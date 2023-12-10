Лучшая зима на Сахалине

Групповой тур в Южно-Сахалинске
Проведите свой зимний отпуск на самом большом острове России! Мы остановимся в удобном 4* отеле и будем кататься на снегоходах, любоваться на ледопады, участвовать в подлёдной рыбалке или крабалке. А при желании отправимся на горных лыжах покорять склоны или расслабимся в спа-комплексе. Присоединяйтесь!
Лучшая зима на Сахалине
Лучшая зима на Сахалине
Лучшая зима на Сахалине
Лучшая зима на Сахалине
Лучшая зима на Сахалине
Лучшая зима на Сахалине
Лучшая зима на Сахалине
Лучшая зима на Сахалине
Лучшая зима на Сахалине
Лучшая зима на Сахалине
Лучшая зима на Сахалине
Лучшая зима на Сахалине
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Что вас ожидает:

Ледопады бухты Тихая
Ледопады бухты Тихая
Полюбуемся на переливы солнца, отражающегося от льдинок замёрзших водопадов
Снегоходное путешествие
Снегоходное путешествие
Проложим свою тропу в снегах на гору Быкова или Мицульский хребет
Сказочный зимний город
Сказочный зимний город
Познакомимся с Южно-Сахалинском поближе во время обзорной экскурсии по городу
Вкусная охота
Вкусная охота
Нас ждёт рыбалка или крабалка с обедом из улова прямо на льду
Посещение этнодеревни
Посещение этнодеревни
Прокатимся на собачьих или оленьих упряжках и поучаствуем в традиционных развлечениях
Отдых на свой вкус
Отдых на свой вкус
При желании посетим спа-комплекс или наоборот, отправимся на горнолыжный курорт

Программа тура по дням

1 день

Встреча, обзорная экскурсия по г. Южно-Сахалинску

Встречаемся в аэропорту под время прилета рейсов Москва — Южно-Сахалинск (встречу под иные рейсы согласуем в индивидуальном порядке).

Едем в город, заселяемся в отель Мега Палас 4* (также возможны другие отели по запросу и в зависимости от наличия мест).

Сразу же отправимся на велком-обед в японский ресторан «Хомура», где вас будут ждать блюда от шеф-повара из Японии!

Примерное меню (может меняться в зависимости от меню ресторана): крабовый суп с яйцом, салат сябу-сябу (свинина, овощи, руккола, соус сябу-сябу), камбала жареная (камбала филе, соус тенцую), морс.

Далее нас будет ждать обзорная экскурсия по Южно-Сахалинску — городу, который назывался ранее Владимировкой и Таехарой. Городу, который на протяжении 40 лет находился во владении соседней Японии.

Мы посмотрим на здание краеведческого музея – это одно из сохранившихся японских зданий. При желании группы, можем его посетить.

Увидим музей имени одной книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» и узнаем, что Антон Павлович делал на Сахалине.

Посетим мемориальный комплекс Победа и полюбуемся видом на город со смотровой площадки горнолыжного курорта «Горный воздух».

Возвращаемся в отель.

Встреча, обзорная экскурсия по г. Южно-СахалинскуВстреча, обзорная экскурсия по г. Южно-СахалинскуВстреча, обзорная экскурсия по г. Южно-Сахалинску
2 день

Бухта Тихая

07:30 Завтракаем в отеле.

08:00 Выезжаем из Южно-Сахалинска в бухту Тихая.

Бухта Тихая прекрасна в любое время года, но зимой особенно… Благодаря своим ледопадам, а в народе — просто сосулькам.

Зимой воды мелких ручьев, стекающих с крутых склонов и падая с высоты, замерзают, образуя зрелищные картины — большие и маленькие сосульки высотой до 30 метров в виде разнообразных застывших ледопадов.

Также нас встретят хранители бухты — скалы Слоненок и Сфинкс.

По вашему желанию мы можем подняться на пик Смелый, откуда откроется самый умопомрачительный вид на бухту и хребет Жданко, который много миллионов лет назад был вулканом.

Пешая прогулка вдоль Охотского моря займет от 3 до 4 часов. По дороге до бухты мы посетим ворота Тории, оставшиеся на месте японского храма, а также самый большой на острове крабовый рынок.

