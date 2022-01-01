Что вы можете увидеть 🤩

Маршрут

г. Южно-Сахалинск — г. Корсаков — с. Озерское — с. Новиково — Бирюзовые озера — мыс Евстафия

Об экскурсии

В 1770 году линкор «Святой Евстафий Плакида» был флагманом русской эскадры. Во время Чесменского сражения с турецкой эскадрой он сумел взять на абордаж турецкий головной корабль «Бурджу-Зафер» и в жестоком и кровопролитном рукопашном бою русские моряки сумели овладеть этим кораблём. Но во время боя грот-мачта турецкого флагмана упала на палубу русского линкора. Вспыхнул огонь, который за считанные минуты добрался до порохового погреба и оба корабля взлетели на воздух. В результате гибели «Бурджу-Зафер» турецкая армия была деморализована и быстро разгромлена.

В память о подвиге линкора «Евстафий» и русских отважных моряках наш легендарный кругосветный мореплаватель Иван Федорович Крузенштерн в 1805 году присвоил это гордое название сахалинскому мысу.

Программа

Путешествие на мыс Евстафия — это незабываемый маршрут. Начало пути в г. Южно-Сахалинск в южном направлении. Проезжаем южные морские ворота Сахалина — город-порт Корсаков. Выезжаем из города и следуем на юго-восток, вдоль побережья залива Анива. Из окна открываются головокружительные виды на береговую линию и залив. По желанию можем делать остановки в любом месте по пути следования чтобы сделать потрясающие снимки.

По пути запланирована остановка около первого в России завода СПГ. Масштабы этого технического сооружения впечатляют. Через 80 км прибываем в поселок Новиково и направляемся на восток до заброшенной шахты. Карьеры, в которых добывали уголь, теперь затоплены водой. Глубина некоторых достигает 100 метров. Это и есть знаменитые Бирюзовые озера. А необыкновенный цвет воде придают растворенные сульфиты.

А еще через десять километров выезжаем на черный вулканический песок мыса Евстафия. Можно прогуляться по берегу, подняться на выдающийся в море мыс или обойти его при отливе по морю, найти среди камней мелких морских обитателей — ежей, гребешков, крабов. По желанию, мы можем приготовить для вас ароматную уху из сахалинского лосося.

Организационные детали