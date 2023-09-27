Сахалин – уникальный регион, здесь Вы сможете вдохнуть океан и попробовать на вкус все его дары, узнать богатое историческое прошлое и конечно уйти от проблем больших городов.
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Прибытие в Южно-Сахалинск. Экскурсия по городу
Прибытие в Южно-Сахалинск, встреча в аэропорту (встреча рекомендованных рейсов в 09:15 и 12:35), трансфер в гостиницу.
Размещение в гостинице начинается с 14:00 (раннее заселение возможно за дополнительную плату).
После размещения – обед в лучшем Японском ресторане – блюда из морепродуктов.
Далее Вас ждет обзорная экскурсия по городу – мы покажем Вам город, у которого несколько имен во всей его красе, экскурсовод расскажет очень много интересного о регионе и его богатом историческом прошлом.
По окончанию экскурсии, трансфер в гостиницу или к станции фуникулера СТК «Горный воздух» для встречи заката на горе Большевик (по желанию). Свободное время.
Ужин (самостоятельно).
Бухта «Тихая»
Завтрак в ресторане отеля.
09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе.
Время в пути с остановками примерно 3 часа, 143 км в одну сторону.
По пути посетим Янтарное побережье, где море выбрасывает янтарь.
На Сахалине существует свой особый вид янтаря – рекенид.
Далее заедем посмотреть японские ворота Тории, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.
Промежуточная остановка в п. Взморье, где можно приобрести свежевыловленных крабов (вареных).
Прибытие в Бухту «Тихая».
Бухта Тихая – чрезвычайно живописное и удивительное место, которое располагается в заливе Терпения, на восточном побережье Сахалина.
«Тихой» бухту назвал первый русский мореплаватель Иван Крузенштерн.
На территории бухты растет морской шиповник, термопсис, аралия, мертензия и другая растительность.
Прогулка вдоль побережья — лагуны, гроты, ущелья и конечно же Птичий базар на острове «Заметный».
Поднимитесь на морские террасы, тут открывается шикарная панорама на окрестности бухты.
Обед – традиционный корейский суп Хемультан, свежесваренный краб, икра, дальневосточные салаты (Сахалинские дикоросы), различные закуски и Сахалинский чай с травами и ягодами.
Отдых.
Вечером возвращение в г. Южно-Сахалинск (примерное время возвращения в 19:00).
Ужин (самостоятельно).
Мыс "Птичий" и "Мыс Великан". Отправление на джипах
Завтрак в ресторане гостиницы.
Отправление из Южно-Сахалинска на подготовленных джипах.
Время в пути примерно 3 часа (100 км в одну сторону, сложная дорога) с остановками на смотровых площадках.
Пешая прогулка вдоль побережья Охотского моря –удивительной красоты величественные каменные арки, колонны и кекуры, созданные ветром и морскими волнами, гроты и птичьи базары.
Обед – уха, закуски, Дальневосточные салаты и конечно же настоящий Сахалинский чай.
Свободное время.
Вечером возвращение в гостиницу.
Ужин (самостоятельно).
Озеро (лагуна) Буссе
Завтрак в ресторане гостиницы.
08:00 Выезд из Южно - Сахалинска протяженность маршрута около 150 км.
Достопримечательности: старейшее русское поселение Сахалина Корсаков, место основания Муравьёвского поста (1853г.), смотровая площадка «Утес» памятный знак крейсеру «Новик», остатки японского храма Мэрэй Хатиман Дзиндзя, первый в России завод СПГ, Вавайские озера.
По прибытию посещение устричной банки (на весельном катамаране).
Вкуснейший обед из морепродуктов, запеченные и сырые устрицы, уха приготовленная на костре и все то, что мы сможем с Вами найти и собрать в озере.
Во время экскурсии вы увидите уникальное озеро (лагуну) Буссе и Анивский залив.
Посетите устричную банку и увидите, как гигантские сахалинские устрицы живут в естественной среде.
Увидите гребешков и морского ежа, а так же остров нерп, у вас будет возможность понаблюдать за этими животными.
Мы вам покажем где живёт ракушка спизула и травяная креветка.
Вы попробуете свежайшие сахалинские морепродукты, приготовленные нашим шеф-поваром.
*Озеро Буссе является особо охраняемой природной территорией, и мы очень дорожим его экологией. Посещение устричной банки проводится исключительно с ознакомительной целью.
