспортом).
Посетим три площади — Ленина, Победы и Славы, а также сквер Чехов цента.
17:10–18:00 Приветственный ужин по-сахалински. Свое путешествие мы начнем знакомством с сахалинской кухней.
На нашем ужине вы отведаете знаменитый суп хемультан, салаты из сахалинских дикоросов.
За ужином обсудим детали путешествия и подарим вам необходимый атрибут к путешествию по Сахалину.
Погода на Сахалине меняется очень быстро, и чтобы ваше путешествие было комфортным, мы приготовили для вас плащ-дождевик.
Ваша одежда будет оставаться всегда сухой, даже в самую ненастную погоду.
Трансфер в гостиницу. Отдых.
Джип-тур на мыс Птичий и мыс Великан
Маршрут: Южно-Сахалинск — п. Охотское — мыс Птичий и мыс Великан — Южно-Сахалинск.
07:00 Завтрак в ресторане или кафе гостиницы.
07:30 Выезд на экскурсию. Движение в сторону мыса с остановкой в поселке Охотское. Время в пути ~2,5 часа.
По пути следования открываются живописные панорамы острова и многочисленных озёр.
10:00 Прибытие на мысы, выходим на пешеходную прогулку. Вашему взгляду предстанет множество скал, сотворённых матушкой Природой.
Мыс Птичий и Мыс Великан — одно из самых красивых и удивительных морских побережий Сахалина.
Возле берега находится множество останцев в виде арок и каменных столбов, на которых располагаются птичьи колонии.
В прибрежных скалах скрываются террасы, гроты и небольшие пещеры, а на пляжах мыса Великан довольно часто можно встретить тюленей.
Причудливые гигантские надводные надстройки поражают впечатление своими очертаниями, и названия им под стать — Великан, боец!
На вершинах скал и арок суетятся крикливые чайки, гордо восседают бакланы и снуют стрижи.
Вдоль узкой полосы песчаного пляжа протянулись елово-пихтовые леса на морской террасе, где елочки старательно прячутся от холодного морского ветра, повернувшись к Охотскому морю «спиной».
Место отдаленное, но уединенным его назовешь не всегда. Уж очень много желающих полюбоваться местными красотами! И даже бездорожье никого не пугает.
Берег на мысе обрывистый и заканчивается лесом из почти что мачтовых сосен. А дальше горы, покрытые дремучими темнохвойными лесами с преобладанием пихты.
12:30 Походный обед. Отдых на берегу моря. Фотосессия.
14:00 Отправление в Южно-Сахалинск.
16:30 Окончание экскурсии. Возвращение в гостиницуили к месту сбора.
Ужин (самостоятельно).
Рекомендации: На данном маршруте желательно иметь:
- удобные кроссовки или треккинговую обувь;
- резиновые тапочки для хождения по каменистому дну в воде;
- средство от комаров;
- для желающих искупаться — купальные принадлежности, полотенце;
- при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и резиновые сапоги.
Джип-тур на мыс Виндис, мыс Кузнецова и мыс Крильон
Маршрут: г. Южно-Сахалинск — пос. Огоньки — г. Невельск — пос. Шебунино — мыс Виндис — мыс Кузнецова — мыс Крильон.
Завтрак в гостинице.
07:00 Отправление из Южно-Сахалинска на джипе.
08:30 Прибытие в г. Невельск. Небольшая санитарная остановка. Отправление в пос. Шебунино.
09:30 Прибытие в пос. Шебунино. Небольшой отдых перед отправлением по сложному участку дороги. Водитель готовит машину для движения по песку.
11:00 Прибытие на мыс Виндис (гора Коврижка). Остановка для фотосессии на мысе Виндис.
11:30 Отправление на мыс Кузнецова. До мыса Кузнецова движемся по песчаному морскому побережью.
Морские пейзажи, кекуры, реки впадающие в море, дикие лошади на побережье и не покидающее ощущение, что находишься на краю света.
12:00 Прибытие на мыс Кузнецова. Посещение маяка на мысе Кузнецова, пешие прогулки по окрестностям.
13:00 Походный обед с морепродуктами. Отдых на берегу.
14:00 Отправление на мыс Крильон — самый южный мыс острова Сахалин.
