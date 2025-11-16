Экскурсия на мыс Великан - это возможность увидеть захватывающие природные пейзажи Сахалина. Участники прогуляются по живописным тропам, наслаждаясь свежим воздухом и потрясающими видами. Индивидуальный формат позволяет максимально насладиться путешествием, уделяя внимание каждой детали. Это идеальный выбор для тех, кто ценит природу и ищет уникальные впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальные природные пейзажи
- 🚶♂️ Индивидуальный формат
- 📸 Возможность сделать потрясающие фото
- 🌊 Чистый морской воздух
- 🌞 Отличный способ провести время на свежем воздухе
Что можно увидеть
- Мыс Великан
Описание экскурсииПрогулка по незабываемым местам. Окунитесь в мир природы Сахалина
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Саященомученика Иллариона Троицкого
Завершение: Священномученика Иллариона троицкого
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
