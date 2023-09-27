4 день

Озеро (лагуна) Буссе

Завтрак в ресторане гостиницы.

08:00 Выезд из Южно - Сахалинска протяженность маршрута около 150 км.

Достопримечательности: старейшее русское поселение Сахалина Корсаков, место основания Муравьёвского поста (1853г.), смотровая площадка «Утес» памятный знак крейсеру «Новик», остатки японского храма Мэрэй Хатиман Дзиндзя, первый в России завод СПГ, Вавайские озера.

По прибытию посещение устричной банки (на весельном катамаране).

Вкуснейший обед из морепродуктов, запеченные и сырые устрицы, уха приготовленная на костре и все то, что мы сможем с Вами найти и собрать в озере.

Во время экскурсии вы увидите уникальное озеро (лагуну) Буссе и Анивский залив.

Посетите устричную банку и увидите, как гигантские сахалинские устрицы живут в естественной среде.

Увидите гребешков и морского ежа, а так же остров нерп, у вас будет возможность понаблюдать за этими животными.

Мы вам покажем где живёт ракушка спизула и травяная креветка.

Вы попробуете свежайшие сахалинские морепродукты, приготовленные нашим шеф-поваром.

*Озеро Буссе является особо охраняемой природной территорией, и мы очень дорожим его экологией. Посещение устричной банки проводится исключительно с ознакомительной целью.