По дороге делаем фотостопы возле мест, где остались следы японского периода на Сахалине (печи по производству рыбной продукции, умывальники для персонала) и возле мест с военной техникой советского периода.
Долгое время территория Крильонского полуострова представляла собой перешеек между Сахалином и Хоккайдо, часть огромного Сахалино-Хоккайдского полуострова.
В результате неоднократных потеплений, похолоданий и изменений климата, вызванных ледниковой эпохой, он не раз менял свои очертания, пока 12 тыс. лет назад не отделился от Хоккайдо окончательно.
16:00 Прибытие на мыс Крильон. Фотосессия на мысе.
Название мысу было дано в честь французского военачальника Луи-Бальбеса де Крильона великим французским мореплавателем Жаном-Франсуа де Лаперузом в 1896.
С севера мыс соединён узким, но высоким обрывистым перешейком с Крильонским полуостровом, на западе омывается Японским морем, на востоке — заливом Анива Охотского моря, с юга — проливом Лаперуза, разделяющим острова Сахалин и Хоккайдо.
От Сахалина до Японии всего 43 км и в хорошую погоду ее прекрасно видно.
На территории мыса мы можем встретить остатки советского укрепрайона (доты, сеть подземных ходов, предназначенных для обороны южных рубежей острова), действующий маяк Тихоокеанского флота (1896 г.), сохранилась старая русская сигнальная пушка, здания из красного японского кирпича еще царской постройки, здесь так же расположена действующая войсковая и пограничная части.
Переезд на мыс Крильон проходит через перевал по очень сложной дороге, настраивайтесь на преодоление препятствий.
17:30 Отправление в г. Южно-Сахалинск.
23:00 Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Окончание экскурсии.
Ужин (самостоятельно).
Рекомендации. На данном маршруте желательно иметь:
- удобные кроссовки или треккинговую обувь;
- непродуваемые туристические / спортивные штаны и куртку с капюшоном;
- резиновые тапочки для хождения по каменистому дну в воде;
- средство от комаров;
- для желающих искупаться — купальные принадлежности, полотенце;
- резиновые сапоги или дождевики на обувь;
- сменную одежду.
Маяк Анива. Лагуна Буссе. Дегустация устриц
Двухдневная экскурсия с ночевкой в районе лагуны Буссе (юго-восточная часть о. Сахалин).
Первый день экскурсии.
Маршрут: г. Южно-Сахалинск — г. Корсаков — пос. Озерское — пос. Новиково — мыс Анива — лагуна Буссе.
05:45 Подача машин в отель, отправление к месту общего сбора группы на маяк Анива.
Важно! Накануне вечером закажите свой завтрак с собой на рецепции гостиницы.
06:00 Выезд из Южно-Сахалинска до п. Новиково.
08:30 Прибытие в пос. Новиково. Инструктаж, подготовка к выходу в море.
09:00 Выход в море из п. Новиково на моторных лодках из ПВХ.
11:00 Прибытие на маяк Анива.
Маяк Анива (яп. Нака — Сиретокомисаки) был установлен 1939 году на небольшой скале Сивучей, возле труднодоступного скалистого мыса Анива.
Является не только самым оригинальным и сложным техническим проектом периода Карафуто, но и выдающимся мировым достижением в практике маячного строительства того времени.
Необходимость постройки маяка была обусловлена непредсказуемыми коварными течениями, при смешении вод Охотского моря и залива Анива, частыми туманами и каменистыми банками.
12:00 Переход к мысу Мраморный. Во время морских переходов мы можем встретить сивучей, тюленей, дельфинов и косаток.
13:00 Прибытие на мыс Мраморный. Прогулка, фотосессия.
13:30 Отправление в пос. Новиково.
14:30 Прибытие в пос. Новиково Подготовка к выезду в поселок Муравьево (лагуна Буссе).
14:45 Трансфер в лагуну Буссе.
15:15 Прибытие на побережье лагуны.
Мастер-класс по открыванию устриц. Фотосессия.
Обед из свежевыловленных морепродуктов и диких устриц. Устриц будет много!
Вас ждет увлекательное путешествие в уникальный «ресторан» морской кухни с дегустацией диких устриц, совершенно неповторимых по своим вкусовым качествам, которые сможете попробовать только на Сахалине.
