Найдено 3 экскурсии в категории « Однодневные » в Южно-Сахалинске, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности На автобусе 8 часов Групповая до 16 чел. Погружение в мир вкусов на гастрономическом туре Лагуна Буссе Присоединяйтесь к гастрономическому туру в Лагуну Буссе и насладитесь свежими морепродуктами, удивительными видами и атмосферой гармонии с природой Начало: Пл. Славы 10 000 ₽ за человека 10 часов Мини-группа до 7 чел. Остров Монерон - райский уголок Сахалина Начало: Пл. Славы Расписание: Перед бронированием уточните наличие свободных мест 30 000 ₽ за человека 8 часов Групповая до 16 чел. Гастрономическая экскурсия «Охота на морского ежа» в Южно-Сахалинске Погрузитесь в мир сахалинской кухни, попробуйте икру морского ежа и насладитесь уникальными морепродуктами в компании единомышленников Начало: Пл. Славы Расписание: Перед бронированием уточните количество доступных мест у туроператора 12 000 ₽ за человека Другие экскурсии Южно-Сахалинска

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Однодневные»

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