4 день

Джиппинг на три мыса

Выезд из Южно-Сахалинска в 06:00.

Дорога будет проходить в несколько этапов.

Сперва по асфальтированной дороге до города Невельск.

После по грунтовой дороге до поселка Шебунино, а далее начнется самая интересная, экстремальная и захватывающая часть путешествия, от поселка Шебунино до мыса Кузнецова прямо по берегу моря, преодолевая вброд 6 рек на могучих джипах — внедорожниках.

Мыс Виндис ещё называют гора-коврижка. Мы будем проезжать её по пути на мыс Кузнецова.

Промежуточная остановка на мысе «Кузнецова», где можно познакомится с местным медведем, Лехой, который уже много лет живет на базе (возьмите для Лехи вкусные подарки, он их очень любит, особенно сгущенку).

Прогулка по берегу до пещер и отвесных скал, в отлив на берегу можно найти настоящий деликатес — морского ежа. Поездка на старый маяк.

Далее переезд на мыс «Крильон». Дорога будет проходить по сопкам, с густыми зарослями бамбучника.

То здесь, то там из зарослей будут выглядывать боевые машины второй мировой войны и японские военные укрепления, сохранившиеся до наших дней. Настоящий музей под открытым небом.

Прибытие на мыс «Крильон». В хорошую погоду с мыса видно японское побережье острова Хоккайдо.

Рекомендуем перед поездкой на мыс перевести телефон в авиарежим, так как он может переключиться на роуминг.

Прогулка по мысу до памятника войнам — освободителям Сахалина и Курильских островов.

Осмотр военной техники времен второй мировой войны, скал и самого большого на Сахалине лежбища ларги.

И конечно, в данном месте, где ощущаешь себя на самом краю земли, стоя на берегу пролива Лаперуза, стоит бросить камешек в воду, как в песне Яна Френкеля «Ну что тебе сказать про Сахалин».

Возвращение в Южно-Сахалинск поздно вечером (21:00–22:00).

Питание: завтрак в гостинице, обед (ланч-бокс).