В меню: 1/2 бокала вина, свежий гребешок, красная икра, нарезка из рыбы, дикие устрицы с лимоном и фирменным устричным соусом; запеченные устрицы под сыром с чесночком; блюдо «Сахалинское детство» (сезонная рыба, запеченная в листьях лопуха); уха по-сахалински; свежие овощи; морс; чай/кофе.
18:00 Размещение на туристической базе «Буссе» (комфортабельные, 2-4-местные номера).
Ужин. Фотосессия на закате.
Внимание!
- Находясь на борту плавательного средства, вы должны придерживаться общепринятых норм поведения, не создавать опасные или угрожающие ситуации.
- Обязательно должен быть надет спасательный жилет, если вас укачивает, необходимо принять лекарственное средство от укачивания.
- Во время экскурсий бережно относитесь к памятникам культуры и истории, а также берегите природу.
- Морская прогулка полностью зависит от милости моря. В случае плохих погодных условий и невозможности выйти в море, морская прогулка будет отменена или проведена замена на автотур.
Рекомендации:
- Маяк Анива— на данном маршруте по пути следования на лодках по морю, не забудьте взять плащ, шапку, хлопчатобумажные перчатки.
- Обед с устрицами: возьмите с собой любимое вино. С устрицами хорошо сочетается белое сухое вино, просекко и брют.
Переход на катамаране к устричной банке. Дегустация устриц. Возвращение в Южно-Сахалинск
Продолжение двухдневной экскурсии (юго-восточная часть о. Сахалин).
Второй день экскурсии.
Встреча восхода солнца в лагуне Буссе.
Завтрак.
11:00–11:30 Прохождение инструктажа по управлению катамарана и экипировка перед выходом на устричную банку.
11:30–13:30 Переход на катамаране к устричной банке, сбор устриц, возможна дегустация устриц на банке.
Вы будете вместе с командой управлять катамараном при переходе на устричную банку, собирать устрицы, моллюски и дегустировать сразу на устричном острове.
По возвращению на берег вас ждет потрясающийобед из свежевыловленных морепродуктов и обязательно устриц.
Вы управляете катамараном вместе с сопровождающим.
13:30–16:00 Возвращение на берег.
Отдых на берегу лагуны.
Обед из морепродуктов.
16:00–18:00 Трансфер лагуна Буссе — Южно-Сахалинск.
18:00 Прибытие в гостиницу или к месту сбора. Окончание экскурсии.
Ужин (самостоятельно).
Внимание! Находясь на борту плавательного средства, вы должны придерживаться общепринятых норм поведения, не создавать опасные или угрожающие ситуации. Обязательно должен быть надет спасательный жилет, если вас укачивает, необходимо принять лекарственное средство от укачивания.
Во время экскурсий бережно относитесь к памятникам культуры и истории, а также берегите природу.
Морская прогулка полностью зависит от милости моря. В случае плохих погодных условий и невозможности выйти в море, морская прогулка будет отменена или проведена замена на автотур к мысу Евстафия.
Рекомендации:
- Маяк Анива — на данном маршруте по пути следования на лодках по морю, не забудьте взять плащ, шапку, хлопчатобумажные перчатки.
- Обед с устрицами: возьмите с собой любимое вино. С устрицами хорошо сочетается белое сухое вино, просекко и брют.
Окончание программы. Вылет из Южно-Сахалинска
Завтрак в гостинице.
Сдача номеров до 12:00,возможен поздний выезд с доплатой 50%/номер/сутки.
Трансфер в аэропорт с возможностью заехать (по предварительной договоренности) на рыбный рынок.
Важно: Трансфер предоставляется гостям, оплатившим проживание в г. Южно-Сахалинске.
Проживание
Стоимость тура без проживания в гостинице Южно-Сахалинска — 78 800 руб. /чел.
В стоимость тура включено размещение на 1 ночь на туристической базе «Буссе» — комфортабельные 2-4-местные номера.
