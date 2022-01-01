Мыс Евстафия и Бирюзовые озера

Путешествие на мыс Евстафия - это незабываемый маршрут

Индивидуально
для 4 чел.
Путешествие на мыс Евстафия — это незабываемый маршрут.

Можно прогуляться по берегу, подняться на выдающийся в море мыс или обойти его при отливе по морю, найти среди камней мелких морских обитателей — ежей, гребешков, крабов.

Посмотреть на знаменитые Бирюзовые озера, необыкновенный цвет которым придают растворенные сульфиты.
Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
Мыс Евстафия и Бирюзовые озера

Что вы можете увидеть 🤩

  • Южно-Сахалинск
  • Город Корсаков
  • Село Озерское
  • Село Новиково
  • Бирюзовые озера
  • Мыс Евстафия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Маршрут

г. Южно-Сахалинск — г. Корсаков — с. Озерское — с. Новиково — Бирюзовые озера — мыс Евстафия

Об экскурсии

В 1770 году линкор «Святой Евстафий Плакида» был флагманом русской эскадры. Во время Чесменского сражения с турецкой эскадрой он сумел взять на абордаж турецкий головной корабль «Бурджу-Зафер» и в жестоком и кровопролитном рукопашном бою русские моряки сумели овладеть этим кораблём. Но во время боя грот-мачта турецкого флагмана упала на палубу русского линкора. Вспыхнул огонь, который за считанные минуты добрался до порохового погреба и оба корабля взлетели на воздух. В результате гибели «Бурджу-Зафер» турецкая армия была деморализована и быстро разгромлена.
В память о подвиге линкора «Евстафий» и русских отважных моряках наш легендарный кругосветный мореплаватель Иван Федорович Крузенштерн в 1805 году присвоил это гордое название сахалинскому мысу.

Программа

Путешествие на мыс Евстафия — это незабываемый маршрут. Начало пути в г. Южно-Сахалинск в южном направлении. Проезжаем южные морские ворота Сахалина — город-порт Корсаков. Выезжаем из города и следуем на юго-восток, вдоль побережья залива Анива. Из окна открываются головокружительные виды на береговую линию и залив. По желанию можем делать остановки в любом месте по пути следования чтобы сделать потрясающие снимки.
По пути запланирована остановка около первого в России завода СПГ. Масштабы этого технического сооружения впечатляют. Через 80 км прибываем в поселок Новиково и направляемся на восток до заброшенной шахты. Карьеры, в которых добывали уголь, теперь затоплены водой. Глубина некоторых достигает 100 метров. Это и есть знаменитые Бирюзовые озера. А необыкновенный цвет воде придают растворенные сульфиты.
А еще через десять километров выезжаем на черный вулканический песок мыса Евстафия. Можно прогуляться по берегу, подняться на выдающийся в море мыс или обойти его при отливе по морю, найти среди камней мелких морских обитателей — ежей, гребешков, крабов. По желанию, мы можем приготовить для вас ароматную уху из сахалинского лосося.

Организационные детали

  • Время проведения: с мая по октябрь. Зависит от погоды и от состояния проезда к месту экскурсии.
  • Погода на море переменчива даже в жару, поэтому утепленная одежда не помешает. Рекомендуется надеть нескользящую спортивную обувь.
  • Возьмите с собой воду и перекус на день.
  • Общее время экскурсии 8 – 10 часов.
  • Дети от 7 до 14 лет могут посетить экскурсию в сопровождении родителей.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до места вашего проживания
  • Экскурсионное сопровождение
  • Горячий чай.
Что не входит
  • Питание (по запросу возможно приготовление)
  • Страховка.
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Туризм_на_Сахалине проводит ещё 11 экскурсий

Тур на мыс Великан
Индивидуально
для 4 чел.
18 000
за 1-4 чел.
Тур на мыс Великан
Мыс Великан - одна из наиболее популярных достопримечательностей Сахалина, памятник природы регионального значения
По договоренности
Черемшанский водопад
Индивидуально
для 4 чел.
10ч
20 000
за 1-4 чел.
Черемшанский водопад
Одним из красивейших водопадов считается Черемшанский
По договоренности
Мыс Острый и Быковские пороги
Индивидуально
для 4 чел.
10ч
16 000
за 1-4 чел.
Мыс Острый и Быковские пороги
Быковские пороги - это целая лестница из небольших каскадов, которые заканчиваются небольшим но оглушающим водопадом
По договоренности
Тур на Мыс Слепиковского
Индивидуально
для 4 чел.
10ч
16 000
за 1-4 чел.
Тур на Мыс Слепиковского
Мыс Слепиковского расположен на юго-западном побережье острова Сахалин
По договоренности
Тур на Мыс Бурунный
Индивидуально
для 4 чел.
18 000
за 1-4 чел.
Тур на Мыс Бурунный
Мыс Бурунный находится в северной части острова и представляет собой одно из уникальнейших
По договоренности
Маяк Анива
Индивидуально
для 4 чел.
34 000
за 1-4 чел.
Маяк Анива
Мы совершим удивительное путешествие до маяка Анива, который был установлен
По договоренности
Чертов мост - Ведьмин мост
Индивидуально
для 4 чел.
18 000
за 1-4 чел.
Чертов мост - Ведьмин мост
«Чертов мост» получил свое название из-за уникальной задумки - путь к нему лежит через тоннель, который представляет
По договоренности
Бухта Тихая
Индивидуально
для 4 чел.
10ч
14 000
за 1-4 чел.
Бухта Тихая
Вас ждет путешествие на юго-восточное побережье Сахалина, где расположена Бухта Тихая
По договоренности
Бухта Тихая и Клоковский водопад
Индивидуально
для 4 чел.
10ч
20 000
за 1-4 чел.
Бухта Тихая и Клоковский водопад
Вас ждет удивительное путешествие на юго-восточное побережье Сахалина, где расположена Бухта Тихая
По договоренности
Гора Быкова и бухта Тихая
Индивидуально
для 4 чел.
10ч
16 000
за 1-4 чел.
Гора Быкова и бухта Тихая
Вас ждет увлекательная и живописная экскурсия, которая начинается с Горы Быкова, откуда открывается превосходный вид на
По договоренности
Лагуна Буссе и мыс Великан
Индивидуально
для 4 чел.
20 000
за 1-4 чел.
Лагуна Буссе и мыс Великан
Вас ждет удивительная экскурсия, которая позволяет совместить сразу посещение двух достопримечательностей
По договоренности
У нас ещё много экскурсий 😎 в Южно-Сахалинске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Южно-Сахалинске
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