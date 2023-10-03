Неделя на Сахалине
Если вы всегда мечтали научиться кататься на лыжах или сноуборде, или Вы уже «про», на горнолыжном комплексе «Горный Воздух» можно выбрать подходящий ски-пасс, взять в аренду снаряжение, одежду, а также обратится за помощью к профессиональным инструкторам.
На зимней рыбалке вы сможете попробовать вкус свежепойманной корюшки, наваги или сельди, сразу пожаренной для вас в шатре, а на мастер-классе японской кухни самостоятельно приготовить блюда сахалинской кухни. Проведите новогодние каникулы на Сахалине!
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Южно-Сахалинск и заселение в гостиницу. Экскурсия по городу за доп. плату
Прибытие в аэропорт Южно-Сахалинска.
Встреча с гидом и трансфер в гостиницу.
Заселение в гостиницу с 14:00 (раннее заселение подтверждается с доплатой 50% от стоимости суток).
Свободное время.
Вечерняя обзорная экскурсия по городу Южно-Сахалинску (по желанию за доп. плату в составе группы от 2х человек).
Свободный день (дополнительные активности на выбор)
Завтрак.
Возможна организация экскурсий:
- катание на снегоходах;
- катание на собачьих упряжках;
- мастер-класс по приготовлению японской кухни;
- зимняя рыбалка.
Обед и ужин самостоятельно.
*Дополнительные экскурсии проводятся в составе сборных групп.
Свободный день (дополнительные активности на выбор)
Завтрак.
Возможна организация экскурсий:
- катание на снегоходах;
- катание на собачьих упряжках;
- зимняя рыбалка.
Обед и ужин самостоятельно.
*Дополнительные экскурсии проводятся в составе сборных групп.
Свободный день (дополнительные активности на выбор)
Завтрак.
Возможна организация экскурсий:
- катание на снегоходах;
- катание на собачьих упряжках;
- зимняя рыбалка.
Обед и ужин самостоятельно.
*Дополнительные экскурсии проводятся в составе сборных групп.
Свободный день (дополнительные активности на выбор)
Завтрак.
Возможна организация экскурсий:
- катание на снегоходах;
- катание на собачьих упряжках;
- зимняя рыбалка.
Обед и ужин самостоятельно.
*Дополнительные экскурсии проводятся в составе сборных групп.
Свободный день (дополнительные активности на выбор)
Завтрак.
Возможна организация экскурсий:
- катание на снегоходах;
- катание на собачьих упряжках;
- зимняя рыбалка.
Обед и ужин самостоятельно.
*Дополнительные экскурсии проводятся в составе сборных групп.
Завершение программы
Завтрак.
Выписка из гостиницы до 12:00.
Трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Мега Палас» 4*в г. Южно-Сахалинске.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
|Гостиница/Размещение
|Одноместное
|Двухместное
|Отель «Мега Палас» 4*
|57 100
|32 400
*тип номера ТВИН – две односпальные кровати или ДАБЛ – одна большая кровать.
Варианты проживания
Отель «Мега Палас» 4
Этот отель находится на российском дальневосточном острове Сахалин, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. Поездка до центра Южно-Сахалинска занимает 15 минут.
Отель «Мега Палас» занимает многоэтажное здание с современными номерами и апартаментами, обставленными антикварной мебелью. Все номера располагают кабельным телевидением, сейфом и мини-баром.
К услугам гостей фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. По вечерам гости могут посетить караоке-баре или ночной клуб с диджеем. Каждое утро сервируют завтрак «шведский стол».
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансферы по программе
- Проживание в выбранной гостинице
- Завтраки
- Что не входит
- Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно
- Обеды и ужины
- Дополнительные экскурсии (описание и стоимость указаны в разделе Важно знать)
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Сахалинская область, Южно-Сахалинск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для активного отдыха необходимо взять с собой:
- теплая не продуваемая одежда;
- термобелье;
- зимние спортивные ботинки;
- горнолыжная маска (для катания на горных лыжах или сноуборде);
- солнцезащитные очки и крем;
- снуд/бафф/шарф на шею;
- перчатки и шапка.
- Описание дополнительных экскурсий
Катание на снегоходах (по 2 чел. на снегоход, один из гостей – водитель)
Включен трансфер до места катания,
Сборная экскурсия, катание около 2х часов
8 300 руб. / снегоход
Вечерняя обзорная экскурсия по городу Южно-Сахалинску (от 2х чел., 2 часа)
2 января
3 000 руб. / чел.
Подледная рыбалка
Сборная экскурсия
7 500 руб. /чел.
Мастер-класс японской кухни (от 4х чел.)
Включая трансфер
3 января
6 800 руб. /чел.
Экскурсионный тур катание на собачьих упряжках (от 4х чел.)
Включая трансфер
9 800 руб. /чел.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Возможны ли какие-либо изменения в проведении экскурсий?
В зависимости от погодных условий Туроператор вправе изменить порядок экскурсий в рамках поездки, не меняя их состава.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
По программе тура: без обзорной экскурсии по городу было бы идеально. Сложность тура указана как средняя, но фактически очень-очень легкая. Я бы добавила прогулок пешком. Но опять же благодаря опытным проводникам была возможность полазить по самым красивым локациям островов.
Очень рекомендую и обязательно вернусь на другие острова!