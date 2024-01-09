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Прибытие в Южно-Сахалинск. Экскурсия по городу
Прибытие в Южно-Сахалинск, встреча в аэропорту (встреча рекомендованных рейсов в 09:15 и 12:35), трансфер в гостиницу.
Размещение в гостинице начинается с 14:00 (раннее заселение возможно за доп. плату).
После размещения отправляемся на обед в один из лучших Японских ресторанов — блюда из морепродуктов.
Сразу после обеда познакомим Вас с нашим уютным городом. Экскурсовод расскажет о нашем регионе и его богатом историческом прошлом.
По окончанию экскурсии, трансфер в гостиницу или к станции фуникулера СТК «Горный воздух» для встречи заката на горе Большевик (по желанию).
Свободное время.
Ужин (самостоятельно).
Питание: обед в ресторане.
Бухта «Тихая»
Завтрак в ресторане отеля.
09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе. Время в пути с остановками примерно 3 часа, 143 км в одну сторону.
По пути посетим Янтарное побережье, где море выбрасывает янтарь, а на камнях греются многочисленные нерпы.
Далее заедем посмотреть японские ворота Тории, которые устанавливали перед японскими храмами.
Промежуточная остановка в п. Взморье, где можно приобрести свежевыловленных крабов (вареных).
Прибытие в бухту «Тихая». Прогулка вдоль побережья — лагуны, гроты, ущелья и, конечно же, птичий базар на острове «Заметный».
Обед — традиционный корейский суп Хемультан, свежесваренный краб, икра, дальневосточные салаты (сахалинские дикоросы), различные закуски и сахалинский чай.
Питание: завтрак в гостинице, полноценный горячий обед на природе.
Джиппинг на мыс "Птичий" и мыс "Великан"
Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на подготовленных джипах.
Время в пути, примерно, 3 часа (100 км в одну сторону, сложная дорога) с остановками на смотровых площадках.
Пешая прогулка вдоль побережья Охотского моря — удивительной красоты величественные каменные арки, колонны и кекуры, созданные ветром и морскими волнами, гроты и птичьи базары.
Обед — уха, закуски, дальневосточные салаты и, конечно же, настоящий сахалинский чай.
Свободное время.
Вечером возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Питание: завтрак в гостинице, полноценный горячий обед на природе.
Джиппинг на три мыса
Выезд из Южно-Сахалинска в 06:00.
Дорога будет проходить в несколько этапов.
Сперва по асфальтированной дороге до города Невельск.
После по грунтовой дороге до поселка Шебунино, а далее начнется самая интересная, экстремальная и захватывающая часть путешествия, от поселка Шебунино до мыса Кузнецова прямо по берегу моря, преодолевая вброд 6 рек на могучих джипах — внедорожниках.
Мыс Виндис ещё называют гора-коврижка. Мы будем проезжать её по пути на мыс Кузнецова.
Промежуточная остановка на мысе «Кузнецова», где можно познакомится с местным медведем, Лехой, который уже много лет живет на базе (возьмите для Лехи вкусные подарки, он их очень любит, особенно сгущенку).
Прогулка по берегу до пещер и отвесных скал, в отлив на берегу можно найти настоящий деликатес — морского ежа. Поездка на старый маяк.
Далее переезд на мыс «Крильон». Дорога будет проходить по сопкам, с густыми зарослями бамбучника.
То здесь, то там из зарослей будут выглядывать боевые машины второй мировой войны и японские военные укрепления, сохранившиеся до наших дней. Настоящий музей под открытым небом.
Прибытие на мыс «Крильон». В хорошую погоду с мыса видно японское побережье острова Хоккайдо.
Рекомендуем перед поездкой на мыс перевести телефон в авиарежим, так как он может переключиться на роуминг.
Прогулка по мысу до памятника войнам — освободителям Сахалина и Курильских островов.
Осмотр военной техники времен второй мировой войны, скал и самого большого на Сахалине лежбища ларги.