Дополнительно оплачивается гостиница в Южно-Сахалинске (стоимость на 1 человека за 4 ночи), руб:
|Гостиницы
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|Доп. ночи
двухместный / одноместный
|Юность 3*
|11 600
|19 600
|2 900 / 4 900
|Белка 3*
|12 800
|21 800
|3 200 / 5 450
|Юбилейная 3*
|13 200
|22 600
|3 300 / 5 650
|Гагарин 3*
|14 400
|23 200
|3 600 / 5 800
|Мега Палас Отель 4*
|15 600
|26 600
|3 900 / 6 650
|Санта Ризот Отель 4*
(две 1,5-спальные кровати)
|20 000
|34 400
|5 000 / 8 600
|Санта Ризот Отель 4*
(одна большая кровать)
|21 000
|36 280
|5 250 / 9 070
|Парадайс Ризот отель 4*
|24 000
|44 000
|6 000 / 11 000
При самостоятельном бронировании размещения в Южно-Сахалинске просим учесть:
- трансфер на прибытие / убытие (встреча/проводы) предоставляется только до базовых гостиниц;
- турист должен самостоятельно прибыть к месту начала групповых экскурсий по программе, место и время для сбора подтверждается накануне, по окончании экскурсии туристы доставляются только до базовых гостиниц.
Варианты проживания
Гостиница «Юбилейная»
Гостиница «Юбилейная» находится в Южно-Сахалинске, в 10 минутах ходьбы от горнолыжного центра «Горный воздух». К услугам гостей номера с микроволновой печью, сауна и бесплатная частная парковка.
Номера гостиницы «Юбилейная» оформлены в классическом стиле и располагают рабочим столом и ванной комнатой с феном.
В кафе «Тайм» подают блюда европейской и восточной кухни, а в 10 минутах ходьбы от гостиницы работает несколько ресторанов.
Гости могут посетить сауну. Прогулка от гостиницы «Юбилейная» до парка имени Гагарина, где проходят развлекательные программы, займет 3 минуты.
Гостиница «Юбилейная» расположена в 10 минутах езды от аэропорта Хомутово. По запросу предоставляются услуги трансфера от/до аэропорта.
Отель «Санта Ризот»
Курортный отель «Санта Ризот» расположен в Южно-Сахалинске, рядом с живописным парком имени Гагарина у подножия горы Парковой, в 10 минутах езды от делового района города. К услугам гостей сауна, гидромассажная ванна, ресторан и теннисный корт.
В ресторане «Рубин» подают блюда русской, европейской, паназиатской и японской кухни. В баре «Кристалл» гости могут заказать экзотические коктейли, выпить которые можно на открытой террасе, откуда открывается панорамный вид.
В номерах курортного отеля «Санта Ризот» имеется балкон и доступен бесплатный Wi-Fi. В числе удобств кондиционер, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Собственные ванные комнаты укомплектованы туалетно-косметическими принадлежностями, банными халатами и феном.
В курортном отеле «Санта Ризот» в распоряжении гостей спа-комплекс с сауной с плавательным бассейном, а также хорошо оборудованный тренажерный зал. В зимнее время гости могут пройти обучение катанию на лыжах и взять напрокат лыжное снаряжение.
Курортный отель находится всего в 3 км от центра Южно-Сахалинска и железнодорожного вокзала. Для гостей обустроена бесплатная частная парковка.
Отель «Мега Палас»
Этот отель находится на дальневосточном острове Сахалин России, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.
Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.
К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.
Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни. Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bambu. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.
Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на машине за 20 минут.
Отель «Гагарин»
Отель «Гагарин» расположен в тихом месте в парковой зоне Южно-Сахалинска, в 15 минутах езды от аэропорта Хомутово. В отеле «Гагарин» к услугам гостей сауна с мини-бассейном.
Номера отеля «Гагарин» в Южно-Сахалинске оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей. В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.
По утрам в отеле подают полный завтрак «шведский стол». Ресторан «Гагарин» специализируется на блюдах европейской кухни.
Гости могут отдохнуть в караоке-баре. Рядом с отелем раскинулся парк им. Гагарина с красивым садом камней.
На территории отеля «Гагарин» обустроена бесплатная парковка. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации могут организовать для гостей трансфер.
Гостиница «Белка»
Первая на Дальнем Востоке гостиница, выполненная по финской технологии в деревянном стиле из фрезерованного бруса.