Посетим ворота Тории японского периода, крабовый рынок, бухту Тихую, ледопады бухты Тихой.

13:00 Обедаем в бухте Тихая (возможно в формате ланч-боксов).

16:00 Окончание экскурсии, выезд в Южно-Сахалинск.

18:00 Возвращаемся в Южно-Сахалинск.

Бухта ТихаяБухта ТихаяБухта ТихаяБухта ТихаяБухта ТихаяБухта Тихая
3 день

Снегоходный тур: на гору Быкова или Мицульский хребет и японские тоннели

Сегодня вы можете выбрать один из двух маршрутов:

  • Снегоходный тур на гору Быкова.

08:30 Завтракаем при гостинице.

09:00 Выезжаем из Южно-Сахалинска в поселок Березняки.

09:00-09:30 Пересаживаемся в снегоходы, выезжаем на гору Быкова.

Зимняя гора Быкова — это настоящая сказка, вас ждет удивительной красоты дорога с окутанными снежным нарядом деревьями. С вершины горы открывается красивейший вид на долины Сусунайского хребта.

12:00 Обед на горе Быкова (возможно в формате ланч-боксов).

13:00 Окончание экскурсии, выезд в г. Южно-Сахалинск.

15:00 Прибытие в Южно-Сахалинск.

Свободное время вы можете посвятить катанию на горнолыжном курорте «Горный Воздух» или весело провести время в одном из спа-центров города, либо аквапарке. Решать вам. Но абсолютно точно: вы найдете много интересных занятий!

ИЛИ

  • Снегоходный тур на Мицульский хребет и японские тоннели.

08:30 Завтракаем в отеле.

09:00 Выезжаем из Южно-Сахалинска.

10:00-10:30 Пересаживаемся в снегоходы, выезжаем к японским тоннелям.

Промчим на снегоходах с ветерком по некогда самой красивой железной дороге, построенной во времена Карафуто. Конечно же, мы просто обязаны показать вам японские тоннели, которым вот-вот исполнится 100 лет.

Каждый из них уникален, и в каждом из них живут призраки «тако-бея». А живописнейшие виды Мицульского хребта окунут вас в настоящую сахалинскую сказку.

13:00 Обед (в формате ланч-боксов).

14:00 Окончание экскурсии, выезд в Южно-Сахалинск.

15:00 Прибываем в Южно-Сахалинск.

Свободное время вы можете посвятить катанию на горнолыжном курорте «Горный Воздух» или весело провести время в одном из spa-центров города, либо аквапарке. Решать вам. Но абсолютно точно: вы найдете много интересных занятий!

Снегоходный тур: на гору Быкова или Мицульский хребет и японские тоннелиСнегоходный тур: на гору Быкова или Мицульский хребет и японские тоннелиСнегоходный тур: на гору Быкова или Мицульский хребет и японские тоннелиСнегоходный тур: на гору Быкова или Мицульский хребет и японские тоннелиСнегоходный тур: на гору Быкова или Мицульский хребет и японские тоннелиСнегоходный тур: на гору Быкова или Мицульский хребет и японские тоннелиСнегоходный тур: на гору Быкова или Мицульский хребет и японские тоннели
4 день

Подледная рыбалка или крабалка

Сегодня для вас на выбор:

  • Подледная рыбалка на рыбу:

07:30 Завтракаем в отеле.

08:00 Выезжаем на рыбалку.

09:00-09:30 Прибываем на место рыбалки.

10:00 Выходим на подледную рыбалку, а после нее пожарим пойманную рыбу на льду.

На зимней рыбалке вы ощутите себя настоящим рыболовом. Только представьте, как из ледяной лунки вы вытаскиваете пахнущую огурцами, серебристую корюшку, или огромную и тяжелую навагу, либо же самую вкусную селедочку.

А затем, прямо здесь — на льду, пойманная только что рыбка зашкварчит на сковородке… Потекли слюнки? Тогда быстрее на рыбалку!

13:00 Обедаем на базе отдыха.

14:00 Продолжаем подледную рыбалку.

17:00 Выезжаем в Южно-Сахалинск.

ИЛИ

  • Крабалка:

09:00 Завтракаем в отеле.

10:00 Выезжаем на крабалку.

