Мои заказы

Красивейший мыс Великан

Погрузитесь в атмосферу дикой природы Сахалина на индивидуальной экскурсии по мысу Великан. Уникальные виды и незабываемые впечатления ждут вас
Экскурсия на мыс Великан - это возможность увидеть захватывающие природные пейзажи Сахалина. Участники прогуляются по живописным тропам, наслаждаясь свежим воздухом и потрясающими видами. Индивидуальный формат позволяет максимально насладиться путешествием, уделяя внимание каждой детали. Это идеальный выбор для тех, кто ценит природу и ищет уникальные впечатления

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальные природные пейзажи
  • 🚶‍♂️ Индивидуальный формат
  • 📸 Возможность сделать потрясающие фото
  • 🌊 Чистый морской воздух
  • 🌞 Отличный способ провести время на свежем воздухе
Красивейший мыс Великан

Что можно увидеть

  • Мыс Великан

Описание экскурсии

Прогулка по незабываемым местам. Окунитесь в мир природы Сахалина

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Саященомученика Иллариона Троицкого
Завершение: Священномученика Иллариона троицкого
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Южно-Сахалинска

Захватывающий джип-тур к Мысу Великан и Мыс Птичий
Джиппинг
11 часов
8 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Захватывающий джип-тур к Мысу Великан и Мыс Птичий
Начало: Пл. Славы
Расписание: Перед бронированием уточните наличие мест на ваши даты
16 ноя в 09:00
17 ноя в 09:00
9500 ₽ за человека
Джип-тур на великолепный мыс Евстафия и голубые озёра
Джиппинг
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур на великолепный мыс Евстафия и голубые озёра
Начало: Ваш адрес
Расписание: Точная дата и время согласуются с гидом.
Завтра в 09:00
15 ноя в 09:00
38 000 ₽ за всё до 4 чел.
Тур на мыс Великан
7 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия на мыс Великан
Путешествие на мыс Великан - это шанс увидеть уникальные природные ландшафты Сахалина. Потрясающие виды и захватывающие моменты ждут вас
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: По договоренности
Завтра в 12:00
15 ноя в 09:00
28 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Южно-Сахалинске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Южно-Сахалинске