Маяк Анива (мыс Анива)
Завтрак в ресторане гостиницы.
Маяк Анива был установлен в 1939 году на небольшой скале Сивучья, возле труднодоступного скалистого мыса Анива.
Этот район изобилует течениями, частыми туманами, подводными каменистыми банками.
Высота башни составляет 31 метр, высота света — 40 метров над уровнем моря.
06:00 Отправление из Южно-Сахалинска время в пути около двух часов (около 120 км. в одну сторону).
Наш путь проходит через портовый город Корсаков, где вы сможете увидеть островной порт.
Недалеко от Корсакова расположился первый в России завод по сжижению природного газа и порт Пригородное, куда на заправку приезжают громадные корабли-газовозы.
Далее вам откроются замечательные виды на побережье Анивского залива и озера лагуны «Буссе», одного из самых уникальных мест Сахалина.
Прибытие в поселок Новиково, инструктаж по технике безопасности, посадка в большие моторные лодки и отправление на маяк Анива.
Начинается самая интересная часть маршрута.
По пути мы будем останавливать около красивейших скал Анивского полуострова, с которых падают водопады.
Чистейшие воды Японского моря позволят увидеть морских млекопитающих и рыб.
По пути очень часто можно встретить многочисленных нерп, а в начале лета встречаются касатки и сивучи.
Прибытие на маяк Анива.
При хорошей погоде возможна высадка из лодок.
Вы сможете зайти внутрь маяка и увидеть своими глазами как все было устроено внутри.
Подняться на самый верх, откуда открываются потрясающие виды сразу на два побережья Сахалина, омываемые Охотским и Японским морями.
Окончание экскурсии по маяку.
Переезд на мыс Мраморный, который расположен в 16 км севернее мыса Анива.
Прибытие на мыс Мраморный.
Все желающие могут посетить Белый камень – интересное нагромождение белых камней среди черных скал.
Путь обратно в поселок Новиково, где вы пересаживаетесь на автомобиль и отправляетесь в Южно-Сахалинск.
Ужин (самостоятельно)
Скальный останец «Лягушка»
Завтрак в ресторане гостиницы.
На территории поселка Весточка, в 17 км от Южно-Сахалинска, располагается одно из самых загадочных мест в России — скальный останец «Лягушка».
Скала «Лягушка» входит в гряду скал, выстроенных друг за другом, подобно планетам Солнечной системы.
Некогда она была дном древнего моря, и в ее окрестностях можно отыскать окаменелые ракушки.
С вершины скалы открываются удивительные виды на Анивский залив, озера Тунайча и Изменчивое.
У древних айнов скала «Лягушка» являлась храмом мудрости и местом проведения ритуалов, а сам останец был дополнен каменной постройкой дольменного типа.
Считается, что район Весточки и Лягушка – энергетический центр Сахалина, место силы.
10:00 Отправление из Южно-Сахалинска.
11:00 Прибытие в пос. Весточка, выход на маршрут по экологической тропе оснащенной информационными щитами, рассказывающими о геологии этого места, произрастающих растениях, а еще различными пояснениями для туристов.
Время в пути составит около 30-40 минут.
Сахалинская природа порадует вас своей красотой.
Встретите «камень желаний», только будьте с желаниями осторожнее, сначала лучше понять, что Вам именно это нужно, а потом правильно выразить словами.
Важно помнить, что район Весточки несет сильный энергетический заряд, здесь нежелательно думать о плохом.
Восхождение на «Лягушку», высота подъема не более 200 метров.
Трансфер в гостиницу, свободное время (рекомендуем посетить рыбный рынок и сувенирные магазины).
Ужин (самостоятельно).
Отъезд
Завтрак в ресторане гостиницы.
Освобождение номеров.
Трансфер в аэропорт имени А. П. Чехова.
Групповой трансфер отвозит к рейсам в 9 утра к вылету в 11:45.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Южно-Сахалинске.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|гостиница / размещение
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|«Гагарин» 3*
|97 500
|15 400
|«Командор»
|96 000
|16 750
|«Мега Палас»
|110 000
|20 400
|«Белка»
|97 500
|16 400
|«Лотос» 3* (без завтраков)
мест нет
|93 000
|12 000
Варианты проживания
Гостиница «Гагарин»
Номера отеля оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей. В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.
