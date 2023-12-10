1 день

Встреча, обзорная экскурсия по г. Южно-Сахалинску

Встречаемся в аэропорту под время прилета рейсов Москва — Южно-Сахалинск (встречу под иные рейсы согласуем в индивидуальном порядке).

Едем в город, заселяемся в отель Мега Палас 4* (также возможны другие отели по запросу и в зависимости от наличия мест).

Сразу же отправимся на велком-обед в японский ресторан «Хомура», где вас будут ждать блюда от шеф-повара из Японии!

Примерное меню (может меняться в зависимости от меню ресторана): крабовый суп с яйцом, салат сябу-сябу (свинина, овощи, руккола, соус сябу-сябу), камбала жареная (камбала филе, соус тенцую), морс.

Далее нас будет ждать обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску — городу, который назывался ранее Владимировкой и Таехарой. Городу, который на протяжении 40 лет находился во владении соседней Японии.

Мы посмотрим на здание краеведческого музея – это одно из сохранившихся японских зданий. При желании группы, можем его посетить.

Увидим музей имени одной книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» и узнаем, что Антон Павлович делал на Сахалине.

Посетим мемориальный комплекс Победа и полюбуемся видом на город со смотровой площадки горнолыжного курорта «Горный воздух».

Возвращаемся в отель.