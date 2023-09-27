Знакомство с Сахалином

Групповой тур в Южно-Сахалинске
5
3 отзыва
Мы рады предложить Вам удивительный и незабываемый отдых на краю света.

Сахалин – уникальный регион, здесь Вы сможете вдохнуть океан и попробовать на вкус все его дары, узнать богатое историческое прошлое и конечно уйти от проблем больших городов.
Знакомство с Сахалином
Знакомство с Сахалином
Знакомство с Сахалином
Ближайшие даты:
1
мая
20
мая
5
июн
8
июн
14
июн
5
июл
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даты

Что вас ожидает:

Гастрономические изыски
Гастрономические изыски
Отведаем блюда из свежих морепродуктов, а также местные традиционные блюда – уха, свежесваренный краб, блины с икрой, Сахалинский чай с травами и ягодами
Неповторимая энергетика
Неповторимая энергетика
Побываем в энергетическом центре Сахалина и у "камня желаний"
Легендарный маяк Анива
Легендарный маяк Анива
Нас ждет морская прогулка до такого далекого, но притягательного места
Фантастические места
Фантастические места
Нас ждут лагуны, гроты, ущелья, птичий базар и другие места Сахалина

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Южно-Сахалинск. Экскурсия по городу

Прибытие в Южно-Сахалинск, встреча в аэропорту (встреча рекомендованных рейсов в 09:15 и 12:35), трансфер в гостиницу.

Размещение в гостинице начинается с 14:00 (раннее заселение возможно за дополнительную плату).

После размещения – обед в лучшем Японском ресторане – блюда из морепродуктов.

Далее Вас ждет обзорная экскурсия по городу – мы покажем Вам город, у которого несколько имен во всей его красе, экскурсовод расскажет очень много интересного о регионе и его богатом историческом прошлом.

По окончанию экскурсии, трансфер в гостиницу или к станции фуникулера СТК «Горный воздух» для встречи заката на горе Большевик (по желанию). Свободное время.

Ужин (самостоятельно).

Прибытие в Южно-Сахалинск. Экскурсия по городуПрибытие в Южно-Сахалинск. Экскурсия по городуПрибытие в Южно-Сахалинск. Экскурсия по городуПрибытие в Южно-Сахалинск. Экскурсия по городу
2 день

Бухта «Тихая»

Завтрак в ресторане отеля.

09:00 Отправление из Южно-Сахалинска на автобусе.

Время в пути с остановками примерно 3 часа, 143 км в одну сторону.

По пути посетим Янтарное побережье, где море выбрасывает янтарь.

На Сахалине существует свой особый вид янтаря – рекенид.

Далее заедем посмотреть японские ворота Тории, которые устанавливали перед синтоистскими храмами.

Промежуточная остановка в п. Взморье, где можно приобрести свежевыловленных крабов (вареных).

Прибытие в Бухту «Тихая».

Бухта Тихая – чрезвычайно живописное и удивительное место, которое располагается в заливе Терпения, на восточном побережье Сахалина.

«Тихой» бухту назвал первый русский мореплаватель Иван Крузенштерн.

На территории бухты растет морской шиповник, термопсис, аралия, мертензия и другая растительность.

Прогулка вдоль побережья — лагуны, гроты, ущелья и конечно же Птичий базар на острове «Заметный».

Поднимитесь на морские террасы, тут открывается шикарная панорама на окрестности бухты.

Обед – традиционный корейский суп Хемультан, свежесваренный краб, икра, дальневосточные салаты (Сахалинские дикоросы), различные закуски и Сахалинский чай с травами и ягодами.

Отдых.

Вечером возвращение в г. Южно-Сахалинск (примерное время возвращения в 19:00).

Ужин (самостоятельно).

Бухта «Тихая»Бухта «Тихая»Бухта «Тихая»Бухта «Тихая»Бухта «Тихая»Бухта «Тихая»
3 день

Мыс "Птичий" и "Мыс Великан". Отправление на джипах

Завтрак в ресторане гостиницы.

Отправление из Южно-Сахалинска на подготовленных джипах.

Время в пути примерно 3 часа (100 км в одну сторону, сложная дорога) с остановками на смотровых площадках.

Пешая прогулка вдоль побережья Охотского моря –удивительной красоты величественные каменные арки, колонны и кекуры, созданные ветром и морскими волнами, гроты и птичьи базары.