Отель «Mega Palace hotel» 4
Этот отель находится на дальневосточном острове Сахалин России, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.
Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.
К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.
Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на машине за 20 минут.
Отель «Командор»
Этот отель расположен в центре Южно-Сахалинска, всего в 10 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном. Бесплатный WiFi предоставляется на всей территории отеля.
Светлые элегантные номера обставлены классической мебелью. На полу постелено ковровое покрытие. Номера оснащены холодильником и чайником. В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном и тапочками.
Отель «Белка»
Трехзведочная гостиница с интересным названием «Белка» расположилась в Южно-Сахалинске. Для гостей есть такие услуги как парковка, бесплатный Интернет, сейф, прачечная. Гостям, которые хотят отдохнуть от рутины, предлагается посетить сауну.
Номерной фонд представлен 46 категориями, которые разнятся по вместительности и комфортности, но несмотря на это, каждый номер оборудован удобной мебелью, для того, чтобы даже длительное проживание, было максимально комфортным. Также каждая комната имеет собственные санузел и душевую кабину.
Каждое утро, в ресторане на территории отеля накрываются завтраки. Обед и ужин проживающие могут заказать за дополнительную плату или же покушать в близлежащих кафе и местах общего питания.
Вблизи находятся такие достопримечательности как областной краеведческий музей, театральный центр имени Чехова, а также собор Воскресения Христова.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Проживание в выбранной гостинице
- Питание, указанное в программе: завтраки (кроме туров с размещением в отеле «Лотос») во 2-7 дни тураобеды в 1-4 дни тураперекус в 5 день тура
- Завтраки (кроме туров с размещением в отеле «Лотос») во 2-7 дни тура
- Обеды в 1-4 дни тура
- Перекус в 5 день тура
- Транспортное обслуживание по программе
- Сопровождение инструкторами/проводниками на всех маршрутах
- Услуги гида-экскурсовода
- Услуги шеф-повара
- Аренда моторных лодок
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Южно-Сахалинска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Завтраки, если размещение в отеле «Лотос»
- Билеты на фуникулер (СТК «ГОРНЫЙ ВОЗДУХ»)
- Личные расходы (алкоголь, сувениры, морепродукты)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- головной убор;
- спортивные сандалии;
- удобные спортивные сандалии, в которых можно ходить по воде и камням;
- треккинговая обувь на рифленой подошве;
- также сменная сухая обувь;
- полотенце;
- солнцезащитный крем (SPF) не менее 30 единиц;
- рюкзак;
- небольшой рюкзак для однодневных походов (руки должны быть свободны!);
- ветровка;
- удобная ветро-влагозащитная куртка;
- купальные принадлежности;
- средства от комаров и клещей;
- перчатки;
- рубашка или кофта с длинным рукавом;
- индивидуальная аптечка;
- предметы личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Во сколько начинается и заканчивается маршрут?
Сбор группы туристов в день начала тура в 14:00.
Прилетать оптимально за день до начала тура, или же в день начала тура рейсом а/к "Россия" вылетающего из Шереметьево в 18:05 – прибытие в Южно-Сахалинск 09:15, также конечно можно вылететь из Москвы в 20:20 и прибыть в Южно-Сахалинск 12:35 и сразу же отправится на экскурсию (это не очень удобно, так как нет времени принять душ и привести себя в чувства после столь длительного перелета).
Вылет в Москву по окончанию тура лучше всего делать из Южно-Сахалинска в день окончания тура, самый оптимальный рейс в 11:45 прибытие в Москву в 12:35 в аэропорт Шереметьево
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Всё смогли увидеть. . и Птичий Мыс, и бухту Тихая, где нас вкусно покормили обедом из море продуктов… это и Охотское море, и озеро Буссе. . где собирали гребешков, устриц, крабов, морских ежей. . Всё очень запомнится на долго и конечно знаменитый Маяк. . Всё было очень классно. . Спасибо всем организаторам тура. . гиду Галине, водителям Алексею и Сергею за интересные рассказы об истории и природе Сахалина. . Будем всем знакомым рекомендовать это замечательное путешествие на остров Сахалин…
Огромное спасибо нашему гиду - Винокуровой Татьяне! Мега- профессионал своего дела: все было интересно и позитивно, окружила нас заботой и вниманием. При выборе тура требуйте, обязательно, её в качестве вашего сопровождающего!