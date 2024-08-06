8 часов
Групповая
до 16 чел.
Погружение в мир вкусов на гастрономическом туре Лагуна Буссе
Присоединяйтесь к гастрономическому туру в Лагуну Буссе и насладитесь свежими морепродуктами, удивительными видами и атмосферой гармонии с природой
Начало: Пл. Славы
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
10 000₽ за человека
10 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Остров Монерон - райский уголок Сахалина
Начало: Пл. Славы
Расписание: Перед бронированием уточните наличие свободных мест
7 авг в 09:00
13 авг в 09:00
30 000₽ за человека
8 часов
Групповая
до 16 чел.
Гастрономическая экскурсия «Охота на морского ежа» в Южно-Сахалинске
Погрузитесь в мир сахалинской кухни, попробуйте икру морского ежа и насладитесь уникальными морепродуктами в компании единомышленников
Начало: Пл. Славы
Расписание: Перед бронированием уточните количество доступных мест у туроператора
12 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Однодневные»
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