Обед – уха, закуски, Дальневосточные салаты и конечно же настоящий Сахалинский чай.

Свободное время.

Вечером возвращение в гостиницу.

Ужин (самостоятельно).

Мыс "Птичий" и "Мыс Великан". Отправление на джипахМыс "Птичий" и "Мыс Великан". Отправление на джипахМыс "Птичий" и "Мыс Великан". Отправление на джипахМыс "Птичий" и "Мыс Великан". Отправление на джипахМыс "Птичий" и "Мыс Великан". Отправление на джипахМыс "Птичий" и "Мыс Великан". Отправление на джипахМыс "Птичий" и "Мыс Великан". Отправление на джипахМыс "Птичий" и "Мыс Великан". Отправление на джипах
4 день

Озеро (лагуна) Буссе

Завтрак в ресторане гостиницы.

08:00 Выезд из Южно - Сахалинска протяженность маршрута около 150 км.

Достопримечательности: старейшее русское поселение Сахалина Корсаков, место основания Муравьёвского поста (1853г.), смотровая площадка «Утес» памятный знак крейсеру «Новик», остатки японского храма Мэрэй Хатиман Дзиндзя, первый в России завод СПГ, Вавайские озера.

По прибытию посещение устричной банки (на весельном катамаране).

Вкуснейший обед из морепродуктов, запеченные и сырые устрицы, уха приготовленная на костре и все то, что мы сможем с Вами найти и собрать в озере.

Во время экскурсии вы увидите уникальное озеро (лагуну) Буссе и Анивский залив.

Посетите устричную банку и увидите, как гигантские сахалинские устрицы живут в естественной среде.

Увидите гребешков и морского ежа, а так же остров нерп, у вас будет возможность понаблюдать за этими животными.

Мы вам покажем где живёт ракушка спизула и травяная креветка.

Вы попробуете свежайшие сахалинские морепродукты, приготовленные нашим шеф-поваром.

*Озеро Буссе является особо охраняемой природной территорией, и мы очень дорожим его экологией. Посещение устричной банки проводится исключительно с ознакомительной целью.

Озеро (лагуна) БуссеОзеро (лагуна) БуссеОзеро (лагуна) БуссеОзеро (лагуна) БуссеОзеро (лагуна) БуссеОзеро (лагуна) БуссеОзеро (лагуна) БуссеОзеро (лагуна) БуссеОзеро (лагуна) Буссе
5 день

Маяк Анива (мыс Анива)

Завтрак в ресторане гостиницы.

Маяк Анива был установлен в 1939 году на небольшой скале Сивучья, возле труднодоступного скалистого мыса Анива.

Этот район изобилует течениями, частыми туманами, подводными каменистыми банками.

Высота башни составляет 31 метр, высота света — 40 метров над уровнем моря.

06:00 Отправление из Южно-Сахалинска время в пути около двух часов (около 120 км. в одну сторону).

Наш путь проходит через портовый город Корсаков, где вы сможете увидеть островной порт.

Недалеко от Корсакова расположился первый в России завод по сжижению природного газа и порт Пригородное, куда на заправку приезжают громадные корабли-газовозы.

Далее вам откроются замечательные виды на побережье Анивского залива и озера лагуны «Буссе», одного из самых уникальных мест Сахалина.

Прибытие в поселок Новиково, инструктаж по технике безопасности, посадка в большие моторные лодки и отправление на маяк Анива.

Начинается самая интересная часть маршрута.

По пути мы будем останавливать около красивейших скал Анивского полуострова, с которых падают водопады.

Чистейшие воды Японского моря позволят увидеть морских млекопитающих и рыб.

По пути очень часто можно встретить многочисленных нерп, а в начале лета встречаются касатки и сивучи.

Прибытие на маяк Анива.

При хорошей погоде возможна высадка из лодок.

Вы сможете зайти внутрь маяка и увидеть своими глазами как все было устроено внутри.

Подняться на самый верх, откуда открываются потрясающие виды сразу на два побережья Сахалина, омываемые Охотским и Японским морями.

Окончание экскурсии по маяку.

Переезд на мыс Мраморный, который расположен в 16 км севернее мыса Анива.

Прибытие на мыс Мраморный.