Трёхэтажное здание с цокольным этажом построено по индивидуальному проекту, разработанному японскими архитекторами, с максимальным сохранением всех неповторимых свойств дерева — здоровый микроклимат, особая глубинная теплота, уют, создающие благоприятную атмосферу и дающие чувства защищённости и покоя. В стенах гостиницы – атмосфера теплого, таежного дерева в своей первозданной красоте.
Гостиница открыта в 2003 году.
Реновирована в 2019 году.
Во всех номерах: телевизор, Интернет Wi-Fi, сейф, кондиционер, холодильник, мини-бар, халат, тапочки, средства личной гигиены, фен.
Отель «Парадайс Ризот»
Новый отель открылся в Южно-Сахалинске в непосредственной близи от горнолыжного курорта «Горный воздух».
Курортный отель «Парадиз» расположен в Южно-Сахалинске, в 4,3 км от площади Победы. К услугам гостей ресторан и бар. Курортный отель располагает семейными номерами.
Номера курортного отеля оснащены письменным столом и телевизором с плоским экраном. Номера курортного отеля Paradise располагают собственной ванной комнатой с биде и феном. Из окон открывается вид на город. Все номера оснащены холодильником.
Ежедневно в отеле сервируется завтрак «шведский стол».
Сотрудники отеля говорят на английском и русском языках и будут рады предоставить гостям информацию о регионе на стойке регистрации.
Отель «Юность»
Отель «Юность» расположен в Южно-Сахалинске, в 300 метрах от площади Победы. К услугам гостей ресторан, общий лаундж и бесплатная частная парковка. Отель находится в 4,1 км от центра Южно-Сахалинска и в 4,4 км от железнодорожного вокзала Южно-Сахалинск. Желающие могут забронировать семейные номера.
Номера отеля «Юность» оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Постельное белье и тапочки предоставляются.
Туристическая база «Буссе»
Комфортабельные 2-4-местные номера.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсии по программе
- Трансферы по программе
- Питание, указанное в программе
- Транспортное обслуживание на маршрутах
- Сопровождение профессиональными инструкторами на всех маршрутах
- Страховка от несчастного случая, страховое покрытие до 100 000 руб.
- Плащ-дождевик
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Южно-Сахалинска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Проживание в гостинице Южно-Сахалинска — от 11 600 руб. /чел.
- Доплата за ранний заезд в гостиницу — 50%/номер/сутки
- Доплата за поздний выезд из гостиницы — 50%/номер/сутки
- При самостоятельном бронировании размещения в Южно-Сахалинске просим учесть:трансфер на прибытие / убытие (встреча/проводы) предоставляется только до базовых гостиництурист должен самостоятельно прибыть к месту начала групповых экскурсий по программе, место и время для сбора подтверждается накануне, по окончании экскурсии туристы доставляются только до базовых гостиниц.
- Трансфер на прибытие / убытие (встреча/проводы) предоставляется только до базовых гостиниц
- Турист должен самостоятельно прибыть к месту начала групповых экскурсий по программе, место и время для сбора подтверждается накануне, по окончании экскурсии туристы доставляются только до базовых гостиниц
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- небольшой штурмовой рюкзак для треккингов (для личных вещей);
- крепкие разношенные ботинки или специальную треккинговую обувь (кроссовки нежелательны);
- непромокаемая куртка с капюшоном;
- спортивные штаны;
- головной убор (кепка и шапка);
- рукавицы или перчатки для треккингов и восхождения;
- солнцезащитные очки;
- емкость для питья для треккингов (пластиковая бутылка, легкая фляжка);
- средство для защиты от солнечных ожогов;
- средство защиты от комаров;
- гигиеническая губная помада;
- купальные принадлежности.
Важно:
- Хорошим правилом будет использование нескольких слоев одежды, с возможностью снять или надеть дополнительный.
- Ветровка на мембране будет вашим лучшим другом на экскурсиях.
- Сменные носки в рюкзаке тоже не помешают.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура включена страховка от несчастного случая, страховое покрытие до 100 000 руб.
- Может ли измениться программа?
Туроператор оставляет за собой право изменять порядок проведения экскурсий, в зависимости от погодных условий и набора сборного тура, при этом объем и содержание экскурсии остается неизменным
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.