И конечно, в данном месте, где ощущаешь себя на самом краю земли, стоя на берегу пролива Лаперуза, стоит бросить камешек в воду, как в песне Яна Френкеля «Ну что тебе сказать про Сахалин».
Возвращение в Южно-Сахалинск поздно вечером (21:00–22:00).
Питание: завтрак в гостинице, обед (ланч-бокс).
Маяк "Анива" и мыс "Мраморный"
06:00 Выезд на маршрут. Путь на юг острова по маршруту длиной около 130 км в одну сторону, проходит через портовый город Корсаков, где вы сможете увидеть островной порт. Недалеко от Корсакова расположился первый в России завод по сжижению природного газа и порт Пригородное, куда на заправку приезжают громадные корабли-газовозы.
Далее вам откроются замечательные виды на побережье Анивского залива и озера лагуны «Буссе», одного из самых уникальных мест Сахалина.
Прибытие в поселок Новиково, инструктаж по технике безопасности, посадка в большие моторные лодки и отправление на маяк Анива.
Начинается самая интересная часть маршрута. По пути мы будем останавливать около красивейших скал Анивского полуострова, с которых падают водопады. Чистейшие воды Японского моря позволят увидеть морских млекопитающих и рыб. По пути очень часто можно встретить многочисленных нерп, а в начале лета встречаются касатки и сивучи.
Прибытие на маяк Анива. При хорошей погоде возможна высадка из лодок. Вы сможете зайти внутрь маяка и увидеть своими глазами как все было устроено внутри. Подняться на самый верх, откуда открываются потрясающие виды сразу на два побережья Сахалина, омываемые Охотским и Японским морями.
Окончание экскурсии по маяку.
Переезд на мыс Мраморный, который расположен в 16 км севернее мыса Анива.
Прибытие на мыс Мраморный. Все желающие могут посетить Белый камень — интересное нагромождение белых камней среди черных скал.
Питание: завтрак в гостинице, лёгкий перекус (дополнительное питание можно взять с собой).
Озеро-лагуна «Буссе»
Завтрак в ресторане гостиницы.
Время выезда на маршрут может меняться в зависимости от карты приливов. Протяженность маршрута около 150 км.
Прибытие в лагерь. Инструктаж. Выдача экипировки (спасательные жилеты и сапоги забродники). Посадка в весельный катамаран. Переход через протоку к отмели.
Далее пеший маршрут по воде около 1 км к центру озера, где находится так называемая устричная «банка». Здесь в водорослях можно встретить многочисленных морских ежей, морского гребешка, трепанга, диких гигантских устриц и других представителей уникального озера – лагуны.
Возвращение в лагерь. Вкуснейший обед из морепродуктов, запеченные и сырые устрицы, уха приготовленная на костре и все то, что мы сможем с Вами найти и собрать в озере.
Вечером возвращение в гостиницу. Ужин самостоятельно.
Озеро Буссе является особо охраняемой природной территорией, и мы очень дорожим его экологией. Посещение устричной банки проводится исключительно с ознакомительной целью.
Питание: завтрак в гостинице, полноценный горячий обед на природе.
Мыс «Евстафия» и бирюзовые озера
Завтрак в гостинице.
09:00 Выезд из Южно-Сахалинска. Примерное время в пути около трех часов.
По пути остановка на искусственно созданных озерах. Они появились после затопления угольных разрезов. Вода в них невероятного ярко — бирюзового цвета.
Прибытие на мыс «Евстафия» — один из самых живописных уголков Сахалина.
Мыс соединен с материком узким перешейком, который образует две бухты. У основания мыса можно полюбоваться на изрезанные волнами скальные останцы и кекуры.
Здесь птицы устраивают гнездовья, а на вершине открываются красивейшие виды — ощущение, что ты один на краю света.
Обед (ланч-боксы), салаты, сахалинский чай.
Возвращение в Южно-Сахалинск в районе 19:00. Ужин самостоятельно.
Питание: завтрак в гостинице, обед (ланч-бокс).
Мыс «Острый» и Быковские пороги
Завтрак в гостинице.