Все желающие могут посетить Белый камень – интересное нагромождение белых камней среди черных скал.

Путь обратно в поселок Новиково, где вы пересаживаетесь на автомобиль и отправляетесь в Южно-Сахалинск.

Ужин (самостоятельно)

Маяк Анива (мыс Анива)Маяк Анива (мыс Анива)Маяк Анива (мыс Анива)Маяк Анива (мыс Анива)Маяк Анива (мыс Анива)
6 день

Скальный останец «Лягушка»

Завтрак в ресторане гостиницы.

На территории поселка Весточка, в 17 км от Южно-Сахалинска, располагается одно из самых загадочных мест в России — скальный останец «Лягушка».

Скала «Лягушка» входит в гряду скал, выстроенных друг за другом, подобно планетам Солнечной системы.

Некогда она была дном древнего моря, и в ее окрестностях можно отыскать окаменелые ракушки.

С вершины скалы открываются удивительные виды на Анивский залив, озера Тунайча и Изменчивое.

У древних айнов скала «Лягушка» являлась храмом мудрости и местом проведения ритуалов, а сам останец был дополнен каменной постройкой дольменного типа.

Считается, что район Весточки и Лягушка – энергетический центр Сахалина, место силы.

10:00 Отправление из Южно-Сахалинска.

11:00 Прибытие в пос. Весточка, выход на маршрут по экологической тропе оснащенной информационными щитами, рассказывающими о геологии этого места, произрастающих растениях, а еще различными пояснениями для туристов.

Время в пути составит около 30-40 минут.

Сахалинская природа порадует вас своей красотой.

Встретите «камень желаний», только будьте с желаниями осторожнее, сначала лучше понять, что Вам именно это нужно, а потом правильно выразить словами.

Важно помнить, что район Весточки несет сильный энергетический заряд, здесь нежелательно думать о плохом.

Восхождение на «Лягушку», высота подъема не более 200 метров.

Трансфер в гостиницу, свободное время (рекомендуем посетить рыбный рынок и сувенирные магазины).

Ужин (самостоятельно).

Скальный останец «Лягушка»Скальный останец «Лягушка»Скальный останец «Лягушка»Скальный останец «Лягушка»Скальный останец «Лягушка»
7 день

Отъезд

Завтрак в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Трансфер в аэропорт имени А. П. Чехова.

Групповой трансфер отвозит к рейсам в 9 утра к вылету в 11:45.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Южно-Сахалинске.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

гостиница / размещениеДвухместноеДоплата за одноместное
«Гагарин» 3*97 50015 400
«Командор»96 00016 750
«Мега Палас»110 00020 400
«Белка»97 50016 400
«Лотос» 3* (без завтраков)
мест нет		93 00012 000

Варианты проживания

Гостиница «Гагарин»

6 ночей

Номера отеля оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей. В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.

Гостиница «Гагарин»Гостиница «Гагарин»Гостиница «Гагарин»Гостиница «Гагарин»Гостиница «Гагарин»Гостиница «Гагарин»Гостиница «Гагарин»

Отель «Mega Palace hotel» 4

6 ночей

Этот отель находится на дальневосточном острове Сахалин России, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.

Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.

К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем.

Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол». Поездка до аэропорта Южно-Сахалинска занимает 30 минут. До Центрального вокзала Южно-Сахалинска можно доехать на машине за 20 минут.

Отель «Mega Palace hotel» 4Отель «Mega Palace hotel» 4Отель «Mega Palace hotel» 4Отель «Mega Palace hotel» 4Отель «Mega Palace hotel» 4Отель «Mega Palace hotel» 4Отель «Mega Palace hotel» 4Отель «Mega Palace hotel» 4Отель «Mega Palace hotel» 4

Отель «Командор»

6 ночей

Этот отель расположен в центре Южно-Сахалинска, всего в 10 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном. Бесплатный WiFi предоставляется на всей территории отеля.

Светлые элегантные номера обставлены классической мебелью. На полу постелено ковровое покрытие. Номера оснащены холодильником и чайником. В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном и тапочками.

Отель «Командор»Отель «Командор»Отель «Командор»Отель «Командор»Отель «Командор»

Отель «Белка»

6 ночей

Трехзведочная гостиница с интересным названием «Белка» расположилась в Южно-Сахалинске. Для гостей есть такие услуги как парковка, бесплатный Интернет, сейф, прачечная. Гостям, которые хотят отдохнуть от рутины, предлагается посетить сауну.