Интересно, сколько эмоций можно испытать, вытаскивая из подо льда настоящего живого краба?! Здесь же его сварить и съесть. Причем сварить надо правильно! Так, чтобы вкус свежего краба навсегда вам запомнился. Мы уверены, что этот день вы не забудете никогда!

13:00 Обедаем на льду, варим пойманного краба, варим уху или химультан. На столе нас будут ждать корейские салатики и закуски и, конечно же, горячий сахалинский чай с вкусняшками.

14:00 Продолжаем крабалку.

16:00 Выезжаем в г. Южно-Сахалинск.

17:30-18:00 Прибываем в Южно-Сахалинск.

Подледная рыбалка или крабалкаПодледная рыбалка или крабалкаПодледная рыбалка или крабалкаПодледная рыбалка или крабалкаПодледная рыбалка или крабалкаПодледная рыбалка или крабалка
5 день

Этнодеревня, катание на собачьих упряжках

08:00 Завтракаем в отеле.

08:30 Выезжаем из Южно-Сахалинска в этно-деревню.

10:00-14:00 Знакомимся с собаками, инструктаж, катаемся на упряжках, стреляем из лука.

Во время этого путешествия мы посетим настоящую айнскую этнодеревню. В деревне мы познакомим вас с сахалинскими северными ездовыми оленями, которых в природе почти не осталось.

Вы посетите мастерскую и заберёте на память настоящий оберег из оленьего рога.

Познакомитесь и покатаетесь в настоящей собачьей упряжке. Каждый гость будет самостоятельно управлять собачьей упряжкой от 6 до 12 собак на расстоянии 1 км.

Вас ждут традиционные развлечения: стрельба из лука, метание северных городков, метание хорея на тынзянь.

В столовой вас угостят вкуснейшей ухой, рыбной нарезкой, овощами и домашними блинами с чаем.

13:00 Обедаем в этнодеревне.

14:00 Окончание экскурсии, выезжаем в Южно-Сахалинск.

15:30 Прибываем в Южно-Сахалинск, после чего у вас будет свободное время.

Для желающих продлить свое путешествие, мы можем забронировать дополнительные дни и предложить индивидуальную программу.

Этнодеревня, катание на собачьих упряжкахЭтнодеревня, катание на собачьих упряжкахЭтнодеревня, катание на собачьих упряжкахЭтнодеревня, катание на собачьих упряжкахЭтнодеревня, катание на собачьих упряжках
6 день

Рыбный рынок, трансфер в аэропорт

08:00 Завтракаем в отеле.

09:00 Сдаем номер, выезжаем из отеля.

09:15-11:00 Посещаем рынок морепродуктов, где вам упакуют рыбу и икру в термопакеты, сувенирные лавки.

11:00 Трансфер в аэропорт Южно-Сахалинска (время примерное, ориентируемся на вылет рейсов Южно-Сахалинск-Москва).

Рыбный рынок, трансфер в аэропорт

Проживание

Тур предусматривает двухместное размещение в отеле Мега Палас 4* или другом аналогичном отеле в зависимости от наличия мест.

Варианты проживания

Мега Палас Отель 4

5 ночей

Этот отель находится на российском дальневосточном острове Сахалин, у подножия Сусунайских гор.

К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.

Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью.

Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.

Каждое утро сервируют завтрак шведский стол. В ресторане «Маркиз» подаются блюда русской, европейской и японской кухни.

Сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». На территории также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан Bam Boo.

Гости могут посетить караоке-бар Duke.

Мега Палас Отель 4Мега Палас Отель 4Мега Палас Отель 4Мега Палас Отель 4

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение опытным гидом-экскурсоводом, возможно в формате гид-водитель
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Проживание в отеле (цена дана на одного человека при двухместном размещении)
  • Завтраки в отеле и 5 обедов
  • Аренда снаряжения для рыбалки/крабалки
  • Аренда снаряжения для катания на снегоходах
Что не входит
  • Билеты из вашего города до Южно-Сахалинска и обратно
  • Одноместное размещение, цена — по запросу
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какую важную информацию о туре мне следует знать?

Порядок экскурсий может меняться при сохранении всей программы.

Тур пройдёт в группе от 3 до 6 человек.

Время в программе указано приблизительное.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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