В 09:00 выезд на маршрут. Прибытие на мыс «Острый». Прогулка по побережью.
Мыс «Острый» или Остромысовка — один из диких уголков восточного побережья Сахалина. Своё название получил из-за многочисленных острых скал, вдающихся глубоко в море. Сами скалы по форме напоминают слоеный пирог.
На камнях встречаются морские животные — нерпы. А с июля до конца августа можно наблюдать за нерестом тихоокеанского лосося.
Именно на этом мысе были найдены руины древней Аинской крепости «Часи».
По желанию возможно искупаться или пособирать морских ежей на мелководье.
Обед (ланч-бокс).
Далее переезд к Быковским порогам.
Быковские пороги — это целая лестница из небольших каскадов на горной реке Красноармейка.
В конце прошлого века реку преграждала естественная каменная плотина высотой в три метра, и водопад падал с оглушающим шумом. Однако, тогда же плотина была взорвана, чтобы дать путь лососевым рыбам.
Прогулка вдоль берега реки. Проход по камням.
Вечером возвращение в гостиницу. Ужин самостоятельно.
Питание: завтрак в гостинице, обед (ланч-бокс).
Мыс и маяк "Слепиковского", озеро "Тайное", чертов мост
Завтрак в гостинице.
8:00 Выезд на маршрут.
Первая остановка в г. Холмск.
Далее отправление на север вдоль западного побережья Сахалина. Выезд на песчаную косу мыса «Слепиковского».
Мыс «Слепиковского» уникальный природный комплекс включает целый ряд объектов флоры и фауны, которые встречаются только здесь. «Сахалинская Балтика», с настоящими песчаными дюнами.
Черные магнитные пески. Прогулка по побережью до маяка. В данном месте остров омывают теплые течения и есть возможность искупаться.
Обед (ланч-бокс).
Переезд к железнодорожной станции Николайчук.
Проход по тоннелям (рекомендуем взять с собой фонарик). Выход к мостам. Небольшая прогулка.
Чертов и ведьмин мост — наследие времен Карафуто. Настоящий рукотворный памятник японского милитаризма, сохранившийся до наших дней.
Мосты построены в гористой местности являются самыми высокими на Дальнем Востоке, а вид с моста во времена СССР считался самым красивым в стране.
Далее переезд на озеро «Тайное». Здесь на смотровой площадке открывается невероятный панорамный вид.
Вечером возвращение в город. Ужин самостоятельно.
Питание: завтрак в гостинице, обед (ланч-бокс).
Скальный останец «Лягушка»
Завтрак в гостинице.
10:00 Отправление из Южно-Сахалинска.
На территории поселка Весточка, в 17 км от Южно-Сахалинска, располагается одно из самых загадочных мест в России — скальный останец «Лягушка».
Скала «Лягушка» входит в гряду скал, выстроенных друг за другом, подобно планетам Солнечной системы. Некогда она была дном древнего моря, и в ее окрестностях можно отыскать окаменелые ракушки.
С вершины скалы открываются удивительные виды на Анивский залив, озера Тунайча и Изменчивое.
У древних Айнов скала «Лягушка» являлась храмом мудрости и местом проведения ритуалов, а сам останец был дополнен каменной постройкой дольменного типа. Считается, что район Весточки и Лягушка — энергетический центр Сахалина, место силы.
11:00 Прибытие в пос. Весточка, выход на маршрут по экологической тропе оснащенной информационными щитами рассказывающими о геологии этого места, произрастающих растениях. Время в пути составит около 30–40 минут.
Сахалинская природа порадует вас своей красотой. Встретите «камень желаний», только будьте с желаниями осторожнее, сначала лучше понять, что Вам именно это нужно, а потом правильно выразить словами.
Важно помнить, что район Весточки несет сильный энергетический заряд, здесь нежелательно думать о плохом.
Восхождение на «Лягушку», высота подъема не более 200 метров.
Трансфер в гостиницу, свободное время (рекомендуем посетить рыбный рынок и сувенирные магазины).
