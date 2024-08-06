Однодневные – экскурсии в Южно-Сахалинске

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Южно-Сахалинске, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Гастрономический тур Лагуна Буссе
На автобусе
8 часов
Групповая
до 16 чел.
Погружение в мир вкусов на гастрономическом туре Лагуна Буссе
Присоединяйтесь к гастрономическому туру в Лагуну Буссе и насладитесь свежими морепродуктами, удивительными видами и атмосферой гармонии с природой
Начало: Пл. Славы
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
10 000 за человека
Остров Монерон - райский уголок Сахалина
10 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Остров Монерон - райский уголок Сахалина
Начало: Пл. Славы
Расписание: Перед бронированием уточните наличие свободных мест
7 авг в 09:00
13 авг в 09:00
30 000 за человека
Эксклюзивная гастрономическая экскурсия «Охота на морского ежа»
8 часов
Групповая
до 16 чел.
Гастрономическая экскурсия «Охота на морского ежа» в Южно-Сахалинске
Погрузитесь в мир сахалинской кухни, попробуйте икру морского ежа и насладитесь уникальными морепродуктами в компании единомышленников
Начало: Пл. Славы
Расписание: Перед бронированием уточните количество доступных мест у туроператора
12 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Южно-Сахалинске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Гастрономический тур Лагуна Буссе
  2. Остров Монерон - райский уголок Сахалина
  3. Эксклюзивная гастрономическая экскурсия «Охота на морского ежа»
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Сколько стоит экскурсия по Южно-Сахалинску в августе 2024
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 30 000.
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