Номерной фонд представлен 46 категориями, которые разнятся по вместительности и комфортности, но несмотря на это, каждый номер оборудован удобной мебелью, для того, чтобы даже длительное проживание, было максимально комфортным. Также каждая комната имеет собственные санузел и душевую кабину.

Каждое утро, в ресторане на территории отеля накрываются завтраки. Обед и ужин проживающие могут заказать за дополнительную плату или же покушать в близлежащих кафе и местах общего питания.

Вблизи находятся такие достопримечательности как областной краеведческий музей, театральный центр имени Чехова, а также собор Воскресения Христова.

Отель «Белка»Отель «Белка»Отель «Белка»Отель «Белка»Отель «Белка»Отель «Белка»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Проживание в выбранной гостинице
  • Питание, указанное в программе: завтраки (кроме туров с размещением в отеле «Лотос») во 2-7 дни тураобеды в 1-4 дни тураперекус в 5 день тура
  • Завтраки (кроме туров с размещением в отеле «Лотос») во 2-7 дни тура
  • Обеды в 1-4 дни тура
  • Перекус в 5 день тура
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение инструкторами/проводниками на всех маршрутах
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Услуги шеф-повара
  • Аренда моторных лодок
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Южно-Сахалинска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Завтраки, если размещение в отеле «Лотос»
  • Билеты на фуникулер (СТК «ГОРНЫЙ ВОЗДУХ»)
  • Личные расходы (алкоголь, сувениры, морепродукты)
Место начала и завершения?
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • головной убор;
  • спортивные сандалии;
  • удобные спортивные сандалии, в которых можно ходить по воде и камням;
  • треккинговая обувь на рифленой подошве;
  • также сменная сухая обувь;
  • полотенце;
  • солнцезащитный крем (SPF) не менее 30 единиц;
  • рюкзак;
  • небольшой рюкзак для однодневных походов (руки должны быть свободны!);
  • ветровка;
  • удобная ветро-влагозащитная куртка;
  • купальные принадлежности;
  • средства от комаров и клещей;
  • перчатки;
  • рубашка или кофта с длинным рукавом;
  • индивидуальная аптечка;
  • предметы личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Во сколько начинается и заканчивается маршрут?

Сбор группы туристов в день начала тура в 14:00.

Прилетать оптимально за день до начала тура, или же в день начала тура рейсом а/к "Россия" вылетающего из Шереметьево в 18:05 – прибытие в Южно-Сахалинск 09:15, также конечно можно вылететь из Москвы в 20:20 и прибыть в Южно-Сахалинск 12:35 и сразу же отправится на экскурсию (это не очень удобно, так как нет времени принять душ и привести себя в чувства после столь длительного перелета).

Вылет в Москву по окончанию тура лучше всего делать из Южно-Сахалинска в день окончания тура, самый оптимальный рейс в 11:45 прибытие в Москву в 12:35 в аэропорт Шереметьево

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
27 сен 2023
Тур "Знакомство с Сахалином "Прекрасный тур, очень повезло с погодой,солнце, сопки, чистый воздух..
Всё смогли увидеть. . и Птичий Мыс, и бухту Тихая, где нас вкусно покормили обедом из море продуктов… это и Охотское море, и озеро Буссе. . где собирали гребешков, устриц, крабов, морских ежей. . Всё очень запомнится на долго и конечно знаменитый Маяк. . Всё было очень классно. . Спасибо всем организаторам тура. . гиду Галине, водителям Алексею и Сергею за интересные рассказы об истории и природе Сахалина. . Будем всем знакомым рекомендовать это замечательное путешествие на остров Сахалин…
С
12 сен 2023
Увлекательное путешествие в удивительный край. Всем рекомендую - получите массу позитивных эмоций и встретите интересных людей!
Огромное спасибо нашему гиду - Винокуровой Татьяне! Мега- профессионал своего дела: все было интересно и позитивно, окружила нас заботой и вниманием. При выборе тура требуйте, обязательно, её в качестве вашего сопровождающего!
А
21 авг 2023
Очень интересный и впечатляющий тур!

Тур входит в следующие категории Южно-Сахалинска

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