Питание: завтрак в гостинице.
Прощание с Сахалином
Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Трансфер в аэропорт к рекомендованным рейсам (вылеты в 11:45 и 15:00).
Питание: завтрак в гостинице.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Южно-Сахалинске.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное*
|Одноместное
|«Командор» 3*
|178 000
|210 000
|«Гагарин» 3*
|183 000
|218 000
|«Мега Палас» 4*
|200 000
|243 500
*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
Гагарин
Этот отель расположен в тихом месте в парковой зоне Южно-Сахалинска, в 15 минутах езды от аэропорта Хомутово.
В отеле «Гагарин» к услугам гостей сауна с мини-бассейном.
Номера отеля «Гагарин» в Южно-Сахалинске оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей. В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.
По утрам в отеле подают полный завтрак «шведский стол». Ресторан «Гагарин» специализируется на блюдах европейской кухни. Гости могут отдохнуть в караоке-баре.
Рядом с отелем раскинулся парк им. Гагарина с красивым садом камней. На территории отеля «Гагарин» обустроена бесплатная парковка.
Сотрудники круглосуточной стойки регистрации могут организовать для гостей трансфер.
«Mega Palace hotel» 4
Этот отель находится на дальневосточном острове Сахалин России, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.
Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.
К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.
Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на машине за 20 минут.
Командор
Этот отель расположен в центре Южно-Сахалинска, всего в 10 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном. Бесплатный WiFi предоставляется на всей территории отеля.
Светлые элегантные номера обставлены классической мебелью. На полу постелено ковровое покрытие. Номера оснащены холодильником и чайником. В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном и тапочками.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице
- Питание по программе: 10 завтраков, 4 горячих обеда, 4 ланчбокса, 1 легкий перекус
- Транспортное обслуживание по программе
- Сопровождение инструкторами и проводниками
- Услуги гида-экскурсовода
- Услуги шеф-повара
- Аренда моторных лодок
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Южно-Сахалинска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Билеты на фуникулер (СТК «ГОРНЫЙ ВОЗДУХ»)
- Личные расходы (алкоголь, сувениры, морепродукты)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- головной убор;
- спортивные сандалии;
- удобные спортивные сандалии, в которых можно ходить по воде и камням;
- треккинговая обувь на рифленой подошве;
- также сменная сухая обувь;
- полотенце;
- солнцезащитный крем (SPF) не менее 30 единиц;
- рюкзак;
- небольшой рюкзак для однодневных походов (руки должны быть свободны!);
- ветровка;
- удобная ветро-влагозащитная куртка;
- купальные принадлежности;
- средства от комаров и клещей;
- перчатки;
- рубашка или кофта с длинным рукавом;
- индивидуальная аптечка;
- предметы личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Во сколько начинается и заканчивается маршрут?
Сбор группы туристов в день начала тура в 14:00.
Прилетать оптимально за день до начала тура, или же в день начала тура рейсом а/к "Россия" вылетающего из Шереметьево в 18:05 – прибытие в Южно-Сахалинск 09:15, также конечно можно вылететь из Москвы в 20:20 и прибыть в Южно-Сахалинск 12:35 и сразу же отправится на экскурсию (это не очень удобно, так как нет времени привести себя в чувства после столь длительного перелета).
Вылет в Москву по окончанию тура лучше всего делать из Южно-Сахалинска в день окончания тура, самый оптимальный рейс в 11:45 прибытие в Москву в 12:35 в аэропорт Шереметьево
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Лицам старше 55 лет, а также людям с хроническими заболеваниями мы рекомендуем оформить страховку.
На чем мы будем передвигаться?
Передвижение в туре будет осуществляться на комфортабельном автобусе, микроавтобусе, джипах, резиновых моторных лодках.
Нужно ли делать прививку от клещевого энцефалита?
Желательно иметь прививку от клещевого энцефалита. Пассивная защита от клещей крайне рекомендуется (закрытая одежда, репелленты, осмотр).